1:0
7' ГолKai Meriluoto
1:1
9' ГолMikko Pitkaenen
41' Желтая карточкаСийра Тууре
2:1
45' ГолАлмен Микаэль
3:1
49' ГолПеннанен Петтери
Ход матча
7'
1:0
9'
1:1
41'
45'
2:1
49'
22
Мяенпя
Аапо
17
Манга
Таби
13
Сийра
Тууре
11
Samba
Sillah
20
Рид
Тайлер
14
Tete
Yengi
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Мяенпя АапоЗащитник
-
17 Манга ТабиЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
13 Сийра ТууреПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Янтти ТеемуПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Toni Kallio
- Основной состав
- Вратарь
-
11 Samba SillahЗащитник
-
20 Рид ТайлерЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
14 Tete YengiНападающий
- Запасные игроки
-
12 Мозес КаримЗащитник
- Полузащитник
-
23 Ниеми МийкаПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Jussi Nuorela
История личных встреч
Ильвес
ВПС
10 матчей
60%
40%
6 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
40%
10%
5 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
60%
5 побед 6 ничьих 0 побед
7 матчей
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 5 побед
Второй тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 3 победы
17 матчей
35.3%
35.3%
29.4%
6 побед 6 ничьих 5 побед
Первый тайм
29.4%
41.2%
29.4%
5 побед 7 ничьих 5 побед
Второй тайм
29.4%
52.9%
17.7%
5 побед 9 ничьих 3 победы
История матчей
Результаты последних матчей
Ильвес
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Оулу - Ильвес 2:2 Ильвес - КуПС 1:2 Хака - Ильвес 2:1 ХИФК - Ильвес 0:3
Ильвес - Интер Турку 0:2 СЯК Сейнайоки - Ильвес 4:2 Ильвес - ХИК 2:3 КуПС - Ильвес 2:1 Ильвес - Хонка 0:0 Ильвес - Мариехамн 2:0 Хака - Ильвес 0:1 Ильвес - ХИФК 1:0 Ильвес - Лахти 1:0 Мариехамн - Ильвес 1:0 Интер Турку - Ильвес 2:0 Хонка - Ильвес 4:1 Ильвес - Оулу 1:0 КуПС - Ильвес 1:0 Ильвес - СЯК Сейнайоки 0:1 Ильвес - Хака 1:0
ВПС
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
ВПС - ХИК 0:1 Лахти - ВПС 0:5 ВПС - Оулу 2:2 ВПС - Яро 0:1
Гнистан - ВПС 1:4 ТПС - ВПС 1:3 ВПС - РоПС 2:0 ВПС - ЕИФ Экенас 2:0 ЕИФ Экенас - ВПС 2:3 ВПС - Клуби-04 3:2 ВПС - ПК-35 Хельсинки 2:0 ВПС - ТПС 1:2 РоПС - ВПС 3:2 ВПС - МуСа 4:0 Клуби-04 - ВПС 1:0 ПК-35 Хельсинки - ВПС 2:2 ВПС - ЙИППО 1:0 Миккелин Паллоильят - ВПС 0:3 ВПС - Яро 2:1 КПВ Кокола - ВПС 1:2