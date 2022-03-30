Италия: Серия A 2021-2022
Позже
Стадион: Сардиния Арена
История личных встреч
Кальяри
Ювентус
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
133.3%
100%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
166.7%
100%
5 побед 3 ничьи 0 побед
24 матча
16.7%
83.3%
0 побед 4 ничьи 20 побед
Первый тайм
12.5%
87.5%
0 побед 3 ничьи 17 побед
Второй тайм
16.7%
83.3%
0 побед 4 ничьи 15 побед
27 матчей
11.1%
14.8%
74.1%
3 победы 4 ничьи 20 побед
Первый тайм
14.8%
22.2%
63%
4 победы 6 ничьих 17 побед
Второй тайм
18.5%
25.9%
55.6%
5 побед 7 ничьих 15 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Кальяри
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Педро Жоао
|11 (3)
|0.35
|Паволетти Леонардо
|5
|0.16
|Перейро Гастон
|4
|0.13
|Кейта Бальде
|3
|0.1
|Дейола Алессандро
|3
|0.1
|Белланова Рауль
|1
|0.03
|Касерес Мартин
|1
|0.03
|Чеппители Лука
|1
|0.03
|Марин Рэзван
|0
|0
|Грасси Альберто
|0
|0
|Нандес Найтан
|0
|0
|Далберт Эстеван
|0
|0
|Годин Диего
|0
|0
Ювентус
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дибала Пауло
|8 (1)
|0.26
|Мората Альваро
|8 (1)
|0.26
|Куадрадо Хуан
|4
|0.13
|Кин Мойзе
|4
|0.13
|Локателли Мануэль
|3
|0.1
|Маккенни Уэстон
|3
|0.1
|Бонуччи Леонардо
|3 (3)
|0.1
|Кьеза Федерико
|2
|0.06
|Де Лихт Маттайс
|2
|0.06
|Бернардески Федерико
|1
|0.03
|Кулушевски Деян
|1
|0.03
|Де Шильо Маттиа
|1
|0.03
|Данило Луис
|1
|0.03
|Закария Денис
|1
|0.03
|Рабио Адриен
|0
|0
|Бентанкур Родриго
|0
|0
|Пеллегрини Лука
|0
|0
Карточки
Кальяри
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Далберт Эстеван
|9
|0
|Педро Жоао
|8
|0
|Паволетти Леонардо
|7
|0
|Марин Рэзван
|5
|1
|Грасси Альберто
|4
|1
|Дейола Алессандро
|5
|0
|Карбони Андреа
|5
|0
|Касерес Мартин
|3
|1
|Дзаппа Габриэле
|3
|1
|Стротман Кевин
|4
|0
|Альтаре Джорджо
|4
|0
|Годин Диего
|3
|0
|Гольданига Эдоардо
|3
|0
|Нандес Найтан
|3
|0
|Белланова Рауль
|3
|0
|Ловато Маттео
|3
|0
|Чеппители Лука
|2
|0
|Краньо Алессио
|2
|0
|Кейта Бальде
|2
|0
|Ликояннис Хараламбос
|1
|0
|Базелли Даниэле
|1
|0
|Валюкевич Себастьян
|1
|0
|Вальтер Маццарри
|1
|0
Ювентус
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Куадрадо Хуан
|7
|0
|Данило Луис
|6
|0
|Локателли Мануэль
|6
|0
|Мората Альваро
|5
|0
|Пеллегрини Лука
|5
|0
|Рабио Адриен
|4
|0
|Бернардески Федерико
|4
|0
|Де Лихт Маттайс
|2
|1
|Кин Мойзе
|3
|0
|Кьеллини Джорджо
|2
|0
|Щесны Войцех
|2
|0
|Алекс Сандро
|2
|0
|Дибала Пауло
|2
|0
|Мело Артур
|2
|0
|Влахович Душан
|2
|0
|Массимилиано Аллегри
|2
|0
|Роналду Криштиану
|1
|0
|Бонуччи Леонардо
|1
|0
|Де Шильо Маттиа
|1
|0
|Ругани Даниэле
|1
|0
|Бентанкур Родриго
|1
|0
|Маккенни Уэстон
|1
|0
|Кулушевски Деян
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
17
26
5 В 1-м тайме 12
12 Во 2-м тайме 14
8 Забивали первыми 9
20 Не забивали 17
1
6%
3
12%
1-15
3
18%
5
19%
16-30
1
6%
4
15%
31-45
5
29%
29%
0
0%
46-60
5
29%
29%
7
27%
61-75
2
12%
7
27%
76-90
Пропущено
25
18
8 В 1-м тайме 7
17 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 5
14 Не пропускали 10
3
12%
3
17%
1-15
2
8%
2
11%
16-30
3
12%
2
11%
31-45
5
20%
6
33%
46-60
6
24%
0
0%
61-75
6
24%
5
28%
76-90
Забито
13
20
4 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 11
23 Не забивали 18
1
8%
6
30%
1-15
1
8%
4
20%
16-30
2
15%
2
10%
31-45
4
31%
2
10%
46-60
4
31%
1
5%
61-75
1
8%
5
25%
76-90
Пропущено
33
10
16 В 1-м тайме 6
17 Во 2-м тайме 4
12 Пропускали первыми 5
15 Не пропускали 8
2
6%
0
0%
1-15
5
15%
3
30%
16-30
9
27%
3
30%
31-45
9
27%
0
0%
46-60
5
15%
1
10%
61-75
3
9%
3
30%
76-90
Забито
30
46
9 В 1-м тайме 24
21 Во 2-м тайме 22
11 Забивали первыми 20
12 Не забивали 4
2
7%
9
20%
1-15
4
13%
9
20%
16-30
3
10%
6
13%
31-45
9
30%
2
4%
46-60
9
30%
8
17%
61-75
3
10%
12
26%
76-90
Пропущено
58
28
24 В 1-м тайме 13
34 Во 2-м тайме 15
19 Пропускали первыми 10
29 Не пропускали 18
5
9%
3
11%
1-15
7
12%
5
18%
16-30
12
21%
5
18%
31-45
14
24%
6
21%
46-60
11
19%
1
4%
61-75
9
16%
8
29%
76-90
Результаты последних матчей
Кальяри
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Удинезе - Кальяри 5:1 Кальяри - Милан 0:1 Специя - Кальяри 2:0 Кальяри - Лацио 0:3
Торино - Кальяри 1:2 Кальяри - Наполи 1:1 Эмполи - Кальяри 1:1 Аталанта - Кальяри 1:2 Кальяри - Фиорентина 1:1 Сассуоло - Кальяри 1:0 Рома - Кальяри 1:0 Кальяри - Болонья 2:1 Сампдория - Кальяри 1:2 Ювентус - Кальяри 2:0 Кальяри - Удинезе 0:4 Кальяри - Читтаделла 3:1 Интер Милан - Кальяри 4:0 Кальяри - Торино 1:1 Верона - Кальяри 0:0 Кальяри - Салернитана 1:1
Ювентус
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Ювентус - Интер Милан 0:1 Ювентус - Салернитана 2:0 Ювентус - Вильярреал 0:3 Сампдория - Ювентус 1:3
Ювентус - Специя 1:0 Фиорентина - Ювентус 0:1 Эмполи - Ювентус 2:3 Вильярреал - Ювентус 1:1 Ювентус - Торино 1:1 Аталанта - Ювентус 1:1 Ювентус - Сассуоло 2:1 Ювентус - Верона 2:0 Милан - Ювентус 0:0 Ювентус - Сампдория 4:1 Ювентус - Удинезе 2:0 Интер Милан - Ювентус 2:1 Рома - Ювентус 3:4 Ювентус - Наполи 1:1 Ювентус - Кальяри 2:0 Болонья - Ювентус 0:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|31
|20
|7
|4
|56 - 29
|67
|2.
|Наполи
|Заявка
|31
|20
|6
|5
|56 - 23
|66
|3.
|Интер Милан
|Заявка
|30
|18
|9
|3
|63 - 24
|63
|4.
|Ювентус
|Заявка
|31
|17
|8
|6
|47 - 27
|59
|5.
|Рома
|Заявка
|31
|16
|6
|9
|51 - 35
|54
|6.
|Лацио
|Заявка
|31
|15
|7
|9
|60 - 46
|52
|7.
|Аталанта
|Заявка
|30
|14
|9
|7
|52 - 34
|51
|8.
|Фиорентина
|Заявка
|30
|15
|5
|10
|49 - 38
|50
|9.
|Верона
|Заявка
|31
|12
|9
|10
|56 - 47
|45
|10.
|Сассуоло
|Заявка
|31
|11
|10
|10
|56 - 51
|43
|11.
|Торино
|Заявка
|30
|10
|8
|12
|35 - 30
|38
|12.
|Болонья
|Заявка
|30
|9
|7
|14
|32 - 44
|34
|13.
|Эмполи
|Заявка
|31
|8
|9
|14
|41 - 56
|33
|14.
|Удинезе
|Заявка
|29
|7
|12
|10
|41 - 47
|33
|15.
|Специя
|Заявка
|31
|9
|5
|17
|32 - 54
|32
|16.
|Сампдория
|Заявка
|31
|8
|5
|18
|39 - 52
|29
|17.
|Кальяри
|Заявка
|31
|5
|10
|16
|29 - 59
|25
|18.
|Дженоа
|Заявка
|31
|2
|16
|13
|23 - 48
|22
|19.
|Венеция
|Заявка
|30
|5
|7
|18
|25 - 55
|22
|20.
|Салернитана
|Заявка
|29
|3
|7
|19
|22 - 66
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|15
|10
|3
|2
|36 - 13
|33
|2.
|Фиорентина
|Заявка
|15
|10
|2
|3
|33 - 16
|32
|3.
|Милан
|Заявка
|16
|9
|4
|3
|23 - 12
|31
|4.
|Рома
|Заявка
|16
|9
|4
|3
|23 - 14
|31
|5.
|Лацио
|Заявка
|15
|9
|4
|2
|35 - 19
|31
|6.
|Ювентус
|Заявка
|16
|9
|3
|4
|20 - 10
|30
|7.
|Наполи
|Заявка
|15
|9
|2
|4
|25 - 11
|29
|8.
|Верона
|Заявка
|16
|9
|2
|5
|32 - 20
|29
|9.
|Торино
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|27 - 16
|25
|10.
|Удинезе
|Заявка
|15
|5
|7
|3
|24 - 22
|22
|11.
|Болонья
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|18 - 18
|21
|12.
|Сассуоло
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|23 - 23
|20
|13.
|Аталанта
|Заявка
|15
|4
|6
|5
|25 - 21
|18
|14.
|Специя
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|16 - 17
|18
|15.
|Сампдория
|Заявка
|16
|4
|3
|9
|23 - 29
|15
|16.
|Эмполи
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|23 - 38
|12
|17.
|Кальяри
|Заявка
|15
|2
|6
|7
|16 - 26
|12
|18.
|Дженоа
|Заявка
|15
|1
|8
|6
|10 - 19
|11
|19.
|Венеция
|Заявка
|15
|2
|4
|9
|15 - 30
|10
|20.
|Салернитана
|Заявка
|15
|1
|5
|9
|12 - 32
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Наполи
|Заявка
|16
|11
|4
|1
|31 - 12
|37
|2.
|Милан
|Заявка
|15
|11
|3
|1
|33 - 17
|36
|3.
|Аталанта
|Заявка
|15
|10
|3
|2
|27 - 13
|33
|4.
|Интер Милан
|Заявка
|15
|8
|6
|1
|27 - 11
|30
|5.
|Ювентус
|Заявка
|15
|8
|5
|2
|27 - 17
|29
|6.
|Рома
|Заявка
|15
|7
|2
|6
|28 - 21
|23
|7.
|Сассуоло
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|33 - 28
|23
|8.
|Лацио
|Заявка
|16
|6
|3
|7
|25 - 27
|21
|9.
|Эмполи
|Заявка
|16
|5
|6
|5
|18 - 18
|21
|10.
|Фиорентина
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|16 - 22
|18
|11.
|Верона
|Заявка
|15
|3
|7
|5
|24 - 27
|16
|12.
|Специя
|Заявка
|16
|4
|2
|10
|16 - 37
|14
|13.
|Сампдория
|Заявка
|15
|4
|2
|9
|16 - 23
|14
|14.
|Кальяри
|Заявка
|16
|3
|4
|9
|13 - 33
|13
|15.
|Торино
|Заявка
|15
|3
|4
|8
|8 - 14
|13
|16.
|Болонья
|Заявка
|15
|3
|4
|8
|14 - 26
|13
|17.
|Венеция
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|10 - 25
|12
|18.
|Удинезе
|Заявка
|14
|2
|5
|7
|17 - 25
|11
|19.
|Дженоа
|Заявка
|16
|1
|8
|7
|13 - 29
|11
|20.
|Салернитана
|Заявка
|14
|2
|2
|10
|10 - 34
|8
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Серию Б
Прогнозы на матч Кальяри - Ювентус
Исход игры
Кальяри
0% (0)
Ничья
5.4% (2)
Ювентус
94.6% (35)
Тотал 2.5
Больше
55.56% (20)
Меньше
44.44% (16)
Обе команды забьют
Да
58.33% (21)
Нет
41.67% (15)
Популярный счёт
1:2 Ювентус
51.4% (19)
0:2 Ювентус
29.7% (11)
0:1 Ювентус
10.8% (4)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!