«Кальяри» в кризисе и не производит впечатление команды, которая может провести качественный матч против... Ещё
BEEFS #
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Педро Жоао
|11 (3)
|0.35
|Паволетти Леонардо
|5
|0.16
|Перейро Гастон
|4
|0.13
|Кейта Бальде
|3
|0.1
|Дейола Алессандро
|3
|0.1
|Белланова Рауль
|1
|0.03
|Касерес Мартин
|1
|0.03
|Чеппители Лука
|1
|0.03
|Марин Рэзван
|0
|0
|Грасси Альберто
|0
|0
|Нандес Найтан
|0
|0
|Далберт Эстеван
|0
|0
|Годин Диего
|0
|0
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дибала Пауло
|8 (1)
|0.26
|Мората Альваро
|8 (1)
|0.26
|Куадрадо Хуан
|4
|0.13
|Кин Мойзе
|4
|0.13
|Локателли Мануэль
|3
|0.1
|Маккенни Уэстон
|3
|0.1
|Бонуччи Леонардо
|3 (3)
|0.1
|Кьеза Федерико
|2
|0.06
|Де Лихт Маттайс
|2
|0.06
|Бернардески Федерико
|1
|0.03
|Кулушевски Деян
|1
|0.03
|Де Шильо Маттиа
|1
|0.03
|Данило Луис
|1
|0.03
|Закария Денис
|1
|0.03
|Рабио Адриен
|0
|0
|Бентанкур Родриго
|0
|0
|Пеллегрини Лука
|0
|0
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Далберт Эстеван
|9
|0
|Педро Жоао
|8
|0
|Паволетти Леонардо
|7
|0
|Марин Рэзван
|5
|1
|Грасси Альберто
|4
|1
|Дейола Алессандро
|5
|0
|Карбони Андреа
|5
|0
|Касерес Мартин
|3
|1
|Дзаппа Габриэле
|3
|1
|Стротман Кевин
|4
|0
|Альтаре Джорджо
|4
|0
|Годин Диего
|3
|0
|Гольданига Эдоардо
|3
|0
|Нандес Найтан
|3
|0
|Белланова Рауль
|3
|0
|Ловато Маттео
|3
|0
|Чеппители Лука
|2
|0
|Краньо Алессио
|2
|0
|Кейта Бальде
|2
|0
|Ликояннис Хараламбос
|1
|0
|Базелли Даниэле
|1
|0
|Валюкевич Себастьян
|1
|0
|Вальтер Маццарри
|1
|0
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Куадрадо Хуан
|7
|0
|Данило Луис
|6
|0
|Локателли Мануэль
|6
|0
|Мората Альваро
|5
|0
|Пеллегрини Лука
|5
|0
|Рабио Адриен
|4
|0
|Бернардески Федерико
|4
|0
|Де Лихт Маттайс
|2
|1
|Кин Мойзе
|3
|0
|Кьеллини Джорджо
|2
|0
|Щесны Войцех
|2
|0
|Алекс Сандро
|2
|0
|Дибала Пауло
|2
|0
|Мело Артур
|2
|0
|Влахович Душан
|2
|0
|Массимилиано Аллегри
|2
|0
|Роналду Криштиану
|1
|0
|Бонуччи Леонардо
|1
|0
|Де Шильо Маттиа
|1
|0
|Ругани Даниэле
|1
|0
|Бентанкур Родриго
|1
|0
|Маккенни Уэстон
|1
|0
|Кулушевски Деян
|1
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|31
|20
|7
|4
|56 - 29
|67
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|31
|19
|9
|3
|65 - 24
|66
|3.
|Наполи
|Заявка
|31
|20
|6
|5
|56 - 23
|66
|4.
|Ювентус
|Заявка
|31
|17
|8
|6
|47 - 27
|59
|5.
|Рома
|Заявка
|31
|16
|6
|9
|51 - 35
|54
|6.
|Лацио
|Заявка
|31
|15
|7
|9
|60 - 46
|52
|7.
|Аталанта
|Заявка
|30
|14
|9
|7
|52 - 34
|51
|8.
|Фиорентина
|Заявка
|30
|15
|5
|10
|49 - 38
|50
|9.
|Верона
|Заявка
|32
|12
|9
|11
|56 - 49
|45
|10.
|Сассуоло
|Заявка
|31
|11
|10
|10
|56 - 51
|43
|11.
|Торино
|Заявка
|30
|10
|8
|12
|35 - 30
|38
|12.
|Эмполи
|Заявка
|32
|8
|10
|14
|41 - 56
|34
|13.
|Болонья
|Заявка
|30
|9
|7
|14
|32 - 44
|34
|14.
|Удинезе
|Заявка
|29
|7
|12
|10
|41 - 47
|33
|15.
|Специя
|Заявка
|32
|9
|6
|17
|32 - 54
|33
|16.
|Сампдория
|Заявка
|31
|8
|5
|18
|39 - 52
|29
|17.
|Кальяри
|Заявка
|31
|5
|10
|16
|29 - 59
|25
|18.
|Дженоа
|Заявка
|31
|2
|16
|13
|23 - 48
|22
|19.
|Венеция
|Заявка
|30
|5
|7
|18
|25 - 55
|22
|20.
|Салернитана
|Заявка
|29
|3
|7
|19
|22 - 66
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|16
|11
|3
|2
|38 - 13
|36
|2.
|Фиорентина
|Заявка
|15
|10
|2
|3
|33 - 16
|32
|3.
|Милан
|Заявка
|16
|9
|4
|3
|23 - 12
|31
|4.
|Рома
|Заявка
|16
|9
|4
|3
|23 - 14
|31
|5.
|Лацио
|Заявка
|15
|9
|4
|2
|35 - 19
|31
|6.
|Ювентус
|Заявка
|16
|9
|3
|4
|20 - 10
|30
|7.
|Наполи
|Заявка
|15
|9
|2
|4
|25 - 11
|29
|8.
|Верона
|Заявка
|16
|9
|2
|5
|32 - 20
|29
|9.
|Торино
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|27 - 16
|25
|10.
|Удинезе
|Заявка
|15
|5
|7
|3
|24 - 22
|22
|11.
|Болонья
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|18 - 18
|21
|12.
|Сассуоло
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|23 - 23
|20
|13.
|Аталанта
|Заявка
|15
|4
|6
|5
|25 - 21
|18
|14.
|Специя
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|16 - 17
|18
|15.
|Сампдория
|Заявка
|16
|4
|3
|9
|23 - 29
|15
|16.
|Эмполи
|Заявка
|16
|3
|4
|9
|23 - 38
|13
|17.
|Кальяри
|Заявка
|15
|2
|6
|7
|16 - 26
|12
|18.
|Дженоа
|Заявка
|15
|1
|8
|6
|10 - 19
|11
|19.
|Венеция
|Заявка
|15
|2
|4
|9
|15 - 30
|10
|20.
|Салернитана
|Заявка
|15
|1
|5
|9
|12 - 32
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Наполи
|Заявка
|16
|11
|4
|1
|31 - 12
|37
|2.
|Милан
|Заявка
|15
|11
|3
|1
|33 - 17
|36
|3.
|Аталанта
|Заявка
|15
|10
|3
|2
|27 - 13
|33
|4.
|Интер Милан
|Заявка
|15
|8
|6
|1
|27 - 11
|30
|5.
|Ювентус
|Заявка
|15
|8
|5
|2
|27 - 17
|29
|6.
|Рома
|Заявка
|15
|7
|2
|6
|28 - 21
|23
|7.
|Сассуоло
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|33 - 28
|23
|8.
|Лацио
|Заявка
|16
|6
|3
|7
|25 - 27
|21
|9.
|Эмполи
|Заявка
|16
|5
|6
|5
|18 - 18
|21
|10.
|Фиорентина
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|16 - 22
|18
|11.
|Верона
|Заявка
|16
|3
|7
|6
|24 - 29
|16
|12.
|Специя
|Заявка
|17
|4
|3
|10
|16 - 37
|15
|13.
|Сампдория
|Заявка
|15
|4
|2
|9
|16 - 23
|14
|14.
|Кальяри
|Заявка
|16
|3
|4
|9
|13 - 33
|13
|15.
|Торино
|Заявка
|15
|3
|4
|8
|8 - 14
|13
|16.
|Болонья
|Заявка
|15
|3
|4
|8
|14 - 26
|13
|17.
|Венеция
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|10 - 25
|12
|18.
|Удинезе
|Заявка
|14
|2
|5
|7
|17 - 25
|11
|19.
|Дженоа
|Заявка
|16
|1
|8
|7
|13 - 29
|11
|20.
|Салернитана
|Заявка
|14
|2
|2
|10
|10 - 34
|8