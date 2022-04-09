Италия: Серия A 2021-2022
0:0
Конец матча
Стадион: Карло Кастеллани
11' Желтая карточкаДи Франческо Федерико
20' Желтая карточкаЖурковски Шимон
27' Желтая карточкаГьяси Эммануэль
29' Желтая карточкаАмьен-Аду Кельвен
Ход матча
20'
27'
Статистика матча
-
0 Голы
-
7 Удары по воротам
-
4 Удары в створ
-
5 Угловые
-
2 Офсайды
-
11 Нарушения правил
-
2 Жёлтые карточки
-
0 Красные карточки
-
4 Замены
-
57 Владение мячом, %
Владение мячом
42
Вити
Маттиа
28
Эрлич
Мартин
14
Кивёр
Якуб
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
42 Вити МаттиаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
22 Фурлан ЯкопоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Андреацолли Аурелио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
28 Эрлич МартинЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Кивёр ЯкубПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
40 Зовко ПетарВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Колли ЭбримаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
18 Нзола М'БалаНападающий
-
22 Антист ЖанисНападающий
-
Главный тренер: Мотта Тиаго
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
История личных встреч
Эмполи
Специя
5 матчей
40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
80%
40%
4 победы 2 ничьи 0 побед
5 матчей
60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Первый тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 2 победы
10 матчей
20%
60%
20%
2 победы 6 ничьих 2 победы
Первый тайм
20%
50%
30%
2 победы 5 ничьих 3 победы
Второй тайм
40%
40%
20%
4 победы 4 ничьи 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Эмполи
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пинамонти Андреа
|9 (3)
|0.28
|Байрами Недим
|6 (3)
|0.19
|Журковски Шимон
|5
|0.16
|Ди Франческо Федерико
|5
|0.16
|Бандинелли Филиппо
|2
|0.06
|Романьоли Симоне
|2
|0.06
|Ла Мантия Андреа
|2
|0.06
|Кутроне Патрик
|2
|0.06
|Хендерсон Лиам
|1
|0.03
|Штулац Лео
|1
|0.03
|Стоянович Петар
|1
|0.03
|Риччи Самуэле
|1
|0.03
|Манкузо Леонардо
|1
|0.03
|Хаас Николас
|0
|0
|Луперто Себастьяно
|0
|0
|Марчицца Риккардо
|0
|0
|Паризи Фабьяно
|0
|0
Специя
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Верде Даниэле
|6 (1)
|0.19
|Гьяси Эммануэль
|5
|0.16
|Манай Рей
|4 (1)
|0.13
|Бастони Симоне
|3
|0.09
|Нзола М'Бала
|2
|0.06
|Агудело Кевин
|2
|0.06
|Эрлич Мартин
|2
|0.06
|Коваленко Виктор
|1
|0.03
|Бурабия Мехди
|1
|0.03
|Сала Якопо
|1
|0.03
|Стрелец Давид
|1
|0.03
|Антист Жанис
|1
|0.03
|Реца Аркадиуш
|0
|0
|Маджоре Джулио
|0
|0
|Амьен-Аду Кельвен
|0
|0
|Подгоряну Суф
|0
|0
Карточки
Эмполи
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Луперто Себастьяно
|7
|1
|Бандинелли Филиппо
|8
|0
|Стоянович Петар
|6
|0
|Исмайли Ардиан
|6
|0
|Журковски Шимон
|5
|0
|Паризи Фабьяно
|5
|0
|Тонелли Лоренцо
|4
|0
|Марчицца Риккардо
|4
|0
|Романьоли Симоне
|3
|0
|Хаас Николас
|3
|0
|Риччи Самуэле
|1
|1
|Вити Маттиа
|1
|1
|Хендерсон Лиам
|2
|0
|Ди Франческо Федерико
|2
|0
|Пинамонти Андреа
|2
|0
|Байрами Недим
|2
|0
|Аслани Кристьян
|2
|0
|Верре Валерио
|1
|0
|Бенасси Марко
|1
|0
|Фьямоцци Риккардо
|1
|0
|Штулац Лео
|1
|0
|Кутроне Патрик
|1
|0
|Какаче Либерато
|1
|0
Специя
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Амьен-Аду Кельвен
|7
|2
|Гьяси Эммануэль
|9
|0
|Маджоре Джулио
|8
|0
|Манай Рей
|7
|0
|Николау Димитрис
|5
|0
|Кивёр Якуб
|5
|0
|Бастони Симоне
|3
|1
|Эрлич Мартин
|4
|0
|Агудело Кевин
|2
|1
|Мотта Тьяго
|3
|0
|Сала Якопо
|3
|0
|Коваленко Виктор
|3
|0
|Реца Аркадиуш
|3
|0
|Христов Петко
|3
|0
|Феррер Сальвадор
|3
|0
|Проведель Иван
|2
|0
|Верде Даниэле
|2
|0
|Нзола М'Бала
|2
|0
|Зут Йерун
|1
|0
|Бурабия Мехди
|1
|0
|Сальседо Эдди
|1
|0
|Нгиамба Орельен
|1
|0
|Колли Эбрима
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
23
16
8 В 1-м тайме 10
15 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 7
19 Не забивали 22
1
4%
8
50%
1-15
4
17%
1
6%
16-30
3
13%
1
6%
31-45
5
22%
1
6%
46-60
3
13%
1
6%
61-75
7
30%
4
25%
76-90
Пропущено
38
37
22 В 1-м тайме 20
16 Во 2-м тайме 17
12 Пропускали первыми 9
15 Не пропускали 15
8
21%
6
16%
1-15
4
11%
4
11%
16-30
10
26%
10
27%
31-45
2
5%
5
14%
46-60
9
24%
6
16%
61-75
5
13%
6
16%
76-90
Забито
19
15
10 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 13
8 Забивали первыми 5
22 Не забивали 21
4
21%
0
0%
1-15
3
16%
0
0%
16-30
3
16%
2
13%
31-45
2
11%
5
33%
46-60
5
26%
4
27%
61-75
2
11%
4
27%
76-90
Пропущено
17
18
8 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 15
6 Пропускали первыми 10
10 Не пропускали 11
5
29%
29%
0
0%
1-15
2
12%
1
6%
16-30
1
6%
2
11%
31-45
4
24%
3
17%
46-60
3
18%
5
28%
61-75
2
12%
7
39%
76-90
Забито
42
31
18 В 1-м тайме 12
24 Во 2-м тайме 19
11 Забивали первыми 12
9 Не забивали 11
5
12%
8
26%
1-15
7
17%
1
3%
16-30
6
14%
3
10%
31-45
7
17%
6
19%
46-60
8
19%
5
16%
61-75
9
21%
8
26%
76-90
Пропущено
55
55
30 В 1-м тайме 23
25 Во 2-м тайме 32
18 Пропускали первыми 19
25 Не пропускали 26
13
24%
6
11%
1-15
6
11%
5
9%
16-30
11
20%
12
22%
31-45
6
11%
8
15%
46-60
12
22%
11
20%
61-75
7
13%
13
24%
76-90
Результаты последних матчей
Эмполи
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Фиорентина - Эмполи 1:0 Эмполи - Верона 1:1 Милан - Эмполи 1:0 Дженоа - Эмполи 0:0
Эмполи - Ювентус 2:3 Сампдория - Эмполи 2:0 Эмполи - Кальяри 1:1 Болонья - Эмполи 0:0 Эмполи - Рома 2:4 Интер Милан - Эмполи 3:2 Венеция - Эмполи 1:1 Эмполи - Сассуоло 1:5 Лацио - Эмполи 3:3 Эмполи - Милан 2:4 Специя - Эмполи 1:1 Верона - Эмполи 3:4 Наполи - Эмполи 0:1 Эмполи - Удинезе 3:1 Торино - Эмполи 2:2 Эмполи - Фиорентина 2:1
Специя
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Специя - Венеция 1:0 Сассуоло - Специя 4:1 Специя - Кальяри 2:0 Ювентус - Специя 1:0
Специя - Рома 0:1 Болонья - Специя 2:1 Специя - Фиорентина 1:2 Салернитана - Специя 2:2 Специя - Сампдория 1:0 Милан - Специя 1:2 Дженоа - Специя 0:1 Специя - Верона 1:2 Наполи - Специя 0:1 Специя - Эмполи 1:1 Специя - Лечче 0:2 Рома - Специя 2:0 Специя - Сассуоло 2:2 Интер Милан - Специя 2:0 Специя - Болонья 0:1 Аталанта - Специя 5:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|31
|20
|7
|4
|56 - 29
|67
|2.
|Наполи
|Заявка
|31
|20
|6
|5
|56 - 23
|66
|3.
|Интер Милан
|0:0 Заявка
|31
|18
|10
|3
|63 - 24
|64
|4.
|Ювентус
|Заявка
|31
|17
|8
|6
|47 - 27
|59
|5.
|Рома
|Заявка
|31
|16
|6
|9
|51 - 35
|54
|6.
|Лацио
|Заявка
|31
|15
|7
|9
|60 - 46
|52
|7.
|Аталанта
|Заявка
|30
|14
|9
|7
|52 - 34
|51
|8.
|Фиорентина
|Заявка
|30
|15
|5
|10
|49 - 38
|50
|9.
|Верона
|0:0 Заявка
|32
|12
|10
|10
|56 - 47
|46
|10.
|Сассуоло
|Заявка
|31
|11
|10
|10
|56 - 51
|43
|11.
|Торино
|Заявка
|30
|10
|8
|12
|35 - 30
|38
|12.
|Эмполи
|Заявка
|32
|8
|10
|14
|41 - 56
|34
|13.
|Болонья
|Заявка
|30
|9
|7
|14
|32 - 44
|34
|14.
|Удинезе
|Заявка
|29
|7
|12
|10
|41 - 47
|33
|15.
|Специя
|Заявка
|32
|9
|6
|17
|32 - 54
|33
|16.
|Сампдория
|Заявка
|31
|8
|5
|18
|39 - 52
|29
|17.
|Кальяри
|Заявка
|31
|5
|10
|16
|29 - 59
|25
|18.
|Дженоа
|Заявка
|31
|2
|16
|13
|23 - 48
|22
|19.
|Венеция
|Заявка
|30
|5
|7
|18
|25 - 55
|22
|20.
|Салернитана
|Заявка
|29
|3
|7
|19
|22 - 66
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|0:0 Заявка
|16
|10
|4
|2
|36 - 13
|34
|2.
|Фиорентина
|Заявка
|15
|10
|2
|3
|33 - 16
|32
|3.
|Милан
|Заявка
|16
|9
|4
|3
|23 - 12
|31
|4.
|Рома
|Заявка
|16
|9
|4
|3
|23 - 14
|31
|5.
|Лацио
|Заявка
|15
|9
|4
|2
|35 - 19
|31
|6.
|Ювентус
|Заявка
|16
|9
|3
|4
|20 - 10
|30
|7.
|Наполи
|Заявка
|15
|9
|2
|4
|25 - 11
|29
|8.
|Верона
|0:0 Заявка
|16
|9
|2
|5
|32 - 20
|29
|9.
|Торино
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|27 - 16
|25
|10.
|Удинезе
|Заявка
|15
|5
|7
|3
|24 - 22
|22
|11.
|Болонья
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|18 - 18
|21
|12.
|Сассуоло
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|23 - 23
|20
|13.
|Аталанта
|Заявка
|15
|4
|6
|5
|25 - 21
|18
|14.
|Специя
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|16 - 17
|18
|15.
|Сампдория
|Заявка
|16
|4
|3
|9
|23 - 29
|15
|16.
|Эмполи
|Заявка
|16
|3
|4
|9
|23 - 38
|13
|17.
|Кальяри
|Заявка
|15
|2
|6
|7
|16 - 26
|12
|18.
|Дженоа
|Заявка
|15
|1
|8
|6
|10 - 19
|11
|19.
|Венеция
|Заявка
|15
|2
|4
|9
|15 - 30
|10
|20.
|Салернитана
|Заявка
|15
|1
|5
|9
|12 - 32
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Наполи
|Заявка
|16
|11
|4
|1
|31 - 12
|37
|2.
|Милан
|Заявка
|15
|11
|3
|1
|33 - 17
|36
|3.
|Аталанта
|Заявка
|15
|10
|3
|2
|27 - 13
|33
|4.
|Интер Милан
|0:0 Заявка
|15
|8
|6
|1
|27 - 11
|30
|5.
|Ювентус
|Заявка
|15
|8
|5
|2
|27 - 17
|29
|6.
|Рома
|Заявка
|15
|7
|2
|6
|28 - 21
|23
|7.
|Сассуоло
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|33 - 28
|23
|8.
|Лацио
|Заявка
|16
|6
|3
|7
|25 - 27
|21
|9.
|Эмполи
|Заявка
|16
|5
|6
|5
|18 - 18
|21
|10.
|Фиорентина
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|16 - 22
|18
|11.
|Верона
|0:0 Заявка
|16
|3
|8
|5
|24 - 27
|17
|12.
|Специя
|Заявка
|17
|4
|3
|10
|16 - 37
|15
|13.
|Сампдория
|Заявка
|15
|4
|2
|9
|16 - 23
|14
|14.
|Кальяри
|Заявка
|16
|3
|4
|9
|13 - 33
|13
|15.
|Торино
|Заявка
|15
|3
|4
|8
|8 - 14
|13
|16.
|Болонья
|Заявка
|15
|3
|4
|8
|14 - 26
|13
|17.
|Венеция
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|10 - 25
|12
|18.
|Удинезе
|Заявка
|14
|2
|5
|7
|17 - 25
|11
|19.
|Дженоа
|Заявка
|16
|1
|8
|7
|13 - 29
|11
|20.
|Салернитана
|Заявка
|14
|2
|2
|10
|10 - 34
|8
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
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Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Эмполи 0:0 Специя
Исход игры
Эмполи
63.9% (69)
Ничья
32.4% (35)
Специя
3.7% (4)
Тотал 2.5
Больше
28.3% (30)
Меньше
71.7% (76)
Обе команды забьют
Да
52.83% (56)
Нет
47.17% (50)
Популярный счёт
1:0 Эмполи
32.4% (35)
1:1 Ничья
25% (27)
2:1 Эмполи
21.3% (23)
2:0 Эмполи
8.3% (9)
2:2 Ничья
3.7% (4)
0:0 Ничья
2.8% (3)
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