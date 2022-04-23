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  4. Бундеслига. Борьба за выживание 2021-2022

Австрия: Бундеслига. Борьба за выживание 2021-2022

2021-2022
Сваровски Тироль
0:0
Первый тайм: 12'

Стадион:
Рид
0' 12'
Лучшие коэффициенты
Сваровски Тироль
Ничья
Рид
2.26
3.64
3.05
Все Коэффициенты
25
Освальд
Фердинанд
24
Кох
Фабиан
30
Бехоунек
Рафаэл
26
Dominik
Stumberger
44
Шульц
Кофи
21
Рогель
Жан
4
Мюллер
Валентино
10
Блуме
Брор
23
Скрбо
Стефан
98
Огринец
Санди
7
Забитцер
Томас
1
Радлингер
Самуэль
2
Майзль
Лука
4
Цигль
Марсель
24
Tin
Plavotic
23
Josef
Weberbauer
37
Nikola
Stosic
20
Сатин
Мурат
17
Philipp
Pomer
22
Нутц
Штефан
12
Байич
Анте
21
Leo
Mikic
Сваровски Тироль
4-4-1-1
Рид
4-3-3

История личных встреч

Сваровски Тироль
Рид

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

133.3%
33.3%
4 победы 1 ничья 0 побед

9 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 9 побед

Первый тайм

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Второй тайм

11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 6 побед

12 матчей

16.7%
8.3%
75%
2 победы 1 ничья 9 побед

Первый тайм

25%
25%
50%
3 победы 3 ничьи 6 побед

Второй тайм

33.3%
16.7%
50%
4 победы 2 ничьи 6 побед

История матчей

ББЗВ
2:3
Б
3:2
Б
4:2
Б
1:3
Б
3:2
ТМК
1:2
ВЛ
0:3
ВЛ
2:1
ЭЛ
1:1
ЭЛ
2:0
ЭЛ
1:2
ЭЛ
4:0

Бомбардиры внутри турнира

Сваровски Тироль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вриони Джакомо 2 0.33
Огринец Санди 1 0.17
Рогель Жан 1 0.17
Шульц Кофи 0 0
Забитцер Томас 0 0
Скрбо Стефан 0 0
Рид
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Цигль Марсель 1 0.17
Сатин Мурат 1 0.17
Байич Анте 1 0.17
Висмейер Юлиан 1 (1) 0.17
Нутц Штефан 0 0
Майзль Лука 0 0
Leo Mikic 0 0

Карточки

Сваровски Тироль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Огринец Санди 2 0
Смит Ренни 2 0
Кох Фабиан 1 0
Блуме Брор 1 0
Бехоунек Рафаэл 1 0
Забитцер Томас 1 0
Вриони Джакомо 1 0
Dominik Stumberger 1 0
Авуджа Максим 1 0
Прица Тим 1 0
Рогель Жан 1 0
Нашбергер Йоханнес 1 0
Скрбо Стефан 1 0
Рид
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Tin Plavotic 2 0
Leo Mikic 2 0
Нутц Штефан 0 1
Оффенбахер Даниэль 1 0
Лакнер Маркус 1 0
Nikola Stosic 1 0
Байич Анте 1 0
Nene Dorgeles 1 0

Голы по времени матча

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
5 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
3
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
2
67%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

4
3
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Пропущено

8
5
4 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
1
20%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
2
25%
1
20%
61-75
1
13%
3
60%
76-90

Забито

4
4
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
1
25%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Пропущено

11
8
6 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
1
9%
2
25%
1-15
2
18%
1
13%
16-30
3
27%
0
0%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
2
18%
2
25%
61-75
2
18%
3
38%
76-90

Результаты последних матчей

Сваровски Тироль
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Рид - Сваровски Тироль 2:3 Сваровски Тироль - Альтах 0:3 Хартберг - Сваровски Тироль 0:1 Сваровски Тироль - Блау-Вайс 4:2
Сваровски Тироль - Адмира 0:0 ЛАСК - Сваровски Тироль 6:0 Хартберг - Сваровски Тироль 0:1 Сваровски Тироль - Рапид Вена 0:2 Рид - Сваровски Тироль 3:2 Сваровски Тироль - Штурм 2:2 Дорнбирн - Сваровски Тироль 2:4 Ольборг - Сваровски Тироль 2:2 Аустрия Лустенау - Сваровски Тироль 1:1 Ред Булл Зальцбург - Сваровски Тироль 5:0 Сваровски Тироль - Аустрия Клагенфурт 0:1 Альтах - Сваровски Тироль 0:3 Сваровски Тироль - Вольфсбергер 5:1 ЛАСК - Сваровски Тироль 3:0 Сваровски Тироль - Аустрия Вена 1:1 ЛАСК - Сваровски Тироль 2:1
Рид
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Рид - Сваровски Тироль 2:3 Рид - Хартберг 0:0 ЛАСК - Рид 0:2 Рид - Альтах 1:2
Адмира - Рид 2:0 Рид - Штурм 2:2 Рид - Хартберг 2:1 Аустрия Клагенфурт - Рид 1:1 Рид - Сваровски Тироль 3:2 Вольфсбергер - Рид 2:1 Рид - Аустрия Клагенфурт 2:0 Рид - Амштеттен 5:2 Рид - Джуниорс ОО 6:0 Рид - Ред Булл Зальцбург 1:3 Рид - Форвертс Штайр 1:1 Рид - Альтах 2:1 ЛАСК - Рид 1:0 Рид - Рапид Вена 2:2 Рид - Хартберг 1:0 Адмира - Рид 1:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Адмира 0:0 6 2 4 0 7 - 4 20
2. Рид 0:0 6 1 2 3 5 - 7 19
3. ЛАСК 0:0 6 1 4 1 7 - 3 19
4. Сваровски Тироль 0:0 6 2 2 2 4 - 11 19
5. Альтах 0:0 6 2 4 0 7 - 3 16
6. Хартберг 0:0 6 0 4 2 1 - 3 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ЛАСК 0:0 3 1 1 1 6 - 2 16
2. Адмира 0:0 3 1 2 0 3 - 1 15
3. Альтах 0:0 3 0 3 0 2 - 2 9
4. Сваровски Тироль 0:0 3 0 2 1 0 - 3 2
5. Хартберг 0:0 3 0 1 2 1 - 3 1
6. Рид 0:0 3 0 1 2 3 - 5 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Рид 0:0 3 1 1 1 2 - 2 18
2. Сваровски Тироль 0:0 3 2 0 1 4 - 8 17
3. Хартберг 0:0 3 0 3 0 0 - 0 14
4. Альтах 0:0 3 2 1 0 5 - 1 7
5. Адмира 0:0 3 1 2 0 4 - 3 5
6. ЛАСК 0:0 3 0 3 0 1 - 1 3
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Сваровски Тироль
Ничья
Рид
2.26
3.64
3.05
Все Коэффициенты
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