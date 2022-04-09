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Италия: Серия A 2021-2022

2021-2022
Кальяри
 
Позже

Стадион:
Ювентус
Прогнозы 114
Кальяри 0.9% (1)
X 2.6% (3)
Ювентус 96.5% (110)
0
выиграет Ювентус, со счетом 0:3
«Кальяри» в кризисе и не производит впечатление команды, которая может провести качественный матч против... Ещё
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Кальяри
Ничья
Ювентус
6.67
4.10
1.64
Все Коэффициенты
Новости
28
Краньо
Алессио
44
Карбони
Андреа
66
Ловато
Маттео
15
Альтаре
Джорджо
12
Белланова
Рауль
14
Дейола
Алессандро
8
Марин
Рэзван
22
Ликояннис
Хараламбос
29
Далберт
Эстеван
30
Паволетти
Леонардо
10
Педро
Жоао
1
Щесны
Войцех
6
Данило
Луис
4
Де
Лихт
Маттайс
3
Кьеллини
Джорджо
17
Пеллегрини
Лука
11
Куадрадо
Хуан
28
Закария
Денис
5
Мело
Артур
25
Рабио
Адриен
10
Дибала
Пауло
7
Влахович
Душан
Кальяри
3-5-2
Ювентус
4-4-1-1

История личных встреч

Кальяри
Ювентус

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

133.3%
100%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

166.7%
100%
5 побед 3 ничьи 0 побед

24 матча

16.7%
83.3%
0 побед 4 ничьи 20 побед

Первый тайм

12.5%
87.5%
0 побед 3 ничьи 17 побед

Второй тайм

16.7%
83.3%
0 побед 4 ничьи 15 побед

27 матчей

11.1%
14.8%
74.1%
3 победы 4 ничьи 20 побед

Первый тайм

14.8%
22.2%
63%
4 победы 6 ничьих 17 побед

Второй тайм

18.5%
25.9%
55.6%
5 побед 7 ничьих 15 побед

История матчей

СA
2:0
СA
1:3
СA
2:0
СA
2:0
СA
4:0
СA
0:2
СA
3:1
СA
0:1
СA
3:0
СA
0:2
СA
4:0
СA
1:1
СA
1:3
СA
3:0
СA
1:4
СA
1:1
СA
1:3
К
1:0
СA
0:2
СA
1:1
СA
1:3
СA
4:2
СA
1:0
СA
2:0
СA
2:3
СA
0:1
СA
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Кальяри
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Педро Жоао 11 (3) 0.35
Паволетти Леонардо 5 0.16
Перейро Гастон 4 0.13
Кейта Бальде 3 0.1
Дейола Алессандро 3 0.1
Белланова Рауль 1 0.03
Касерес Мартин 1 0.03
Чеппители Лука 1 0.03
Марин Рэзван 0 0
Грасси Альберто 0 0
Нандес Найтан 0 0
Далберт Эстеван 0 0
Годин Диего 0 0
Ювентус
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дибала Пауло 8 (1) 0.26
Мората Альваро 8 (1) 0.26
Куадрадо Хуан 4 0.13
Кин Мойзе 4 0.13
Локателли Мануэль 3 0.1
Маккенни Уэстон 3 0.1
Бонуччи Леонардо 3 (3) 0.1
Кьеза Федерико 2 0.06
Де Лихт Маттайс 2 0.06
Бернардески Федерико 1 0.03
Кулушевски Деян 1 0.03
Де Шильо Маттиа 1 0.03
Данило Луис 1 0.03
Закария Денис 1 0.03
Рабио Адриен 0 0
Бентанкур Родриго 0 0
Пеллегрини Лука 0 0

Карточки

Кальяри
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Далберт Эстеван 9 0
Педро Жоао 8 0
Паволетти Леонардо 7 0
Марин Рэзван 5 1
Грасси Альберто 4 1
Дейола Алессандро 5 0
Карбони Андреа 5 0
Касерес Мартин 3 1
Дзаппа Габриэле 3 1
Стротман Кевин 4 0
Альтаре Джорджо 4 0
Годин Диего 3 0
Гольданига Эдоардо 3 0
Нандес Найтан 3 0
Белланова Рауль 3 0
Ловато Маттео 3 0
Чеппители Лука 2 0
Краньо Алессио 2 0
Кейта Бальде 2 0
Ликояннис Хараламбос 1 0
Базелли Даниэле 1 0
Валюкевич Себастьян 1 0
Вальтер Маццарри 1 0
Ювентус
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Куадрадо Хуан 7 0
Данило Луис 6 0
Локателли Мануэль 6 0
Мората Альваро 5 0
Пеллегрини Лука 5 0
Рабио Адриен 4 0
Бернардески Федерико 4 0
Де Лихт Маттайс 2 1
Кин Мойзе 3 0
Кьеллини Джорджо 2 0
Щесны Войцех 2 0
Алекс Сандро 2 0
Дибала Пауло 2 0
Мело Артур 2 0
Влахович Душан 2 0
Массимилиано Аллегри 2 0
Роналду Криштиану 1 0
Бонуччи Леонардо 1 0
Де Шильо Маттиа 1 0
Ругани Даниэле 1 0
Бентанкур Родриго 1 0
Маккенни Уэстон 1 0
Кулушевски Деян 1 0

Голы по времени матча

Забито

17
26
5 В 1-м тайме 12
12 Во 2-м тайме 14
8 Забивали первыми 9
20 Не забивали 17
1
6%
3
12%
1-15
3
18%
5
19%
16-30
1
6%
4
15%
31-45
5
29%
29%
0
0%
46-60
5
29%
29%
7
27%
61-75
2
12%
7
27%
76-90

Пропущено

25
18
8 В 1-м тайме 7
17 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 5
14 Не пропускали 10
3
12%
3
17%
1-15
2
8%
2
11%
16-30
3
12%
2
11%
31-45
5
20%
6
33%
46-60
6
24%
0
0%
61-75
6
24%
5
28%
76-90

Забито

13
20
4 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 11
23 Не забивали 18
1
8%
6
30%
1-15
1
8%
4
20%
16-30
2
15%
2
10%
31-45
4
31%
2
10%
46-60
4
31%
1
5%
61-75
1
8%
5
25%
76-90

Пропущено

33
10
16 В 1-м тайме 6
17 Во 2-м тайме 4
12 Пропускали первыми 5
15 Не пропускали 8
2
6%
0
0%
1-15
5
15%
3
30%
16-30
9
27%
3
30%
31-45
9
27%
0
0%
46-60
5
15%
1
10%
61-75
3
9%
3
30%
76-90

Забито

30
46
9 В 1-м тайме 24
21 Во 2-м тайме 22
11 Забивали первыми 20
12 Не забивали 4
2
7%
9
20%
1-15
4
13%
9
20%
16-30
3
10%
6
13%
31-45
9
30%
2
4%
46-60
9
30%
8
17%
61-75
3
10%
12
26%
76-90

Пропущено

58
28
24 В 1-м тайме 13
34 Во 2-м тайме 15
19 Пропускали первыми 10
29 Не пропускали 18
5
9%
3
11%
1-15
7
12%
5
18%
16-30
12
21%
5
18%
31-45
14
24%
6
21%
46-60
11
19%
1
4%
61-75
9
16%
8
29%
76-90

Результаты последних матчей

Кальяри
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Удинезе - Кальяри 5:1 Кальяри - Милан 0:1 Специя - Кальяри 2:0 Кальяри - Лацио 0:3
Торино - Кальяри 1:2 Кальяри - Наполи 1:1 Эмполи - Кальяри 1:1 Аталанта - Кальяри 1:2 Кальяри - Фиорентина 1:1 Сассуоло - Кальяри 1:0 Рома - Кальяри 1:0 Кальяри - Болонья 2:1 Сампдория - Кальяри 1:2 Ювентус - Кальяри 2:0 Кальяри - Удинезе 0:4 Кальяри - Читтаделла 3:1 Интер Милан - Кальяри 4:0 Кальяри - Торино 1:1 Верона - Кальяри 0:0 Кальяри - Салернитана 1:1
Ювентус
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Ювентус - Интер Милан 0:1 Ювентус - Салернитана 2:0 Ювентус - Вильярреал 0:3 Сампдория - Ювентус 1:3
Ювентус - Специя 1:0 Фиорентина - Ювентус 0:1 Эмполи - Ювентус 2:3 Вильярреал - Ювентус 1:1 Ювентус - Торино 1:1 Аталанта - Ювентус 1:1 Ювентус - Сассуоло 2:1 Ювентус - Верона 2:0 Милан - Ювентус 0:0 Ювентус - Сампдория 4:1 Ювентус - Удинезе 2:0 Интер Милан - Ювентус 2:1 Рома - Ювентус 3:4 Ювентус - Наполи 1:1 Ювентус - Кальяри 2:0 Болонья - Ювентус 0:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 31 20 7 4 56 - 29 67
2. Интер Милан Заявка 31 19 9 3 65 - 24 66
3. Наполи Заявка 31 20 6 5 56 - 23 66
4. Ювентус Заявка 31 17 8 6 47 - 27 59
5. Рома Заявка 31 16 6 9 51 - 35 54
6. Лацио Заявка 31 15 7 9 60 - 46 52
7. Аталанта Заявка 30 14 9 7 52 - 34 51
8. Фиорентина Заявка 30 15 5 10 49 - 38 50
9. Верона Заявка 32 12 9 11 56 - 49 45
10. Сассуоло Заявка 31 11 10 10 56 - 51 43
11. Торино Заявка 30 10 8 12 35 - 30 38
12. Эмполи Заявка 32 8 10 14 41 - 56 34
13. Болонья Заявка 30 9 7 14 32 - 44 34
14. Удинезе Заявка 29 7 12 10 41 - 47 33
15. Специя Заявка 32 9 6 17 32 - 54 33
16. Сампдория Заявка 31 8 5 18 39 - 52 29
17. Кальяри Заявка 31 5 10 16 29 - 59 25
18. Дженоа Заявка 31 2 16 13 23 - 48 22
19. Венеция Заявка 30 5 7 18 25 - 55 22
20. Салернитана Заявка 29 3 7 19 22 - 66 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 16 11 3 2 38 - 13 36
2. Фиорентина Заявка 15 10 2 3 33 - 16 32
3. Милан Заявка 16 9 4 3 23 - 12 31
4. Рома Заявка 16 9 4 3 23 - 14 31
5. Лацио Заявка 15 9 4 2 35 - 19 31
6. Ювентус Заявка 16 9 3 4 20 - 10 30
7. Наполи Заявка 15 9 2 4 25 - 11 29
8. Верона Заявка 16 9 2 5 32 - 20 29
9. Торино Заявка 15 7 4 4 27 - 16 25
10. Удинезе Заявка 15 5 7 3 24 - 22 22
11. Болонья Заявка 15 6 3 6 18 - 18 21
12. Сассуоло Заявка 15 5 5 5 23 - 23 20
13. Аталанта Заявка 15 4 6 5 25 - 21 18
14. Специя Заявка 15 5 3 7 16 - 17 18
15. Сампдория Заявка 16 4 3 9 23 - 29 15
16. Эмполи Заявка 16 3 4 9 23 - 38 13
17. Кальяри Заявка 15 2 6 7 16 - 26 12
18. Дженоа Заявка 15 1 8 6 10 - 19 11
19. Венеция Заявка 15 2 4 9 15 - 30 10
20. Салернитана Заявка 15 1 5 9 12 - 32 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 16 11 4 1 31 - 12 37
2. Милан Заявка 15 11 3 1 33 - 17 36
3. Аталанта Заявка 15 10 3 2 27 - 13 33
4. Интер Милан Заявка 15 8 6 1 27 - 11 30
5. Ювентус Заявка 15 8 5 2 27 - 17 29
6. Рома Заявка 15 7 2 6 28 - 21 23
7. Сассуоло Заявка 16 6 5 5 33 - 28 23
8. Лацио Заявка 16 6 3 7 25 - 27 21
9. Эмполи Заявка 16 5 6 5 18 - 18 21
10. Фиорентина Заявка 15 5 3 7 16 - 22 18
11. Верона Заявка 16 3 7 6 24 - 29 16
12. Специя Заявка 17 4 3 10 16 - 37 15
13. Сампдория Заявка 15 4 2 9 16 - 23 14
14. Кальяри Заявка 16 3 4 9 13 - 33 13
15. Торино Заявка 15 3 4 8 8 - 14 13
16. Болонья Заявка 15 3 4 8 14 - 26 13
17. Венеция Заявка 15 3 3 9 10 - 25 12
18. Удинезе Заявка 14 2 5 7 17 - 25 11
19. Дженоа Заявка 16 1 8 7 13 - 29 11
20. Салернитана Заявка 14 2 2 10 10 - 34 8
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Серию Б
  • До матча
  • Приветствую всех любителей футбола. Приглашаю Вас на заключительный матч субботнего игрового дня Серии А, в котором "Кальяри" сразиться с "Ювентусом". Комментировать игру для Вас будет Федосов Дмитрий!
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Кальяри - Ювентус от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 9 апреля 2022, осталось 13 минут.

    Главный судья: Чиффи Даниэле

    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

Прогнозы 114
Кальяри 0.9% (1)
X 2.6% (3)
Ювентус 96.5% (110)
0
выиграет Ювентус, со счетом 0:3
«Кальяри» в кризисе и не производит впечатление команды, которая может провести качественный матч против... Ещё
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Лучшие коэффициенты
Кальяри
Ничья
Ювентус
6.67
4.10
1.64
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Где смотреть матч Кальяри - Ювентус онлайн

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Прогнозы на матч Кальяри - Ювентус

Исход игры
Кальяри
0.9% (1)
Ничья
2.6% (3)
Ювентус
96.5% (110)
Тотал 2.5
Больше
49.06% (52)
Меньше
50.94% (54)
Обе команды забьют
Да
48.11% (51)
Нет
51.89% (55)
Популярный счёт
1:2 Ювентус
36.8% (42)
0:2 Ювентус
30.7% (35)
0:1 Ювентус
14.9% (17)
1:3 Ювентус
5.3% (6)
0:3 Ювентус
2.6% (3)
1:1 Ничья
1.8% (2)
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