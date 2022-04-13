Италия: Серия A 2021-2022
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Стадион: Гевисс Стэдиум
История личных встреч
Аталанта
Верона
7 матчей
71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
42.9%
85.7%
3 победы 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
6 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 5 побед
13 матчей
38.5%
23.1%
38.4%
5 побед 3 ничьи 5 побед
Первый тайм
23.1%
76.9%
3 победы 10 ничьих 0 побед
Второй тайм
30.8%
30.8%
38.4%
4 победы 4 ничьи 5 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Аталанта
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пашалич Марио
|9
|0.29
|Сапата Дуван
|9 (3)
|0.29
|Малиновский Руслан
|6
|0.19
|Муриэль Луис
|5
|0.16
|Коопмейнерс Теун
|4
|0.13
|Иличич Йосип
|3
|0.1
|Миранчук Алексей
|2
|0.06
|Де Рон Мартен
|2
|0.06
|Фройлер Ремо
|1
|0.03
|Дзаппакоста Давиде
|1
|0.03
|Толой Рафаэл
|1
|0.03
|Пессина Маттео
|1
|0.03
|Меле Йоаким
|1
|0.03
|Демирал Мерих
|1
|0.03
|Паломино Хосе
|1
|0.03
|Сиссе Мустафа
|1
|0.03
|Госенс Робин
|1
|0.03
|Пикколи Роберто
|1
|0.03
|Пеццелла Джузеппе
|0
|0
|Джимсити Берат
|0
|0
|Хатебур Ханс
|0
|0
Верона
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Симеоне Джованни
|16
|0.5
|Капрари Джанлука
|10 (2)
|0.31
|Барак Антонин
|10 (4)
|0.31
|Тамез Адриен
|4
|0.13
|Калинич Никола
|4
|0.13
|Фараони Марко
|3
|0.09
|Дзакканьи Маттиа
|2 (1)
|0.06
|Лазович Дарко
|1
|0.03
|Ласанья Кевин
|1
|0.03
|Илич Иван
|1
|0.03
|Бесса Даниэль
|1
|0.03
|Депаоли Фабио
|1
|0.03
|Канчельери Маттео
|1
|0.03
|Велозу Мигель
|0
|0
|Казале Николо
|0
|0
Карточки
Аталанта
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Де Рон Мартен
|6
|1
|Паломино Хосе
|7
|0
|Малиновский Руслан
|7
|0
|Демирал Мерих
|7
|0
|Толой Рафаэл
|6
|0
|Дзаппакоста Давиде
|6
|0
|Фройлер Ремо
|5
|0
|Джимсити Берат
|5
|0
|Джан Пьеро Гасперини
|0
|2
|Пеццелла Джузеппе
|3
|0
|Муссо Хуан
|1
|1
|Сапата Дуван
|2
|0
|Пашалич Марио
|2
|0
|Госенс Робин
|2
|0
|Меле Йоаким
|2
|0
|Коопмейнерс Теун
|2
|0
|Иличич Йосип
|1
|0
|Спортьелло Марко
|1
|0
|Хатебур Ханс
|1
|0
|Ловато Маттео
|1
|0
Верона
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Чеккерини Федерико
|9
|1
|Гюнтер Корай
|8
|0
|Симеоне Джованни
|7
|0
|Казале Николо
|7
|0
|Велозу Мигель
|5
|1
|Фараони Марко
|5
|1
|Калинич Никола
|4
|1
|Бесса Даниэль
|4
|1
|Илич Иван
|4
|1
|Маньяни Джанджакомо
|3
|1
|Игорь Тудор
|3
|0
|Тамез Адриен
|3
|0
|Давидович Павел
|3
|0
|Барак Антонин
|3
|0
|Капрари Джанлука
|3
|0
|Депаоли Фабио
|3
|0
|Лазович Дарко
|2
|0
|Ди Кармине Самуэль
|1
|0
|Монтипо Лоренцо
|1
|0
|Хонгла Мартин
|1
|0
|Канчельери Маттео
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
24
24
10 В 1-м тайме 12
14 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 8
20 Не забивали 20
4
17%
5
21%
1-15
2
8%
4
17%
16-30
4
17%
3
13%
31-45
3
13%
3
13%
46-60
4
17%
4
17%
61-75
7
29%
29%
5
21%
76-90
Пропущено
22
29
11 В 1-м тайме 12
11 Во 2-м тайме 17
7 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 16
4
18%
4
14%
1-15
2
9%
7
24%
16-30
5
23%
1
3%
31-45
2
9%
4
14%
46-60
3
14%
3
10%
61-75
6
27%
10
34%
76-90
Забито
27
33
14 В 1-м тайме 14
13 Во 2-м тайме 19
8 Забивали первыми 10
19 Не забивали 17
4
15%
7
21%
1-15
6
22%
3
9%
16-30
4
15%
4
12%
31-45
1
4%
5
15%
46-60
4
15%
7
21%
61-75
8
30%
30%
7
21%
76-90
Пропущено
16
19
9 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 13
6 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 12
2
13%
2
11%
1-15
5
31%
1
5%
16-30
2
13%
3
16%
31-45
3
19%
3
16%
46-60
2
13%
4
21%
61-75
2
13%
6
32%
76-90
Забито
51
57
24 В 1-м тайме 26
27 Во 2-м тайме 31
13 Забивали первыми 18
8 Не забивали 5
8
16%
12
21%
1-15
8
16%
7
12%
16-30
8
16%
7
12%
31-45
4
8%
8
14%
46-60
8
16%
11
19%
61-75
15
29%
29%
12
21%
76-90
Пропущено
38
48
20 В 1-м тайме 18
18 Во 2-м тайме 30
13 Пропускали первыми 13
21 Не пропускали 28
6
16%
6
13%
1-15
7
18%
8
17%
16-30
7
18%
4
8%
31-45
5
13%
7
15%
46-60
5
13%
7
15%
61-75
8
21%
16
33%
76-90
Результаты последних матчей
Аталанта
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Аталанта - РБ Лейпциг 0:2 Сассуоло - Аталанта 2:1 РБ Лейпциг - Аталанта 1:1 Аталанта - Наполи 1:3
Болонья - Аталанта 0:1 Байер Л - Аталанта 0:1 Аталанта - Дженоа 0:0 Аталанта - Байер Л 3:2 Рома - Аталанта 1:0 Аталанта - Сампдория 4:0 Олимпиакос - Аталанта 0:3 Фиорентина - Аталанта 1:0 Аталанта - Олимпиакос 2:1 Аталанта - Ювентус 1:1 Аталанта - Фиорентина 2:3 Аталанта - Кальяри 1:2 Лацио - Аталанта 0:0 Аталанта - Интер Милан 0:0 Аталанта - Венеция 2:0 Удинезе - Аталанта 2:6
Верона
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Интер Милан - Верона 2:0 Верона - Дженоа 1:0 Эмполи - Верона 1:1 Верона - Наполи 1:2
Фиорентина - Верона 1:1 Верона - Венеция 3:1 Рома - Верона 2:2 Верона - Удинезе 4:0 Ювентус - Верона 2:0 Верона - Болонья 2:1 Сассуоло - Верона 2:4 Верона - Салернитана 1:2 Специя - Верона 1:2 Верона - Фиорентина 1:1 Торино - Верона 1:0 Верона - Эмполи 3:4 Верона - Аталанта 1:2 Венеция - Верона 3:4 Верона - Кальяри 0:0 Сампдория - Верона 3:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|33
|21
|8
|4
|58 - 29
|71
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|32
|20
|9
|3
|68 - 25
|69
|3.
|Наполи
|Заявка
|32
|20
|6
|6
|58 - 26
|66
|4.
|Ювентус
|Заявка
|32
|18
|8
|6
|49 - 28
|62
|5.
|Рома
|Заявка
|32
|17
|6
|9
|53 - 36
|57
|6.
|Лацио
|Заявка
|32
|16
|7
|9
|64 - 47
|55
|7.
|Фиорентина
|Заявка
|31
|16
|5
|10
|52 - 40
|53
|8.
|Аталанта
|Заявка
|31
|14
|9
|8
|53 - 36
|51
|9.
|Сассуоло
|Заявка
|32
|12
|10
|10
|58 - 52
|46
|10.
|Верона
|Заявка
|32
|12
|9
|11
|56 - 49
|45
|11.
|Торино
|Заявка
|31
|10
|9
|12
|35 - 30
|39
|12.
|Болонья
|Заявка
|31
|10
|7
|14
|34 - 44
|37
|13.
|Удинезе
|Заявка
|30
|8
|12
|10
|43 - 48
|36
|14.
|Эмполи
|Заявка
|32
|8
|10
|14
|41 - 56
|34
|15.
|Специя
|Заявка
|33
|9
|6
|18
|33 - 57
|33
|16.
|Сампдория
|Заявка
|32
|8
|5
|19
|39 - 54
|29
|17.
|Кальяри
|Заявка
|32
|5
|10
|17
|30 - 61
|25
|18.
|Дженоа
|Заявка
|33
|2
|16
|15
|24 - 54
|22
|19.
|Венеция
|Заявка
|31
|5
|7
|19
|26 - 57
|22
|20.
|Салернитана
|Заявка
|30
|3
|7
|20
|23 - 68
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|16
|11
|3
|2
|38 - 13
|36
|2.
|Милан
|Заявка
|17
|10
|4
|3
|25 - 12
|34
|3.
|Рома
|Заявка
|17
|10
|4
|3
|25 - 15
|34
|4.
|Фиорентина
|Заявка
|15
|10
|2
|3
|33 - 16
|32
|5.
|Лацио
|Заявка
|15
|9
|4
|2
|35 - 19
|31
|6.
|Ювентус
|Заявка
|16
|9
|3
|4
|20 - 10
|30
|7.
|Наполи
|Заявка
|16
|9
|2
|5
|27 - 14
|29
|8.
|Верона
|Заявка
|16
|9
|2
|5
|32 - 20
|29
|9.
|Торино
|Заявка
|16
|7
|5
|4
|27 - 16
|26
|10.
|Болонья
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|20 - 18
|24
|11.
|Сассуоло
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|25 - 24
|23
|12.
|Удинезе
|Заявка
|15
|5
|7
|3
|24 - 22
|22
|13.
|Аталанта
|Заявка
|15
|4
|6
|5
|25 - 21
|18
|14.
|Специя
|Заявка
|16
|5
|3
|8
|17 - 20
|18
|15.
|Сампдория
|Заявка
|16
|4
|3
|9
|23 - 29
|15
|16.
|Эмполи
|Заявка
|16
|3
|4
|9
|23 - 38
|13
|17.
|Кальяри
|Заявка
|16
|2
|6
|8
|17 - 28
|12
|18.
|Дженоа
|Заявка
|16
|1
|8
|7
|11 - 23
|11
|19.
|Венеция
|Заявка
|16
|2
|4
|10
|16 - 32
|10
|20.
|Салернитана
|Заявка
|15
|1
|5
|9
|12 - 32
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Наполи
|Заявка
|16
|11
|4
|1
|31 - 12
|37
|2.
|Милан
|Заявка
|16
|11
|4
|1
|33 - 17
|37
|3.
|Аталанта
|Заявка
|16
|10
|3
|3
|28 - 15
|33
|4.
|Интер Милан
|Заявка
|16
|9
|6
|1
|30 - 12
|33
|5.
|Ювентус
|Заявка
|16
|9
|5
|2
|29 - 18
|32
|6.
|Лацио
|Заявка
|17
|7
|3
|7
|29 - 28
|24
|7.
|Рома
|Заявка
|15
|7
|2
|6
|28 - 21
|23
|8.
|Сассуоло
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|33 - 28
|23
|9.
|Фиорентина
|Заявка
|16
|6
|3
|7
|19 - 24
|21
|10.
|Эмполи
|Заявка
|16
|5
|6
|5
|18 - 18
|21
|11.
|Верона
|Заявка
|16
|3
|7
|6
|24 - 29
|16
|12.
|Специя
|Заявка
|17
|4
|3
|10
|16 - 37
|15
|13.
|Удинезе
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|19 - 26
|14
|14.
|Сампдория
|Заявка
|16
|4
|2
|10
|16 - 25
|14
|15.
|Кальяри
|Заявка
|16
|3
|4
|9
|13 - 33
|13
|16.
|Торино
|Заявка
|15
|3
|4
|8
|8 - 14
|13
|17.
|Болонья
|Заявка
|15
|3
|4
|8
|14 - 26
|13
|18.
|Венеция
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|10 - 25
|12
|19.
|Дженоа
|Заявка
|17
|1
|8
|8
|13 - 31
|11
|20.
|Салернитана
|Заявка
|15
|2
|2
|11
|11 - 36
|8
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Серию Б
Прогнозы на матч Аталанта - Верона
Исход игры
Аталанта
91.3% (42)
Ничья
6.5% (3)
Верона
2.2% (1)
Тотал 2.5
Больше
58.14% (25)
Меньше
41.86% (18)
Обе команды забьют
Да
60.47% (26)
Нет
39.53% (17)
Популярный счёт
2:1 Аталанта
39.1% (18)
2:0 Аталанта
19.6% (9)
1:0 Аталанта
13% (6)
3:1 Аталанта
10.9% (5)
1:1 Ничья
6.5% (3)
3:0 Аталанта
4.3% (2)
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