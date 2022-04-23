  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швеция: Суперэттан
Утсиктенс
2:3
Конец матча
Сирианска Эскильстуна
0'
5' Желтая карточка
Форс Виктор
18' Красная карточка
Nsima Peter
26' Желтая карточка
Худу Абдул Халик
44' Желтая карточка
Albin Skoglund
0:1
45' Гол
Sadmir Zekovic
48' Желтая карточка
Шауш Абделькарим Маммар
53' Желтая карточка
Бьорквист Маркус
0:2
59' Гол
Шауш Абделькарим Маммар
66' Желтая карточка
Брандт Йеспер
1:2
71' Гол
Wilhelm Nilsson
1:3
88' Гол
Amar Muhsin
90' Желтая карточка
Jakob Hedenquist
2:3
90' Гол
Allan Mohideen
90'+9
1
Браттберг
Йохан
2
Wilhelm
Nilsson
3
Брандт
Йеспер
4
Allan
Mohideen
18
Милованович
Вилльям
6
Erik
Westermark
10
Albin
Skoglund
8
Бьорквист
Маркус
7
Бом
Карл
22
Predrag
Randjelovic
II
19
Nsima
Peter
1
Волтерс
Ник
15
Форс
Виктор
21
Маркес
Микаэль
17
Anton
Ekeroth
3
Шауш
Абделькарим
Маммар
10
Алсанати
Андре
43
Худу
Абдул
Халик
16
Рафаэль
Йорк
24
Гётессон
Виктор
19
Sadmir
Zekovic
33
Amar
Muhsin
Утсиктенс
3-5-2
Сирианска Эскильстуна
4-4-2

Результаты последних матчей

Утсиктенс
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Вестерос - Утсиктенс 0:3 Утсиктенс - Броммапойкарна 3:2 Треллеборг - Утсиктенс 1:0 Хеккен - Утсиктенс 4:3
Эльфсборг - Утсиктенс 2:1 Гётеборг - Утсиктенс 1:1 Утсиктенс - Венерсборг 4:0 Торнс - Утсиктенс 0:1 Утсиктенс - Юнгшиле 4:2 Сковде АИК - Утсиктенс 3:3 Ассирийска Турабдин - Утсиктенс 0:2 Утсиктенс - Эстерлен 5:1 Отвидаберг - Утсиктенс 1:0 Утсиктенс - Линчёпинг Сити 2:0 Утсиктенс - Линдоме 1:0 Тролльхеттан - Утсиктенс 1:2 Утсиктенс - Квидинг ФИФ 1:0 Твоокер - Утсиктенс 2:0 Утсиктенс - Оскаршамнс АИК 1:2 Лундс ФФ - Утсиктенс 2:1
Сирианска Эскильстуна
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Сирианска Эскильстуна - Арамеиска-Сюрьянска 2:1 Ассириска - Сирианска Эскильстуна 4:0 Сирианска Эскильстуна - Ландскруна 2:0 Сирианска Эскильстуна - Энскеде 0:2
Сирианска Эскильстуна - Эргрюте 4:3 Сирианска Эскильстуна - Худдинге 1:1 Йёнчёпинг - Сирианска Эскильстуна 2:3 Норрчёпинг - Сирианска Эскильстуна 1:0 Мутала - Сирианска Эскильстуна 3:0 Сирианска Эскильстуна - Ландскруна 1:0 Йёнчёпинг - Сирианска Эскильстуна 1:2 Сирианска Эскильстуна - Сюрианска 0:2 Эскильстуна Сити - Сирианска Эскильстуна 1:1 Сирианска Эскильстуна - Риннинге 4:2 Фалькенберг - Сирианска Эскильстуна 3:4 Сирианска Эскильстуна - Вернаму 0:2 ИФК Нючепинг - Сирианска Эскильстуна 4:1 Треллеборг - Сирианска Эскильстуна 4:0 Смедби Аис - Сирианска Эскильстуна 1:1 ГАИС - Сирианска Эскильстуна 2:3
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    47'
    Г О О О О Л - Sadmir Zekovic бьет в цель!
  • Желтая карточка
    44'
    Albin Skoglund получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    26'
    Худу Абдул Халик получил желтую карточку от судьи
  • 18'
    УДАЛЕНИЕ! - Nsima Peter увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
  • Желтая карточка
    5'
    Форс Виктор получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Утсиктенс 2:3 Сирианска Эскильстуна онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет

Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

БетСити

Парибет



Букмекеры

1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
Супер-кэшбэк от Winline!
Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
Фрибет 2000 рублей новым игрокам
Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000 в приложении


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 