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  3. Швеция: Суперэттан
Утсиктенс
0:0
Первый тайм: 11'
Сирианска Эскильстуна
0'
5' Желтая карточка
Форс Виктор
11'

Ход матча

5'
 
Форс Виктор
Лучшие коэффициенты
Утсиктенс
Ничья
Сирианска Эскильстуна
2.55
3.58
2.64
Все Коэффициенты
1
Браттберг
Йохан
2
Wilhelm
Nilsson
3
Брандт
Йеспер
4
Allan
Mohideen
18
Милованович
Вилльям
6
Erik
Westermark
10
Albin
Skoglund
8
Бьорквист
Маркус
7
Бом
Карл
22
Predrag
Randjelovic
II
19
Nsima
Peter
1
Волтерс
Ник
15
Форс
Виктор
21
Маркес
Микаэль
17
Anton
Ekeroth
3
Шауш
Абделькарим
Маммар
10
Алсанати
Андре
43
Худу
Абдул
Халик
16
Рафаэль
Йорк
24
Гётессон
Виктор
19
Sadmir
Zekovic
33
Amar
Muhsin
Утсиктенс
3-5-2
Сирианска Эскильстуна
4-4-2

Результаты последних матчей

Утсиктенс
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Вестерос - Утсиктенс 0:3 Утсиктенс - Броммапойкарна 3:2 Треллеборг - Утсиктенс 1:0 Хеккен - Утсиктенс 4:3
Эльфсборг - Утсиктенс 2:1 Гётеборг - Утсиктенс 1:1 Утсиктенс - Венерсборг 4:0 Торнс - Утсиктенс 0:1 Утсиктенс - Юнгшиле 4:2 Сковде АИК - Утсиктенс 3:3 Ассирийска Турабдин - Утсиктенс 0:2 Утсиктенс - Эстерлен 5:1 Отвидаберг - Утсиктенс 1:0 Утсиктенс - Линчёпинг Сити 2:0 Утсиктенс - Линдоме 1:0 Тролльхеттан - Утсиктенс 1:2 Утсиктенс - Квидинг ФИФ 1:0 Твоокер - Утсиктенс 2:0 Утсиктенс - Оскаршамнс АИК 1:2 Лундс ФФ - Утсиктенс 2:1
Сирианска Эскильстуна
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Ассириска - Сирианска Эскильстуна 4:0 Сирианска Эскильстуна - Ландскруна 2:0 Сирианска Эскильстуна - Энскеде 0:2 Сирианска Эскильстуна - Эргрюте 4:3
Сирианска Эскильстуна - Худдинге 1:1 Йёнчёпинг - Сирианска Эскильстуна 2:3 Норрчёпинг - Сирианска Эскильстуна 1:0 Мутала - Сирианска Эскильстуна 3:0 Сирианска Эскильстуна - Ландскруна 1:0 Йёнчёпинг - Сирианска Эскильстуна 1:2 Сирианска Эскильстуна - Сюрианска 0:2 Эскильстуна Сити - Сирианска Эскильстуна 1:1 Сирианска Эскильстуна - Риннинге 4:2 Фалькенберг - Сирианска Эскильстуна 3:4 Сирианска Эскильстуна - Вернаму 0:2 ИФК Нючепинг - Сирианска Эскильстуна 4:1 Треллеборг - Сирианска Эскильстуна 4:0 Смедби Аис - Сирианска Эскильстуна 1:1 ГАИС - Сирианска Эскильстуна 2:3 Сирианска Эскильстуна - Карлшлунд 1:1
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    5'
    Форс Виктор получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Утсиктенс
Ничья
Сирианска Эскильстуна
2.55
3.58
2.64
Все Коэффициенты
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Утсиктенс
Сирианска Эскильстуна

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