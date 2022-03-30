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Италия: Серия A 2021-2022

2021-2022
Интер Милан
 
Позже

Стадион:
Верона
Прогнозы 38
Интер Милан 100% (38)
X 0% (0)
Верона 0% (0)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Интер Милан
Ничья
Верона
1.42
5.40
8.51
Все Коэффициенты
Новости

История личных встреч

Интер Милан
Верона

12 матчей

91.7%
8.3%
11 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

41.7%
33.3%
25%
5 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

91.7%
16.7%
11 побед 2 ничьи 0 побед

2 матча

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 4 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

14 матчей

78.6%
21.4%
7.105427357601E-15%
11 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

35.7%
35.7%
28.6%
5 побед 5 ничьих 4 победы

Второй тайм

78.6%
21.4%
7.105427357601E-15%
11 побед 3 ничьи 0 побед

История матчей

СA
1:3
СA
1:0
СA
1:2
СA
2:2
СA
2:1
СA
3:0
СA
1:2
СA
3:3
СA
1:0
СA
0:3
СA
2:2
СA
0:2
СA
4:2
К
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Интер Милан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мартинес Лаутаро 14 (3) 0.47
Джеко Эдин 12 0.4
Чалханоглу Хакан 7 (3) 0.23
Перишич Иван 5 (1) 0.17
Дюмфрис Дензел 4 0.13
Корреа Хоакин 4 0.13
Санчес Алексис 3 0.1
Шкриньяр Милан 3 0.1
Барелла Николо 2 0.07
Димарко Федерико 2 0.07
Гальярдини Роберто 2 0.07
Бастони Алессандро 1 0.03
Видаль Артуро 1 0.03
Дармиан Маттео 1 0.03
Д'Амброзио Данило 1 0.03
Весино Матиас 1 0.03
Брозович Марсело 0 0
Госенс Робин 0 0
Верона
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Симеоне Джованни 16 0.52
Капрари Джанлука 10 (2) 0.32
Барак Антонин 10 (4) 0.32
Тамез Адриен 4 0.13
Калинич Никола 4 0.13
Фараони Марко 3 0.1
Дзакканьи Маттиа 2 (1) 0.06
Лазович Дарко 1 0.03
Ласанья Кевин 1 0.03
Илич Иван 1 0.03
Бесса Даниэль 1 0.03
Депаоли Фабио 1 0.03
Канчельери Маттео 1 0.03
Велозу Мигель 0 0
Казале Николо 0 0

Карточки

Интер Милан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Чалханоглу Хакан 8 0
Барелла Николо 7 0
Брозович Марсело 5 0
Мартинес Лаутаро 5 0
Перишич Иван 4 0
Бастони Алессандро 4 0
Индзаги Симоне 2 1
Видаль Артуро 3 0
Дармиан Маттео 3 0
Де Врей Стефан 3 0
Шкриньяр Милан 3 0
Джеко Эдин 2 0
Д'Амброзио Данило 2 0
Гальярдини Роберто 2 0
Корреа Хоакин 2 0
Ханданович Самир 1 0
Раноккия Андреа 1 0
Весино Матиас 1 0
Димарко Федерико 1 0
Госенс Робин 1 0
Дюмфрис Дензел 1 0
Верона
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Чеккерини Федерико 9 1
Гюнтер Корай 8 0
Симеоне Джованни 7 0
Казале Николо 7 0
Велозу Мигель 5 1
Фараони Марко 5 1
Калинич Никола 4 1
Бесса Даниэль 4 1
Илич Иван 4 1
Маньяни Джанджакомо 3 1
Игорь Тудор 3 0
Тамез Адриен 3 0
Давидович Павел 3 0
Барак Антонин 3 0
Капрари Джанлука 3 0
Депаоли Фабио 3 0
Лазович Дарко 2 0
Ди Кармине Самуэль 1 0
Монтипо Лоренцо 1 0
Хонгла Мартин 1 0
Канчельери Маттео 1 0

Голы по времени матча

Забито

36
24
17 В 1-м тайме 12
19 Во 2-м тайме 12
11 Забивали первыми 8
16 Не забивали 19
4
11%
5
21%
1-15
7
19%
4
17%
16-30
6
17%
3
13%
31-45
6
17%
3
13%
46-60
11
31%
4
17%
61-75
2
6%
5
21%
76-90

Пропущено

13
27
7 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 17
4 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 15
1
8%
4
15%
1-15
4
31%
5
19%
16-30
2
15%
1
4%
31-45
1
8%
4
15%
46-60
1
8%
3
11%
61-75
4
31%
10
37%
76-90

Забито

28
33
13 В 1-м тайме 14
15 Во 2-м тайме 19
8 Забивали первыми 10
17 Не забивали 16
4
14%
7
21%
1-15
3
11%
3
9%
16-30
6
21%
4
12%
31-45
6
21%
5
15%
46-60
1
4%
7
21%
61-75
8
29%
7
21%
76-90

Пропущено

10
19
6 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 13
5 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 12
3
30%
2
11%
1-15
2
20%
1
5%
16-30
1
10%
3
16%
31-45
1
10%
3
16%
46-60
1
10%
4
21%
61-75
2
20%
6
32%
76-90

Забито

64
57
30 В 1-м тайме 26
34 Во 2-м тайме 31
19 Забивали первыми 18
3 Не забивали 4
8
13%
12
21%
1-15
10
16%
7
12%
16-30
12
19%
7
12%
31-45
12
19%
8
14%
46-60
12
19%
11
19%
61-75
10
16%
12
21%
76-90

Пропущено

23
46
13 В 1-м тайме 16
10 Во 2-м тайме 30
9 Пропускали первыми 12
16 Не пропускали 27
4
17%
6
13%
1-15
6
26%
6
13%
16-30
3
13%
4
9%
31-45
2
9%
7
15%
46-60
2
9%
7
15%
61-75
6
26%
16
35%
76-90

Результаты последних матчей

Интер Милан
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Ювентус - Интер Милан 0:1 Интер Милан - Фиорентина 1:1 Торино - Интер Милан 1:1 Ливерпуль - Интер Милан 0:1
Интер Милан - Салернитана 5:0 Милан - Интер Милан 0:0 Дженоа - Интер Милан 0:0 Интер Милан - Сассуоло 0:2 Интер Милан - Ливерпуль 0:2 Наполи - Интер Милан 1:1 Интер Милан - Рома 2:0 Интер Милан - Милан 1:2 Интер Милан - Венеция 2:1 Интер Милан - Эмполи 3:2 Аталанта - Интер Милан 0:0 Интер Милан - Ювентус 2:1 Интер Милан - Лацио 2:1 Интер Милан - Торино 1:0 Салернитана - Интер Милан 0:5 Интер Милан - Кальяри 4:0
Верона
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Верона - Дженоа 1:0 Эмполи - Верона 1:1 Верона - Наполи 1:2 Фиорентина - Верона 1:1
Верона - Венеция 3:1 Рома - Верона 2:2 Верона - Удинезе 4:0 Ювентус - Верона 2:0 Верона - Болонья 2:1 Сассуоло - Верона 2:4 Верона - Салернитана 1:2 Специя - Верона 1:2 Верона - Фиорентина 1:1 Торино - Верона 1:0 Верона - Эмполи 3:4 Верона - Аталанта 1:2 Венеция - Верона 3:4 Верона - Кальяри 0:0 Сампдория - Верона 3:1 Верона - Эмполи 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 31 20 7 4 56 - 29 67
2. Наполи Заявка 31 20 6 5 56 - 23 66
3. Интер Милан Заявка 30 18 9 3 63 - 24 63
4. Ювентус Заявка 31 17 8 6 47 - 27 59
5. Рома Заявка 31 16 6 9 51 - 35 54
6. Лацио Заявка 31 15 7 9 60 - 46 52
7. Аталанта Заявка 30 14 9 7 52 - 34 51
8. Фиорентина Заявка 30 15 5 10 49 - 38 50
9. Верона Заявка 31 12 9 10 56 - 47 45
10. Сассуоло Заявка 31 11 10 10 56 - 51 43
11. Торино Заявка 30 10 8 12 35 - 30 38
12. Болонья Заявка 30 9 7 14 32 - 44 34
13. Эмполи Заявка 31 8 9 14 41 - 56 33
14. Удинезе Заявка 29 7 12 10 41 - 47 33
15. Специя Заявка 31 9 5 17 32 - 54 32
16. Сампдория Заявка 31 8 5 18 39 - 52 29
17. Кальяри Заявка 31 5 10 16 29 - 59 25
18. Дженоа Заявка 31 2 16 13 23 - 48 22
19. Венеция Заявка 30 5 7 18 25 - 55 22
20. Салернитана Заявка 29 3 7 19 22 - 66 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 15 10 3 2 36 - 13 33
2. Фиорентина Заявка 15 10 2 3 33 - 16 32
3. Милан Заявка 16 9 4 3 23 - 12 31
4. Рома Заявка 16 9 4 3 23 - 14 31
5. Лацио Заявка 15 9 4 2 35 - 19 31
6. Ювентус Заявка 16 9 3 4 20 - 10 30
7. Наполи Заявка 15 9 2 4 25 - 11 29
8. Верона Заявка 16 9 2 5 32 - 20 29
9. Торино Заявка 15 7 4 4 27 - 16 25
10. Удинезе Заявка 15 5 7 3 24 - 22 22
11. Болонья Заявка 15 6 3 6 18 - 18 21
12. Сассуоло Заявка 15 5 5 5 23 - 23 20
13. Аталанта Заявка 15 4 6 5 25 - 21 18
14. Специя Заявка 15 5 3 7 16 - 17 18
15. Сампдория Заявка 16 4 3 9 23 - 29 15
16. Эмполи Заявка 15 3 3 9 23 - 38 12
17. Кальяри Заявка 15 2 6 7 16 - 26 12
18. Дженоа Заявка 15 1 8 6 10 - 19 11
19. Венеция Заявка 15 2 4 9 15 - 30 10
20. Салернитана Заявка 15 1 5 9 12 - 32 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 16 11 4 1 31 - 12 37
2. Милан Заявка 15 11 3 1 33 - 17 36
3. Аталанта Заявка 15 10 3 2 27 - 13 33
4. Интер Милан Заявка 15 8 6 1 27 - 11 30
5. Ювентус Заявка 15 8 5 2 27 - 17 29
6. Рома Заявка 15 7 2 6 28 - 21 23
7. Сассуоло Заявка 16 6 5 5 33 - 28 23
8. Лацио Заявка 16 6 3 7 25 - 27 21
9. Эмполи Заявка 16 5 6 5 18 - 18 21
10. Фиорентина Заявка 15 5 3 7 16 - 22 18
11. Верона Заявка 15 3 7 5 24 - 27 16
12. Специя Заявка 16 4 2 10 16 - 37 14
13. Сампдория Заявка 15 4 2 9 16 - 23 14
14. Кальяри Заявка 16 3 4 9 13 - 33 13
15. Торино Заявка 15 3 4 8 8 - 14 13
16. Болонья Заявка 15 3 4 8 14 - 26 13
17. Венеция Заявка 15 3 3 9 10 - 25 12
18. Удинезе Заявка 14 2 5 7 17 - 25 11
19. Дженоа Заявка 16 1 8 7 13 - 29 11
20. Салернитана Заявка 14 2 2 10 10 - 34 8
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  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Серию Б
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Интер Милан - Верона от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 9 апреля 2022, осталось 2 дня 10 часов 51 минуту.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 38
    Интер Милан 100% (38)
    X 0% (0)
    Верона 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Интер Милан
    Ничья
    Верона
    1.42
    5.40
    8.51
    Все Коэффициенты
    Новости
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    Прогнозы на матч Интер Милан - Верона

    Исход игры
    Интер Милан
    100% (38)
    Ничья
    0% (0)
    Верона
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    39.47% (15)
    Меньше
    60.53% (23)
    Обе команды забьют
    Да
    34.21% (13)
    Нет
    65.79% (25)
    Популярный счёт
    2:0 Интер Милан
    42.1% (16)
    2:1 Интер Милан
    21.1% (8)
    1:0 Интер Милан
    18.4% (7)
    3:1 Интер Милан
    10.5% (4)
    3:0 Интер Милан
    5.3% (2)
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