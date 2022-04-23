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  4. Бундеслига. Борьба за выживание 2021-2022

Австрия: Бундеслига. Борьба за выживание 2021-2022

2021-2022
Сваровски Тироль
2:0
Конец матча

Стадион:
Рид
0'
59' Желтая карточка
Кох Фабиан
63' Желтая карточка
Бехоунек Рафаэл
66' Желтая карточка
Майзль Лука
1:0
67' Гол
Забитцер Томас
75' Желтая карточка
Tin Plavotic
79' Желтая карточка
Dominik Stumberger
2:0
86' Гол
Эртльталер Юлиус
90' Вторая желтая карточка
Tin Plavotic
90' Желтая карточка
Прица Тим
90'+5
25
Освальд
Фердинанд
24
Кох
Фабиан
30
Бехоунек
Рафаэл
26
Dominik
Stumberger
44
Шульц
Кофи
21
Рогель
Жан
4
Мюллер
Валентино
10
Блуме
Брор
23
Скрбо
Стефан
98
Огринец
Санди
7
Забитцер
Томас
1
Радлингер
Самуэль
2
Майзль
Лука
4
Цигль
Марсель
24
Tin
Plavotic
23
Josef
Weberbauer
37
Nikola
Stosic
20
Сатин
Мурат
17
Philipp
Pomer
22
Нутц
Штефан
12
Байич
Анте
21
Leo
Mikic
Сваровски Тироль
4-4-1-1
Рид
3-4-1-2

История личных встреч

Сваровски Тироль
Рид

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

133.3%
33.3%
4 победы 1 ничья 0 побед

9 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 9 побед

Первый тайм

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Второй тайм

11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 6 побед

12 матчей

16.7%
8.3%
75%
2 победы 1 ничья 9 побед

Первый тайм

25%
25%
50%
3 победы 3 ничьи 6 побед

Второй тайм

33.3%
16.7%
50%
4 победы 2 ничьи 6 побед

История матчей

ББЗВ
2:3
Б
3:2
Б
4:2
Б
1:3
Б
3:2
ТМК
1:2
ВЛ
0:3
ВЛ
2:1
ЭЛ
1:1
ЭЛ
2:0
ЭЛ
1:2
ЭЛ
4:0

Бомбардиры внутри турнира

Сваровски Тироль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вриони Джакомо 2 0.33
Огринец Санди 1 0.17
Забитцер Томас 1 0.17
Рогель Жан 1 0.17
Эртльталер Юлиус 1 0.17
Мюллер Валентино 0 0
Шульц Кофи 0 0
Скрбо Стефан 0 0
Рид
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Цигль Марсель 1 0.17
Сатин Мурат 1 0.17
Байич Анте 1 0.17
Висмейер Юлиан 1 (1) 0.17
Нутц Штефан 0 0
Майзль Лука 0 0
Leo Mikic 0 0

Карточки

Сваровски Тироль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кох Фабиан 2 0
Бехоунек Рафаэл 2 0
Огринец Санди 2 0
Смит Ренни 2 0
Dominik Stumberger 2 0
Прица Тим 2 0
Блуме Брор 1 0
Забитцер Томас 1 0
Вриони Джакомо 1 0
Авуджа Максим 1 0
Рогель Жан 1 0
Нашбергер Йоханнес 1 0
Скрбо Стефан 1 0
Рид
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Tin Plavotic 3 1
Leo Mikic 2 0
Нутц Штефан 0 1
Оффенбахер Даниэль 1 0
Лакнер Маркус 1 0
Майзль Лука 1 0
Nikola Stosic 1 0
Байич Анте 1 0
Nene Dorgeles 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
1
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
5 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

3
5
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 3
0
0%
2
40%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
1
33%
1
20%
76-90

Забито

4
3
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Пропущено

8
5
4 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
1
20%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
2
25%
1
20%
61-75
1
13%
3
60%
76-90

Забито

6
4
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
1
25%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
1
25%
61-75
3
50%
0
0%
76-90

Пропущено

11
10
6 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 5
1
9%
2
20%
1-15
2
18%
1
10%
16-30
3
27%
0
0%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
2
18%
3
30%
61-75
2
18%
4
40%
76-90

Результаты последних матчей

Сваровски Тироль
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Рид - Сваровски Тироль 2:3 Сваровски Тироль - Альтах 0:3 Хартберг - Сваровски Тироль 0:1 Сваровски Тироль - Блау-Вайс 4:2
Сваровски Тироль - Адмира 0:0 ЛАСК - Сваровски Тироль 6:0 Хартберг - Сваровски Тироль 0:1 Сваровски Тироль - Рапид Вена 0:2 Рид - Сваровски Тироль 3:2 Сваровски Тироль - Штурм 2:2 Дорнбирн - Сваровски Тироль 2:4 Ольборг - Сваровски Тироль 2:2 Аустрия Лустенау - Сваровски Тироль 1:1 Ред Булл Зальцбург - Сваровски Тироль 5:0 Сваровски Тироль - Аустрия Клагенфурт 0:1 Альтах - Сваровски Тироль 0:3 Сваровски Тироль - Вольфсбергер 5:1 ЛАСК - Сваровски Тироль 3:0 Сваровски Тироль - Аустрия Вена 1:1 ЛАСК - Сваровски Тироль 2:1
Рид
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Рид - Сваровски Тироль 2:3 Рид - Хартберг 0:0 ЛАСК - Рид 0:2 Рид - Альтах 1:2
Адмира - Рид 2:0 Рид - Штурм 2:2 Рид - Хартберг 2:1 Аустрия Клагенфурт - Рид 1:1 Рид - Сваровски Тироль 3:2 Вольфсбергер - Рид 2:1 Рид - Аустрия Клагенфурт 2:0 Рид - Амштеттен 5:2 Рид - Джуниорс ОО 6:0 Рид - Ред Булл Зальцбург 1:3 Рид - Форвертс Штайр 1:1 Рид - Альтах 2:1 ЛАСК - Рид 1:0 Рид - Рапид Вена 2:2 Рид - Хартберг 1:0 Адмира - Рид 1:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ЛАСК 6 2 3 1 9 - 4 21
2. Сваровски Тироль 6 3 1 2 6 - 11 21
3. Адмира 6 2 3 1 8 - 7 19
4. Рид 6 1 1 4 5 - 9 18
5. Хартберг 6 1 3 2 4 - 4 17
6. Альтах 6 2 3 1 8 - 5 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ЛАСК 3 2 0 1 8 - 3 18
2. Адмира 3 1 1 1 4 - 4 14
3. Альтах 3 0 3 0 2 - 2 9
4. Сваровски Тироль 3 1 1 1 2 - 3 4
5. Хартберг 3 0 1 2 1 - 3 1
6. Рид 3 0 1 2 3 - 5 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сваровски Тироль 3 2 0 1 4 - 8 17
2. Рид 3 1 0 2 2 - 4 17
3. Хартберг 3 1 2 0 3 - 1 16
4. Альтах 3 2 0 1 6 - 3 6
5. Адмира 3 1 2 0 4 - 3 5
6. ЛАСК 3 0 3 0 1 - 1 3
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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