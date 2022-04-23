2' Желтая карточкаKevin Jablinski
2' Желтая карточкаКабаши Ариан
60' Желтая карточкаJordan Attah Kadiri
1:0
67' ГолФрицсон Людвиг
77' Желтая карточкаКарлссон Грач Себастьян
Ход матча
2'
67'
1:0
27
Ziad
Ghanoum
21
Кроон
Симон
45
Аллен
Бобби
32
Stefan
Wolf2
14
Костонс
Кун
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Ziad GhanoumЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Кроон СимонНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Сабастин УчеНападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Magnus Powell
- Основной состав
-
45 Аллен БоббиВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
32 Stefan Wolf2Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Костонс КунПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
31 Jon ViscosiВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
33 Арин ФранкНападающий
-
-
-
Главный тренер: Dalibor Savic
История личных встреч
Эстерсунд
Далкурд
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
3 матча
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
История матчей
Результаты последних матчей
Эстерсунд
(20 матчей)
5%
30%
65%
1 победа 6 ничьих 13 поражений
Треллеборг - Эстерсунд 1:1 Вестерос - Эстерсунд 1:1 Эстерсунд - Сковде АИК 2:3 Эстерсунд - Сундсвалль 1:1
Сундсвалль - Эстерсунд 1:1 Эстерсунд - Дегерфорс 0:1 Гётеборг - Эстерсунд 4:0 Эстерсунд - Мьельбю 0:2 АИК - Эстерсунд 3:0 Варберг БоИС - Эстерсунд 3:0 Эстерсунд - Хеккен 1:1 Хаммарбю - Эстерсунд 4:3 Эстерсунд - Мальмё 0:3 Хальмстад - Эстерсунд 1:1 Эстерсунд - Юргорден 0:3 Эребру - Эстерсунд 2:0 Эстерсунд - Эльфсборг 3:1 Сириус - Эстерсунд 1:0 Норрчёпинг - Эстерсунд 3:0 Эстерсунд - Кальмар 0:1
Далкурд
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Далкурд - Хальмстад 0:1 Далкурд - Треллеборг 2:0 Норрбю - Далкурд 1:0 Сундсвалль - Далкурд 2:0
ГАИС - Далкурд 1:1 Далкурд - ГАИС 2:1 Ханинге - Далкурд 2:2 Далкурд - Худиксвалль 3:0 Далкурд - Фрей 3:2 Питео - Далкурд 0:3 Далкурд - Ассириска 5:0 Карлштад - Далкурд 3:1 Тебю - Далкурд 1:2 Далкурд - Эребру Сюрианска 2:1 Сильвия - Далкурд 1:2 Далкурд - Соллентуна 2:2 ИФК Лулео - Далкурд 1:4 Далкурд - Сандвикен 2:0 Броммапойкарна - Далкурд 3:0 Далкурд - Гефле 2:1