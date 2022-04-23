Австрия: Бундеслига. Борьба за выживание 2021-2022
2:1
Конец матча
Стадион: Raiffeisen Arena
22' Желтая карточкаSebastian Aigner
26' Желтая карточкаМишиц Самуэль
36' Красная карточкаНанизаямо Микаэль
41' Желтая карточкаНухиу Атдхи
1:0
42' ПенальтиХорват Саша
2:0
43' ГолНакамура Кейто
2:1
90' ГолНухиу Атдхи
Ход матча
22'
26'
41'
42'
1:0
43'
2:0
90'
2:1
30
Хорват
Саша
14
Балик
Гусейн
13
Касали
Тино
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Хорват СашаНападающий
-
14 Балик ГусейнНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
34 Боллер ЯнЗащитник
-
21 Хон Хён-СокПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Andreas Wieland
- Основной состав
-
13 Касали ТиноВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Бишоф НойНападающий
-
-
Главный тренер: Ludovic Magnin
История личных встреч
ЛАСК
Альтах
18 матчей
88.9%
11.1%
16 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
44.4%
5.6%
9 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
61.1%
11.1%
27.8%
11 побед 2 ничьи 0 побед
8 матчей
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед
Первый тайм
62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 4 победы
Второй тайм
75%
25%
0 побед 6 ничьих 7 побед
26 матчей
61.5%
19.2%
19.3%
16 побед 5 ничьих 5 побед
Первый тайм
34.6%
50%
15.4%
9 побед 13 ничьих 4 победы
Второй тайм
42.3%
30.8%
26.9%
11 побед 8 ничьих 7 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
ЛАСК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Накамура Кейто
|3
|0.5
|Михорль Петер
|2
|0.33
|Флеккер Флориан
|2
|0.33
|Шмидт Александер
|1
|0.17
|Хорват Саша
|1 (1)
|0.17
|Балик Гусейн
|0
|0
Альтах
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Моншайн Кристоф
|2
|0.33
|Нанизаямо Микаэль
|1
|0.17
|Шрайнер Эммануэль
|1
|0.17
|Нухиу Атдхи
|1
|0.17
|Нимага Бакари
|1
|0.17
|Бишоф Ной
|1
|0.17
|Felix Strauss
|1
|0.17
|Гаудино Джанлука
|0
|0
Карточки
ЛАСК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Летар Яннис
|1
|1
|Хорват Саша
|2
|0
|Накамура Кейто
|2
|0
|Филипович Петар
|1
|0
|Поцманн Марвин
|1
|0
|Шлагер Александер
|1
|0
|Реннер Рене
|1
|0
|Балик Гусейн
|1
|0
|Oumar Sako
|1
|0
Альтах
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Felix Strauss
|4
|0
|Нимага Бакари
|3
|0
|Бишоф Ной
|3
|0
|Нухиу Атдхи
|2
|0
|Sebastian Aigner
|2
|0
|Турнвальд Мануэль
|0
|1
|Нанизаямо Микаэль
|0
|1
|Крижман Санди
|1
|0
|Хаудум Штефан
|1
|0
|Бумбергер Давид
|1
|0
|Мишиц Самуэль
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
7
5
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
2
29%
0
0%
1-15
1
14%
1
20%
16-30
1
14%
1
20%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
1
20%
61-75
1
14%
2
40%
76-90
Пропущено
1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
3
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
8
8
5 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
3
38%
0
0%
1-15
1
13%
1
13%
16-30
1
13%
2
25%
31-45
1
13%
1
13%
46-60
1
13%
1
13%
61-75
1
13%
3
38%
76-90
Пропущено
2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
50%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
ЛАСК
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Альтах - ЛАСК 0:0 Адмира - ЛАСК 1:1 ЛАСК - Рид 0:2 Хартберг - ЛАСК 0:0
ЛАСК - Славия Прага 4:3 ЛАСК - Сваровски Тироль 6:0 Славия Прага - ЛАСК 4:1 Вольфсбергер - ЛАСК 1:0 ЛАСК - Ред Булл Зальцбург 0:0 Адмира - ЛАСК 0:3 ЛАСК - Аустрия Клагенфурт 2:2 Ред Булл Зальцбург - ЛАСК 3:1 ЛАСК - Црвена Звезда 1:2 ЛАСК - Младост Лучани 2:2 ЛАСК - Марибор 1:2 ЛАСК - Гразер 7:1 Аустрия Вена - ЛАСК 2:3 ЛАСК - ХИК 3:0 ЛАСК - Рид 1:0 Хартберг - ЛАСК 2:1
Альтах
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Альтах - ЛАСК 0:0 Сваровски Тироль - Альтах 0:3 Альтах - Адмира 2:2 Вадуц - Альтах 0:3
Рид - Альтах 1:2 Альтах - Хартберг 0:0 Ред Булл Зальцбург - Альтах 4:0 Альтах - Адмира 0:2 Аустрия Клагенфурт - Альтах 2:0 Альтах - Аустрия Вена 0:2 Люцерн - Альтах 2:2 Альтах - Санкт-Галлен 1:4 Рид - Альтах 2:1 Вольфсбергер - Альтах 3:0 Альтах - Штурм 0:1 Альтах - Сваровски Тироль 0:3 Рапид Вена - Альтах 1:0 Нюрнберг - Альтах 2:0 Альтах - Хартберг 0:2 ЛАСК - Альтах 0:1