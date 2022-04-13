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Италия: Серия A 2021-2022

2021-2022
Специя
 
Позже

Стадион:
Интер Милан

История личных встреч

Специя
Интер Милан

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

История матчей

СA
2:0
СA
1:1
СA
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Специя
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Верде Даниэле 6 (1) 0.19
Гьяси Эммануэль 5 0.16
Манай Рей 4 (1) 0.13
Бастони Симоне 3 0.09
Нзола М'Бала 2 0.06
Агудело Кевин 2 0.06
Эрлич Мартин 2 0.06
Коваленко Виктор 1 0.03
Бурабия Мехди 1 0.03
Сала Якопо 1 0.03
Стрелец Давид 1 0.03
Антист Жанис 1 0.03
Реца Аркадиуш 0 0
Маджоре Джулио 0 0
Амьен-Аду Кельвен 0 0
Подгоряну Суф 0 0
Интер Милан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мартинес Лаутаро 14 (3) 0.45
Джеко Эдин 13 0.42
Чалханоглу Хакан 7 (3) 0.23
Перишич Иван 5 (1) 0.16
Дюмфрис Дензел 4 0.13
Корреа Хоакин 4 0.13
Барелла Николо 3 0.1
Санчес Алексис 3 0.1
Шкриньяр Милан 3 0.1
Димарко Федерико 2 0.06
Гальярдини Роберто 2 0.06
Бастони Алессандро 1 0.03
Видаль Артуро 1 0.03
Дармиан Маттео 1 0.03
Д'Амброзио Данило 1 0.03
Весино Матиас 1 0.03
Брозович Марсело 0 0
Госенс Робин 0 0

Карточки

Специя
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Амьен-Аду Кельвен 7 2
Гьяси Эммануэль 9 0
Маджоре Джулио 8 0
Манай Рей 7 0
Николау Димитрис 5 0
Кивёр Якуб 5 0
Бастони Симоне 3 1
Эрлич Мартин 4 0
Агудело Кевин 2 1
Мотта Тьяго 3 0
Сала Якопо 3 0
Коваленко Виктор 3 0
Реца Аркадиуш 3 0
Христов Петко 3 0
Феррер Сальвадор 3 0
Проведель Иван 2 0
Верде Даниэле 2 0
Нзола М'Бала 2 0
Зут Йерун 1 0
Бурабия Мехди 1 0
Сальседо Эдди 1 0
Нгиамба Орельен 1 0
Колли Эбрима 1 0
Интер Милан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Чалханоглу Хакан 8 0
Барелла Николо 7 0
Брозович Марсело 6 0
Мартинес Лаутаро 5 0
Перишич Иван 4 0
Бастони Алессандро 4 0
Индзаги Симоне 2 1
Видаль Артуро 3 0
Дармиан Маттео 3 0
Де Врей Стефан 3 0
Шкриньяр Милан 3 0
Джеко Эдин 2 0
Д'Амброзио Данило 2 0
Гальярдини Роберто 2 0
Корреа Хоакин 2 0
Дюмфрис Дензел 2 0
Ханданович Самир 1 0
Раноккия Андреа 1 0
Весино Матиас 1 0
Димарко Федерико 1 0
Госенс Робин 1 0

Голы по времени матча

Забито

15
28
2 В 1-м тайме 13
13 Во 2-м тайме 15
5 Забивали первыми 8
21 Не забивали 18
0
0%
4
14%
1-15
0
0%
3
11%
16-30
2
13%
6
21%
31-45
5
33%
6
21%
46-60
4
27%
1
4%
61-75
4
27%
8
29%
76-90

Пропущено

18
10
3 В 1-м тайме 6
15 Во 2-м тайме 4
10 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 7
0
0%
3
30%
1-15
1
6%
2
20%
16-30
2
11%
1
10%
31-45
3
17%
1
10%
46-60
5
28%
1
10%
61-75
7
39%
2
20%
76-90

Забито

16
38
10 В 1-м тайме 19
6 Во 2-м тайме 19
7 Забивали первыми 12
22 Не забивали 16
8
50%
4
11%
1-15
1
6%
9
24%
16-30
1
6%
6
16%
31-45
1
6%
6
16%
46-60
1
6%
11
29%
61-75
4
25%
2
5%
76-90

Пропущено

37
13
20 В 1-м тайме 7
17 Во 2-м тайме 6
9 Пропускали первыми 4
15 Не пропускали 9
6
16%
1
8%
1-15
4
11%
4
31%
16-30
10
27%
2
15%
31-45
5
14%
1
8%
46-60
6
16%
1
8%
61-75
6
16%
4
31%
76-90

Забито

31
66
12 В 1-м тайме 32
19 Во 2-м тайме 34
12 Забивали первыми 20
11 Не забивали 3
8
26%
8
12%
1-15
1
3%
12
18%
16-30
3
10%
12
18%
31-45
6
19%
12
18%
46-60
5
16%
12
18%
61-75
8
26%
10
15%
76-90

Пропущено

55
23
23 В 1-м тайме 13
32 Во 2-м тайме 10
19 Пропускали первыми 9
26 Не пропускали 16
6
11%
4
17%
1-15
5
9%
6
26%
16-30
12
22%
3
13%
31-45
8
15%
2
9%
46-60
11
20%
2
9%
61-75
13
24%
6
26%
76-90

Результаты последних матчей

Специя
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Эмполи - Специя 0:0 Специя - Венеция 1:0 Сассуоло - Специя 4:1 Специя - Кальяри 2:0
Ювентус - Специя 1:0 Специя - Рома 0:1 Болонья - Специя 2:1 Специя - Фиорентина 1:2 Салернитана - Специя 2:2 Специя - Сампдория 1:0 Милан - Специя 1:2 Дженоа - Специя 0:1 Специя - Верона 1:2 Наполи - Специя 0:1 Специя - Эмполи 1:1 Специя - Лечче 0:2 Рома - Специя 2:0 Специя - Сассуоло 2:2 Интер Милан - Специя 2:0 Специя - Болонья 0:1
Интер Милан
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Интер Милан - Верона 2:0 Ювентус - Интер Милан 0:1 Интер Милан - Фиорентина 1:1 Торино - Интер Милан 1:1
Ливерпуль - Интер Милан 0:1 Интер Милан - Салернитана 5:0 Милан - Интер Милан 0:0 Дженоа - Интер Милан 0:0 Интер Милан - Сассуоло 0:2 Интер Милан - Ливерпуль 0:2 Наполи - Интер Милан 1:1 Интер Милан - Рома 2:0 Интер Милан - Милан 1:2 Интер Милан - Венеция 2:1 Интер Милан - Эмполи 3:2 Аталанта - Интер Милан 0:0 Интер Милан - Ювентус 2:1 Интер Милан - Лацио 2:1 Интер Милан - Торино 1:0 Салернитана - Интер Милан 0:5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 32 20 8 4 56 - 29 68
2. Интер Милан Заявка 31 19 9 3 65 - 24 66
3. Наполи Заявка 32 20 6 6 58 - 26 66
4. Ювентус Заявка 32 18 8 6 49 - 28 62
5. Рома Заявка 32 17 6 9 53 - 36 57
6. Лацио Заявка 32 16 7 9 64 - 47 55
7. Фиорентина Заявка 31 16 5 10 52 - 40 53
8. Аталанта Заявка 31 14 9 8 53 - 36 51
9. Сассуоло Заявка 32 12 10 10 58 - 52 46
10. Верона Заявка 32 12 9 11 56 - 49 45
11. Торино Заявка 31 10 9 12 35 - 30 39
12. Болонья Заявка 31 10 7 14 34 - 44 37
13. Удинезе Заявка 30 8 12 10 43 - 48 36
14. Эмполи Заявка 32 8 10 14 41 - 56 34
15. Специя Заявка 32 9 6 17 32 - 54 33
16. Сампдория Заявка 32 8 5 19 39 - 54 29
17. Кальяри Заявка 32 5 10 17 30 - 61 25
18. Дженоа Заявка 32 2 16 14 24 - 52 22
19. Венеция Заявка 31 5 7 19 26 - 57 22
20. Салернитана Заявка 30 3 7 20 23 - 68 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 16 11 3 2 38 - 13 36
2. Рома Заявка 17 10 4 3 25 - 15 34
3. Фиорентина Заявка 15 10 2 3 33 - 16 32
4. Милан Заявка 16 9 4 3 23 - 12 31
5. Лацио Заявка 15 9 4 2 35 - 19 31
6. Ювентус Заявка 16 9 3 4 20 - 10 30
7. Наполи Заявка 16 9 2 5 27 - 14 29
8. Верона Заявка 16 9 2 5 32 - 20 29
9. Торино Заявка 16 7 5 4 27 - 16 26
10. Болонья Заявка 16 7 3 6 20 - 18 24
11. Сассуоло Заявка 16 6 5 5 25 - 24 23
12. Удинезе Заявка 15 5 7 3 24 - 22 22
13. Аталанта Заявка 15 4 6 5 25 - 21 18
14. Специя Заявка 15 5 3 7 16 - 17 18
15. Сампдория Заявка 16 4 3 9 23 - 29 15
16. Эмполи Заявка 16 3 4 9 23 - 38 13
17. Кальяри Заявка 16 2 6 8 17 - 28 12
18. Дженоа Заявка 16 1 8 7 11 - 23 11
19. Венеция Заявка 16 2 4 10 16 - 32 10
20. Салернитана Заявка 15 1 5 9 12 - 32 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 16 11 4 1 31 - 12 37
2. Милан Заявка 16 11 4 1 33 - 17 37
3. Аталанта Заявка 16 10 3 3 28 - 15 33
4. Ювентус Заявка 16 9 5 2 29 - 18 32
5. Интер Милан Заявка 15 8 6 1 27 - 11 30
6. Лацио Заявка 17 7 3 7 29 - 28 24
7. Рома Заявка 15 7 2 6 28 - 21 23
8. Сассуоло Заявка 16 6 5 5 33 - 28 23
9. Фиорентина Заявка 16 6 3 7 19 - 24 21
10. Эмполи Заявка 16 5 6 5 18 - 18 21
11. Верона Заявка 16 3 7 6 24 - 29 16
12. Специя Заявка 17 4 3 10 16 - 37 15
13. Удинезе Заявка 15 3 5 7 19 - 26 14
14. Сампдория Заявка 16 4 2 10 16 - 25 14
15. Кальяри Заявка 16 3 4 9 13 - 33 13
16. Торино Заявка 15 3 4 8 8 - 14 13
17. Болонья Заявка 15 3 4 8 14 - 26 13
18. Венеция Заявка 15 3 3 9 10 - 25 12
19. Дженоа Заявка 16 1 8 7 13 - 29 11
20. Салернитана Заявка 15 2 2 11 11 - 36 8
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  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Серию Б
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Специя - Интер Милан от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 15 апреля 2022, осталось 2 дня 6 часов 59 минут.

    Главный судья: Мареска Фабио

    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 49
    Специя 2% (1)
    X 4.1% (2)
    Интер Милан 93.9% (46)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Специя
    Ничья
    Интер Милан
    9.90
    5.96
    1.35
    Все Коэффициенты
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    Прогнозы на матч Специя - Интер Милан

    Исход игры
    Специя
    2% (1)
    Ничья
    4.1% (2)
    Интер Милан
    93.9% (46)
    Тотал 2.5
    Больше
    45.45% (20)
    Меньше
    54.55% (24)
    Обе команды забьют
    Да
    43.18% (19)
    Нет
    56.82% (25)
    Популярный счёт
    0:2 Интер Милан
    40.8% (20)
    1:2 Интер Милан
    22.4% (11)
    1:3 Интер Милан
    12.2% (6)
    0:1 Интер Милан
    6.1% (3)
    0:3 Интер Милан
    4.1% (2)
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    Специя
    Интер Милан

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