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Италия: Серия A 2021-2022

2021-2022
Эмполи
0:0
Конец матча

Стадион:
Специя
0'
11' Желтая карточка
Ди Франческо Федерико
20' Желтая карточка
Журковски Шимон
27' Желтая карточка
Гьяси Эммануэль
29' Желтая карточка
Амьен-Аду Кельвен
90'+5

Ход матча

11'
Ди Франческо Федерико
 
20'
Журковски Шимон
 
27'
 
Гьяси Эммануэль
29'
 
Амьен-Аду Кельвен
56'
Ла Мантия Андреа
Журковски Шимон
 
56'
Бенасси Марко
Ди Франческо Федерико
 
67'
 
Верде Даниэле
Агудело Кевин
78'
Исмайли Ардиан
Романьоли Симоне
 
78'
Хендерсон Лиам
Бандинелли Филиппо
 
82'
 
Коваленко Виктор
Гьяси Эммануэль
82'
 
Нзола М'Бала
Манай Рей
90'
 
Феррер Сальвадор
Реца Аркадиуш

Статистика матча

  • 0 Голы
  • 7 Удары по воротам
  • 4 Удары в створ
  • 5 Угловые
  • 2 Офсайды
  • 11 Нарушения правил
  • 2 Жёлтые карточки
  • 0 Красные карточки
  • 4 Замены
  • 57 Владение мячом, %

Владение мячом

Новости матча
Прогнозы 108
Эмполи 63.9% (69)
X 32.4% (35)
Специя 3.7% (4)
0
выиграет Эмполи, со счетом 1:0
Дома «адзурри» способны дать бой любому сопернику. «Специя» в гостях особенно уязвима, есть смысл отдать... Ещё
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Прогноз на матч от Liveresult
Новости
13
Викарио
Гульельмо
30
Стоянович
Петар
6
Романьоли
Симоне
42
Вити
Маттиа
65
Паризи
Фабьяно
27
Журковски
Шимон
23
Аслани
Кристьян
25
Бандинелли
Филиппо
10
Байрами
Недим
11
Ди
Франческо
Федерико
99
Пинамонти
Андреа
94
Проведель
Иван
27
Амьен-Аду
Кельвен
28
Эрлич
Мартин
43
Николау
Димитрис
13
Реца
Аркадиуш
25
Маджоре
Джулио
14
Кивёр
Якуб
11
Гьяси
Эммануэль
33
Агудело
Кевин
20
Бастони
Симоне
9
Манай
Рей
Эмполи
4-3-1-2
Специя
4-2-3-1

История личных встреч

Эмполи
Специя

5 матчей

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

80%
40%
4 победы 2 ничьи 0 побед

5 матчей

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 2 победы

10 матчей

20%
60%
20%
2 победы 6 ничьих 2 победы

Первый тайм

20%
50%
30%
2 победы 5 ничьих 3 победы

Второй тайм

40%
40%
20%
4 победы 4 ничьи 2 победы

История матчей

СA
1:1
СB
1:0
СB
1:1
ТМК
2:2
СB
1:1
СB
1:1
СB
2:0
СB
1:3
СB
3:0
СB
2:2

Бомбардиры внутри турнира

Эмполи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пинамонти Андреа 9 (3) 0.28
Байрами Недим 6 (3) 0.19
Журковски Шимон 5 0.16
Ди Франческо Федерико 5 0.16
Бандинелли Филиппо 2 0.06
Романьоли Симоне 2 0.06
Ла Мантия Андреа 2 0.06
Кутроне Патрик 2 0.06
Хендерсон Лиам 1 0.03
Штулац Лео 1 0.03
Стоянович Петар 1 0.03
Риччи Самуэле 1 0.03
Манкузо Леонардо 1 0.03
Хаас Николас 0 0
Луперто Себастьяно 0 0
Марчицца Риккардо 0 0
Паризи Фабьяно 0 0
Специя
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Верде Даниэле 6 (1) 0.19
Гьяси Эммануэль 5 0.16
Манай Рей 4 (1) 0.13
Бастони Симоне 3 0.09
Нзола М'Бала 2 0.06
Агудело Кевин 2 0.06
Эрлич Мартин 2 0.06
Коваленко Виктор 1 0.03
Бурабия Мехди 1 0.03
Сала Якопо 1 0.03
Стрелец Давид 1 0.03
Антист Жанис 1 0.03
Реца Аркадиуш 0 0
Маджоре Джулио 0 0
Амьен-Аду Кельвен 0 0
Подгоряну Суф 0 0

Карточки

Эмполи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Луперто Себастьяно 7 1
Бандинелли Филиппо 8 0
Стоянович Петар 6 0
Исмайли Ардиан 6 0
Журковски Шимон 5 0
Паризи Фабьяно 5 0
Тонелли Лоренцо 4 0
Марчицца Риккардо 4 0
Романьоли Симоне 3 0
Хаас Николас 3 0
Риччи Самуэле 1 1
Вити Маттиа 1 1
Хендерсон Лиам 2 0
Ди Франческо Федерико 2 0
Пинамонти Андреа 2 0
Байрами Недим 2 0
Аслани Кристьян 2 0
Верре Валерио 1 0
Бенасси Марко 1 0
Фьямоцци Риккардо 1 0
Штулац Лео 1 0
Кутроне Патрик 1 0
Какаче Либерато 1 0
Специя
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Амьен-Аду Кельвен 7 2
Гьяси Эммануэль 9 0
Маджоре Джулио 8 0
Манай Рей 7 0
Николау Димитрис 5 0
Кивёр Якуб 5 0
Бастони Симоне 3 1
Эрлич Мартин 4 0
Агудело Кевин 2 1
Мотта Тьяго 3 0
Сала Якопо 3 0
Коваленко Виктор 3 0
Реца Аркадиуш 3 0
Христов Петко 3 0
Феррер Сальвадор 3 0
Проведель Иван 2 0
Верде Даниэле 2 0
Нзола М'Бала 2 0
Зут Йерун 1 0
Бурабия Мехди 1 0
Сальседо Эдди 1 0
Нгиамба Орельен 1 0
Колли Эбрима 1 0

Голы по времени матча

Забито

23
16
8 В 1-м тайме 10
15 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 7
19 Не забивали 22
1
4%
8
50%
1-15
4
17%
1
6%
16-30
3
13%
1
6%
31-45
5
22%
1
6%
46-60
3
13%
1
6%
61-75
7
30%
4
25%
76-90

Пропущено

38
37
22 В 1-м тайме 20
16 Во 2-м тайме 17
12 Пропускали первыми 9
15 Не пропускали 15
8
21%
6
16%
1-15
4
11%
4
11%
16-30
10
26%
10
27%
31-45
2
5%
5
14%
46-60
9
24%
6
16%
61-75
5
13%
6
16%
76-90

Забито

19
15
10 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 13
8 Забивали первыми 5
22 Не забивали 21
4
21%
0
0%
1-15
3
16%
0
0%
16-30
3
16%
2
13%
31-45
2
11%
5
33%
46-60
5
26%
4
27%
61-75
2
11%
4
27%
76-90

Пропущено

17
18
8 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 15
6 Пропускали первыми 10
10 Не пропускали 11
5
29%
29%
0
0%
1-15
2
12%
1
6%
16-30
1
6%
2
11%
31-45
4
24%
3
17%
46-60
3
18%
5
28%
61-75
2
12%
7
39%
76-90

Забито

42
31
18 В 1-м тайме 12
24 Во 2-м тайме 19
11 Забивали первыми 12
9 Не забивали 11
5
12%
8
26%
1-15
7
17%
1
3%
16-30
6
14%
3
10%
31-45
7
17%
6
19%
46-60
8
19%
5
16%
61-75
9
21%
8
26%
76-90

Пропущено

55
55
30 В 1-м тайме 23
25 Во 2-м тайме 32
18 Пропускали первыми 19
25 Не пропускали 26
13
24%
6
11%
1-15
6
11%
5
9%
16-30
11
20%
12
22%
31-45
6
11%
8
15%
46-60
12
22%
11
20%
61-75
7
13%
13
24%
76-90

Результаты последних матчей

Эмполи
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Фиорентина - Эмполи 1:0 Эмполи - Верона 1:1 Милан - Эмполи 1:0 Дженоа - Эмполи 0:0
Эмполи - Ювентус 2:3 Сампдория - Эмполи 2:0 Эмполи - Кальяри 1:1 Болонья - Эмполи 0:0 Эмполи - Рома 2:4 Интер Милан - Эмполи 3:2 Венеция - Эмполи 1:1 Эмполи - Сассуоло 1:5 Лацио - Эмполи 3:3 Эмполи - Милан 2:4 Специя - Эмполи 1:1 Верона - Эмполи 3:4 Наполи - Эмполи 0:1 Эмполи - Удинезе 3:1 Торино - Эмполи 2:2 Эмполи - Фиорентина 2:1
Специя
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Специя - Венеция 1:0 Сассуоло - Специя 4:1 Специя - Кальяри 2:0 Ювентус - Специя 1:0
Специя - Рома 0:1 Болонья - Специя 2:1 Специя - Фиорентина 1:2 Салернитана - Специя 2:2 Специя - Сампдория 1:0 Милан - Специя 1:2 Дженоа - Специя 0:1 Специя - Верона 1:2 Наполи - Специя 0:1 Специя - Эмполи 1:1 Специя - Лечче 0:2 Рома - Специя 2:0 Специя - Сассуоло 2:2 Интер Милан - Специя 2:0 Специя - Болонья 0:1 Аталанта - Специя 5:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 31 20 7 4 56 - 29 67
2. Наполи Заявка 31 20 6 5 56 - 23 66
3. Интер Милан 0:0 Заявка 31 18 10 3 63 - 24 64
4. Ювентус Заявка 31 17 8 6 47 - 27 59
5. Рома Заявка 31 16 6 9 51 - 35 54
6. Лацио Заявка 31 15 7 9 60 - 46 52
7. Аталанта Заявка 30 14 9 7 52 - 34 51
8. Фиорентина Заявка 30 15 5 10 49 - 38 50
9. Верона 0:0 Заявка 32 12 10 10 56 - 47 46
10. Сассуоло Заявка 31 11 10 10 56 - 51 43
11. Торино Заявка 30 10 8 12 35 - 30 38
12. Эмполи Заявка 32 8 10 14 41 - 56 34
13. Болонья Заявка 30 9 7 14 32 - 44 34
14. Удинезе Заявка 29 7 12 10 41 - 47 33
15. Специя Заявка 32 9 6 17 32 - 54 33
16. Сампдория Заявка 31 8 5 18 39 - 52 29
17. Кальяри Заявка 31 5 10 16 29 - 59 25
18. Дженоа Заявка 31 2 16 13 23 - 48 22
19. Венеция Заявка 30 5 7 18 25 - 55 22
20. Салернитана Заявка 29 3 7 19 22 - 66 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан 0:0 Заявка 16 10 4 2 36 - 13 34
2. Фиорентина Заявка 15 10 2 3 33 - 16 32
3. Милан Заявка 16 9 4 3 23 - 12 31
4. Рома Заявка 16 9 4 3 23 - 14 31
5. Лацио Заявка 15 9 4 2 35 - 19 31
6. Ювентус Заявка 16 9 3 4 20 - 10 30
7. Наполи Заявка 15 9 2 4 25 - 11 29
8. Верона 0:0 Заявка 16 9 2 5 32 - 20 29
9. Торино Заявка 15 7 4 4 27 - 16 25
10. Удинезе Заявка 15 5 7 3 24 - 22 22
11. Болонья Заявка 15 6 3 6 18 - 18 21
12. Сассуоло Заявка 15 5 5 5 23 - 23 20
13. Аталанта Заявка 15 4 6 5 25 - 21 18
14. Специя Заявка 15 5 3 7 16 - 17 18
15. Сампдория Заявка 16 4 3 9 23 - 29 15
16. Эмполи Заявка 16 3 4 9 23 - 38 13
17. Кальяри Заявка 15 2 6 7 16 - 26 12
18. Дженоа Заявка 15 1 8 6 10 - 19 11
19. Венеция Заявка 15 2 4 9 15 - 30 10
20. Салернитана Заявка 15 1 5 9 12 - 32 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 16 11 4 1 31 - 12 37
2. Милан Заявка 15 11 3 1 33 - 17 36
3. Аталанта Заявка 15 10 3 2 27 - 13 33
4. Интер Милан 0:0 Заявка 15 8 6 1 27 - 11 30
5. Ювентус Заявка 15 8 5 2 27 - 17 29
6. Рома Заявка 15 7 2 6 28 - 21 23
7. Сассуоло Заявка 16 6 5 5 33 - 28 23
8. Лацио Заявка 16 6 3 7 25 - 27 21
9. Эмполи Заявка 16 5 6 5 18 - 18 21
10. Фиорентина Заявка 15 5 3 7 16 - 22 18
11. Верона 0:0 Заявка 16 3 8 5 24 - 27 17
12. Специя Заявка 17 4 3 10 16 - 37 15
13. Сампдория Заявка 15 4 2 9 16 - 23 14
14. Кальяри Заявка 16 3 4 9 13 - 33 13
15. Торино Заявка 15 3 4 8 8 - 14 13
16. Болонья Заявка 15 3 4 8 14 - 26 13
17. Венеция Заявка 15 3 3 9 10 - 25 12
18. Удинезе Заявка 14 2 5 7 17 - 25 11
19. Дженоа Заявка 16 1 8 7 13 - 29 11
20. Салернитана Заявка 14 2 2 10 10 - 34 8
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  • — Вылет в Серию Б
Новости матча
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Carlo Castellani. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 108
Эмполи 63.9% (69)
X 32.4% (35)
Специя 3.7% (4)
0
выиграет Эмполи, со счетом 1:0
Дома «адзурри» способны дать бой любому сопернику. «Специя» в гостях особенно уязвима, есть смысл отдать... Ещё
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Прогнозы на матч Эмполи 0:0 Специя

Исход игры
Эмполи
63.9% (69)
Ничья
32.4% (35)
Специя
3.7% (4)
Тотал 2.5
Больше
28.3% (30)
Меньше
71.7% (76)
Обе команды забьют
Да
52.83% (56)
Нет
47.17% (50)
Популярный счёт
1:0 Эмполи
32.4% (35)
1:1 Ничья
25% (27)
2:1 Эмполи
21.3% (23)
2:0 Эмполи
8.3% (9)
2:2 Ничья
3.7% (4)
0:0 Ничья
2.8% (3)
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