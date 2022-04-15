"Черно-синие" являются наиболее вероятными претендентами на чемпионство. И в такой ситуации их точно... Ещё
BEEFS #
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Верде Даниэле
|6 (1)
|0.18
|Гьяси Эммануэль
|5
|0.15
|Манай Рей
|4 (1)
|0.12
|Бастони Симоне
|3
|0.09
|Нзола М'Бала
|2
|0.06
|Агудело Кевин
|2
|0.06
|Эрлич Мартин
|2
|0.06
|Коваленко Виктор
|1
|0.03
|Бурабия Мехди
|1
|0.03
|Сала Якопо
|1
|0.03
|Стрелец Давид
|1
|0.03
|Антист Жанис
|1
|0.03
|Реца Аркадиуш
|0
|0
|Маджоре Джулио
|0
|0
|Амьен-Аду Кельвен
|0
|0
|Подгоряну Суф
|0
|0
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мартинес Лаутаро
|14 (3)
|0.44
|Джеко Эдин
|13
|0.41
|Чалханоглу Хакан
|7 (3)
|0.22
|Перишич Иван
|5 (1)
|0.16
|Дюмфрис Дензел
|4
|0.13
|Корреа Хоакин
|4
|0.13
|Барелла Николо
|3
|0.09
|Санчес Алексис
|3
|0.09
|Шкриньяр Милан
|3
|0.09
|Димарко Федерико
|2
|0.06
|Гальярдини Роберто
|2
|0.06
|Бастони Алессандро
|1
|0.03
|Видаль Артуро
|1
|0.03
|Дармиан Маттео
|1
|0.03
|Д'Амброзио Данило
|1
|0.03
|Брозович Марсело
|1
|0.03
|Весино Матиас
|1
|0.03
|Госенс Робин
|0
|0
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Амьен-Аду Кельвен
|7
|2
|Гьяси Эммануэль
|9
|0
|Маджоре Джулио
|8
|0
|Манай Рей
|7
|0
|Бастони Симоне
|4
|1
|Николау Димитрис
|5
|0
|Кивёр Якуб
|5
|0
|Эрлич Мартин
|4
|0
|Агудело Кевин
|2
|1
|Мотта Тьяго
|3
|0
|Сала Якопо
|3
|0
|Коваленко Виктор
|3
|0
|Реца Аркадиуш
|3
|0
|Христов Петко
|3
|0
|Феррер Сальвадор
|3
|0
|Проведель Иван
|2
|0
|Верде Даниэле
|2
|0
|Нзола М'Бала
|2
|0
|Зут Йерун
|1
|0
|Бурабия Мехди
|1
|0
|Сальседо Эдди
|1
|0
|Нгиамба Орельен
|1
|0
|Колли Эбрима
|1
|0
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Чалханоглу Хакан
|8
|0
|Барелла Николо
|7
|0
|Брозович Марсело
|6
|0
|Мартинес Лаутаро
|5
|0
|Перишич Иван
|4
|0
|Бастони Алессандро
|4
|0
|Индзаги Симоне
|2
|1
|Видаль Артуро
|3
|0
|Дармиан Маттео
|3
|0
|Де Врей Стефан
|3
|0
|Шкриньяр Милан
|3
|0
|Джеко Эдин
|2
|0
|Д'Амброзио Данило
|2
|0
|Гальярдини Роберто
|2
|0
|Корреа Хоакин
|2
|0
|Дюмфрис Дензел
|2
|0
|Ханданович Самир
|1
|0
|Раноккия Андреа
|1
|0
|Весино Матиас
|1
|0
|Димарко Федерико
|1
|0
|Госенс Робин
|1
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|1:0 Заявка
|32
|20
|9
|3
|66 - 24
|69
|2.
|Милан
|Заявка
|32
|20
|8
|4
|56 - 29
|68
|3.
|Наполи
|Заявка
|32
|20
|6
|6
|58 - 26
|66
|4.
|Ювентус
|Заявка
|32
|18
|8
|6
|49 - 28
|62
|5.
|Рома
|Заявка
|32
|17
|6
|9
|53 - 36
|57
|6.
|Лацио
|Заявка
|32
|16
|7
|9
|64 - 47
|55
|7.
|Фиорентина
|Заявка
|31
|16
|5
|10
|52 - 40
|53
|8.
|Аталанта
|Заявка
|31
|14
|9
|8
|53 - 36
|51
|9.
|Сассуоло
|Заявка
|32
|12
|10
|10
|58 - 52
|46
|10.
|Верона
|Заявка
|32
|12
|9
|11
|56 - 49
|45
|11.
|Торино
|Заявка
|31
|10
|9
|12
|35 - 30
|39
|12.
|Болонья
|Заявка
|31
|10
|7
|14
|34 - 44
|37
|13.
|Удинезе
|Заявка
|30
|8
|12
|10
|43 - 48
|36
|14.
|Эмполи
|Заявка
|32
|8
|10
|14
|41 - 56
|34
|15.
|Специя
|0:1 Заявка
|33
|9
|6
|18
|32 - 55
|33
|16.
|Сампдория
|Заявка
|32
|8
|5
|19
|39 - 54
|29
|17.
|Кальяри
|Заявка
|32
|5
|10
|17
|30 - 61
|25
|18.
|Дженоа
|Заявка
|32
|2
|16
|14
|24 - 52
|22
|19.
|Венеция
|Заявка
|31
|5
|7
|19
|26 - 57
|22
|20.
|Салернитана
|Заявка
|30
|3
|7
|20
|23 - 68
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|1:0 Заявка
|16
|11
|3
|2
|38 - 13
|36
|2.
|Рома
|Заявка
|17
|10
|4
|3
|25 - 15
|34
|3.
|Фиорентина
|Заявка
|15
|10
|2
|3
|33 - 16
|32
|4.
|Милан
|Заявка
|16
|9
|4
|3
|23 - 12
|31
|5.
|Лацио
|Заявка
|15
|9
|4
|2
|35 - 19
|31
|6.
|Ювентус
|Заявка
|16
|9
|3
|4
|20 - 10
|30
|7.
|Наполи
|Заявка
|16
|9
|2
|5
|27 - 14
|29
|8.
|Верона
|Заявка
|16
|9
|2
|5
|32 - 20
|29
|9.
|Торино
|Заявка
|16
|7
|5
|4
|27 - 16
|26
|10.
|Болонья
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|20 - 18
|24
|11.
|Сассуоло
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|25 - 24
|23
|12.
|Удинезе
|Заявка
|15
|5
|7
|3
|24 - 22
|22
|13.
|Аталанта
|Заявка
|15
|4
|6
|5
|25 - 21
|18
|14.
|Специя
|0:1 Заявка
|16
|5
|3
|8
|16 - 18
|18
|15.
|Сампдория
|Заявка
|16
|4
|3
|9
|23 - 29
|15
|16.
|Эмполи
|Заявка
|16
|3
|4
|9
|23 - 38
|13
|17.
|Кальяри
|Заявка
|16
|2
|6
|8
|17 - 28
|12
|18.
|Дженоа
|Заявка
|16
|1
|8
|7
|11 - 23
|11
|19.
|Венеция
|Заявка
|16
|2
|4
|10
|16 - 32
|10
|20.
|Салернитана
|Заявка
|15
|1
|5
|9
|12 - 32
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Наполи
|Заявка
|16
|11
|4
|1
|31 - 12
|37
|2.
|Милан
|Заявка
|16
|11
|4
|1
|33 - 17
|37
|3.
|Аталанта
|Заявка
|16
|10
|3
|3
|28 - 15
|33
|4.
|Интер Милан
|1:0 Заявка
|16
|9
|6
|1
|28 - 11
|33
|5.
|Ювентус
|Заявка
|16
|9
|5
|2
|29 - 18
|32
|6.
|Лацио
|Заявка
|17
|7
|3
|7
|29 - 28
|24
|7.
|Рома
|Заявка
|15
|7
|2
|6
|28 - 21
|23
|8.
|Сассуоло
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|33 - 28
|23
|9.
|Фиорентина
|Заявка
|16
|6
|3
|7
|19 - 24
|21
|10.
|Эмполи
|Заявка
|16
|5
|6
|5
|18 - 18
|21
|11.
|Верона
|Заявка
|16
|3
|7
|6
|24 - 29
|16
|12.
|Специя
|0:1 Заявка
|17
|4
|3
|10
|16 - 37
|15
|13.
|Удинезе
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|19 - 26
|14
|14.
|Сампдория
|Заявка
|16
|4
|2
|10
|16 - 25
|14
|15.
|Кальяри
|Заявка
|16
|3
|4
|9
|13 - 33
|13
|16.
|Торино
|Заявка
|15
|3
|4
|8
|8 - 14
|13
|17.
|Болонья
|Заявка
|15
|3
|4
|8
|14 - 26
|13
|18.
|Венеция
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|10 - 25
|12
|19.
|Дженоа
|Заявка
|16
|1
|8
|7
|13 - 29
|11
|20.
|Салернитана
|Заявка
|15
|2
|2
|11
|11 - 36
|8