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  3. Финляндия: Вейккауслига
Ильвес
3:1
Второй тайм: 53'

Стадион:
ВПС
0'
1:0
7' Гол
Kai Meriluoto
1:1
9' Гол
Mikko Pitkaenen
41' Желтая карточка
Сийра Тууре
2:1
45' Гол
Алмен Микаэль
3:1
49' Гол
Пеннанен Петтери
53'
1
Лейслахти
Расмус
22
Мяенпя
Аапо
17
Манга
Таби
15
Алмен
Микаэль
2
Оллила
Туомас
18
Видьеског
Аксель
13
Сийра
Тууре
8
Пеннанен
Петтери
7
Сарр
Момоду
11
Нгуекам
Ариэль
42
Kai
Meriluoto
1
Форсман
Оскари
11
Samba
Sillah
20
Рид
Тайлер
5
Mikko
Pitkaenen
3
Пиккарайнен
Юханэ
30
Вахтера
Йонас
8
Страндваль
Себастьян
21
Prosper
Ahiabu
25
Samuel
Lindeman
10
Морриссей
Стивен
14
Tete
Yengi
Ильвес
ВПС

История личных встреч

Ильвес
ВПС

10 матчей

60%
40%
6 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
40%
10%
5 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
60%
5 побед 6 ничьих 0 побед

7 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Второй тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 3 победы

17 матчей

35.3%
35.3%
29.4%
6 побед 6 ничьих 5 побед

Первый тайм

29.4%
41.2%
29.4%
5 побед 7 ничьих 5 побед

Второй тайм

29.4%
52.9%
17.7%
5 побед 9 ничьих 3 победы

История матчей

В
1:2
В
0:0
К
3:0
В
1:2
В
0:0
В
1:1
В
1:1
В
0:0
В
0:2
В
0:0
В
2:0
В
1:0
КЛ
0:1
В
1:3
В
1:0
В
2:3
К
1:6

Результаты последних матчей

Ильвес
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Оулу - Ильвес 2:2 Ильвес - КуПС 1:2 Хака - Ильвес 2:1 ХИФК - Ильвес 0:3
Ильвес - Интер Турку 0:2 СЯК Сейнайоки - Ильвес 4:2 Ильвес - ХИК 2:3 КуПС - Ильвес 2:1 Ильвес - Хонка 0:0 Ильвес - Мариехамн 2:0 Хака - Ильвес 0:1 Ильвес - ХИФК 1:0 Ильвес - Лахти 1:0 Мариехамн - Ильвес 1:0 Интер Турку - Ильвес 2:0 Хонка - Ильвес 4:1 Ильвес - Оулу 1:0 КуПС - Ильвес 1:0 Ильвес - СЯК Сейнайоки 0:1 Ильвес - Хака 1:0
ВПС
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
ВПС - ХИК 0:1 Лахти - ВПС 0:5 ВПС - Оулу 2:2 ВПС - Яро 0:1
Гнистан - ВПС 1:4 ТПС - ВПС 1:3 ВПС - РоПС 2:0 ВПС - ЕИФ Экенас 2:0 ЕИФ Экенас - ВПС 2:3 ВПС - Клуби-04 3:2 ВПС - ПК-35 Хельсинки 2:0 ВПС - ТПС 1:2 РоПС - ВПС 3:2 ВПС - МуСа 4:0 Клуби-04 - ВПС 1:0 ПК-35 Хельсинки - ВПС 2:2 ВПС - ЙИППО 1:0 Миккелин Паллоильят - ВПС 0:3 ВПС - Яро 2:1 КПВ Кокола - ВПС 1:2
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    45'
    Г О О О О Л - Алмен Микаэль бьет в цель!
  • Желтая карточка
    41'
    Сийра Тууре получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    9'
    Г О О О О Л - Mikko Pitkaenen бьет в цель!
  • Описание гола
    7'
    Г О О О О Л - Kai Meriluoto бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Ильвес
Ничья
ВПС
1.85
3.62
4.62
Все Коэффициенты
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