Чемпион сильнее индивидуально, лучше двигает мяч в атаке, тогда как мотивация по возвращению Скудетто... Ещё
BEEFS #
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Леау Рафаэл
|9
|0.27
|Жиру Оливье
|8 (2)
|0.24
|Ибрагимович Златан
|8
|0.24
|Кесси Франк
|5 (2)
|0.15
|Тео Эрнандес
|4 (1)
|0.12
|Мессьяс Жуниор
|4
|0.12
|Диас Браим
|3
|0.09
|Калабрия Давиде
|2
|0.06
|Ребич Анте
|2
|0.06
|Тонали Сандро
|2
|0.06
|Беннасер Исмаэль
|2
|0.06
|Салемакерс Алексис
|1
|0.03
|Калюлю Пьер
|1
|0.03
|Флоренци Алессандро
|1
|0.03
|Романьоли Алессио
|1
|0.03
|Мальдини Даниэль
|1
|0.03
|Меньян Майк
|0
|0
|Крунич Раде
|0
|0
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дестро Маттиа
|9
|0.27
|Кришито Доменико
|5 (5)
|0.15
|Фарес Мохамед
|2
|0.06
|Камбьясо Андреа
|1
|0.03
|Кайседо Фелипе
|1
|0.03
|Экубан Калеб
|1
|0.03
|Васкес Хоан
|1
|0.03
|Мелегони Филиппо
|1
|0.03
|Портанова Маноло
|1
|0.03
|Бьянки Флавио
|1
|0.03
|Ровелла Николо
|0
|0
|Пандев Горан
|0
|0
|Гильоне Паоло
|0
|0
|Каллон Яя
|0
|0
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тео Эрнандес
|6
|2
|Тонали Сандро
|6
|0
|Романьоли Алессио
|4
|1
|Беннасер Исмаэль
|5
|0
|Диас Браим
|4
|0
|Жиру Оливье
|3
|0
|Бакайоко Тьемуэ
|3
|0
|Томори Фикайо
|3
|0
|Габбия Маттео
|3
|0
|Леау Рафаэл
|3
|0
|Калюлю Пьер
|3
|0
|Стефано Пиоли
|3
|0
|Кьяер Симон
|2
|0
|Ребич Анте
|2
|0
|Крунич Раде
|2
|0
|Калабрия Давиде
|2
|0
|Балло-Туре Фоде
|2
|0
|Салемакерс Алексис
|2
|0
|Мессьяс Жуниор
|2
|0
|Ибрагимович Златан
|1
|0
|Флоренци Алессандро
|1
|0
|Меньян Майк
|1
|0
|Кесси Франк
|1
|0
|Кастильехо Самуэль
|1
|0
|Мальдини Даниэль
|1
|0
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Стураро Стефано
|11
|0
|Васкес Хоан
|7
|0
|Камбьясо Андреа
|4
|1
|Эстигор Лео
|2
|2
|Ровелла Николо
|5
|0
|Бираски Давиде
|4
|0
|Портанова Маноло
|4
|0
|Бехрами Валон
|3
|0
|Кришито Доменико
|3
|0
|Мазиелло Андреа
|3
|0
|Бадель Милан
|3
|0
|Дестро Маттиа
|3
|0
|Сабелли Стефано
|3
|0
|Гильоне Паоло
|3
|0
|Ванхесден Зиньо
|3
|0
|Каллон Яя
|3
|0
|Александр Блессин
|2
|0
|Максимович Никола
|2
|0
|Экубан Калеб
|2
|0
|Фарес Мохамед
|2
|0
|Йебоа Келвин
|2
|0
|Пандев Горан
|1
|0
|Кайседо Фелипе
|1
|0
|Бани Маттиа
|1
|0
|Туре Абдулайе
|1
|0
|Гудмундссон Альберт
|1
|0
|Хефти Сильван
|1
|0
|Калафьори Рикардо
|1
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|2:0 Заявка
|33
|21
|8
|4
|58 - 29
|71
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|32
|20
|9
|3
|68 - 25
|69
|3.
|Наполи
|Заявка
|32
|20
|6
|6
|58 - 26
|66
|4.
|Ювентус
|Заявка
|32
|18
|8
|6
|49 - 28
|62
|5.
|Рома
|Заявка
|32
|17
|6
|9
|53 - 36
|57
|6.
|Лацио
|Заявка
|32
|16
|7
|9
|64 - 47
|55
|7.
|Фиорентина
|Заявка
|31
|16
|5
|10
|52 - 40
|53
|8.
|Аталанта
|Заявка
|31
|14
|9
|8
|53 - 36
|51
|9.
|Сассуоло
|Заявка
|32
|12
|10
|10
|58 - 52
|46
|10.
|Верона
|Заявка
|32
|12
|9
|11
|56 - 49
|45
|11.
|Торино
|Заявка
|31
|10
|9
|12
|35 - 30
|39
|12.
|Болонья
|Заявка
|31
|10
|7
|14
|34 - 44
|37
|13.
|Удинезе
|Заявка
|30
|8
|12
|10
|43 - 48
|36
|14.
|Эмполи
|Заявка
|32
|8
|10
|14
|41 - 56
|34
|15.
|Специя
|Заявка
|33
|9
|6
|18
|33 - 57
|33
|16.
|Сампдория
|Заявка
|32
|8
|5
|19
|39 - 54
|29
|17.
|Кальяри
|Заявка
|32
|5
|10
|17
|30 - 61
|25
|18.
|Дженоа
|0:2 Заявка
|33
|2
|16
|15
|24 - 54
|22
|19.
|Венеция
|Заявка
|31
|5
|7
|19
|26 - 57
|22
|20.
|Салернитана
|Заявка
|30
|3
|7
|20
|23 - 68
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|16
|11
|3
|2
|38 - 13
|36
|2.
|Милан
|2:0 Заявка
|17
|10
|4
|3
|25 - 12
|34
|3.
|Рома
|Заявка
|17
|10
|4
|3
|25 - 15
|34
|4.
|Фиорентина
|Заявка
|15
|10
|2
|3
|33 - 16
|32
|5.
|Лацио
|Заявка
|15
|9
|4
|2
|35 - 19
|31
|6.
|Ювентус
|Заявка
|16
|9
|3
|4
|20 - 10
|30
|7.
|Наполи
|Заявка
|16
|9
|2
|5
|27 - 14
|29
|8.
|Верона
|Заявка
|16
|9
|2
|5
|32 - 20
|29
|9.
|Торино
|Заявка
|16
|7
|5
|4
|27 - 16
|26
|10.
|Болонья
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|20 - 18
|24
|11.
|Сассуоло
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|25 - 24
|23
|12.
|Удинезе
|Заявка
|15
|5
|7
|3
|24 - 22
|22
|13.
|Аталанта
|Заявка
|15
|4
|6
|5
|25 - 21
|18
|14.
|Специя
|Заявка
|16
|5
|3
|8
|17 - 20
|18
|15.
|Сампдория
|Заявка
|16
|4
|3
|9
|23 - 29
|15
|16.
|Эмполи
|Заявка
|16
|3
|4
|9
|23 - 38
|13
|17.
|Кальяри
|Заявка
|16
|2
|6
|8
|17 - 28
|12
|18.
|Дженоа
|0:2 Заявка
|16
|1
|8
|7
|11 - 23
|11
|19.
|Венеция
|Заявка
|16
|2
|4
|10
|16 - 32
|10
|20.
|Салернитана
|Заявка
|15
|1
|5
|9
|12 - 32
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Наполи
|Заявка
|16
|11
|4
|1
|31 - 12
|37
|2.
|Милан
|2:0 Заявка
|16
|11
|4
|1
|33 - 17
|37
|3.
|Аталанта
|Заявка
|16
|10
|3
|3
|28 - 15
|33
|4.
|Интер Милан
|Заявка
|16
|9
|6
|1
|30 - 12
|33
|5.
|Ювентус
|Заявка
|16
|9
|5
|2
|29 - 18
|32
|6.
|Лацио
|Заявка
|17
|7
|3
|7
|29 - 28
|24
|7.
|Рома
|Заявка
|15
|7
|2
|6
|28 - 21
|23
|8.
|Сассуоло
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|33 - 28
|23
|9.
|Фиорентина
|Заявка
|16
|6
|3
|7
|19 - 24
|21
|10.
|Эмполи
|Заявка
|16
|5
|6
|5
|18 - 18
|21
|11.
|Верона
|Заявка
|16
|3
|7
|6
|24 - 29
|16
|12.
|Специя
|Заявка
|17
|4
|3
|10
|16 - 37
|15
|13.
|Удинезе
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|19 - 26
|14
|14.
|Сампдория
|Заявка
|16
|4
|2
|10
|16 - 25
|14
|15.
|Кальяри
|Заявка
|16
|3
|4
|9
|13 - 33
|13
|16.
|Торино
|Заявка
|15
|3
|4
|8
|8 - 14
|13
|17.
|Болонья
|Заявка
|15
|3
|4
|8
|14 - 26
|13
|18.
|Венеция
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|10 - 25
|12
|19.
|Дженоа
|0:2 Заявка
|17
|1
|8
|8
|13 - 31
|11
|20.
|Салернитана
|Заявка
|15
|2
|2
|11
|11 - 36
|8