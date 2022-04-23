2:3
Конец матча
0:1
27' ГолБедварссон Бедвар
34' Желтая карточкаЛамин Адам Бен
0:2
41' ГолМортенсен Николас
56' Желтая карточкаАмин Симон
1:2
67' ГолБук Робин
2:2
90' ГолНиколич Марко
2:3
90' ГолБьеркен Фритьоф
Ход матча
27'
34'
41'
56'
67'
1:2
90'
2:2
90'
2:3
90'
31
Tom
Amos
11
Марич
Аднан
10
Бук
Робин
26
Бркич
Харис
21
Амин
Симон
18
Оффия
Генри
- Основной состав
-
31 Tom AmosВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Марич АднанПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Бук РобинПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
15 Ассогба ЮсуфЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Patric Jildefalk
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
26 Бркич ХарисПолузащитник
-
21 Амин СимонПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
18 Оффия ГенриНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
17 Йенссон ИсакЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
Главный тренер: Kristian Haynes
История личных встреч
Йёнчёпинг
Треллеборг
9 матчей
77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
44.4%
22.2%
33.4%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
55.6%
22.2%
22.2%
5 побед 2 ничьи 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 2 победы
10 матчей
70%
20%
10%
7 побед 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
40%
20%
40%
4 победы 2 ничьи 4 победы
Второй тайм
50%
30%
20%
5 побед 3 ничьи 2 победы
История матчей
Результаты последних матчей
Йёнчёпинг
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Браге - Йёнчёпинг 1:2 Эребру - Йёнчёпинг 3:1 Йёнчёпинг - Сирианска Эскильстуна 2:3 АИК - Йёнчёпинг 2:1
Хельсинборг - Йёнчёпинг 2:1 Вернаму - Йёнчёпинг 5:0 Треллеборг - Йёнчёпинг 1:3 Йёнчёпинг - Сирианска Эскильстуна 1:2 Йёнчёпинг - Вестерос 0:0 Васалунд - Йёнчёпинг 1:1 Йёнчёпинг - Эргрюте 0:2 Ландскруна - Йёнчёпинг 2:0 Йёнчёпинг - Сундсвалль 1:1 АИК - Йёнчёпинг 1:3 Йёнчёпинг - Норрбю 0:1 Акрополис - Йёнчёпинг 1:1 Йёнчёпинг - Браге 0:0 Хельсинборг - Йёнчёпинг 3:0 Вернаму - Йёнчёпинг 2:0 Йёнчёпинг - Фалькенберг 2:1
Треллеборг
(20 матчей)
20%
45%
35%
4 победы 9 ничьих 7 поражений
Треллеборг - Эстерсунд 1:1 Далкурд - Треллеборг 2:0 Треллеборг - Утсиктенс 1:0 Мьельбю - Треллеборг 1:1
Треллеборг - Вернаму 2:0 Треллеборг - Сильвия 0:0 Сириус - Треллеборг 2:2 Кальмар - Треллеборг 2:1 Треллеборг - Йёнчёпинг 1:3 Вестерос - Треллеборг 1:1 Треллеборг - Васалунд 1:2 Акрополис - Треллеборг 3:1 Треллеборг - Сирианска Эскильстуна 4:0 Эргрюте - Треллеборг 2:2 Треллеборг - Ландскруна 2:2 Сундсвалль - Треллеборг 2:0 Треллеборг - Вернаму 2:3 Норрбю - Треллеборг 1:1 Хельсинборг - Треллеборг 1:1 Треллеборг - Браге 3:1