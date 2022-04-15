Мелегони в центре поля огрел по ногам Крунича. Игроки "Милана" конечно же максимально долго разыгрывали стандарт.

Полузащитник "Милана" Сандро Тонали получил жёлтую карточку за грубую игру на своей половине поля против Васкеса.

Гальдамес со стандарта выполнил подачу на правый угол штрафной площади, Эстигор неудачно головой пробил в ближний угол ворот, мяч ушёл в сторону от цели.

Начинается второй тайм. Посмотрим, как сейчас себя проявит "Милан", Стефано Пиоли также должен понимать, что второй гол его команде нужно забивать. Да, хочется сохранить больше сил на Кубок Италии против "Интера", но всё же главное и тут вновь не потерять очки.

Бадель выполнил проникающую передачу в центр штрафной площади "Милана", Кесси хорошо отработал в обороне и перехватил мяч.

Из центра поля последовал заброс к левому углу штрафной площади "Дженоа" на Жиру, мяч полетел слишком сильно, в итоге он достался Бани.

Леау перестарался в борьбе за мяч на половине поля "Дженоа", правила были нарушены против Леау.

Из глубины поля последовал заброс на ход Леау по левому флангу, Рафаэл забрался в небольшой офсайд.

Амири пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, Габбия грамотно сыграл в подкате и блокировал попытку.

Салемакерс совершил рывок к линии штрафной площади по правой половине поля, а затем Алексис решил пробить по воротам, но в самый важный момент у него поехала нога, будет удар от ворот.

Тео из центра поля выполнил передачу на ход Салемакерсу по правому флангу, Эстигор перехватил мяч без особого труда за счёт грамотной позиции.

Пикколи попытался войти в штрафную площадь с левого фланга, Габбия накрыл форварда "Дженоа" и выбил мяч в аут.

Кесси получил по ногам в центре поля, игроки "Милана" не стали торопиться при розыгрыше мяча.

Угловой у ворот "Милана". Амири выполнил подачу на дальний угол вратарской, Меньян грамотно сыграл на выходе и забрал мяч в руки.

Салемакерс с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Жиру в падении в касание пробил по воротам, мяч пролетел над перекладиной.

Леау отправился прессинговать Сиригу в штрафную площадь, голкипер "Дженоа" сыграл без ошибок и выбил мяч в центр поля.

Амири из радиуса штрафной площади неудачно пробил в правый угол ворот, мяч полетел очень слабо, Меньян поймал его без всякого труда.

Игроки "Дженоа" стали больше времени контролировать мяч, такими темпами "Милан" всё же может доиграться.

Из центра поля последовал заброс к правому углу штрафной площади "Милана" на ход Дестро, Габбия оказался первым на мяче и выбил его в аут.

С правого фланга последовала подача в центр штрафной площади, Меньян грамотно сыграл на выходе и забрал мяч в руки.

Васкес в центре поля огрел по ногам Мессьяса. "Милан" конечно же не стал никуда спешить при розыгрыше мяча.

Гальдамес перестарался в борьбе за мяч у углового флажка на половине поля "Милана", правила были нарушены против Тонали.

Леау разогнал атаку по левому флангу и затем выполнил передачу на левый угол штрафной площади, Ребич оказался в офсайде.

Игроки "Милана" полностью перехватили контроль над мячом, пока что у нас очередное "затишье" в матче.

Мессьяс с правого фланга выполнил передачу к радиусу штрафной площади на Леау, Амири хорошо отработал в обороне и перехватил мяч.

Амири из глубины поля выполнил заброс на ход Дестро, форвард "Дженоа" забрался в офсайд.

Кесси из центрального круга выполнил заброс к левому углу штрафной площади на ход Ребичу, Анте также забрался в офсайд.

Йебоа попытался войти в штрафную площадь с правого фланга, но под давлением нескольких соперников Келвин ожидаемо потерял мяч.

Крунич в центре поля нарушил правила против Мелегони. Игроки "Дженоа" как можно быстрее разыграли стандарт.

Эстигор из центра поля выполнил заброс к правому углу штрафной площади, Йебоа сбросил мяч на Мелегони, Филиппо пробил в правый угол ворот из-за пределов штрафной площади, мяч полетел слишком высоко.

Ребич вошёл в штрафную площадь с левого фланга, но Эстигор грамотно сыграл в обороне и перехватил мяч.

Форвард "Дженоа" Келвин Йебоа получил жёлтую карточку за грубую игру в центре поля против Тео.

Угловой у ворот "Дженоа". Беннасер выполнил подачу в центр к линии вратарской, Эстигор головой выбил мяч на левый фланг.

Кесси слишком активно боролся за мяч у углового флажка на половине поля "Дженоа", правила были нарушены против Гальдамеса.

Первый тайм

— Звучит свисток на перерыв. По итогам первого тайма "Милан" на своём поле спокойно переигрывает "Дженоа" с минимальным счётом. Пока единственный мяч в этой встрече забил Рафаэл Леау. В целом команда Стефано Пиоли играет очень прагматично, "Милану" было бы неплохо забить второй гол, чтобы уже в полной мере претендовать на три очка.

45' Маттиа Бани разбегался у "Дженоа", пока замена защитнику явно не нужна. Это конечно же хорошие новости для Александера Блессина.

45' Экубан с левого фланга выполнил заброс на левый угол штрафной площади, Гальдамес зацепился за мяч и пробил в дальний угол ворот, мяч пролетел над перекладиной.

45' Угловой у ворот "Дженоа". Салемакерс разыграл корнер с Кесси, затем Алексис с правого фланга выполнил неудачный прострел к ближнему углу вратарской, мяч ушёл за лицевую линию поля.

45' Три минуты добавил Даниэле Киффи к основному времени первого тайма.

44' Тео совершил рывок вперёд по левому флангу и затем выполнил прострел в штрафную площадь, Васкес удачно сыграл в подкате, мяч от защитника "Дженоа" отскочил в лицо Эрнандесу и лишь затем ушёл за лицевую линию поля.

43' Бани по итогам прошлого эпизода получил мышечное повреждение, Кришито стал активно разминаться.

42' Беннасер из центра поля выполнил отличную передачу на ход Салемакерсу по правому флангу, Бани здорово отработал в обороне и в подкате выбил мяч у Алексиса, когда тот пытался сделать смещение к штрафной площади.

41' Кесси от центрального круга выполнил далеко не самую лучшую передачу на ход Жиру по правой половине поля, мяч в итоге достался Васкесу.

40' Бадель в центре поля нарушил правила против Тео. "Милан" максимально долго разыгрывал стандарт.

39' Кесси вошёл в штрафную площадь с левого фланга и затем выполнил передачу в центр штрафной Салемакерс в касание пробил по воротам, мяч полетел слишком высоко.

38' Леау с левого фланга выполнил прострел к левому углу вратарской на Кесси, Бани оказался первым на мяче и выбил его в аут.

37' Активный Френдруп вновь на правом фланге у штрафной площади "Милана" нарушил правила против Тео.

36' Бадель со стандарта выполнил слишком сильный заброс на левый угол штрафной площади, будет удар от ворот.

35' Кесси в центре поля нарушил правила против Экубана. Игроки "Дженоа" вновь не стали торопиться при розыгрыше мяча.

34' Гальдамес слишком рьяно боролся за мяч на правом фланге у штрафной площади "Милана", правила были нарушены против Тонали.

33' Амири теперь уже также стал прихрамывать, много сегодня у нас мелких мышечных повреждений у футболистов.

32' Бадель прошёл вперёд по центру, а затем Милан пробил в правый угол ворот из-за пределов штрафной площади, мяч сильно ушёл в сторону от цели.

31' Васкес при отборе мяча на правом фланге у Салемакерса получил небольшое повреждение, но после паузы фланговый защитник "Дженоа" показал, что он готов играть дальше.

30' Тонали в центре поля нарушил правила против Амири. Игроки "Дженоа" не смогли быстро разыграть стандарт.

29' Кесси разогнал атаку по левой половине поля и затем выполнил передачу на бегущего по флангу Леау, Бани накрыл Рафаэла и выбил мяч в аут.

28' В целом у нас пока получается достаточно скучная и прагматичная игра, что конечно же не очень хорошо.

27' Леау совершил неудачный рывок вперёд по левому флангу, под давлением Френдрупа Рафаэл потерял мяч.

26' Френдруп перестарался в борьбе за мяч на половине поля "Милана", правила были нарушены против Тео.

25' Вышли на поле врачи "Милана", после паузы Тео поднялся, должен будет вернуться фланговый защитник в игру.

24' Тео по итогам прошлого эпизода получил повреждение, пришлось игрокам "Милана" выбивать мяч в аут.

23' Теперь уже сам Тео получил по ногам на левом фланге от Бани, вновь Даниэле Киффи не дал свистка. Такими темпами главный арбитр матча потеряет контроль над игрой.

22' Экубан в борьбе с Тео оказался на газоне на правом фланге, Даниэле Киффи показал, что нужно играть дальше.

21' Жиру совершил рывок вперёд по левому флангу, Васкес накрыл Оливье и выбил мяч в аут.

20' Из глубины поля последовал заброс на ход Пикколи по правому флангу, Габбия оказался первым на мяче и выбил его в аут.

19' Игроки "Милана" перехватили контроль над мячом в очередной раз, но пока команда Стефано Пиоли не спешит идти в атаку.

18' Хефти попытался войти в штрафную площадь с правого фланга, но под давлением Тео и Тонали Сильван потерял мяч.

17' С правого фланга последовал заброс от Салемакерса в центр штрафной площади на ход Жиру, Сиригу вовремя вышел из ворот и спокойно перехватил мяч.

16' Леау по итогам прошлого эпизода в итоге получил небольшое повреждение, но после паузы Рафаэл поднялся и показал, что готов играть дальше.

15' Френдруп на левом фланге у своей штрафной площади огрел по ногам Леау, Даниэле Киффи не дал свистка.

14' Кесси попал под давление Хефти на левом фланге, Сильван в итоге выбил мяч в аут.

13' Достаточно неожиданно "Милан" у нас открыл счёт в матче, но конечно же при этом команде Стефано Пиоли нельзя сбавлять обороты.

12' Г-О-О-О-О-Л! 1:0!!! Леау!!! Калюлю совершил рывок вперёд по правому флангу, а затем выполнил подачу на дальний угол вратарской, Леау в касание пробил в дальний угол ворот и не оставил шансов Сиригу на спасение.

11' Хефти выполнил передачу на ход Френдрупу к правому углу штрафной площади, Томори в очередной раз выиграл борьбу за мяч.

10' В среднем темпе пока проходит у нас игра, "Милан" и "Дженоа" не собираются форсировать события на поле.

9' Пикколи перестарался в борьбе за мяч на половине поля "Милана", правила были нарушены против Томори.

8' Нужно подчеркнуть, что Маттео Габбия сегодня заменил в стартовом составе Давиде Калабрия, которого Стефано Пиоли в последний момент отправил в запас из-за повреждения.

7' Тео с левого фланга выполнил слишком сильный заброс в штрафную площадь "Дженоа" на ход Жиру, Сиригу при игре на выходе спокойно перехватил мяч.

6' Пикколи попытался войти в штрафную площадь с правого фланга, Томори грамотно поставил корпус и дал мячу уйти за лицевую линию поля.

5' Пока "Дженоа" старается атаковать только через правый фланг, где у гостей практически ничего не получается.

4' Френдруп теперь уже в центре поля нарушил правила против Леау. На этот раз игроки "Милана" не стали торопиться при розыгрыше мяча.

3' Экубан в центре поля нарушил правила против Кесси. Игроки "Милана" быстро разыграли стандарт.

2' Френдруп попытался пройти вперёд по правому флангу, Кесси грамотно отработал в обороне и перехватил мяч.