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  4. Серия A 2021-2022

Италия: Серия A 2021-2022

2021-2022
Аталанта
 
Позже

Стадион:
Верона
Прогнозы 46
Аталанта 91.3% (42)
X 6.5% (3)
Верона 2.2% (1)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Аталанта
Ничья
Верона
1.67
4.38
5.30
Все Коэффициенты

История личных встреч

Аталанта
Верона

7 матчей

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

42.9%
85.7%
3 победы 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 5 побед

13 матчей

38.5%
23.1%
38.4%
5 побед 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

23.1%
76.9%
3 победы 10 ничьих 0 побед

Второй тайм

30.8%
30.8%
38.4%
4 победы 4 ничьи 5 побед

История матчей

СA
1:2
СA
0:2
СA
0:2
СA
1:1
СA
3:2
СA
0:5
СA
3:0
СA
2:1
СA
1:1
СA
1:0
СA
0:0
СA
1:2
СA
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Аталанта
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пашалич Марио 9 0.29
Сапата Дуван 9 (3) 0.29
Малиновский Руслан 6 0.19
Муриэль Луис 5 0.16
Коопмейнерс Теун 4 0.13
Иличич Йосип 3 0.1
Миранчук Алексей 2 0.06
Де Рон Мартен 2 0.06
Фройлер Ремо 1 0.03
Дзаппакоста Давиде 1 0.03
Толой Рафаэл 1 0.03
Пессина Маттео 1 0.03
Меле Йоаким 1 0.03
Демирал Мерих 1 0.03
Паломино Хосе 1 0.03
Сиссе Мустафа 1 0.03
Госенс Робин 1 0.03
Пикколи Роберто 1 0.03
Пеццелла Джузеппе 0 0
Джимсити Берат 0 0
Хатебур Ханс 0 0
Верона
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Симеоне Джованни 16 0.5
Капрари Джанлука 10 (2) 0.31
Барак Антонин 10 (4) 0.31
Тамез Адриен 4 0.13
Калинич Никола 4 0.13
Фараони Марко 3 0.09
Дзакканьи Маттиа 2 (1) 0.06
Лазович Дарко 1 0.03
Ласанья Кевин 1 0.03
Илич Иван 1 0.03
Бесса Даниэль 1 0.03
Депаоли Фабио 1 0.03
Канчельери Маттео 1 0.03
Велозу Мигель 0 0
Казале Николо 0 0

Карточки

Аталанта
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Де Рон Мартен 6 1
Паломино Хосе 7 0
Малиновский Руслан 7 0
Демирал Мерих 7 0
Толой Рафаэл 6 0
Дзаппакоста Давиде 6 0
Фройлер Ремо 5 0
Джимсити Берат 5 0
Джан Пьеро Гасперини 0 2
Пеццелла Джузеппе 3 0
Муссо Хуан 1 1
Сапата Дуван 2 0
Пашалич Марио 2 0
Госенс Робин 2 0
Меле Йоаким 2 0
Коопмейнерс Теун 2 0
Иличич Йосип 1 0
Спортьелло Марко 1 0
Хатебур Ханс 1 0
Ловато Маттео 1 0
Верона
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Чеккерини Федерико 9 1
Гюнтер Корай 8 0
Симеоне Джованни 7 0
Казале Николо 7 0
Велозу Мигель 5 1
Фараони Марко 5 1
Калинич Никола 4 1
Бесса Даниэль 4 1
Илич Иван 4 1
Маньяни Джанджакомо 3 1
Игорь Тудор 3 0
Тамез Адриен 3 0
Давидович Павел 3 0
Барак Антонин 3 0
Капрари Джанлука 3 0
Депаоли Фабио 3 0
Лазович Дарко 2 0
Ди Кармине Самуэль 1 0
Монтипо Лоренцо 1 0
Хонгла Мартин 1 0
Канчельери Маттео 1 0

Голы по времени матча

Забито

24
24
10 В 1-м тайме 12
14 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 8
20 Не забивали 20
4
17%
5
21%
1-15
2
8%
4
17%
16-30
4
17%
3
13%
31-45
3
13%
3
13%
46-60
4
17%
4
17%
61-75
7
29%
29%
5
21%
76-90

Пропущено

22
29
11 В 1-м тайме 12
11 Во 2-м тайме 17
7 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 16
4
18%
4
14%
1-15
2
9%
7
24%
16-30
5
23%
1
3%
31-45
2
9%
4
14%
46-60
3
14%
3
10%
61-75
6
27%
10
34%
76-90

Забито

27
33
14 В 1-м тайме 14
13 Во 2-м тайме 19
8 Забивали первыми 10
19 Не забивали 17
4
15%
7
21%
1-15
6
22%
3
9%
16-30
4
15%
4
12%
31-45
1
4%
5
15%
46-60
4
15%
7
21%
61-75
8
30%
30%
7
21%
76-90

Пропущено

16
19
9 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 13
6 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 12
2
13%
2
11%
1-15
5
31%
1
5%
16-30
2
13%
3
16%
31-45
3
19%
3
16%
46-60
2
13%
4
21%
61-75
2
13%
6
32%
76-90

Забито

51
57
24 В 1-м тайме 26
27 Во 2-м тайме 31
13 Забивали первыми 18
8 Не забивали 5
8
16%
12
21%
1-15
8
16%
7
12%
16-30
8
16%
7
12%
31-45
4
8%
8
14%
46-60
8
16%
11
19%
61-75
15
29%
29%
12
21%
76-90

Пропущено

38
48
20 В 1-м тайме 18
18 Во 2-м тайме 30
13 Пропускали первыми 13
21 Не пропускали 28
6
16%
6
13%
1-15
7
18%
8
17%
16-30
7
18%
4
8%
31-45
5
13%
7
15%
46-60
5
13%
7
15%
61-75
8
21%
16
33%
76-90

Результаты последних матчей

Аталанта
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Аталанта - РБ Лейпциг 0:2 Сассуоло - Аталанта 2:1 РБ Лейпциг - Аталанта 1:1 Аталанта - Наполи 1:3
Болонья - Аталанта 0:1 Байер Л - Аталанта 0:1 Аталанта - Дженоа 0:0 Аталанта - Байер Л 3:2 Рома - Аталанта 1:0 Аталанта - Сампдория 4:0 Олимпиакос - Аталанта 0:3 Фиорентина - Аталанта 1:0 Аталанта - Олимпиакос 2:1 Аталанта - Ювентус 1:1 Аталанта - Фиорентина 2:3 Аталанта - Кальяри 1:2 Лацио - Аталанта 0:0 Аталанта - Интер Милан 0:0 Аталанта - Венеция 2:0 Удинезе - Аталанта 2:6
Верона
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Интер Милан - Верона 2:0 Верона - Дженоа 1:0 Эмполи - Верона 1:1 Верона - Наполи 1:2
Фиорентина - Верона 1:1 Верона - Венеция 3:1 Рома - Верона 2:2 Верона - Удинезе 4:0 Ювентус - Верона 2:0 Верона - Болонья 2:1 Сассуоло - Верона 2:4 Верона - Салернитана 1:2 Специя - Верона 1:2 Верона - Фиорентина 1:1 Торино - Верона 1:0 Верона - Эмполи 3:4 Верона - Аталанта 1:2 Венеция - Верона 3:4 Верона - Кальяри 0:0 Сампдория - Верона 3:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 33 21 8 4 58 - 29 71
2. Интер Милан Заявка 32 20 9 3 68 - 25 69
3. Наполи Заявка 32 20 6 6 58 - 26 66
4. Ювентус Заявка 32 18 8 6 49 - 28 62
5. Рома Заявка 32 17 6 9 53 - 36 57
6. Лацио Заявка 32 16 7 9 64 - 47 55
7. Фиорентина Заявка 31 16 5 10 52 - 40 53
8. Аталанта Заявка 31 14 9 8 53 - 36 51
9. Сассуоло Заявка 32 12 10 10 58 - 52 46
10. Верона Заявка 32 12 9 11 56 - 49 45
11. Торино Заявка 31 10 9 12 35 - 30 39
12. Болонья Заявка 31 10 7 14 34 - 44 37
13. Удинезе Заявка 30 8 12 10 43 - 48 36
14. Эмполи Заявка 32 8 10 14 41 - 56 34
15. Специя Заявка 33 9 6 18 33 - 57 33
16. Сампдория Заявка 32 8 5 19 39 - 54 29
17. Кальяри Заявка 32 5 10 17 30 - 61 25
18. Дженоа Заявка 33 2 16 15 24 - 54 22
19. Венеция Заявка 31 5 7 19 26 - 57 22
20. Салернитана Заявка 30 3 7 20 23 - 68 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 16 11 3 2 38 - 13 36
2. Милан Заявка 17 10 4 3 25 - 12 34
3. Рома Заявка 17 10 4 3 25 - 15 34
4. Фиорентина Заявка 15 10 2 3 33 - 16 32
5. Лацио Заявка 15 9 4 2 35 - 19 31
6. Ювентус Заявка 16 9 3 4 20 - 10 30
7. Наполи Заявка 16 9 2 5 27 - 14 29
8. Верона Заявка 16 9 2 5 32 - 20 29
9. Торино Заявка 16 7 5 4 27 - 16 26
10. Болонья Заявка 16 7 3 6 20 - 18 24
11. Сассуоло Заявка 16 6 5 5 25 - 24 23
12. Удинезе Заявка 15 5 7 3 24 - 22 22
13. Аталанта Заявка 15 4 6 5 25 - 21 18
14. Специя Заявка 16 5 3 8 17 - 20 18
15. Сампдория Заявка 16 4 3 9 23 - 29 15
16. Эмполи Заявка 16 3 4 9 23 - 38 13
17. Кальяри Заявка 16 2 6 8 17 - 28 12
18. Дженоа Заявка 16 1 8 7 11 - 23 11
19. Венеция Заявка 16 2 4 10 16 - 32 10
20. Салернитана Заявка 15 1 5 9 12 - 32 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 16 11 4 1 31 - 12 37
2. Милан Заявка 16 11 4 1 33 - 17 37
3. Аталанта Заявка 16 10 3 3 28 - 15 33
4. Интер Милан Заявка 16 9 6 1 30 - 12 33
5. Ювентус Заявка 16 9 5 2 29 - 18 32
6. Лацио Заявка 17 7 3 7 29 - 28 24
7. Рома Заявка 15 7 2 6 28 - 21 23
8. Сассуоло Заявка 16 6 5 5 33 - 28 23
9. Фиорентина Заявка 16 6 3 7 19 - 24 21
10. Эмполи Заявка 16 5 6 5 18 - 18 21
11. Верона Заявка 16 3 7 6 24 - 29 16
12. Специя Заявка 17 4 3 10 16 - 37 15
13. Удинезе Заявка 15 3 5 7 19 - 26 14
14. Сампдория Заявка 16 4 2 10 16 - 25 14
15. Кальяри Заявка 16 3 4 9 13 - 33 13
16. Торино Заявка 15 3 4 8 8 - 14 13
17. Болонья Заявка 15 3 4 8 14 - 26 13
18. Венеция Заявка 15 3 3 9 10 - 25 12
19. Дженоа Заявка 17 1 8 8 13 - 31 11
20. Салернитана Заявка 15 2 2 11 11 - 36 8
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  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Серию Б
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Аталанта - Верона от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 18 апреля 2022, осталось 2 дня 13 часов 33 минуты.

    Главный судья: Marco Piccinini

    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 46
    Аталанта 91.3% (42)
    X 6.5% (3)
    Верона 2.2% (1)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Аталанта
    Ничья
    Верона
    1.67
    4.38
    5.30
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Аталанта - Верона онлайн

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    Прогнозы на матч Аталанта - Верона

    Исход игры
    Аталанта
    91.3% (42)
    Ничья
    6.5% (3)
    Верона
    2.2% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    58.14% (25)
    Меньше
    41.86% (18)
    Обе команды забьют
    Да
    60.47% (26)
    Нет
    39.53% (17)
    Популярный счёт
    2:1 Аталанта
    39.1% (18)
    2:0 Аталанта
    19.6% (9)
    1:0 Аталанта
    13% (6)
    3:1 Аталанта
    10.9% (5)
    1:1 Ничья
    6.5% (3)
    3:0 Аталанта
    4.3% (2)
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