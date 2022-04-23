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  3. Швеция: Суперэттан
Йёнчёпинг
2:3
Конец матча
Треллеборг
0'
0:1
27' Гол
Бедварссон Бедвар
34' Желтая карточка
Ламин Адам Бен
0:2
41' Гол
Мортенсен Николас
56' Желтая карточка
Амин Симон
1:2
67' Гол
Бук Робин
2:2
90' Гол
Николич Марко
2:3
90' Гол
Бьеркен Фритьоф
90' Желтая карточка
 90'+7
31
Tom
Amos
6
Ламин
Адам
Бен
7
Крона
Себастьян
2
Лефквист
Хенрик
17
Эдквист
Адриан
11
Марич
Аднан
8
Барни
Юнес
10
Бук
Робин
26
Моенза
Малкольм
24
Николич
Марко
27
Нордстрем
Элиас
1
Кристенсен
Каспер
2
Бьеркен
Фритьоф
6
Модиг
Йеспер
3
Вийтикко
Микко
23
Бедварссон
Бедвар
10
Саид
Мохаммед
26
Бркич
Харис
21
Амин
Симон
22
Блумберг
Юхан
9
Мортенсен
Николас
18
Оффия
Генри
Йёнчёпинг
3-5-2
Треллеборг
4-3-3

История личных встреч

Йёнчёпинг
Треллеборг

9 матчей

77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

44.4%
22.2%
33.4%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

55.6%
22.2%
22.2%
5 побед 2 ничьи 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 2 победы

10 матчей

70%
20%
10%
7 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

40%
20%
40%
4 победы 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

50%
30%
20%
5 побед 3 ничьи 2 победы

История матчей

С
1:3
С
1:1
С
2:1
С
0:2
С
2:3
С
2:0
А
1:1
А
2:0
С
2:0
С
0:1

Результаты последних матчей

Йёнчёпинг
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Браге - Йёнчёпинг 1:2 Эребру - Йёнчёпинг 3:1 Йёнчёпинг - Сирианска Эскильстуна 2:3 АИК - Йёнчёпинг 2:1
Хельсинборг - Йёнчёпинг 2:1 Вернаму - Йёнчёпинг 5:0 Треллеборг - Йёнчёпинг 1:3 Йёнчёпинг - Сирианска Эскильстуна 1:2 Йёнчёпинг - Вестерос 0:0 Васалунд - Йёнчёпинг 1:1 Йёнчёпинг - Эргрюте 0:2 Ландскруна - Йёнчёпинг 2:0 Йёнчёпинг - Сундсвалль 1:1 АИК - Йёнчёпинг 1:3 Йёнчёпинг - Норрбю 0:1 Акрополис - Йёнчёпинг 1:1 Йёнчёпинг - Браге 0:0 Хельсинборг - Йёнчёпинг 3:0 Вернаму - Йёнчёпинг 2:0 Йёнчёпинг - Фалькенберг 2:1
Треллеборг
(20 матчей)
20%
45%
35%
4 победы 9 ничьих 7 поражений
Треллеборг - Эстерсунд 1:1 Далкурд - Треллеборг 2:0 Треллеборг - Утсиктенс 1:0 Мьельбю - Треллеборг 1:1
Треллеборг - Вернаму 2:0 Треллеборг - Сильвия 0:0 Сириус - Треллеборг 2:2 Кальмар - Треллеборг 2:1 Треллеборг - Йёнчёпинг 1:3 Вестерос - Треллеборг 1:1 Треллеборг - Васалунд 1:2 Акрополис - Треллеборг 3:1 Треллеборг - Сирианска Эскильстуна 4:0 Эргрюте - Треллеборг 2:2 Треллеборг - Ландскруна 2:2 Сундсвалль - Треллеборг 2:0 Треллеборг - Вернаму 2:3 Норрбю - Треллеборг 1:1 Хельсинборг - Треллеборг 1:1 Треллеборг - Браге 3:1
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    41'
    Г О О О О Л - Мортенсен Николас бьет в цель!
  • Желтая карточка
    34'
    Ламин Адам Бен получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    27'
    Г О О О О Л - Бедварссон Бедвар бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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