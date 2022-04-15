В центре поля Манай руками уложил на газон Д'Амброзио. Судья был рядом и зафиксировал нарушение правил.

По флангу забросил Брозович на ход Дюмфрису, но тому не удалось сохранить мяч в пределах поля.

Продавил соперника по флангу Манай и прострелил вдоль ворот, но грамотно на выходе сыграл Ханданович и забрал мяч в руки.

После навеса с фланга от Перишича зацепился за мяч в штрафной Барелла и пробил в ближний угол, но не попал в створ ворот.

На фланге Манай получил в подкате по ногам от Брозовича. Штрафной удар исполнять будут футболисты "Специи".

Убежал по флангу на скорости Феррер и прострелил на дальнюю штангу, но на выходе Ханданович забрал мяч в свои руки.

По флангу забросил Коваленко на ход Манайю, но тот не смог оторваться от защитника и потерял мяч.

Маджоре финтом накрутил соперника по флангу и прострелил вдоль ворот, но мяч от ноги защитника полетел на угловой.

С угла поля Маджоре навесил на линию вратарской, но здесь пробил головой Кивёр крайне неточно.

Ушел от соперника по флангу Чалханоглу и прострелил вдоль ворот, но здесь Перишич в одно касание пробил мимо ворот.

Догнал мяч на фланге Брозович и подал на дальнюю штангу, но здесь не смог пробить головой Дюмфрис в борьбе с защитником.

Мог замыкать Гьяси на дальней штанге прострел с фланга от Манайя, но махнул он с ходу мимо мяча.

Первый тайм

— Своим свистком отправил судья команды на перерыв. Минимальный перевес на стороне гостей!

45' Зацепился за мяч в чужой штрафной Дюмфрис и тут же пробил низом с разворота, но мяч поймал в руки Проведель.

45' С углового в очередной раз Чалханоглу навесил на дальнюю штангу, где пробил головой Шкриньяр, но мяч застрял в гуще защитников.

45' Судья компенсировал к времени первого тайма две минуты.

44' С левого фланга навесил в центр штрафной Маджоре. Здесь пытался пробить головой Коваленко, но не смог выиграть борьбу у Бастони.

43' С правого фланга низом Дюмфрис попытался прострелить поперек на Корреа, но мяч рикошетом от ноги Феррера полетел в аут.

42' Проникающий пас отдавал Коваленко в штрафную на ход Гьяси, но тот проиграл силовую борьбу за мяч Шкриньяру.

41' На фланге Коваленко получил по ногам в подкате от Д'Амброзио. Можно было показать карточку, но судья ограничился устным предупреждением.

40' Проникающий пас исполнял Перишич в штрафную на Корреа, который пробивал с линии вратарской, но этот выстрел в подкате удалось заблокировать Эрличу.

39' Вынужденная замена в составе "Специи" произошла. Вместо травмированного Рецы игру продолжать будет Феррер.

38' Пауза в матче. В прошлом эпизоде получил повреждение Реца. Потребуется ему медицинская помощь.

37' В центре поля Брозович заехал по ногам сопернику в подкате. Штрафной удар назначил судья в пользу хозяев.

36' Проникающий пас в штрафную соперника исполнял Брозович на ход Корреа, но тот не смог оторваться от Николау и потерял мяч.

35' Маджоре дальний заброс исполнял в штрафную на Манайя, но тому добраться до мяча в верховой борьбе не позволил Шкриньяр.

34' Прорвался по флангу вновь Перишич и прострелил вдоль ворот, но в своей штрафной первым на мяче оказался Николау.

33' После навеса с угла поля от Чалханоглу на дальнюю штангу вышел из ворот Проведель и кулаком вынес сферу ваут.

32' Брозович пробивал по воротам метров с двадцати трех, но мяч от спины Маджоре полетел на очередной угловой.

31' Г-О-О-О-О-О-О-О-Л! 0-1! Марсело Брозович! Выиграл борьбу за мяч в чужой штрафной Д'Амброзио и головой сбросил назад на Брозовича, который в одно касание пробил точно в дальний верхний угол, без шансов для голкипера.

30' Сместился с фланга в центр Корреа и скинул под удар Чалханоглу, но тот пробил в касание немного выше перекладины.

29' Прострелил с левого фланга низом Гьяси на дальнюю штангу, но здесь Коваленко не смог пробить в борьбе с Д'Амброзио.

28' После навеса с угла поля от Маджоре пробил головой Эрлич, но мяч рикошетом от спины Бастони полетел на еще один угловой.

27' Убежал на скорости по левому флангу Реца и навесил в центр штрафной, но до удара по воротам дело так и не дошло.

26' Долго катают мяч в центре поля игроки "Интера". Пытаются они выманить соперника, который отошел в оборону.

25' Диагональ исполнял Брозович на левый фланг, куда в очередной раз забегал Перишич, но мяч покинул пределы поля еще в полете.

24' Грамотно подставился в центре поля Манай и вынудил соперника нарушить правила. Штрафной удар исполнят хозяева.

23' Решился пробить метров с двадцати трех Чалханоглу после скидки от Дюмфриса, но мяч полетел намного выше перекладины.

22' С угла поля навесил на дальнюю штангу Чалханоглу. Здесь пробил головой Дюмфрис, но мяч полетел далеко от ворот.

21' Ворвался с правого фланга в штрафную Дюмфрис и прострелил вдоль ворот, но Николау смог перевести сферу на угловой.

20' Ушел от соперника по флангу Чалханоглу и вырезал в центр штрафной на Корреа, но у того буквально с ноги мяч на выходе снял Проведель.

19' С левого фланга Перишич подал в центр штрафной, но здесь выиграл верх Эрлич и головой вынес сферу подальше.

18' Ворвался в штрафную соперника Корреа и пробил по воротам, но мяч в подкате смог заблокировать Николау.

17' В верховой борьбе против Бастони в центре поля руками подтолкнул соперника в спину Манай. Фол в атаке зафиксировал судья.

16' Зацепился за мяч в чужой штрафной Корреа и сбросил на Джеко, который расстреливал ворота с линии вратарской, но угодил в штангу.

15' С угла поля навесил Маджоре на дальнюю штангу, но здесь не смог добраться до мяча Коваленко в борьбе против Чалханоглу.

14' Диагональ исполнил Бастони на левый фланг, куда забегал Перишич, но мяч полетел слишком сильно и оказался за пределами поля.

13' В центре поля Бастони прямой ногой заехал в бедро Чалханоглу. Судья тут же показал желтую карточку нарушителю.

12' Ушел от соперника по флангу Перишич и навесил на дальнюю штангу, но здесь Дюмфрис нарушил правила в борьбе с Рецой.

11' Забросил в штрафную Чалханоглу с левого фланга на ход Перишичу, но тот проиграл борьбу за мяч Амьену-Аду.

10' В медленном темпе проходит старт нашего поединка. Команды не торопятся раскрываться, присматриваясь друг к другу.

9' Забрасывал по флангу Маджоре на ход Манайю, но тот в борьбе с защитником выпустил мяч за боковую линию.

8' Выскакивал один на один с голкипером Гьяси после паса от Маджоре, но переиграть Хандановича в ближнем бою ему не удалось.

7' Ушел по правому флангу от соперника Дюмфрис и прострелил в штрафную, но без особых проблем вынес сферу в центр поля Николау.

6' Прорывался по центру Гьяси к штрафной соперника и отдал поперек на Коваленко, но этот пас перехватил Д'Амброзио.

5' Мог убегать на ворота соперника Бастони после заброса от Кивёра, но нарушил он правила в борьбе против Шкриньяра.

4' Диагональ исполнял Брозович на правый фланг, куда забегал Дюмфрис, но не удалось ему сохранить мяч в пределах поля.

3' Заброс исполнял Коваленко в штрафную соперника на Гьяси, но Ханданович на выходе оказался первым на мяче.

2' Хозяева будут играть в традиционных для себя бело-черных цветах, гости выбрали себе сине-черно-белый комплект формы.