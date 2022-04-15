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  4. Серия A 2021-2022

Италия: Серия A 2021-2022

2021-2022
Специя
0:1
Второй тайм: 54'

Стадион:
Интер Милан
0'
10' Желтая карточка
Бастони Симоне
0:1
31' Гол
Брозович Марсело
54'

Ход матча

10'
Бастони Симоне
 
31'
0:1
Брозович Марсело
(Д'Амброзио Данило)
37'
Феррер Сальвадор
Реца Аркадиуш
 
46'
Агудело Кевин
Коваленко Виктор
 

Статистика матча

  • 0 Голы
  • 1 Удары по воротам
  • 2 Удары в створ
  • 4 Угловые
  • 0 Офсайды
  • 5 Нарушения правил
  • 1 Жёлтые карточки
  • 0 Красные карточки
  • 2 Замены
  • 33 Владение мячом, %

Владение мячом

Прогнозы 121
Специя 1.7% (2)
X 5% (6)
Интер Милан 93.4% (113)
-1
выиграет Интер Милан, со счетом 1:2
"Черно-синие" являются наиболее вероятными претендентами на чемпионство. И в такой ситуации их точно... Ещё
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Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Специя
Ничья
Интер Милан
9.90
5.69
1.35
Все Коэффициенты
Новости
94
Проведель
Иван
27
Амьен-Аду
Кельвен
28
Эрлич
Мартин
43
Николау
Димитрис
13
Реца
Аркадиуш
25
Маджоре
Джулио
14
Кивёр
Якуб
11
Гьяси
Эммануэль
8
Коваленко
Виктор
20
Бастони
Симоне
9
Манай
Рей
1
Ханданович
Самир
33
Д'Амброзио
Данило
37
Шкриньяр
Милан
95
Бастони
Алессандро
2
Дюмфрис
Дензел
23
Барелла
Николо
77
Брозович
Марсело
20
Чалханоглу
Хакан
14
Перишич
Иван
19
Корреа
Хоакин
9
Джеко
Эдин
Специя
4-2-3-1
Интер Милан
3-5-2

История личных встреч

Специя
Интер Милан

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

История матчей

СA
2:0
СA
1:1
СA
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Специя
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Верде Даниэле 6 (1) 0.18
Гьяси Эммануэль 5 0.15
Манай Рей 4 (1) 0.12
Бастони Симоне 3 0.09
Нзола М'Бала 2 0.06
Агудело Кевин 2 0.06
Эрлич Мартин 2 0.06
Коваленко Виктор 1 0.03
Бурабия Мехди 1 0.03
Сала Якопо 1 0.03
Стрелец Давид 1 0.03
Антист Жанис 1 0.03
Реца Аркадиуш 0 0
Маджоре Джулио 0 0
Амьен-Аду Кельвен 0 0
Подгоряну Суф 0 0
Интер Милан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мартинес Лаутаро 14 (3) 0.44
Джеко Эдин 13 0.41
Чалханоглу Хакан 7 (3) 0.22
Перишич Иван 5 (1) 0.16
Дюмфрис Дензел 4 0.13
Корреа Хоакин 4 0.13
Барелла Николо 3 0.09
Санчес Алексис 3 0.09
Шкриньяр Милан 3 0.09
Димарко Федерико 2 0.06
Гальярдини Роберто 2 0.06
Бастони Алессандро 1 0.03
Видаль Артуро 1 0.03
Дармиан Маттео 1 0.03
Д'Амброзио Данило 1 0.03
Брозович Марсело 1 0.03
Весино Матиас 1 0.03
Госенс Робин 0 0

Карточки

Специя
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Амьен-Аду Кельвен 7 2
Гьяси Эммануэль 9 0
Маджоре Джулио 8 0
Манай Рей 7 0
Бастони Симоне 4 1
Николау Димитрис 5 0
Кивёр Якуб 5 0
Эрлич Мартин 4 0
Агудело Кевин 2 1
Мотта Тьяго 3 0
Сала Якопо 3 0
Коваленко Виктор 3 0
Реца Аркадиуш 3 0
Христов Петко 3 0
Феррер Сальвадор 3 0
Проведель Иван 2 0
Верде Даниэле 2 0
Нзола М'Бала 2 0
Зут Йерун 1 0
Бурабия Мехди 1 0
Сальседо Эдди 1 0
Нгиамба Орельен 1 0
Колли Эбрима 1 0
Интер Милан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Чалханоглу Хакан 8 0
Барелла Николо 7 0
Брозович Марсело 6 0
Мартинес Лаутаро 5 0
Перишич Иван 4 0
Бастони Алессандро 4 0
Индзаги Симоне 2 1
Видаль Артуро 3 0
Дармиан Маттео 3 0
Де Врей Стефан 3 0
Шкриньяр Милан 3 0
Джеко Эдин 2 0
Д'Амброзио Данило 2 0
Гальярдини Роберто 2 0
Корреа Хоакин 2 0
Дюмфрис Дензел 2 0
Ханданович Самир 1 0
Раноккия Андреа 1 0
Весино Матиас 1 0
Димарко Федерико 1 0
Госенс Робин 1 0

Голы по времени матча

Забито

15
28
2 В 1-м тайме 13
13 Во 2-м тайме 15
5 Забивали первыми 8
21 Не забивали 18
0
0%
4
14%
1-15
0
0%
3
11%
16-30
2
13%
6
21%
31-45
5
33%
6
21%
46-60
4
27%
1
4%
61-75
4
27%
8
29%
76-90

Пропущено

18
10
3 В 1-м тайме 6
15 Во 2-м тайме 4
10 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 7
0
0%
3
30%
1-15
1
6%
2
20%
16-30
2
11%
1
10%
31-45
3
17%
1
10%
46-60
5
28%
1
10%
61-75
7
39%
2
20%
76-90

Забито

16
38
10 В 1-м тайме 19
6 Во 2-м тайме 19
7 Забивали первыми 12
22 Не забивали 16
8
50%
4
11%
1-15
1
6%
9
24%
16-30
1
6%
6
16%
31-45
1
6%
6
16%
46-60
1
6%
11
29%
61-75
4
25%
2
5%
76-90

Пропущено

37
13
20 В 1-м тайме 7
17 Во 2-м тайме 6
9 Пропускали первыми 4
15 Не пропускали 9
6
16%
1
8%
1-15
4
11%
4
31%
16-30
10
27%
2
15%
31-45
5
14%
1
8%
46-60
6
16%
1
8%
61-75
6
16%
4
31%
76-90

Забито

31
66
12 В 1-м тайме 32
19 Во 2-м тайме 34
12 Забивали первыми 20
11 Не забивали 3
8
26%
8
12%
1-15
1
3%
12
18%
16-30
3
10%
12
18%
31-45
6
19%
12
18%
46-60
5
16%
12
18%
61-75
8
26%
10
15%
76-90

Пропущено

55
23
23 В 1-м тайме 13
32 Во 2-м тайме 10
19 Пропускали первыми 9
26 Не пропускали 16
6
11%
4
17%
1-15
5
9%
6
26%
16-30
12
22%
3
13%
31-45
8
15%
2
9%
46-60
11
20%
2
9%
61-75
13
24%
6
26%
76-90

Результаты последних матчей

Специя
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Эмполи - Специя 0:0 Специя - Венеция 1:0 Сассуоло - Специя 4:1 Специя - Кальяри 2:0
Ювентус - Специя 1:0 Специя - Рома 0:1 Болонья - Специя 2:1 Специя - Фиорентина 1:2 Салернитана - Специя 2:2 Специя - Сампдория 1:0 Милан - Специя 1:2 Дженоа - Специя 0:1 Специя - Верона 1:2 Наполи - Специя 0:1 Специя - Эмполи 1:1 Специя - Лечче 0:2 Рома - Специя 2:0 Специя - Сассуоло 2:2 Интер Милан - Специя 2:0 Специя - Болонья 0:1
Интер Милан
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Интер Милан - Верона 2:0 Ювентус - Интер Милан 0:1 Интер Милан - Фиорентина 1:1 Торино - Интер Милан 1:1
Ливерпуль - Интер Милан 0:1 Интер Милан - Салернитана 5:0 Милан - Интер Милан 0:0 Дженоа - Интер Милан 0:0 Интер Милан - Сассуоло 0:2 Интер Милан - Ливерпуль 0:2 Наполи - Интер Милан 1:1 Интер Милан - Рома 2:0 Интер Милан - Милан 1:2 Интер Милан - Венеция 2:1 Интер Милан - Эмполи 3:2 Аталанта - Интер Милан 0:0 Интер Милан - Ювентус 2:1 Интер Милан - Лацио 2:1 Интер Милан - Торино 1:0 Салернитана - Интер Милан 0:5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан 1:0 Заявка 32 20 9 3 66 - 24 69
2. Милан Заявка 32 20 8 4 56 - 29 68
3. Наполи Заявка 32 20 6 6 58 - 26 66
4. Ювентус Заявка 32 18 8 6 49 - 28 62
5. Рома Заявка 32 17 6 9 53 - 36 57
6. Лацио Заявка 32 16 7 9 64 - 47 55
7. Фиорентина Заявка 31 16 5 10 52 - 40 53
8. Аталанта Заявка 31 14 9 8 53 - 36 51
9. Сассуоло Заявка 32 12 10 10 58 - 52 46
10. Верона Заявка 32 12 9 11 56 - 49 45
11. Торино Заявка 31 10 9 12 35 - 30 39
12. Болонья Заявка 31 10 7 14 34 - 44 37
13. Удинезе Заявка 30 8 12 10 43 - 48 36
14. Эмполи Заявка 32 8 10 14 41 - 56 34
15. Специя 0:1 Заявка 33 9 6 18 32 - 55 33
16. Сампдория Заявка 32 8 5 19 39 - 54 29
17. Кальяри Заявка 32 5 10 17 30 - 61 25
18. Дженоа Заявка 32 2 16 14 24 - 52 22
19. Венеция Заявка 31 5 7 19 26 - 57 22
20. Салернитана Заявка 30 3 7 20 23 - 68 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан 1:0 Заявка 16 11 3 2 38 - 13 36
2. Рома Заявка 17 10 4 3 25 - 15 34
3. Фиорентина Заявка 15 10 2 3 33 - 16 32
4. Милан Заявка 16 9 4 3 23 - 12 31
5. Лацио Заявка 15 9 4 2 35 - 19 31
6. Ювентус Заявка 16 9 3 4 20 - 10 30
7. Наполи Заявка 16 9 2 5 27 - 14 29
8. Верона Заявка 16 9 2 5 32 - 20 29
9. Торино Заявка 16 7 5 4 27 - 16 26
10. Болонья Заявка 16 7 3 6 20 - 18 24
11. Сассуоло Заявка 16 6 5 5 25 - 24 23
12. Удинезе Заявка 15 5 7 3 24 - 22 22
13. Аталанта Заявка 15 4 6 5 25 - 21 18
14. Специя 0:1 Заявка 16 5 3 8 16 - 18 18
15. Сампдория Заявка 16 4 3 9 23 - 29 15
16. Эмполи Заявка 16 3 4 9 23 - 38 13
17. Кальяри Заявка 16 2 6 8 17 - 28 12
18. Дженоа Заявка 16 1 8 7 11 - 23 11
19. Венеция Заявка 16 2 4 10 16 - 32 10
20. Салернитана Заявка 15 1 5 9 12 - 32 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 16 11 4 1 31 - 12 37
2. Милан Заявка 16 11 4 1 33 - 17 37
3. Аталанта Заявка 16 10 3 3 28 - 15 33
4. Интер Милан 1:0 Заявка 16 9 6 1 28 - 11 33
5. Ювентус Заявка 16 9 5 2 29 - 18 32
6. Лацио Заявка 17 7 3 7 29 - 28 24
7. Рома Заявка 15 7 2 6 28 - 21 23
8. Сассуоло Заявка 16 6 5 5 33 - 28 23
9. Фиорентина Заявка 16 6 3 7 19 - 24 21
10. Эмполи Заявка 16 5 6 5 18 - 18 21
11. Верона Заявка 16 3 7 6 24 - 29 16
12. Специя 0:1 Заявка 17 4 3 10 16 - 37 15
13. Удинезе Заявка 15 3 5 7 19 - 26 14
14. Сампдория Заявка 16 4 2 10 16 - 25 14
15. Кальяри Заявка 16 3 4 9 13 - 33 13
16. Торино Заявка 15 3 4 8 8 - 14 13
17. Болонья Заявка 15 3 4 8 14 - 26 13
18. Венеция Заявка 15 3 3 9 10 - 25 12
19. Дженоа Заявка 16 1 8 7 13 - 29 11
20. Салернитана Заявка 15 2 2 11 11 - 36 8
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Серию Б
  • Второй тайм
  • 58'
    На фланге Манай получил в подкате по ногам от Брозовича. Штрафной удар исполнять будут футболисты "Специи".
  • 57'
    После навеса с фланга от Перишича зацепился за мяч в штрафной Барелла и пробил в ближний угол, но не попал в створ ворот.
  • 56'
    Продавил соперника по флангу Манай и прострелил вдоль ворот, но грамотно на выходе сыграл Ханданович и забрал мяч в руки.
  • 55'
    По флангу забросил Брозович на ход Дюмфрису, но тому не удалось сохранить мяч в пределах поля.
  • 54'
    В центре поля Манай руками уложил на газон Д'Амброзио. Судья был рядом и зафиксировал нарушение правил.
  • 53'
    Мог замыкать Гьяси на дальней штанге прострел с фланга от Манайя, но махнул он с ходу мимо мяча.
  • 52'
    Догнал мяч на фланге Брозович и подал на дальнюю штангу, но здесь не смог пробить головой Дюмфрис в борьбе с защитником.
  • 51'
    Ушел от соперника по флангу Чалханоглу и прострелил вдоль ворот, но здесь Перишич в одно касание пробил мимо ворот.
  • 50'
    С угла поля Маджоре навесил на линию вратарской, но здесь пробил головой Кивёр крайне неточно.
  • Угловой
    49'
    Маджоре финтом накрутил соперника по флангу и прострелил вдоль ворот, но мяч от ноги защитника полетел на угловой.
  • 48'
    По флангу забросил Коваленко на ход Манайю, но тот не смог оторваться от защитника и потерял мяч.
  • 47'
    Убежал по флангу на скорости Феррер и прострелил на дальнюю штангу, но на выходе Ханданович забрал мяч в свои руки.
  • Второй тайм начался
    46'
    Стартовала вторая половина поединка!
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Своим свистком отправил судья команды на перерыв. Минимальный перевес на стороне гостей!
  • 45'
    Зацепился за мяч в чужой штрафной Дюмфрис и тут же пробил низом с разворота, но мяч поймал в руки Проведель.
  • 45'
    С углового в очередной раз Чалханоглу навесил на дальнюю штангу, где пробил головой Шкриньяр, но мяч застрял в гуще защитников.
  • Дополнительное время
    45'
    Судья компенсировал к времени первого тайма две минуты.
  • 44'
    С левого фланга навесил в центр штрафной Маджоре. Здесь пытался пробить головой Коваленко, но не смог выиграть борьбу у Бастони.
  • 43'
    С правого фланга низом Дюмфрис попытался прострелить поперек на Корреа, но мяч рикошетом от ноги Феррера полетел в аут.
  • 42'
    Проникающий пас отдавал Коваленко в штрафную на ход Гьяси, но тот проиграл силовую борьбу за мяч Шкриньяру.
  • 41'
    На фланге Коваленко получил по ногам в подкате от Д'Амброзио. Можно было показать карточку, но судья ограничился устным предупреждением.
  • Опасный момент
    40'
    Проникающий пас исполнял Перишич в штрафную на Корреа, который пробивал с линии вратарской, но этот выстрел в подкате удалось заблокировать Эрличу.
  • Замена
    39'
    Вынужденная замена в составе "Специи" произошла. Вместо травмированного Рецы игру продолжать будет Феррер.
  • 38'
    Пауза в матче. В прошлом эпизоде получил повреждение Реца. Потребуется ему медицинская помощь.
  • 37'
    В центре поля Брозович заехал по ногам сопернику в подкате. Штрафной удар назначил судья в пользу хозяев.
  • 36'
    Проникающий пас в штрафную соперника исполнял Брозович на ход Корреа, но тот не смог оторваться от Николау и потерял мяч.
  • 35'
    Маджоре дальний заброс исполнял в штрафную на Манайя, но тому добраться до мяча в верховой борьбе не позволил Шкриньяр.
  • 34'
    Прорвался по флангу вновь Перишич и прострелил вдоль ворот, но в своей штрафной первым на мяче оказался Николау.
  • 33'
    После навеса с угла поля от Чалханоглу на дальнюю штангу вышел из ворот Проведель и кулаком вынес сферу ваут.
  • 32'
    Брозович пробивал по воротам метров с двадцати трех, но мяч от спины Маджоре полетел на очередной угловой.
  • Описание гола
    31'
    Г-О-О-О-О-О-О-О-Л! 0-1! Марсело Брозович! Выиграл борьбу за мяч в чужой штрафной Д'Амброзио и головой сбросил назад на Брозовича, который в одно касание пробил точно в дальний верхний угол, без шансов для голкипера.
  • 30'
    Сместился с фланга в центр Корреа и скинул под удар Чалханоглу, но тот пробил в касание немного выше перекладины.
  • 29'
    Прострелил с левого фланга низом Гьяси на дальнюю штангу, но здесь Коваленко не смог пробить в борьбе с Д'Амброзио.
  • Угловой
    28'
    После навеса с угла поля от Маджоре пробил головой Эрлич, но мяч рикошетом от спины Бастони полетел на еще один угловой.
  • 27'
    Убежал на скорости по левому флангу Реца и навесил в центр штрафной, но до удара по воротам дело так и не дошло.
  • 26'
    Долго катают мяч в центре поля игроки "Интера". Пытаются они выманить соперника, который отошел в оборону.
  • 25'
    Диагональ исполнял Брозович на левый фланг, куда в очередной раз забегал Перишич, но мяч покинул пределы поля еще в полете.
  • 24'
    Грамотно подставился в центре поля Манай и вынудил соперника нарушить правила. Штрафной удар исполнят хозяева.
  • 23'
    Решился пробить метров с двадцати трех Чалханоглу после скидки от Дюмфриса, но мяч полетел намного выше перекладины.
  • 22'
    С угла поля навесил на дальнюю штангу Чалханоглу. Здесь пробил головой Дюмфрис, но мяч полетел далеко от ворот.
  • Угловой
    21'
    Ворвался с правого фланга в штрафную Дюмфрис и прострелил вдоль ворот, но Николау смог перевести сферу на угловой.
  • 20'
    Ушел от соперника по флангу Чалханоглу и вырезал в центр штрафной на Корреа, но у того буквально с ноги мяч на выходе снял Проведель.
  • 19'
    С левого фланга Перишич подал в центр штрафной, но здесь выиграл верх Эрлич и головой вынес сферу подальше.
  • 18'
    Ворвался в штрафную соперника Корреа и пробил по воротам, но мяч в подкате смог заблокировать Николау.
  • 17'
    В верховой борьбе против Бастони в центре поля руками подтолкнул соперника в спину Манай. Фол в атаке зафиксировал судья.
  • Опасный момент
    16'
    Зацепился за мяч в чужой штрафной Корреа и сбросил на Джеко, который расстреливал ворота с линии вратарской, но угодил в штангу.
  • 15'
    С угла поля навесил Маджоре на дальнюю штангу, но здесь не смог добраться до мяча Коваленко в борьбе против Чалханоглу.
  • 14'
    Диагональ исполнил Бастони на левый фланг, куда забегал Перишич, но мяч полетел слишком сильно и оказался за пределами поля.
  • Желтая карточка
    13'
    В центре поля Бастони прямой ногой заехал в бедро Чалханоглу. Судья тут же показал желтую карточку нарушителю.
  • 12'
    Ушел от соперника по флангу Перишич и навесил на дальнюю штангу, но здесь Дюмфрис нарушил правила в борьбе с Рецой.
  • 11'
    Забросил в штрафную Чалханоглу с левого фланга на ход Перишичу, но тот проиграл борьбу за мяч Амьену-Аду.
  • 10'
    В медленном темпе проходит старт нашего поединка. Команды не торопятся раскрываться, присматриваясь друг к другу.
  • 9'
    Забрасывал по флангу Маджоре на ход Манайю, но тот в борьбе с защитником выпустил мяч за боковую линию.
  • Опасный момент
    8'
    Выскакивал один на один с голкипером Гьяси после паса от Маджоре, но переиграть Хандановича в ближнем бою ему не удалось.
  • 7'
    Ушел по правому флангу от соперника Дюмфрис и прострелил в штрафную, но без особых проблем вынес сферу в центр поля Николау.
  • 6'
    Прорывался по центру Гьяси к штрафной соперника и отдал поперек на Коваленко, но этот пас перехватил Д'Амброзио.
  • 5'
    Мог убегать на ворота соперника Бастони после заброса от Кивёра, но нарушил он правила в борьбе против Шкриньяра.
  • 4'
    Диагональ исполнял Брозович на правый фланг, куда забегал Дюмфрис, но не удалось ему сохранить мяч в пределах поля.
  • 3'
    Заброс исполнял Коваленко в штрафную соперника на Гьяси, но Ханданович на выходе оказался первым на мяче.
  • 2'
    Хозяева будут играть в традиционных для себя бело-черных цветах, гости выбрали себе сине-черно-белый комплект формы.
  • Первый тайм начался
    1'
    Прозвучал стартовый свисток, матч начался!
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Alberto Picco. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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Прогнозы на матч Специя 0:1 Интер Милан

Исход игры
Специя
1.7% (2)
Ничья
5% (6)
Интер Милан
93.4% (113)
Тотал 2.5
Больше
36.45% (39)
Меньше
63.55% (68)
Обе команды забьют
Да
37.38% (40)
Нет
62.62% (67)
Популярный счёт
0:2 Интер Милан
37.2% (45)
1:2 Интер Милан
22.3% (27)
0:1 Интер Милан
15.7% (19)
1:3 Интер Милан
7.4% (9)
1:1 Ничья
2.5% (3)
0:3 Интер Милан
1.7% (2)
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