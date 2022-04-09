Второй тайм

95' Проведель Иван из команды Специя сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча

95' Ничья - справедливый итог этого скучного матча

95' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

94' Хендерсон Лиам оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

94' Специя вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

93' Эмполи вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

93' Удар от ворот произведет Специя

92' Эмполи вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

92' Байрами Недим оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

91' Проведель Иван взял и забрал мяч на выходе

91' Хорошую попытку сделал Байрами Недим . Удар в створ, но вратарь начеку

91' Эмполи вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

91' Эмполи вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

89' Реца Аркадиуш выносит мяч и сбавляет давление на ворота

89' Бенасси Марко нанес удар, мяч был парирован, но Иван Проведель не удержал его в руках.

88' Эмполи вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

88' Эмполи вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

88' Эмполи вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

87' Амьен-Аду Кельвен имел все шансы забить, но Гульельмо Викарио сделал отличный сейв!

87' Верде Даниэле нанес удар, мяч был парирован, но Гульельмо Викарио не удержал его в руках.

85' Матч возобновится спорным мячом

85' Ох, нехорошо это выглядит. Реца Аркадиуш получил травму и медбригада забирает его с поля.

84' Реца Аркадиуш на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

84' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

81' Эрлич Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

81' Эмполи выполняет удар от ворот.

77' Николау Димитрис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

77' Гьяси Эммануэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

76' Специя вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

75' Викарио Гульельмо взял и забрал мяч на выходе

75' Специя вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

75' Специя вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

73' Удар от ворот произведет Специя

73' Пинамонти Андреа оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

72' Эмполи вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

72' Удар от ворот произведет Специя

72' Аслани Кристьян оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

71' Эмполи вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

71' Матч возобновлен

70' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

70' Опасность предотвращена - Маттиа Вити из команды Эмполи вступил в отбор удачно

69' Специя вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

69' Эмполи вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

68' Удар от ворот произведет Специя

66' Эрлич Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

66' Должен был быть гол! Ла Мантия Андреа имел отличный шанс, но Иван Проведель не дал голу состоятся!

65' Эмполи вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

64' Эмполи вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

63' Манай Рей нанес удар головой, но Гульельмо Викарио спокойно отбил мяч.

63' Матч возобновлен

63' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

63' Гульельмо Викарио отбил мяч на угловой после удара Агудело Кевин из штрафной площади.

62' Ла Мантия Андреа выносит мяч и сбавляет давление на ворота

61' Проведель Иван взял и забрал мяч на выходе

61' Бандинелли Филиппо навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

59' Специя вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

58' Проведель Иван взял и забрал мяч на выходе

58' Амьен-Аду Кельвен предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

58' Эмполи вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

57' Эмполи вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

57' Эмполи вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

56' Эмполи выполняет удар от ворот.

55' Отличный пас сделал Манай Рей из команды Специя . Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.

55' Эмполи вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

55' Специя вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

54' Специя вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

53' Маттиа Вити выносит мяч и сбавляет давление на ворота

53' Специя вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

53' Специя вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

52' Романьоли Симоне выносит мяч и сбавляет давление на ворота

51' Маджоре Джулио из команды Специя делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

51' Специя вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

51' Николау Димитрис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

50' Маттиа Вити из команды Эмполи отправил кросс в штрафную...

50' Гьяси Эммануэль из команды Специя направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

49' Удар от ворот произведет Специя

49' Журковски Шимон не смог попасть в створ ударом издали

49' Эмполи вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

48' Специя вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

48' Специя вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

46' Романьоли Симоне выносит мяч и сбавляет давление на ворота