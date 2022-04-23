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  3. Норвегия: Типпелиген
Одд
1:2
Второй тайм: 55'

Стадион:
Олесунн
0'
0:1
14' Гол
Хеуген Сигурд
0:2
34' Гол
Дубвик Исак
44' Желтая карточка
Месик Иван
1:2
50' Гол
Леуритсен Тобиас
55'

Ход матча

14'
0:1
Хеуген Сигурд
(Kristoffer Oedemarksbakken)
34'
0:2
Дубвик Исак
(Хеуген Сигурд)
44'
Месик Иван
 
46'
Леквен Магнус
Месик Иван
 
50'
Леуритсен Тобиас
1:2

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 0
  • 2 Удары в створ 2
  • 4 Угловые 3
  • 1 Офсайды 1
  • 7 Нарушения правил 5
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 63 Владение мячом, % 37
Лучшие коэффициенты
Одд
Ничья
Олесунн
1.91
3.80
3.98
Все Коэффициенты
12
Вальштед
Леопольд
2
Рууд
Эспен
4
Бьортуфт
Один
Лурас
5
Месик
Иван
25
Кителано
Йон
16
Китолано
Джошуа
17
Овусу
Соломон
7
Йоргенсен
Филип
14
Валлем
Конрад
20
Леуритсен
Тобиас
15
Ингебритсен
Микаэль
1
Грютебуст
Стен
2
Голубович
Петар
25
Шербечич
Бесим
5
Фельман
Давид
30
Андерсен
Александр
8
Хауген
Фредрик
10
Бармен
Кристоффер
27
Чанаджия
Дарио
15
Kristoffer
Oedemarksbakken
22
Хеуген
Сигурд
19
Дубвик
Исак
Одд
4-3-3
Олесунн
4-3-3

История личных встреч

Одд
Олесунн

7 матчей

85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

71.4%
14.3%
14.3%
5 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

57.1%
42.9%
4 победы 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 4 победы

9 матчей

66.7%
11.1%
22.2%
6 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

55.6%
33.3%
11.1%
5 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

44.4%
11.1%
44.5%
4 победы 1 ничья 4 победы

История матчей

Т
0:3
Т
3:2
Т
3:2
Т
5:1
ТМК
1:3
Т
1:0
Т
4:1
Т
1:3
Т
1:1

Результаты последних матчей

Одд
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Одд - Викинг 2:1 Русенборг - Одд 1:0 Одд - Тромсё 2:0 Одд - Саннефьёрд 2:0
Хеккен - Одд 1:2 Мольде - Одд 3:2 Одд - Стрёмсгодсет 3:2 Одд - Дьерв 3:1 Одд - Люнгбю 0:1 Одд - Стабек 3:1 Викинг - Одд 3:1 Одд - Волеренга 1:2 Сарпсборг-08 - Одд 1:1 Одд - Кристиансунд 2:4 Одд - Мьёндален 2:2 Тромсё - Одд 2:0 Одд - Бранн 3:3 Саннефьёрд - Одд 0:0 Одд - Мольде 1:3 Хёугесунн - Одд 1:3
Олесунн
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Олесунн - Тромсё 2:2 Викинг - Олесунн 1:0 Олесунн - Кристиансунд 1:0 Хам-Кам - Олесунн 1:1
Олесунн - Бранн 0:2 Согндаль - Олесунн 1:1 Хёдд - Олесунн 1:4 Олесунн - Будё-Глимт 0:3 Олесунн - Тромсё 2:1 Олесунн - Хёдд 4:1 Олесунн - Браттвог 4:1 Стйордалс Блинк - Олесунн 1:0 Олесунн - Улленсакер-Киса 4:2 Фредрикстад - Олесунн 2:2 Олесунн - Старт 3:2 КФУМ - Олесунн 2:4 Олесунн - Санднес 2:2 Ранхейм - Олесунн 3:3 Олесунн - Согндаль 3:0 Олесунн - Хам-Кам 1:1
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    44'
    Месик Иван получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    34'
    Г О О О О Л - Дубвик Исак бьет в цель!
  • Описание гола
    14'
    Г О О О О Л - Хеуген Сигурд бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Одд
Ничья
Олесунн
1.91
3.80
3.98
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Одд 1:2 Олесунн онлайн

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Одд
Олесунн

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