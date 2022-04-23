1:1
Второй тайм: 52'
Стадион: Bolt Arena
0:1
16' ГолФорселль Петтери
23' Желтая карточкаРайтала Юкка
1:1
27' ГолТерхо Каспер
41' Желтая карточкаНурми Ноа
42' Желтая карточкаИли-Кокко Йоханнес
Ход матча
16'
23'
27'
1:1
41'
15
Тенхо
Миро
22
Райтала
Юкка
19
Терхо
Каспер
37
Танака
Атому
6
Жаир
20
Мурило
16
Юрю
Томми
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Тенхо МироЗащитник
-
22 Райтала ЮккаЗащитник
-
19 Терхо КасперПолузащитник
-
37 Танака АтомуПолузащитник
-
6 ЖаирПолузащитник
-
20 МурилоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Соири ПюрюПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Коскела Тони
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Юрю ТоммиПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
24 Магута РайанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Miguel Grau
История личных встреч
ХИК
Интер Турку
27 матчей
81.5%
18.5%
22 победы 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
55.6%
66.7%
15 побед 18 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
22.2%
11.1%
18 побед 6 ничьих 0 побед
22 матча
54.5%
45.5%
0 побед 12 ничьих 10 побед
Первый тайм
45.5%
54.5%
0 побед 10 ничьих 6 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 11 ничьих 14 побед
49 матчей
44.9%
34.7%
20.4%
22 победы 17 ничьих 10 побед
Первый тайм
30.6%
57.1%
12.3%
15 побед 28 ничьих 6 побед
Второй тайм
36.7%
34.7%
28.6%
18 побед 17 ничьих 14 побед
История матчей
Результаты последних матчей
ХИК
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
ВПС - ХИК 0:1 СЯК Сейнайоки - ХИК 0:1 ХИК - Хонка 1:0 ХИК - Хаммарбю 2:2
ЛАСК - ХИК 3:0 ХИК - Алашкерт 1:0 Маккаби Тель-Авив - ХИК 3:0 КуПС - ХИК 1:1 ХИК - ХИФК 1:0 ХИК - Интер Турку 2:1 ХИК - Маккаби Тель-Авив 0:5 Ильвес - ХИК 2:3 ХИК - СЯК Сейнайоки 2:3 Алашкерт - ХИК 2:4 ХИК - Интер Турку 0:1 ХИК - ХИФК 0:2 Хонка - ХИК 0:0 ХИК - ЛАСК 0:2 Интер Турку - ХИК 1:3 ХИК - КуПС 1:1
Интер Турку
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Интер Турку - Хака 0:2 Интер Турку - Оулу 2:1 КуПС - Интер Турку 2:1 Интер Турку - СЯК Сейнайоки 2:5
Ильвес - Интер Турку 0:2 ХИК - Интер Турку 2:1 Интер Турку - КуПС 2:3 Интер Турку - ХИФК 2:0 ХИК - Интер Турку 0:1 Интер Турку - Оулу 4:0 СЯК Сейнайоки - Интер Турку 2:2 Интер Турку - ХИК 1:3 КТП - Интер Турку 1:3 Интер Турку - Ильвес 2:0 Оулу - Интер Турку 2:0 Хака - Интер Турку 1:0 Интер Турку - Хонка 2:2 Мариехамн - Интер Турку 0:2 Интер Турку - ХИФК 0:1 Пушкаш-Академия - Интер Турку 2:0