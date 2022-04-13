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Италия: Серия A 2021-2022

2021-2022
Милан
 
Позже

Стадион:
Дженоа
Прогнозы 47
Милан 97.9% (46)
X 2.1% (1)
Дженоа 0% (0)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Милан
Ничья
Дженоа
1.36
5.35
11.92
Все Коэффициенты
Новости

История личных встреч

Милан
Дженоа

20 матчей

85%
15%
17 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

70%
25%
5%
14 побед 5 ничьих 0 побед

9 матчей

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 6 ничьих 8 побед

Второй тайм

55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 5 побед

29 матчей

58.6%
17.2%
24.2%
17 побед 5 ничьих 7 побед

Первый тайм

27.6%
44.8%
27.6%
8 побед 13 ничьих 8 побед

Второй тайм

48.3%
34.5%
17.2%
14 побед 10 ничьих 5 побед

История матчей

К
3:1
СA
0:3
СA
2:1
СA
2:2
СA
1:2
СA
1:2
СA
0:2
СA
2:1
СA
0:1
СA
0:0
СA
1:0
СA
3:0
СA
2:1
СA
1:0
СA
1:3
СA
1:0
СA
1:2
СA
1:1
СA
0:2
СA
1:0
СA
1:0
СA
0:2
СA
1:1
СA
1:0
СA
1:0
СA
5:2
СA
1:1
СA
2:0
СA
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Милан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Леау Рафаэл 8 0.25
Жиру Оливье 8 (2) 0.25
Ибрагимович Златан 8 0.25
Кесси Франк 5 (2) 0.16
Тео Эрнандес 4 (1) 0.13
Мессьяс Жуниор 4 0.13
Диас Браим 3 0.09
Калабрия Давиде 2 0.06
Ребич Анте 2 0.06
Тонали Сандро 2 0.06
Беннасер Исмаэль 2 0.06
Салемакерс Алексис 1 0.03
Калюлю Пьер 1 0.03
Флоренци Алессандро 1 0.03
Романьоли Алессио 1 0.03
Мальдини Даниэль 1 0.03
Меньян Майк 0 0
Крунич Раде 0 0
Дженоа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дестро Маттиа 9 0.28
Кришито Доменико 5 (5) 0.16
Фарес Мохамед 2 0.06
Камбьясо Андреа 1 0.03
Кайседо Фелипе 1 0.03
Экубан Калеб 1 0.03
Васкес Хоан 1 0.03
Мелегони Филиппо 1 0.03
Портанова Маноло 1 0.03
Бьянки Флавио 1 0.03
Ровелла Николо 0 0
Пандев Горан 0 0
Гильоне Паоло 0 0
Каллон Яя 0 0

Карточки

Милан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тео Эрнандес 6 2
Тонали Сандро 6 0
Романьоли Алессио 4 1
Беннасер Исмаэль 5 0
Диас Браим 4 0
Жиру Оливье 3 0
Бакайоко Тьемуэ 3 0
Томори Фикайо 3 0
Габбия Маттео 3 0
Леау Рафаэл 3 0
Калюлю Пьер 3 0
Стефано Пиоли 3 0
Кьяер Симон 2 0
Ребич Анте 2 0
Крунич Раде 2 0
Калабрия Давиде 2 0
Балло-Туре Фоде 2 0
Салемакерс Алексис 2 0
Мессьяс Жуниор 2 0
Ибрагимович Златан 1 0
Флоренци Алессандро 1 0
Меньян Майк 1 0
Кесси Франк 1 0
Кастильехо Самуэль 1 0
Мальдини Даниэль 1 0
Дженоа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Стураро Стефано 11 0
Васкес Хоан 7 0
Камбьясо Андреа 4 1
Эстигор Лео 2 2
Ровелла Николо 5 0
Бираски Давиде 4 0
Портанова Маноло 4 0
Бехрами Валон 3 0
Кришито Доменико 3 0
Мазиелло Андреа 3 0
Бадель Милан 3 0
Дестро Маттиа 3 0
Сабелли Стефано 3 0
Гильоне Паоло 3 0
Ванхесден Зиньо 3 0
Каллон Яя 3 0
Александр Блессин 2 0
Максимович Никола 2 0
Экубан Калеб 2 0
Фарес Мохамед 2 0
Пандев Горан 1 0
Кайседо Фелипе 1 0
Бани Маттиа 1 0
Туре Абдулайе 1 0
Гудмундссон Альберт 1 0
Хефти Сильван 1 0
Йебоа Келвин 1 0
Калафьори Рикардо 1 0

Голы по времени матча

Забито

22
14
16 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 11
11 Забивали первыми 3
20 Не забивали 24
5
23%
2
14%
1-15
7
32%
1
7%
16-30
4
18%
0
0%
31-45
1
5%
2
14%
46-60
2
9%
3
21%
61-75
3
14%
6
43%
76-90

Пропущено

13
28
8 В 1-м тайме 12
5 Во 2-м тайме 16
3 Пропускали первыми 10
8 Не пропускали 12
4
31%
7
25%
1-15
3
23%
1
4%
16-30
1
8%
4
14%
31-45
0
0%
4
14%
46-60
3
23%
6
21%
61-75
2
15%
6
21%
76-90

Забито

33
11
12 В 1-м тайме 3
21 Во 2-м тайме 8
11 Забивали первыми 2
17 Не забивали 25
6
18%
1
9%
1-15
2
6%
1
9%
16-30
4
12%
1
9%
31-45
7
21%
0
0%
46-60
6
18%
2
18%
61-75
8
24%
6
55%
76-90

Пропущено

17
23
7 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 12
4 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 10
2
12%
4
17%
1-15
3
18%
2
9%
16-30
2
12%
5
22%
31-45
2
12%
3
13%
46-60
1
6%
3
13%
61-75
7
41%
6
26%
76-90

Забито

55
25
28 В 1-м тайме 6
27 Во 2-м тайме 19
22 Забивали первыми 5
5 Не забивали 17
11
20%
3
12%
1-15
9
16%
2
8%
16-30
8
15%
1
4%
31-45
8
15%
2
8%
46-60
8
15%
5
20%
61-75
11
20%
12
48%
76-90

Пропущено

30
51
15 В 1-м тайме 23
15 Во 2-м тайме 28
7 Пропускали первыми 19
18 Не пропускали 22
6
20%
11
22%
1-15
6
20%
3
6%
16-30
3
10%
9
18%
31-45
2
7%
7
14%
46-60
4
13%
9
18%
61-75
9
30%
12
24%
76-90

Результаты последних матчей

Милан
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Торино - Милан 0:0 Милан - Болонья 0:0 Кальяри - Милан 0:1 Милан - Эмполи 1:0
Наполи - Милан 0:1 Милан - Интер Милан 0:0 Милан - Удинезе 1:1 Салернитана - Милан 2:2 Милан - Сампдория 1:0 Милан - Лацио 4:0 Интер Милан - Милан 1:2 Милан - Ювентус 0:0 Милан - Специя 1:2 Милан - Дженоа 3:1 Венеция - Милан 0:3 Милан - Рома 3:1 Эмполи - Милан 2:4 Милан - Наполи 0:1 Удинезе - Милан 1:1 Милан - Ливерпуль 1:2
Дженоа
(20 матчей)
10%
45%
45%
2 победы 9 ничьих 9 поражений
Дженоа - Лацио 1:4 Верона - Дженоа 1:0 Дженоа - Торино 1:0 Аталанта - Дженоа 0:0
Дженоа - Эмполи 0:0 Дженоа - Интер Милан 0:0 Венеция - Дженоа 1:1 Дженоа - Салернитана 1:1 Рома - Дженоа 0:0 Дженоа - Удинезе 0:0 Фиорентина - Дженоа 6:0 Милан - Дженоа 3:1 Дженоа - Специя 0:1 Сассуоло - Дженоа 1:1 Дженоа - Аталанта 0:0 Лацио - Дженоа 3:1 Дженоа - Салернитана 1:0 Дженоа - Сампдория 1:3 Ювентус - Дженоа 2:0 Дженоа - Милан 0:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 32 20 8 4 56 - 29 68
2. Интер Милан Заявка 31 19 9 3 65 - 24 66
3. Наполи Заявка 32 20 6 6 58 - 26 66
4. Ювентус Заявка 32 18 8 6 49 - 28 62
5. Рома Заявка 32 17 6 9 53 - 36 57
6. Лацио Заявка 32 16 7 9 64 - 47 55
7. Фиорентина Заявка 31 16 5 10 52 - 40 53
8. Аталанта Заявка 31 14 9 8 53 - 36 51
9. Сассуоло Заявка 32 12 10 10 58 - 52 46
10. Верона Заявка 32 12 9 11 56 - 49 45
11. Торино Заявка 31 10 9 12 35 - 30 39
12. Болонья Заявка 31 10 7 14 34 - 44 37
13. Удинезе Заявка 30 8 12 10 43 - 48 36
14. Эмполи Заявка 32 8 10 14 41 - 56 34
15. Специя Заявка 32 9 6 17 32 - 54 33
16. Сампдория Заявка 32 8 5 19 39 - 54 29
17. Кальяри Заявка 32 5 10 17 30 - 61 25
18. Дженоа Заявка 32 2 16 14 24 - 52 22
19. Венеция Заявка 31 5 7 19 26 - 57 22
20. Салернитана Заявка 30 3 7 20 23 - 68 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 16 11 3 2 38 - 13 36
2. Рома Заявка 17 10 4 3 25 - 15 34
3. Фиорентина Заявка 15 10 2 3 33 - 16 32
4. Милан Заявка 16 9 4 3 23 - 12 31
5. Лацио Заявка 15 9 4 2 35 - 19 31
6. Ювентус Заявка 16 9 3 4 20 - 10 30
7. Наполи Заявка 16 9 2 5 27 - 14 29
8. Верона Заявка 16 9 2 5 32 - 20 29
9. Торино Заявка 16 7 5 4 27 - 16 26
10. Болонья Заявка 16 7 3 6 20 - 18 24
11. Сассуоло Заявка 16 6 5 5 25 - 24 23
12. Удинезе Заявка 15 5 7 3 24 - 22 22
13. Аталанта Заявка 15 4 6 5 25 - 21 18
14. Специя Заявка 15 5 3 7 16 - 17 18
15. Сампдория Заявка 16 4 3 9 23 - 29 15
16. Эмполи Заявка 16 3 4 9 23 - 38 13
17. Кальяри Заявка 16 2 6 8 17 - 28 12
18. Дженоа Заявка 16 1 8 7 11 - 23 11
19. Венеция Заявка 16 2 4 10 16 - 32 10
20. Салернитана Заявка 15 1 5 9 12 - 32 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 16 11 4 1 31 - 12 37
2. Милан Заявка 16 11 4 1 33 - 17 37
3. Аталанта Заявка 16 10 3 3 28 - 15 33
4. Ювентус Заявка 16 9 5 2 29 - 18 32
5. Интер Милан Заявка 15 8 6 1 27 - 11 30
6. Лацио Заявка 17 7 3 7 29 - 28 24
7. Рома Заявка 15 7 2 6 28 - 21 23
8. Сассуоло Заявка 16 6 5 5 33 - 28 23
9. Фиорентина Заявка 16 6 3 7 19 - 24 21
10. Эмполи Заявка 16 5 6 5 18 - 18 21
11. Верона Заявка 16 3 7 6 24 - 29 16
12. Специя Заявка 17 4 3 10 16 - 37 15
13. Удинезе Заявка 15 3 5 7 19 - 26 14
14. Сампдория Заявка 16 4 2 10 16 - 25 14
15. Кальяри Заявка 16 3 4 9 13 - 33 13
16. Торино Заявка 15 3 4 8 8 - 14 13
17. Болонья Заявка 15 3 4 8 14 - 26 13
18. Венеция Заявка 15 3 3 9 10 - 25 12
19. Дженоа Заявка 16 1 8 7 13 - 29 11
20. Салернитана Заявка 15 2 2 11 11 - 36 8
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  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Серию Б
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Милан - Дженоа от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 15 апреля 2022, осталось 2 дня 8 часов 59 минут.

    Главный судья: Чиффи Даниэле

    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 47
    Милан 97.9% (46)
    X 2.1% (1)
    Дженоа 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Милан
    Ничья
    Дженоа
    1.36
    5.35
    11.92
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Милан - Дженоа онлайн

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    Прогнозы на матч Милан - Дженоа

    Исход игры
    Милан
    97.9% (46)
    Ничья
    2.1% (1)
    Дженоа
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    31.82% (14)
    Меньше
    68.18% (30)
    Обе команды забьют
    Да
    25% (11)
    Нет
    75% (33)
    Популярный счёт
    2:0 Милан
    48.9% (23)
    2:1 Милан
    17% (8)
    1:0 Милан
    12.8% (6)
    3:0 Милан
    8.5% (4)
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