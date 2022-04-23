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  4. Бундеслига. Борьба за выживание 2021-2022

Австрия: Бундеслига. Борьба за выживание 2021-2022

2021-2022
ЛАСК
0:0
Первый тайм: 11'

Стадион:
Альтах
0' 11'
Лучшие коэффициенты
ЛАСК
Ничья
Альтах
1.37
5.15
9.04
Все Коэффициенты
1
Шлагер
Александер
3
Oumar
Sako
25
Холланд
Джеймс
5
Филипович
Петар
29
Флеккер
Флориан
18
Йовичич
Бранко
8
Михорль
Петер
7
Реннер
Рене
30
Хорват
Саша
14
Балик
Гусейн
38
Накамура
Кейто
13
Касали
Тино
14
Мишиц
Самуэль
18
Цвишенбруггер
Ян
5
Нетцер
Филипп
37
Нанизаямо
Микаэль
16
Шрайнер
Эммануэль
27
Хаудум
Штефан
19
Sebastian
Aigner
55
Гаудино
Джанлука
7
Моншайн
Кристоф
9
Нухиу
Атдхи
ЛАСК
3-4-3
Альтах
5-3-2

История личных встреч

ЛАСК
Альтах

18 матчей

88.9%
11.1%
16 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
44.4%
5.6%
9 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

61.1%
11.1%
27.8%
11 побед 2 ничьи 0 побед

8 матчей

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 4 победы

Второй тайм

75%
25%
0 побед 6 ничьих 7 побед

26 матчей

61.5%
19.2%
19.3%
16 побед 5 ничьих 5 побед

Первый тайм

34.6%
50%
15.4%
9 побед 13 ничьих 4 победы

Второй тайм

42.3%
30.8%
26.9%
11 побед 8 ничьих 7 побед

История матчей

ББЗВ
0:0
Б
0:1
Б
0:1
Б
0:1
Б
3:0
К
3:1
Б
0:1
Б
2:0
Б
1:2
К
0:3
Б
1:1
Б
0:2
Б
2:0
Б
2:4
Б
0:0
ТМК
2:1
ЭЛ
0:1
ЭЛ
3:2
ЭЛ
2:0
ЭЛ
0:2
Б(M
2:0
Б(M
1:1
Б(M
1:3
Б(M
1:3
Б(M
3:0
Б(M
0:0

Бомбардиры внутри турнира

ЛАСК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Флеккер Флориан 2 0.4
Михорль Петер 2 0.4
Накамура Кейто 2 0.4
Шмидт Александер 1 0.2
Хорват Саша 0 0
Балик Гусейн 0 0
Альтах
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Моншайн Кристоф 2 0.4
Нанизаямо Микаэль 1 0.2
Шрайнер Эммануэль 1 0.2
Нимага Бакари 1 0.2
Бишоф Ной 1 0.2
Felix Strauss 1 0.2
Гаудино Джанлука 0 0

Карточки

ЛАСК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Летар Яннис 1 1
Хорват Саша 2 0
Накамура Кейто 2 0
Филипович Петар 1 0
Поцманн Марвин 1 0
Шлагер Александер 1 0
Реннер Рене 1 0
Балик Гусейн 1 0
Oumar Sako 1 0
Альтах
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Felix Strauss 4 0
Нимага Бакари 3 0
Бишоф Ной 3 0
Турнвальд Мануэль 0 1
Крижман Санди 1 0
Нухиу Атдхи 1 0
Хаудум Штефан 1 0
Бумбергер Давид 1 0
Sebastian Aigner 1 0

Голы по времени матча

Забито

7
5
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
2
29%
0
0%
1-15
1
14%
1
20%
16-30
1
14%
1
20%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
1
20%
61-75
1
14%
2
40%
76-90

Пропущено

1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
3
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

8
8
5 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
3
38%
0
0%
1-15
1
13%
1
13%
16-30
1
13%
2
25%
31-45
1
13%
1
13%
46-60
1
13%
1
13%
61-75
1
13%
3
38%
76-90

Пропущено

2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
50%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

ЛАСК
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Альтах - ЛАСК 0:0 Адмира - ЛАСК 1:1 ЛАСК - Рид 0:2 Хартберг - ЛАСК 0:0
ЛАСК - Славия Прага 4:3 ЛАСК - Сваровски Тироль 6:0 Славия Прага - ЛАСК 4:1 Вольфсбергер - ЛАСК 1:0 ЛАСК - Ред Булл Зальцбург 0:0 Адмира - ЛАСК 0:3 ЛАСК - Аустрия Клагенфурт 2:2 Ред Булл Зальцбург - ЛАСК 3:1 ЛАСК - Црвена Звезда 1:2 ЛАСК - Младост Лучани 2:2 ЛАСК - Марибор 1:2 ЛАСК - Гразер 7:1 Аустрия Вена - ЛАСК 2:3 ЛАСК - ХИК 3:0 ЛАСК - Рид 1:0 Хартберг - ЛАСК 2:1
Альтах
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Альтах - ЛАСК 0:0 Сваровски Тироль - Альтах 0:3 Альтах - Адмира 2:2 Вадуц - Альтах 0:3
Рид - Альтах 1:2 Альтах - Хартберг 0:0 Ред Булл Зальцбург - Альтах 4:0 Альтах - Адмира 0:2 Аустрия Клагенфурт - Альтах 2:0 Альтах - Аустрия Вена 0:2 Люцерн - Альтах 2:2 Альтах - Санкт-Галлен 1:4 Рид - Альтах 2:1 Вольфсбергер - Альтах 3:0 Альтах - Штурм 0:1 Альтах - Сваровски Тироль 0:3 Рапид Вена - Альтах 1:0 Нюрнберг - Альтах 2:0 Альтах - Хартберг 0:2 ЛАСК - Альтах 0:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Адмира 0:0 6 2 4 0 7 - 4 20
2. Рид 0:0 6 1 2 3 5 - 7 19
3. ЛАСК 0:0 6 1 4 1 7 - 3 19
4. Сваровски Тироль 0:0 6 2 2 2 4 - 11 19
5. Альтах 0:0 6 2 4 0 7 - 3 16
6. Хартберг 0:0 6 0 4 2 1 - 3 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ЛАСК 0:0 3 1 1 1 6 - 2 16
2. Адмира 0:0 3 1 2 0 3 - 1 15
3. Альтах 0:0 3 0 3 0 2 - 2 9
4. Сваровски Тироль 0:0 3 0 2 1 0 - 3 2
5. Хартберг 0:0 3 0 1 2 1 - 3 1
6. Рид 0:0 3 0 1 2 3 - 5 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Рид 0:0 3 1 1 1 2 - 2 18
2. Сваровски Тироль 0:0 3 2 0 1 4 - 8 17
3. Хартберг 0:0 3 0 3 0 0 - 0 14
4. Альтах 0:0 3 2 1 0 5 - 1 7
5. Адмира 0:0 3 1 2 0 4 - 3 5
6. ЛАСК 0:0 3 0 3 0 1 - 1 3
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
ЛАСК
Ничья
Альтах
1.37
5.15
9.04
Все Коэффициенты
Где смотреть матч ЛАСК 0:0 Альтах онлайн

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