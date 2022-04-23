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  3. Швеция: Суперэттан
Эстерсунд
1:0
Конец матча
Далкурд
0'
2' Желтая карточка
Kevin Jablinski
2' Желтая карточка
Кабаши Ариан
60' Желтая карточка
Jordan Attah Kadiri
1:0
67' Гол
Фрицсон Людвиг
77' Желтая карточка
Карлссон Грач Себастьян
90'+7
1
Кейта
Али
II
2
Вейлид
Сесар
5
Kevin
Jablinski
18
Miroslav
Mazur
27
Ziad
Ghanoum
20
Хёрберг
Феликс
13
Фрицсон
Людвиг
8
Исса
Камал
7
Andre
Oesterholm
21
Кроон
Симон
9
Jordan
Attah
Kadiri
45
Аллен
Бобби
5
Fabio
Dixon
2
Олберкис
Сигитас
4
Umit
Aras
3
Alex
Simovski
32
Stefan
Wolf2
15
Suleman
Zurmati
16
Rassa
Rahmani
14
Костонс
Кун
7
Кабаши
Ариан
39
Andreas
Katsantonis
Эстерсунд
4-4-2
Далкурд
4-2-3-1

История личных встреч

Эстерсунд
Далкурд

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

3 матча

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

История матчей

А
3:0
А
3:0
ТМК
0:0

Результаты последних матчей

Эстерсунд
(20 матчей)
5%
30%
65%
1 победа 6 ничьих 13 поражений
Треллеборг - Эстерсунд 1:1 Вестерос - Эстерсунд 1:1 Эстерсунд - Сковде АИК 2:3 Эстерсунд - Сундсвалль 1:1
Сундсвалль - Эстерсунд 1:1 Эстерсунд - Дегерфорс 0:1 Гётеборг - Эстерсунд 4:0 Эстерсунд - Мьельбю 0:2 АИК - Эстерсунд 3:0 Варберг БоИС - Эстерсунд 3:0 Эстерсунд - Хеккен 1:1 Хаммарбю - Эстерсунд 4:3 Эстерсунд - Мальмё 0:3 Хальмстад - Эстерсунд 1:1 Эстерсунд - Юргорден 0:3 Эребру - Эстерсунд 2:0 Эстерсунд - Эльфсборг 3:1 Сириус - Эстерсунд 1:0 Норрчёпинг - Эстерсунд 3:0 Эстерсунд - Кальмар 0:1
Далкурд
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Далкурд - Хальмстад 0:1 Далкурд - Треллеборг 2:0 Норрбю - Далкурд 1:0 Сундсвалль - Далкурд 2:0
ГАИС - Далкурд 1:1 Далкурд - ГАИС 2:1 Ханинге - Далкурд 2:2 Далкурд - Худиксвалль 3:0 Далкурд - Фрей 3:2 Питео - Далкурд 0:3 Далкурд - Ассириска 5:0 Карлштад - Далкурд 3:1 Тебю - Далкурд 1:2 Далкурд - Эребру Сюрианска 2:1 Сильвия - Далкурд 1:2 Далкурд - Соллентуна 2:2 ИФК Лулео - Далкурд 1:4 Далкурд - Сандвикен 2:0 Броммапойкарна - Далкурд 3:0 Далкурд - Гефле 2:1
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    2'
    Кабаши Ариан получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    2'
    Kevin Jablinski получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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