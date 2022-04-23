Второй тайм

77' Г О О О О Л - Akmal Mozgovoy бьет в цель!

75' Г О О О О Л - Khusayin Norchaev бьет в цель!

74' Dilshod Saitov получил желтую карточку от судьи

64' Г О О О О Л - Akmal Mozgovoy бьет в цель!

57' Alibek Davronov получил желтую карточку от судьи