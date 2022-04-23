1:0
Первый тайм: 23'
1:0
5' ГолКамара Усман
Ход матча
5'
1:0
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
1 Удары в створ 2
-
1 Угловые 2
-
0 Офсайды 0
-
5 Нарушения правил 3
-
36 Владение мячом, % 64
30
Камара
Усман
24
Маджид
Рашид
7
Кайо
V
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
30 Камара УсманПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Маджид РашидПолузащитник
- Полузащитник
-
7 КайоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
11 Насир СаифПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Салех СалемНападающий
-
49 Mayed Muhsin
-
-
33 Fahad Hamad
-
79 Ahmed Juma
-
Главный тренер: Космин Олароиу
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Марега МуссаНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Хёнсу ЧанЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Ramon Diaz
История личных встреч
Аль-Шарджа
Аль-Хиляль Эр-Рияд
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Результаты последних матчей
Аль-Шарджа
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Аль-Райян - Аль-Шарджа 3:1 Аль-Шарджа - Аль-Райян 1:1 Аль-Шарджа - Istiqlol2 2:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Шарджа 2:1
Аль-Наср Дубай - Аль-Шарджа 0:2 Аль-Шарджа - Аль-Завраа 1:1 Аль-Шарджа - Аджман 2:1 Аль-Джазира - Аль-Шарджа 1:0 Аль-Шарджа - Шабаб Аль-Ахли Дубай 1:0 Аль-Васль - Аль-Шарджа 0:0 Аль-Шарджа - Аль-Дафра 1:0 Аль-Иттихад Калба - Аль-Шарджа 0:1 Аль-Шарджа - Аль-Айн 2:0 Эмирейтс - Аль-Шарджа 2:2 Аль-Шарджа - Бани Яс 3:0 Хор-Факкан - Аль-Шарджа 1:3 Аль-Шарджа - Аль-Вахда III 0:3 Аль-Оруба - Аль-Шарджа 2:2 Аль-Шарджа - Аль-Наср Дубай 0:3 Аджман - Аль-Шарджа 1:0
Аль-Хиляль Эр-Рияд
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Istiqlol2 - Аль-Хиляль Эр-Рияд 0:3 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Istiqlol2 1:0 Аль-Райян - Аль-Хиляль Эр-Рияд 0:3 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Шарджа 2:1
Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Ахли Джидда 4:2 Аль-Раед Бурайда - Аль-Хиляль Эр-Рияд 0:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Иттихад II 2:1 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Хиляль Эр-Рияд 0:4 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Хазм 2:0 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Шабаб Эр-Рияд 5:0 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Ахли Каир 0:4 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Челси 0:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Джазира 6:1 Аль-Батин - Аль-Хиляль Эр-Рияд 1:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Тавун Бурайда 3:2 Аль-Таи - Аль-Хиляль Эр-Рияд 0:4 Аль-Фейсали Амман - Аль-Хиляль Эр-Рияд 2:3 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Фатех 2:3 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Наср Эр-Рияд 0:2 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Файха 0:0