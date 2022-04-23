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  3. Лига чемпионов АФК: Группа A
Аль-Шарджа
1:0
Первый тайм: 23'
Аль-Хиляль Эр-Рияд
0'
1:0
5' Гол
Камара Усман
23'

Ход матча

5'
Камара Усман
(Khaled Ebraheim)
1:0

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 2
  • 1 Угловые 2
  • 0 Офсайды 0
  • 5 Нарушения правил 3
  • 36 Владение мячом, % 64
40
Аль-Хосани
Адель
19
Khaled
Ebraheim
4
Shaheen
Abdulrahman
13
Saleem
Sultan
Al
Sharjee
3
Салех
Альхассан
30
Камара
Усман
29
Шукуров
Отабек
8
Mohammad
Abdulbasit
24
Маджид
Рашид
20
Бернард
Дуарте
7
Кайо
V
21
Аль-Оваис
Мохаммед
66
Абдулхамид
Сауд
70
Джахфали
Мохаммед
32
Аль
Муфаррий
Мутеб
13
Аль‑Обайд
Абдуррахман
28
Канно
Мохамед
15
Перейра
Матеус
16
Аль-Давсари
Нассер
17
Марега
Мусса
9
Игало
Одион
29
Аль-Доссари
Салем
Аль-Шарджа
4-2-3-1
Аль-Хиляль Эр-Рияд
4-3-3

История личных встреч

Аль-Шарджа
Аль-Хиляль Эр-Рияд

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ЛЧА
2:1

Результаты последних матчей

Аль-Шарджа
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Аль-Райян - Аль-Шарджа 3:1 Аль-Шарджа - Аль-Райян 1:1 Аль-Шарджа - Istiqlol2 2:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Шарджа 2:1
Аль-Наср Дубай - Аль-Шарджа 0:2 Аль-Шарджа - Аль-Завраа 1:1 Аль-Шарджа - Аджман 2:1 Аль-Джазира - Аль-Шарджа 1:0 Аль-Шарджа - Шабаб Аль-Ахли Дубай 1:0 Аль-Васль - Аль-Шарджа 0:0 Аль-Шарджа - Аль-Дафра 1:0 Аль-Иттихад Калба - Аль-Шарджа 0:1 Аль-Шарджа - Аль-Айн 2:0 Эмирейтс - Аль-Шарджа 2:2 Аль-Шарджа - Бани Яс 3:0 Хор-Факкан - Аль-Шарджа 1:3 Аль-Шарджа - Аль-Вахда III 0:3 Аль-Оруба - Аль-Шарджа 2:2 Аль-Шарджа - Аль-Наср Дубай 0:3 Аджман - Аль-Шарджа 1:0
Аль-Хиляль Эр-Рияд
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Istiqlol2 - Аль-Хиляль Эр-Рияд 0:3 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Istiqlol2 1:0 Аль-Райян - Аль-Хиляль Эр-Рияд 0:3 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Шарджа 2:1
Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Ахли Джидда 4:2 Аль-Раед Бурайда - Аль-Хиляль Эр-Рияд 0:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Иттихад II 2:1 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Хиляль Эр-Рияд 0:4 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Хазм 2:0 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Шабаб Эр-Рияд 5:0 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Ахли Каир 0:4 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Челси 0:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Джазира 6:1 Аль-Батин - Аль-Хиляль Эр-Рияд 1:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Тавун Бурайда 3:2 Аль-Таи - Аль-Хиляль Эр-Рияд 0:4 Аль-Фейсали Амман - Аль-Хиляль Эр-Рияд 2:3 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Фатех 2:3 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Наср Эр-Рияд 0:2 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Файха 0:0
  • Первый тайм
  • Описание гола
    5'
    Г О О О О Л - Ousmane Camara бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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Аль-Шарджа
Аль-Хиляль Эр-Рияд

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