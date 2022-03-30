Италия: Серия A 2021-2022
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Стадион: Сан-Сиро
История личных встреч
Интер Милан
Верона
12 матчей
91.7%
8.3%
11 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
41.7%
33.3%
25%
5 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
91.7%
16.7%
11 побед 2 ничьи 0 побед
2 матча
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 4 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
14 матчей
78.6%
21.4%
7.105427357601E-15%
11 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
35.7%
35.7%
28.6%
5 побед 5 ничьих 4 победы
Второй тайм
78.6%
21.4%
7.105427357601E-15%
11 побед 3 ничьи 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Интер Милан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мартинес Лаутаро
|14 (3)
|0.47
|Джеко Эдин
|12
|0.4
|Чалханоглу Хакан
|7 (3)
|0.23
|Перишич Иван
|5 (1)
|0.17
|Дюмфрис Дензел
|4
|0.13
|Корреа Хоакин
|4
|0.13
|Санчес Алексис
|3
|0.1
|Шкриньяр Милан
|3
|0.1
|Барелла Николо
|2
|0.07
|Димарко Федерико
|2
|0.07
|Гальярдини Роберто
|2
|0.07
|Бастони Алессандро
|1
|0.03
|Видаль Артуро
|1
|0.03
|Дармиан Маттео
|1
|0.03
|Д'Амброзио Данило
|1
|0.03
|Весино Матиас
|1
|0.03
|Брозович Марсело
|0
|0
|Госенс Робин
|0
|0
Верона
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Симеоне Джованни
|16
|0.52
|Капрари Джанлука
|10 (2)
|0.32
|Барак Антонин
|10 (4)
|0.32
|Тамез Адриен
|4
|0.13
|Калинич Никола
|4
|0.13
|Фараони Марко
|3
|0.1
|Дзакканьи Маттиа
|2 (1)
|0.06
|Лазович Дарко
|1
|0.03
|Ласанья Кевин
|1
|0.03
|Илич Иван
|1
|0.03
|Бесса Даниэль
|1
|0.03
|Депаоли Фабио
|1
|0.03
|Канчельери Маттео
|1
|0.03
|Велозу Мигель
|0
|0
|Казале Николо
|0
|0
Карточки
Интер Милан
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Чалханоглу Хакан
|8
|0
|Барелла Николо
|7
|0
|Брозович Марсело
|5
|0
|Мартинес Лаутаро
|5
|0
|Перишич Иван
|4
|0
|Бастони Алессандро
|4
|0
|Индзаги Симоне
|2
|1
|Видаль Артуро
|3
|0
|Дармиан Маттео
|3
|0
|Де Врей Стефан
|3
|0
|Шкриньяр Милан
|3
|0
|Джеко Эдин
|2
|0
|Д'Амброзио Данило
|2
|0
|Гальярдини Роберто
|2
|0
|Корреа Хоакин
|2
|0
|Ханданович Самир
|1
|0
|Раноккия Андреа
|1
|0
|Весино Матиас
|1
|0
|Димарко Федерико
|1
|0
|Госенс Робин
|1
|0
|Дюмфрис Дензел
|1
|0
Верона
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Чеккерини Федерико
|9
|1
|Гюнтер Корай
|8
|0
|Симеоне Джованни
|7
|0
|Казале Николо
|7
|0
|Велозу Мигель
|5
|1
|Фараони Марко
|5
|1
|Калинич Никола
|4
|1
|Бесса Даниэль
|4
|1
|Илич Иван
|4
|1
|Маньяни Джанджакомо
|3
|1
|Игорь Тудор
|3
|0
|Тамез Адриен
|3
|0
|Давидович Павел
|3
|0
|Барак Антонин
|3
|0
|Капрари Джанлука
|3
|0
|Депаоли Фабио
|3
|0
|Лазович Дарко
|2
|0
|Ди Кармине Самуэль
|1
|0
|Монтипо Лоренцо
|1
|0
|Хонгла Мартин
|1
|0
|Канчельери Маттео
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
36
24
17 В 1-м тайме 12
19 Во 2-м тайме 12
11 Забивали первыми 8
16 Не забивали 19
4
11%
5
21%
1-15
7
19%
4
17%
16-30
6
17%
3
13%
31-45
6
17%
3
13%
46-60
11
31%
4
17%
61-75
2
6%
5
21%
76-90
Пропущено
13
27
7 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 17
4 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 15
1
8%
4
15%
1-15
4
31%
5
19%
16-30
2
15%
1
4%
31-45
1
8%
4
15%
46-60
1
8%
3
11%
61-75
4
31%
10
37%
76-90
Забито
28
33
13 В 1-м тайме 14
15 Во 2-м тайме 19
8 Забивали первыми 10
17 Не забивали 16
4
14%
7
21%
1-15
3
11%
3
9%
16-30
6
21%
4
12%
31-45
6
21%
5
15%
46-60
1
4%
7
21%
61-75
8
29%
7
21%
76-90
Пропущено
10
19
6 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 13
5 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 12
3
30%
2
11%
1-15
2
20%
1
5%
16-30
1
10%
3
16%
31-45
1
10%
3
16%
46-60
1
10%
4
21%
61-75
2
20%
6
32%
76-90
Забито
64
57
30 В 1-м тайме 26
34 Во 2-м тайме 31
19 Забивали первыми 18
3 Не забивали 4
8
13%
12
21%
1-15
10
16%
7
12%
16-30
12
19%
7
12%
31-45
12
19%
8
14%
46-60
12
19%
11
19%
61-75
10
16%
12
21%
76-90
Пропущено
23
46
13 В 1-м тайме 16
10 Во 2-м тайме 30
9 Пропускали первыми 12
16 Не пропускали 27
4
17%
6
13%
1-15
6
26%
6
13%
16-30
3
13%
4
9%
31-45
2
9%
7
15%
46-60
2
9%
7
15%
61-75
6
26%
16
35%
76-90
Результаты последних матчей
Интер Милан
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Ювентус - Интер Милан 0:1 Интер Милан - Фиорентина 1:1 Торино - Интер Милан 1:1 Ливерпуль - Интер Милан 0:1
Интер Милан - Салернитана 5:0 Милан - Интер Милан 0:0 Дженоа - Интер Милан 0:0 Интер Милан - Сассуоло 0:2 Интер Милан - Ливерпуль 0:2 Наполи - Интер Милан 1:1 Интер Милан - Рома 2:0 Интер Милан - Милан 1:2 Интер Милан - Венеция 2:1 Интер Милан - Эмполи 3:2 Аталанта - Интер Милан 0:0 Интер Милан - Ювентус 2:1 Интер Милан - Лацио 2:1 Интер Милан - Торино 1:0 Салернитана - Интер Милан 0:5 Интер Милан - Кальяри 4:0
Верона
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Верона - Дженоа 1:0 Эмполи - Верона 1:1 Верона - Наполи 1:2 Фиорентина - Верона 1:1
Верона - Венеция 3:1 Рома - Верона 2:2 Верона - Удинезе 4:0 Ювентус - Верона 2:0 Верона - Болонья 2:1 Сассуоло - Верона 2:4 Верона - Салернитана 1:2 Специя - Верона 1:2 Верона - Фиорентина 1:1 Торино - Верона 1:0 Верона - Эмполи 3:4 Верона - Аталанта 1:2 Венеция - Верона 3:4 Верона - Кальяри 0:0 Сампдория - Верона 3:1 Верона - Эмполи 2:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|31
|20
|7
|4
|56 - 29
|67
|2.
|Наполи
|Заявка
|31
|20
|6
|5
|56 - 23
|66
|3.
|Интер Милан
|Заявка
|30
|18
|9
|3
|63 - 24
|63
|4.
|Ювентус
|Заявка
|31
|17
|8
|6
|47 - 27
|59
|5.
|Рома
|Заявка
|31
|16
|6
|9
|51 - 35
|54
|6.
|Лацио
|Заявка
|31
|15
|7
|9
|60 - 46
|52
|7.
|Аталанта
|Заявка
|30
|14
|9
|7
|52 - 34
|51
|8.
|Фиорентина
|Заявка
|30
|15
|5
|10
|49 - 38
|50
|9.
|Верона
|Заявка
|31
|12
|9
|10
|56 - 47
|45
|10.
|Сассуоло
|Заявка
|31
|11
|10
|10
|56 - 51
|43
|11.
|Торино
|Заявка
|30
|10
|8
|12
|35 - 30
|38
|12.
|Болонья
|Заявка
|30
|9
|7
|14
|32 - 44
|34
|13.
|Эмполи
|Заявка
|31
|8
|9
|14
|41 - 56
|33
|14.
|Удинезе
|Заявка
|29
|7
|12
|10
|41 - 47
|33
|15.
|Специя
|Заявка
|31
|9
|5
|17
|32 - 54
|32
|16.
|Сампдория
|Заявка
|31
|8
|5
|18
|39 - 52
|29
|17.
|Кальяри
|Заявка
|31
|5
|10
|16
|29 - 59
|25
|18.
|Дженоа
|Заявка
|31
|2
|16
|13
|23 - 48
|22
|19.
|Венеция
|Заявка
|30
|5
|7
|18
|25 - 55
|22
|20.
|Салернитана
|Заявка
|29
|3
|7
|19
|22 - 66
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|15
|10
|3
|2
|36 - 13
|33
|2.
|Фиорентина
|Заявка
|15
|10
|2
|3
|33 - 16
|32
|3.
|Милан
|Заявка
|16
|9
|4
|3
|23 - 12
|31
|4.
|Рома
|Заявка
|16
|9
|4
|3
|23 - 14
|31
|5.
|Лацио
|Заявка
|15
|9
|4
|2
|35 - 19
|31
|6.
|Ювентус
|Заявка
|16
|9
|3
|4
|20 - 10
|30
|7.
|Наполи
|Заявка
|15
|9
|2
|4
|25 - 11
|29
|8.
|Верона
|Заявка
|16
|9
|2
|5
|32 - 20
|29
|9.
|Торино
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|27 - 16
|25
|10.
|Удинезе
|Заявка
|15
|5
|7
|3
|24 - 22
|22
|11.
|Болонья
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|18 - 18
|21
|12.
|Сассуоло
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|23 - 23
|20
|13.
|Аталанта
|Заявка
|15
|4
|6
|5
|25 - 21
|18
|14.
|Специя
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|16 - 17
|18
|15.
|Сампдория
|Заявка
|16
|4
|3
|9
|23 - 29
|15
|16.
|Эмполи
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|23 - 38
|12
|17.
|Кальяри
|Заявка
|15
|2
|6
|7
|16 - 26
|12
|18.
|Дженоа
|Заявка
|15
|1
|8
|6
|10 - 19
|11
|19.
|Венеция
|Заявка
|15
|2
|4
|9
|15 - 30
|10
|20.
|Салернитана
|Заявка
|15
|1
|5
|9
|12 - 32
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Наполи
|Заявка
|16
|11
|4
|1
|31 - 12
|37
|2.
|Милан
|Заявка
|15
|11
|3
|1
|33 - 17
|36
|3.
|Аталанта
|Заявка
|15
|10
|3
|2
|27 - 13
|33
|4.
|Интер Милан
|Заявка
|15
|8
|6
|1
|27 - 11
|30
|5.
|Ювентус
|Заявка
|15
|8
|5
|2
|27 - 17
|29
|6.
|Рома
|Заявка
|15
|7
|2
|6
|28 - 21
|23
|7.
|Сассуоло
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|33 - 28
|23
|8.
|Лацио
|Заявка
|16
|6
|3
|7
|25 - 27
|21
|9.
|Эмполи
|Заявка
|16
|5
|6
|5
|18 - 18
|21
|10.
|Фиорентина
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|16 - 22
|18
|11.
|Верона
|Заявка
|15
|3
|7
|5
|24 - 27
|16
|12.
|Специя
|Заявка
|16
|4
|2
|10
|16 - 37
|14
|13.
|Сампдория
|Заявка
|15
|4
|2
|9
|16 - 23
|14
|14.
|Кальяри
|Заявка
|16
|3
|4
|9
|13 - 33
|13
|15.
|Торино
|Заявка
|15
|3
|4
|8
|8 - 14
|13
|16.
|Болонья
|Заявка
|15
|3
|4
|8
|14 - 26
|13
|17.
|Венеция
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|10 - 25
|12
|18.
|Удинезе
|Заявка
|14
|2
|5
|7
|17 - 25
|11
|19.
|Дженоа
|Заявка
|16
|1
|8
|7
|13 - 29
|11
|20.
|Салернитана
|Заявка
|14
|2
|2
|10
|10 - 34
|8
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- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Серию Б
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Интер Милан - Верона
Исход игры
Интер Милан
100% (38)
Ничья
0% (0)
Верона
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
39.47% (15)
Меньше
60.53% (23)
Обе команды забьют
Да
34.21% (13)
Нет
65.79% (25)
Популярный счёт
2:0 Интер Милан
42.1% (16)
2:1 Интер Милан
21.1% (8)
1:0 Интер Милан
18.4% (7)
3:1 Интер Милан
10.5% (4)
3:0 Интер Милан
5.3% (2)
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