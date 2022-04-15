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Италия: Серия A 2021-2022

2021-2022
Милан
2:0
Второй тайм: 88'

Стадион:
Дженоа
0'
1:0
11' Гол
Леау Рафаэл
80' Желтая карточка
Йебоа Келвин
84' Желтая карточка
Тонали Сандро
2:0
87' Гол
 88'

Ход матча

11'
Леау Рафаэл
(Калюлю Пьер)
1:0
55'
 
Дестро Маттиа
Пикколи Роберто
55'
 
Мелегони Филиппо
Экубан Калеб
61'
Мессьяс Жуниор
Салемакерс Алексис
 
61'
Ребич Анте
Жиру Оливье
 
72'
 
Гудмундссон Альберт
Амири Надим
72'
 
Йебоа Келвин
Френнруп Мортен
74'
Крунич Раде
Габбия Маттео
 
80'
 
Йебоа Келвин
84'
Тонали Сандро
 
86'
Балло-Туре Фоде
Леау Рафаэл
 
86'
Диас Браим
Беннасер Исмаэль
 
87'
2:0

Статистика матча

  • 2 Голы
  • 3 Удары по воротам
  • 5 Удары в створ
  • 2 Угловые
  • 3 Офсайды
  • 9 Нарушения правил
  • 1 Жёлтые карточки
  • 0 Красные карточки
  • 5 Замены
  • 59 Владение мячом, %

Владение мячом

Прогнозы 125
Милан 96.8% (121)
X 2.4% (3)
Дженоа 0.8% (1)
+1
выиграет Милан, со счетом 2:0
Чемпион сильнее индивидуально, лучше двигает мяч в атаке, тогда как мотивация по возвращению Скудетто... Ещё
BEEFS #
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Милан
Ничья
Дженоа
1.37
5.45
9.60
Все Коэффициенты
Новости
16
Меньян
Майк
20
Калюлю
Пьер
46
Габбия
Маттео
23
Томори
Фикайо
19
Тео
Эрнандес
4
Беннасер
Исмаэль
8
Тонали
Сандро
56
Салемакерс
Алексис
79
Кесси
Франк
17
Леау
Рафаэл
9
Жиру
Оливье
57
Сиригу
Сальваторе
36
Хефти
Сильван
13
Бани
Маттиа
55
Эстигор
Лео
15
Васкес
Хоан
32
Френнруп
Мортен
47
Бадель
Милан
99
Гальдамес
Пабло
20
Экубан
Калеб
8
Амири
Надим
9
Пикколи
Роберто
Милан
4-2-3-1
Дженоа
4-3-2-1

История личных встреч

Милан
Дженоа

20 матчей

85%
15%
17 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

70%
25%
5%
14 побед 5 ничьих 0 побед

9 матчей

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 6 ничьих 8 побед

Второй тайм

55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 5 побед

29 матчей

58.6%
17.2%
24.2%
17 побед 5 ничьих 7 побед

Первый тайм

27.6%
44.8%
27.6%
8 побед 13 ничьих 8 побед

Второй тайм

48.3%
34.5%
17.2%
14 побед 10 ничьих 5 побед

История матчей

К
3:1
СA
0:3
СA
2:1
СA
2:2
СA
1:2
СA
1:2
СA
0:2
СA
2:1
СA
0:1
СA
0:0
СA
1:0
СA
3:0
СA
2:1
СA
1:0
СA
1:3
СA
1:0
СA
1:2
СA
1:1
СA
0:2
СA
1:0
СA
1:0
СA
0:2
СA
1:1
СA
1:0
СA
1:0
СA
5:2
СA
1:1
СA
2:0
СA
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Милан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Леау Рафаэл 9 0.27
Жиру Оливье 8 (2) 0.24
Ибрагимович Златан 8 0.24
Кесси Франк 5 (2) 0.15
Тео Эрнандес 4 (1) 0.12
Мессьяс Жуниор 4 0.12
Диас Браим 3 0.09
Калабрия Давиде 2 0.06
Ребич Анте 2 0.06
Тонали Сандро 2 0.06
Беннасер Исмаэль 2 0.06
Салемакерс Алексис 1 0.03
Калюлю Пьер 1 0.03
Флоренци Алессандро 1 0.03
Романьоли Алессио 1 0.03
Мальдини Даниэль 1 0.03
Меньян Майк 0 0
Крунич Раде 0 0
Дженоа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дестро Маттиа 9 0.27
Кришито Доменико 5 (5) 0.15
Фарес Мохамед 2 0.06
Камбьясо Андреа 1 0.03
Кайседо Фелипе 1 0.03
Экубан Калеб 1 0.03
Васкес Хоан 1 0.03
Мелегони Филиппо 1 0.03
Портанова Маноло 1 0.03
Бьянки Флавио 1 0.03
Ровелла Николо 0 0
Пандев Горан 0 0
Гильоне Паоло 0 0
Каллон Яя 0 0

Карточки

Милан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тео Эрнандес 6 2
Тонали Сандро 6 0
Романьоли Алессио 4 1
Беннасер Исмаэль 5 0
Диас Браим 4 0
Жиру Оливье 3 0
Бакайоко Тьемуэ 3 0
Томори Фикайо 3 0
Габбия Маттео 3 0
Леау Рафаэл 3 0
Калюлю Пьер 3 0
Стефано Пиоли 3 0
Кьяер Симон 2 0
Ребич Анте 2 0
Крунич Раде 2 0
Калабрия Давиде 2 0
Балло-Туре Фоде 2 0
Салемакерс Алексис 2 0
Мессьяс Жуниор 2 0
Ибрагимович Златан 1 0
Флоренци Алессандро 1 0
Меньян Майк 1 0
Кесси Франк 1 0
Кастильехо Самуэль 1 0
Мальдини Даниэль 1 0
Дженоа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Стураро Стефано 11 0
Васкес Хоан 7 0
Камбьясо Андреа 4 1
Эстигор Лео 2 2
Ровелла Николо 5 0
Бираски Давиде 4 0
Портанова Маноло 4 0
Бехрами Валон 3 0
Кришито Доменико 3 0
Мазиелло Андреа 3 0
Бадель Милан 3 0
Дестро Маттиа 3 0
Сабелли Стефано 3 0
Гильоне Паоло 3 0
Ванхесден Зиньо 3 0
Каллон Яя 3 0
Александр Блессин 2 0
Максимович Никола 2 0
Экубан Калеб 2 0
Фарес Мохамед 2 0
Йебоа Келвин 2 0
Пандев Горан 1 0
Кайседо Фелипе 1 0
Бани Маттиа 1 0
Туре Абдулайе 1 0
Гудмундссон Альберт 1 0
Хефти Сильван 1 0
Калафьори Рикардо 1 0

Голы по времени матча

Забито

22
14
16 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 11
11 Забивали первыми 3
20 Не забивали 24
5
23%
2
14%
1-15
7
32%
1
7%
16-30
4
18%
0
0%
31-45
1
5%
2
14%
46-60
2
9%
3
21%
61-75
3
14%
6
43%
76-90

Пропущено

13
28
8 В 1-м тайме 12
5 Во 2-м тайме 16
3 Пропускали первыми 10
8 Не пропускали 12
4
31%
7
25%
1-15
3
23%
1
4%
16-30
1
8%
4
14%
31-45
0
0%
4
14%
46-60
3
23%
6
21%
61-75
2
15%
6
21%
76-90

Забито

33
11
12 В 1-м тайме 3
21 Во 2-м тайме 8
11 Забивали первыми 2
17 Не забивали 25
6
18%
1
9%
1-15
2
6%
1
9%
16-30
4
12%
1
9%
31-45
7
21%
0
0%
46-60
6
18%
2
18%
61-75
8
24%
6
55%
76-90

Пропущено

17
23
7 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 12
4 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 10
2
12%
4
17%
1-15
3
18%
2
9%
16-30
2
12%
5
22%
31-45
2
12%
3
13%
46-60
1
6%
3
13%
61-75
7
41%
6
26%
76-90

Забито

55
25
28 В 1-м тайме 6
27 Во 2-м тайме 19
22 Забивали первыми 5
5 Не забивали 17
11
20%
3
12%
1-15
9
16%
2
8%
16-30
8
15%
1
4%
31-45
8
15%
2
8%
46-60
8
15%
5
20%
61-75
11
20%
12
48%
76-90

Пропущено

30
51
15 В 1-м тайме 23
15 Во 2-м тайме 28
7 Пропускали первыми 19
18 Не пропускали 22
6
20%
11
22%
1-15
6
20%
3
6%
16-30
3
10%
9
18%
31-45
2
7%
7
14%
46-60
4
13%
9
18%
61-75
9
30%
12
24%
76-90

Результаты последних матчей

Милан
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Торино - Милан 0:0 Милан - Болонья 0:0 Кальяри - Милан 0:1 Милан - Эмполи 1:0
Наполи - Милан 0:1 Милан - Интер Милан 0:0 Милан - Удинезе 1:1 Салернитана - Милан 2:2 Милан - Сампдория 1:0 Милан - Лацио 4:0 Интер Милан - Милан 1:2 Милан - Ювентус 0:0 Милан - Специя 1:2 Милан - Дженоа 3:1 Венеция - Милан 0:3 Милан - Рома 3:1 Эмполи - Милан 2:4 Милан - Наполи 0:1 Удинезе - Милан 1:1 Милан - Ливерпуль 1:2
Дженоа
(20 матчей)
10%
45%
45%
2 победы 9 ничьих 9 поражений
Дженоа - Лацио 1:4 Верона - Дженоа 1:0 Дженоа - Торино 1:0 Аталанта - Дженоа 0:0
Дженоа - Эмполи 0:0 Дженоа - Интер Милан 0:0 Венеция - Дженоа 1:1 Дженоа - Салернитана 1:1 Рома - Дженоа 0:0 Дженоа - Удинезе 0:0 Фиорентина - Дженоа 6:0 Милан - Дженоа 3:1 Дженоа - Специя 0:1 Сассуоло - Дженоа 1:1 Дженоа - Аталанта 0:0 Лацио - Дженоа 3:1 Дженоа - Салернитана 1:0 Дженоа - Сампдория 1:3 Ювентус - Дженоа 2:0 Дженоа - Милан 0:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан 2:0 Заявка 33 21 8 4 58 - 29 71
2. Интер Милан Заявка 32 20 9 3 68 - 25 69
3. Наполи Заявка 32 20 6 6 58 - 26 66
4. Ювентус Заявка 32 18 8 6 49 - 28 62
5. Рома Заявка 32 17 6 9 53 - 36 57
6. Лацио Заявка 32 16 7 9 64 - 47 55
7. Фиорентина Заявка 31 16 5 10 52 - 40 53
8. Аталанта Заявка 31 14 9 8 53 - 36 51
9. Сассуоло Заявка 32 12 10 10 58 - 52 46
10. Верона Заявка 32 12 9 11 56 - 49 45
11. Торино Заявка 31 10 9 12 35 - 30 39
12. Болонья Заявка 31 10 7 14 34 - 44 37
13. Удинезе Заявка 30 8 12 10 43 - 48 36
14. Эмполи Заявка 32 8 10 14 41 - 56 34
15. Специя Заявка 33 9 6 18 33 - 57 33
16. Сампдория Заявка 32 8 5 19 39 - 54 29
17. Кальяри Заявка 32 5 10 17 30 - 61 25
18. Дженоа 0:2 Заявка 33 2 16 15 24 - 54 22
19. Венеция Заявка 31 5 7 19 26 - 57 22
20. Салернитана Заявка 30 3 7 20 23 - 68 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 16 11 3 2 38 - 13 36
2. Милан 2:0 Заявка 17 10 4 3 25 - 12 34
3. Рома Заявка 17 10 4 3 25 - 15 34
4. Фиорентина Заявка 15 10 2 3 33 - 16 32
5. Лацио Заявка 15 9 4 2 35 - 19 31
6. Ювентус Заявка 16 9 3 4 20 - 10 30
7. Наполи Заявка 16 9 2 5 27 - 14 29
8. Верона Заявка 16 9 2 5 32 - 20 29
9. Торино Заявка 16 7 5 4 27 - 16 26
10. Болонья Заявка 16 7 3 6 20 - 18 24
11. Сассуоло Заявка 16 6 5 5 25 - 24 23
12. Удинезе Заявка 15 5 7 3 24 - 22 22
13. Аталанта Заявка 15 4 6 5 25 - 21 18
14. Специя Заявка 16 5 3 8 17 - 20 18
15. Сампдория Заявка 16 4 3 9 23 - 29 15
16. Эмполи Заявка 16 3 4 9 23 - 38 13
17. Кальяри Заявка 16 2 6 8 17 - 28 12
18. Дженоа 0:2 Заявка 16 1 8 7 11 - 23 11
19. Венеция Заявка 16 2 4 10 16 - 32 10
20. Салернитана Заявка 15 1 5 9 12 - 32 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 16 11 4 1 31 - 12 37
2. Милан 2:0 Заявка 16 11 4 1 33 - 17 37
3. Аталанта Заявка 16 10 3 3 28 - 15 33
4. Интер Милан Заявка 16 9 6 1 30 - 12 33
5. Ювентус Заявка 16 9 5 2 29 - 18 32
6. Лацио Заявка 17 7 3 7 29 - 28 24
7. Рома Заявка 15 7 2 6 28 - 21 23
8. Сассуоло Заявка 16 6 5 5 33 - 28 23
9. Фиорентина Заявка 16 6 3 7 19 - 24 21
10. Эмполи Заявка 16 5 6 5 18 - 18 21
11. Верона Заявка 16 3 7 6 24 - 29 16
12. Специя Заявка 17 4 3 10 16 - 37 15
13. Удинезе Заявка 15 3 5 7 19 - 26 14
14. Сампдория Заявка 16 4 2 10 16 - 25 14
15. Кальяри Заявка 16 3 4 9 13 - 33 13
16. Торино Заявка 15 3 4 8 8 - 14 13
17. Болонья Заявка 15 3 4 8 14 - 26 13
18. Венеция Заявка 15 3 3 9 10 - 25 12
19. Дженоа 0:2 Заявка 17 1 8 8 13 - 31 11
20. Салернитана Заявка 15 2 2 11 11 - 36 8
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  • — Вылет в Серию Б
  • Второй тайм
  • Описание гола
    88'
    ГОООООЛ! 2:0!!! Мессьяс!!! 
  • Замена
    87'
    В составе "Милана" произошла замена. Вместо Исмаэля Беннасера на поле вышел Браим Диас. 
  • 86'
    Гальдамес со стандарта выполнил подачу на правый угол штрафной площади, Эстигор неудачно головой пробил в ближний угол ворот, мяч ушёл в сторону от цели. 
  • Желтая карточка
    85'
    Полузащитник "Милана" Сандро Тонали получил жёлтую карточку за грубую игру на своей половине поля против Васкеса. 
  • Фол, нарушение
    84'
    Мелегони в центре поля огрел по ногам Крунича. Игроки "Милана" конечно же максимально долго разыгрывали стандарт. 
  • Фол, нарушение
    83'
    Кесси слишком активно боролся за мяч у углового флажка на половине поля "Дженоа", правила были нарушены против Гальдамеса. 
  • Угловой
    82'
    Угловой у ворот "Дженоа". Беннасер выполнил подачу в центр к линии вратарской, Эстигор головой выбил мяч на левый фланг. 
  • Желтая карточка
    81'
    Форвард "Дженоа" Келвин Йебоа получил жёлтую карточку за грубую игру в центре поля против Тео. 
  • 80'
    Ребич вошёл в штрафную площадь с левого фланга, но Эстигор грамотно сыграл в обороне и перехватил мяч. 
  • 79'
    Эстигор из центра поля выполнил заброс к правому углу штрафной площади, Йебоа сбросил мяч на Мелегони, Филиппо пробил в правый угол ворот из-за пределов штрафной площади, мяч полетел слишком высоко. 
  • Фол, нарушение
    78'
    Крунич в центре поля нарушил правила против Мелегони. Игроки "Дженоа" как можно быстрее разыграли стандарт. 
  • 77'
    Йебоа попытался войти в штрафную площадь с правого фланга, но под давлением нескольких соперников Келвин ожидаемо потерял мяч. 
  • Замена
    76'
    В составе "Милана" произошла замена. Вместо Маттиа Габбия на поле вышел Раде Крунич. 
  • Замена
    75'
    Вторую подряд замену провёл Александер Блессин. Вместо Надима Амири на поле вышел Альберт Гудмундссон. 
  • Замена
    74'
    В составе "Дженоа" произошла замена. Вместо Мортена Френдрупа на поле вышел Келвин Йебоа. 
  • Офсайд
    73'
    Кесси из центрального круга выполнил заброс к левому углу штрафной площади на ход Ребичу, Анте также забрался в офсайд. 
  • Офсайд
    72'
    Амири из глубины поля выполнил заброс на ход Дестро, форвард "Дженоа" забрался в офсайд. 
  • 71'
    Мессьяс с правого фланга выполнил передачу к радиусу штрафной площади на Леау, Амири хорошо отработал в обороне и перехватил мяч. 
  • 70'
    Игроки "Милана" полностью перехватили контроль над мячом, пока что у нас очередное "затишье" в матче. 
  • Офсайд
    69'
    Леау разогнал атаку по левому флангу и затем выполнил передачу на левый угол штрафной площади, Ребич оказался в офсайде. 
  • Фол, нарушение
    68'
    Гальдамес перестарался в борьбе за мяч у углового флажка на половине поля "Милана", правила были нарушены против Тонали. 
  • Фол, нарушение
    67'
    Васкес в центре поля огрел по ногам Мессьяса. "Милан" конечно же не стал никуда спешить при розыгрыше мяча. 
  • 66'
    С правого фланга последовала подача в центр штрафной площади, Меньян грамотно сыграл на выходе и забрал мяч в руки. 
  • 65'
    Из центра поля последовал заброс к правому углу штрафной площади "Милана" на ход Дестро, Габбия оказался первым на мяче и выбил его в аут. 
  • Замена
    64'
    Вторую подряд замену провёл Стефано Пиоли. Вместо Алексиса Салемакерса на поле вышел Жуниор Мессьяс. 
  • Замена
    63'
    В составе "Милана" произошла замена. Вместо Оливье Жиру на поле вышел Анте Ребич. 
  • 62'
    Игроки "Дженоа" стали больше времени контролировать мяч, такими темпами "Милан" всё же может доиграться. 
  • 61'
    Амири из радиуса штрафной площади неудачно пробил в правый угол ворот, мяч полетел очень слабо, Меньян поймал его без всякого труда. 
  • 60'
    Леау отправился прессинговать Сиригу в штрафную площадь, голкипер "Дженоа" сыграл без ошибок и выбил мяч в центр поля. 
  • Опасный момент
    59'
    Салемакерс с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Жиру в падении в касание пробил по воротам, мяч пролетел над перекладиной. 
  • Угловой
    58'
    Угловой у ворот "Милана". Амири выполнил подачу на дальний угол вратарской, Меньян грамотно сыграл на выходе и забрал мяч в руки. 
  • Замена
    57'
    Вторую подряд замену провёл Александер Блессин. Вместо Калеба Экубана на поле вышел Филиппо Мелегони. 
  • Замена
    56'
    В составе "Дженоа" произошла замена. Вместо Роберто Пикколи на поле вышел Маттиа Дестро. 
  • Фол, нарушение
    55'
    Кесси получил по ногам в центре поля, игроки "Милана" не стали торопиться при розыгрыше мяча. 
  • 54'
    Пикколи попытался войти в штрафную площадь с левого фланга, Габбия накрыл форварда "Дженоа" и выбил мяч в аут. 
  • 53'
    Тео из центра поля выполнил передачу на ход Салемакерсу по правому флангу, Эстигор перехватил мяч без особого труда за счёт грамотной позиции. 
  • 52'
    Салемакерс совершил рывок к линии штрафной площади по правой половине поля, а затем Алексис решил пробить по воротам, но в самый важный момент у него поехала нога, будет удар от ворот. 
  • 51'
    Амири пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, Габбия грамотно сыграл в подкате и блокировал попытку. 
  • Офсайд
    50'
    Из глубины поля последовал заброс на ход Леау по левому флангу, Рафаэл забрался в небольшой офсайд. 
  • Фол, нарушение
    49'
    Леау перестарался в борьбе за мяч на половине поля "Дженоа", правила были нарушены против Леау. 
  • 48'
    Из центра поля последовал заброс к левому углу штрафной площади "Дженоа" на Жиру, мяч полетел слишком сильно, в итоге он достался Бани. 
  • 47'
    Бадель выполнил проникающую передачу в центр штрафной площади "Милана", Кесси хорошо отработал в обороне и перехватил мяч. 
  • Второй тайм начался
    46'
    Начинается второй тайм. Посмотрим, как сейчас себя проявит "Милан", Стефано Пиоли также должен понимать, что второй гол его команде нужно забивать. Да, хочется сохранить больше сил на Кубок Италии против "Интера", но всё же главное и тут вновь не потерять очки. 
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Звучит свисток на перерыв. По итогам первого тайма "Милан" на своём поле спокойно переигрывает "Дженоа" с минимальным счётом. Пока единственный мяч в этой встрече забил Рафаэл Леау. В целом команда Стефано Пиоли играет очень прагматично, "Милану" было бы неплохо забить второй гол, чтобы уже в полной мере претендовать на три очка. 
  • 45'
    Маттиа Бани разбегался у "Дженоа", пока замена защитнику явно не нужна. Это конечно же хорошие новости для Александера Блессина. 
  • Опасный момент
    45'
    Экубан с левого фланга выполнил заброс на левый угол штрафной площади, Гальдамес зацепился за мяч и пробил в дальний угол ворот, мяч пролетел над перекладиной. 
  • Угловой
    45'
    Угловой у ворот "Дженоа". Салемакерс разыграл корнер с Кесси, затем Алексис с правого фланга выполнил неудачный прострел к ближнему углу вратарской, мяч ушёл за лицевую линию поля. 
  • Дополнительное время
    45'
    Три минуты добавил Даниэле Киффи к основному времени первого тайма. 
  • 44'
    Тео совершил рывок вперёд по левому флангу и затем выполнил прострел в штрафную площадь, Васкес удачно сыграл в подкате, мяч от защитника "Дженоа" отскочил в лицо Эрнандесу и лишь затем ушёл за лицевую линию поля. 
  • Травма, повреждение
    43'
    Бани по итогам прошлого эпизода получил мышечное повреждение, Кришито стал активно разминаться. 
  • 42'
    Беннасер из центра поля выполнил отличную передачу на ход Салемакерсу по правому флангу, Бани здорово отработал в обороне и в подкате выбил мяч у Алексиса, когда тот пытался сделать смещение к штрафной площади. 
  • 41'
    Кесси от центрального круга выполнил далеко не самую лучшую передачу на ход Жиру по правой половине поля, мяч в итоге достался Васкесу. 
  • Фол, нарушение
    40'
    Бадель в центре поля нарушил правила против Тео. "Милан" максимально долго разыгрывал стандарт. 
  • 39'
    Кесси вошёл в штрафную площадь с левого фланга и затем выполнил передачу в центр штрафной Салемакерс в касание пробил по воротам, мяч полетел слишком высоко. 
  • 38'
    Леау с левого фланга выполнил прострел к левому углу вратарской на Кесси, Бани оказался первым на мяче и выбил его в аут. 
  • 37'
    Активный Френдруп вновь на правом фланге у штрафной площади "Милана" нарушил правила против Тео. 
  • 36'
    Бадель со стандарта выполнил слишком сильный заброс на левый угол штрафной площади, будет удар от ворот. 
  • Фол, нарушение
    35'
    Кесси в центре поля нарушил правила против Экубана. Игроки "Дженоа" вновь не стали торопиться при розыгрыше мяча. 
  • Фол, нарушение
    34'
    Гальдамес слишком рьяно боролся за мяч на правом фланге у штрафной площади "Милана", правила были нарушены против Тонали. 
  • Травма, повреждение
    33'
    Амири теперь уже также стал прихрамывать, много сегодня у нас мелких мышечных повреждений у футболистов. 
  • 32'
    Бадель прошёл вперёд по центру, а затем Милан пробил в правый угол ворот из-за пределов штрафной площади, мяч сильно ушёл в сторону от цели. 
  • Травма, повреждение
    31'
    Васкес при отборе мяча на правом фланге у Салемакерса получил небольшое повреждение, но после паузы фланговый защитник "Дженоа" показал, что он готов играть дальше. 
  • Фол, нарушение
    30'
    Тонали в центре поля нарушил правила против Амири. Игроки "Дженоа" не смогли быстро разыграть стандарт. 
  • 29'
    Кесси разогнал атаку по левой половине поля и затем выполнил передачу на бегущего по флангу Леау, Бани накрыл Рафаэла и выбил мяч в аут. 
  • 28'
    В целом у нас пока получается достаточно скучная и прагматичная игра, что конечно же не очень хорошо. 
  • 27'
    Леау совершил неудачный рывок вперёд по левому флангу, под давлением Френдрупа Рафаэл потерял мяч. 
  • Фол, нарушение
    26'
    Френдруп перестарался в борьбе за мяч на половине поля "Милана", правила были нарушены против Тео. 
  • 25'
    Вышли на поле врачи "Милана", после паузы Тео поднялся, должен будет вернуться фланговый защитник в игру. 
  • Травма, повреждение
    24'
    Тео по итогам прошлого эпизода получил повреждение, пришлось игрокам "Милана" выбивать мяч в аут. 
  • Судья
    23'
    Теперь уже сам Тео получил по ногам на левом фланге от Бани, вновь Даниэле Киффи не дал свистка. Такими темпами главный арбитр матча потеряет контроль над игрой. 
  • Судья
    22'
    Экубан в борьбе с Тео оказался на газоне на правом фланге, Даниэле Киффи показал, что нужно играть дальше. 
  • 21'
    Жиру совершил рывок вперёд по левому флангу, Васкес накрыл Оливье и выбил мяч в аут. 
  • 20'
    Из глубины поля последовал заброс на ход Пикколи по правому флангу, Габбия оказался первым на мяче и выбил его в аут. 
  • 19'
    Игроки "Милана" перехватили контроль над мячом в очередной раз, но пока команда Стефано Пиоли не спешит идти в атаку. 
  • 18'
    Хефти попытался войти в штрафную площадь с правого фланга, но под давлением Тео и Тонали Сильван потерял мяч. 
  • 17'
    С правого фланга последовал заброс от Салемакерса в центр штрафной площади на ход Жиру, Сиригу вовремя вышел из ворот и спокойно перехватил мяч. 
  • Травма, повреждение
    16'
    Леау по итогам прошлого эпизода в итоге получил небольшое повреждение, но после паузы Рафаэл поднялся и показал, что готов играть дальше. 
  • Судья
    15'
    Френдруп на левом фланге у своей штрафной площади огрел по ногам Леау, Даниэле Киффи не дал свистка. 
  • 14'
    Кесси попал под давление Хефти на левом фланге, Сильван в итоге выбил мяч в аут. 
  • 13'
    Достаточно неожиданно "Милан" у нас открыл счёт в матче, но конечно же при этом команде Стефано Пиоли нельзя сбавлять обороты. 
  • Описание гола
    12'
    Г-О-О-О-О-Л! 1:0!!! Леау!!! Калюлю совершил рывок вперёд по правому флангу, а затем выполнил подачу на дальний угол вратарской, Леау в касание пробил в дальний угол ворот и не оставил шансов Сиригу на спасение. 
  • 11'
    Хефти выполнил передачу на ход Френдрупу к правому углу штрафной площади, Томори в очередной раз выиграл борьбу за мяч. 
  • 10'
    В среднем темпе пока проходит у нас игра, "Милан" и "Дженоа" не собираются форсировать события на поле. 
  • Фол, нарушение
    9'
    Пикколи перестарался в борьбе за мяч на половине поля "Милана", правила были нарушены против Томори. 
  • Травма, повреждение
    8'
    Нужно подчеркнуть, что Маттео Габбия сегодня заменил в стартовом составе Давиде Калабрия, которого Стефано Пиоли в последний момент отправил в запас из-за повреждения. 
  • 7'
    Тео с левого фланга выполнил слишком сильный заброс в штрафную площадь "Дженоа" на ход Жиру, Сиригу при игре на выходе спокойно перехватил мяч. 
  • 6'
    Пикколи попытался войти в штрафную площадь с правого фланга, Томори грамотно поставил корпус и дал мячу уйти за лицевую линию поля. 
  • 5'
    Пока "Дженоа" старается атаковать только через правый фланг, где у гостей практически ничего не получается. 
  • Фол, нарушение
    4'
    Френдруп теперь уже в центре поля нарушил правила против Леау. На этот раз игроки "Милана" не стали торопиться при розыгрыше мяча. 
  • Фол, нарушение
    3'
    Экубан в центре поля нарушил правила против Кесси. Игроки "Милана" быстро разыграли стандарт. 
  • 2'
    Френдруп попытался пройти вперёд по правому флангу, Кесси грамотно отработал в обороне и перехватил мяч. 
  • Первый тайм начался
    1'
    Прозвучал стартовый свисток, и игра началась. Сегодня нас ждёт очень интересная битва за очки. "Милану" и "Дженоа" нужно побежать, чтобы решать свои задачи. "Интер" только что на выезде переиграл "Специю", а поэтому сегодня команда Стефано Пиоли больше не имеет права на осечку, если она хочет стать чемпионом. "Дженоа" при этом ведёт борьбу за выживание и ей также нужно побеждать, а иначе команда из Генуи рискует увязнуть в Серии Б. 
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на San Siro. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Милан 2:0 Дженоа онлайн

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Прогнозы на матч Милан 2:0 Дженоа

Исход игры
Милан
96.8% (121)
Ничья
2.4% (3)
Дженоа
0.8% (1)
Тотал 2.5
Больше
27.78% (30)
Меньше
72.22% (78)
Обе команды забьют
Да
24.07% (26)
Нет
75.93% (82)
Популярный счёт
2:0 Милан
45.6% (57)
1:0 Милан
16% (20)
2:1 Милан
14.4% (18)
3:1 Милан
4% (5)
3:0 Милан
4% (5)
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