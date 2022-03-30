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Италия: Серия A 2021-2022

2021-2022
Кальяри
 
Позже

Стадион:
Ювентус

История личных встреч

Кальяри
Ювентус

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

133.3%
100%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

166.7%
100%
5 побед 3 ничьи 0 побед

24 матча

16.7%
83.3%
0 побед 4 ничьи 20 побед

Первый тайм

12.5%
87.5%
0 побед 3 ничьи 17 побед

Второй тайм

16.7%
83.3%
0 побед 4 ничьи 15 побед

27 матчей

11.1%
14.8%
74.1%
3 победы 4 ничьи 20 побед

Первый тайм

14.8%
22.2%
63%
4 победы 6 ничьих 17 побед

Второй тайм

18.5%
25.9%
55.6%
5 побед 7 ничьих 15 побед

История матчей

СA
2:0
СA
1:3
СA
2:0
СA
2:0
СA
4:0
СA
0:2
СA
3:1
СA
0:1
СA
3:0
СA
0:2
СA
4:0
СA
1:1
СA
1:3
СA
3:0
СA
1:4
СA
1:1
СA
1:3
К
1:0
СA
0:2
СA
1:1
СA
1:3
СA
4:2
СA
1:0
СA
2:0
СA
2:3
СA
0:1
СA
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Кальяри
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Педро Жоао 11 (3) 0.35
Паволетти Леонардо 5 0.16
Перейро Гастон 4 0.13
Кейта Бальде 3 0.1
Дейола Алессандро 3 0.1
Белланова Рауль 1 0.03
Касерес Мартин 1 0.03
Чеппители Лука 1 0.03
Марин Рэзван 0 0
Грасси Альберто 0 0
Нандес Найтан 0 0
Далберт Эстеван 0 0
Годин Диего 0 0
Ювентус
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дибала Пауло 8 (1) 0.26
Мората Альваро 8 (1) 0.26
Куадрадо Хуан 4 0.13
Кин Мойзе 4 0.13
Локателли Мануэль 3 0.1
Маккенни Уэстон 3 0.1
Бонуччи Леонардо 3 (3) 0.1
Кьеза Федерико 2 0.06
Де Лихт Маттайс 2 0.06
Бернардески Федерико 1 0.03
Кулушевски Деян 1 0.03
Де Шильо Маттиа 1 0.03
Данило Луис 1 0.03
Закария Денис 1 0.03
Рабио Адриен 0 0
Бентанкур Родриго 0 0
Пеллегрини Лука 0 0

Карточки

Кальяри
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Далберт Эстеван 9 0
Педро Жоао 8 0
Паволетти Леонардо 7 0
Марин Рэзван 5 1
Грасси Альберто 4 1
Дейола Алессандро 5 0
Карбони Андреа 5 0
Касерес Мартин 3 1
Дзаппа Габриэле 3 1
Стротман Кевин 4 0
Альтаре Джорджо 4 0
Годин Диего 3 0
Гольданига Эдоардо 3 0
Нандес Найтан 3 0
Белланова Рауль 3 0
Ловато Маттео 3 0
Чеппители Лука 2 0
Краньо Алессио 2 0
Кейта Бальде 2 0
Ликояннис Хараламбос 1 0
Базелли Даниэле 1 0
Валюкевич Себастьян 1 0
Вальтер Маццарри 1 0
Ювентус
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Куадрадо Хуан 7 0
Данило Луис 6 0
Локателли Мануэль 6 0
Мората Альваро 5 0
Пеллегрини Лука 5 0
Рабио Адриен 4 0
Бернардески Федерико 4 0
Де Лихт Маттайс 2 1
Кин Мойзе 3 0
Кьеллини Джорджо 2 0
Щесны Войцех 2 0
Алекс Сандро 2 0
Дибала Пауло 2 0
Мело Артур 2 0
Влахович Душан 2 0
Массимилиано Аллегри 2 0
Роналду Криштиану 1 0
Бонуччи Леонардо 1 0
Де Шильо Маттиа 1 0
Ругани Даниэле 1 0
Бентанкур Родриго 1 0
Маккенни Уэстон 1 0
Кулушевски Деян 1 0

Голы по времени матча

Забито

17
26
5 В 1-м тайме 12
12 Во 2-м тайме 14
8 Забивали первыми 9
20 Не забивали 17
1
6%
3
12%
1-15
3
18%
5
19%
16-30
1
6%
4
15%
31-45
5
29%
29%
0
0%
46-60
5
29%
29%
7
27%
61-75
2
12%
7
27%
76-90

Пропущено

25
18
8 В 1-м тайме 7
17 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 5
14 Не пропускали 10
3
12%
3
17%
1-15
2
8%
2
11%
16-30
3
12%
2
11%
31-45
5
20%
6
33%
46-60
6
24%
0
0%
61-75
6
24%
5
28%
76-90

Забито

13
20
4 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 11
23 Не забивали 18
1
8%
6
30%
1-15
1
8%
4
20%
16-30
2
15%
2
10%
31-45
4
31%
2
10%
46-60
4
31%
1
5%
61-75
1
8%
5
25%
76-90

Пропущено

33
10
16 В 1-м тайме 6
17 Во 2-м тайме 4
12 Пропускали первыми 5
15 Не пропускали 8
2
6%
0
0%
1-15
5
15%
3
30%
16-30
9
27%
3
30%
31-45
9
27%
0
0%
46-60
5
15%
1
10%
61-75
3
9%
3
30%
76-90

Забито

30
46
9 В 1-м тайме 24
21 Во 2-м тайме 22
11 Забивали первыми 20
12 Не забивали 4
2
7%
9
20%
1-15
4
13%
9
20%
16-30
3
10%
6
13%
31-45
9
30%
2
4%
46-60
9
30%
8
17%
61-75
3
10%
12
26%
76-90

Пропущено

58
28
24 В 1-м тайме 13
34 Во 2-м тайме 15
19 Пропускали первыми 10
29 Не пропускали 18
5
9%
3
11%
1-15
7
12%
5
18%
16-30
12
21%
5
18%
31-45
14
24%
6
21%
46-60
11
19%
1
4%
61-75
9
16%
8
29%
76-90

Результаты последних матчей

Кальяри
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Удинезе - Кальяри 5:1 Кальяри - Милан 0:1 Специя - Кальяри 2:0 Кальяри - Лацио 0:3
Торино - Кальяри 1:2 Кальяри - Наполи 1:1 Эмполи - Кальяри 1:1 Аталанта - Кальяри 1:2 Кальяри - Фиорентина 1:1 Сассуоло - Кальяри 1:0 Рома - Кальяри 1:0 Кальяри - Болонья 2:1 Сампдория - Кальяри 1:2 Ювентус - Кальяри 2:0 Кальяри - Удинезе 0:4 Кальяри - Читтаделла 3:1 Интер Милан - Кальяри 4:0 Кальяри - Торино 1:1 Верона - Кальяри 0:0 Кальяри - Салернитана 1:1
Ювентус
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Ювентус - Интер Милан 0:1 Ювентус - Салернитана 2:0 Ювентус - Вильярреал 0:3 Сампдория - Ювентус 1:3
Ювентус - Специя 1:0 Фиорентина - Ювентус 0:1 Эмполи - Ювентус 2:3 Вильярреал - Ювентус 1:1 Ювентус - Торино 1:1 Аталанта - Ювентус 1:1 Ювентус - Сассуоло 2:1 Ювентус - Верона 2:0 Милан - Ювентус 0:0 Ювентус - Сампдория 4:1 Ювентус - Удинезе 2:0 Интер Милан - Ювентус 2:1 Рома - Ювентус 3:4 Ювентус - Наполи 1:1 Ювентус - Кальяри 2:0 Болонья - Ювентус 0:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 31 20 7 4 56 - 29 67
2. Наполи Заявка 31 20 6 5 56 - 23 66
3. Интер Милан Заявка 30 18 9 3 63 - 24 63
4. Ювентус Заявка 31 17 8 6 47 - 27 59
5. Рома Заявка 31 16 6 9 51 - 35 54
6. Лацио Заявка 31 15 7 9 60 - 46 52
7. Аталанта Заявка 30 14 9 7 52 - 34 51
8. Фиорентина Заявка 30 15 5 10 49 - 38 50
9. Верона Заявка 31 12 9 10 56 - 47 45
10. Сассуоло Заявка 31 11 10 10 56 - 51 43
11. Торино Заявка 30 10 8 12 35 - 30 38
12. Болонья Заявка 30 9 7 14 32 - 44 34
13. Эмполи Заявка 31 8 9 14 41 - 56 33
14. Удинезе Заявка 29 7 12 10 41 - 47 33
15. Специя Заявка 31 9 5 17 32 - 54 32
16. Сампдория Заявка 31 8 5 18 39 - 52 29
17. Кальяри Заявка 31 5 10 16 29 - 59 25
18. Дженоа Заявка 31 2 16 13 23 - 48 22
19. Венеция Заявка 30 5 7 18 25 - 55 22
20. Салернитана Заявка 29 3 7 19 22 - 66 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 15 10 3 2 36 - 13 33
2. Фиорентина Заявка 15 10 2 3 33 - 16 32
3. Милан Заявка 16 9 4 3 23 - 12 31
4. Рома Заявка 16 9 4 3 23 - 14 31
5. Лацио Заявка 15 9 4 2 35 - 19 31
6. Ювентус Заявка 16 9 3 4 20 - 10 30
7. Наполи Заявка 15 9 2 4 25 - 11 29
8. Верона Заявка 16 9 2 5 32 - 20 29
9. Торино Заявка 15 7 4 4 27 - 16 25
10. Удинезе Заявка 15 5 7 3 24 - 22 22
11. Болонья Заявка 15 6 3 6 18 - 18 21
12. Сассуоло Заявка 15 5 5 5 23 - 23 20
13. Аталанта Заявка 15 4 6 5 25 - 21 18
14. Специя Заявка 15 5 3 7 16 - 17 18
15. Сампдория Заявка 16 4 3 9 23 - 29 15
16. Эмполи Заявка 15 3 3 9 23 - 38 12
17. Кальяри Заявка 15 2 6 7 16 - 26 12
18. Дженоа Заявка 15 1 8 6 10 - 19 11
19. Венеция Заявка 15 2 4 9 15 - 30 10
20. Салернитана Заявка 15 1 5 9 12 - 32 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 16 11 4 1 31 - 12 37
2. Милан Заявка 15 11 3 1 33 - 17 36
3. Аталанта Заявка 15 10 3 2 27 - 13 33
4. Интер Милан Заявка 15 8 6 1 27 - 11 30
5. Ювентус Заявка 15 8 5 2 27 - 17 29
6. Рома Заявка 15 7 2 6 28 - 21 23
7. Сассуоло Заявка 16 6 5 5 33 - 28 23
8. Лацио Заявка 16 6 3 7 25 - 27 21
9. Эмполи Заявка 16 5 6 5 18 - 18 21
10. Фиорентина Заявка 15 5 3 7 16 - 22 18
11. Верона Заявка 15 3 7 5 24 - 27 16
12. Специя Заявка 16 4 2 10 16 - 37 14
13. Сампдория Заявка 15 4 2 9 16 - 23 14
14. Кальяри Заявка 16 3 4 9 13 - 33 13
15. Торино Заявка 15 3 4 8 8 - 14 13
16. Болонья Заявка 15 3 4 8 14 - 26 13
17. Венеция Заявка 15 3 3 9 10 - 25 12
18. Удинезе Заявка 14 2 5 7 17 - 25 11
19. Дженоа Заявка 16 1 8 7 13 - 29 11
20. Салернитана Заявка 14 2 2 10 10 - 34 8
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Серию Б
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Кальяри - Ювентус от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 9 апреля 2022, осталось 2 дня 13 часов 36 минут.



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    • Прогнозы 37
    Кальяри 0% (0)
    X 5.4% (2)
    Ювентус 94.6% (35)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Кальяри
    Ничья
    Ювентус
    6.38
    4.02
    1.68
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    Прогнозы на матч Кальяри - Ювентус

    Исход игры
    Кальяри
    0% (0)
    Ничья
    5.4% (2)
    Ювентус
    94.6% (35)
    Тотал 2.5
    Больше
    55.56% (20)
    Меньше
    44.44% (16)
    Обе команды забьют
    Да
    58.33% (21)
    Нет
    41.67% (15)
    Популярный счёт
    1:2 Ювентус
    51.4% (19)
    0:2 Ювентус
    29.7% (11)
    0:1 Ювентус
    10.8% (4)
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