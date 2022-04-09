Первый тайм

48' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

48' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

47' Аслани Кристьян оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

45' Эмполи вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

44' Амьен-Аду Кельвен нанес удар и траектории мяча помог рикошет...

43' Матч возобновится спорным мячом

43' Ох, нехорошо это выглядит. Романьоли Симоне получил травму и медбригада забирает его с поля.

41' Романьоли Симоне на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

41' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

40' Удар от ворот произведет Специя

39' Эмполи вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

37' Николау Димитрис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

37' Иван Проведель не дал случится голу! Пинамонти Андреа должен был забивать, но Иван Проведель сделал отличный сейв

36' Кивёр Якуб из команды Специя сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

36' Удар от ворот произведет Специя

35' Эмполи выполняет удар от ворот.

35' Маттиа Вити предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

34' Специя вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

34' Эмполи вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

33' Специя вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

32' Специя вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

31' Романьоли Симоне из команды Эмполи сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

31' Аслани Кристьян навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

30' Манай Рей выносит мяч и сбавляет давление на ворота

30' Амьен-Аду Кельвен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

30' Бандинелли Филиппо навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

27' Рефери не любит споров - именно за это Гьяси Эммануэль сейчас получил желтую

27' Николау Димитрис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

25' Эмполи вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

24' Эмполи вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

24' Стоянович Петар из команды Эмполи делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

23' Специя вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

23' Эмполи выполняет удар от ворот.

22' Специя вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

22' Викарио Гульельмо взял и забрал мяч на выходе

21' Эмполи вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

20' Журковски Шимон получил желтую карточку от судьи

20' Эмполи вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

19' Эмполи вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

19' Эмполи вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

18' Эмполи вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

18' Николау Димитрис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

16' Удар от ворот произведет Специя

15' Викарио Гульельмо взял и забрал мяч на выходе

15' Бастони Симоне навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

14' Специя вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

13' Эмполи вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

12' Бандинелли Филиппо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

12' Бастони Симоне навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

10' Эмполи вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

9' Специя вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

9' Эмполи выполняет удар от ворот.

9' Маджоре Джулио оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

7' Удар от ворот произведет Специя

6' Специя вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

6' Специя вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

5' Эмполи вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

5' Эмполи вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

4' Стоянович Петар из команды Эмполи направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

4' Эмполи вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

2' Журковски Шимон из команды Эмполи направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

1' Амьен-Аду Кельвен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

1' Эмполи вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' Николау Димитрис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Эмполи начинает с центра поля