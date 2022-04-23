Первый тайм

48' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

48' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

48' Митря Богдан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

48' Тудорие Александру предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

48' Матч возобновлен

48' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

47' Бэлаша Михай предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

45' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

45' Сепси вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

45' Матч возобновлен

45' Сэпунару Кристиан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

45' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

44' Матч возобновлен

44' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

44' Сепси вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

43' Рапид Бухарест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

42' Хорошую попытку сделал Marius Stefanescu. Удар в створ, но вратарь начеку

41' Митря Богдан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

40' Митря Богдан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

40' Рапид Бухарест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

40' Рапид Бухарест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

39' Сепси вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

39' Сепси вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

38' Horatiu Moldovan выносит мяч и сбавляет давление на ворота

38' Аганович Аднан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

38' Григоре Драгош наказан за толчок Marius Stefanescu

34' Бэрбуц Кристиан из команды Сепси направляет мяч в штрафную площадку, но Horatiu Moldovan выбегает и ловит мяч

34' Рапид Бухарест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

34' Димитров Радослав выносит мяч и сбавляет давление на ворота

34' Сепси вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

33' Вратарь парирует удар, который нанес Войтуш Якуб , и мяч снова в игре

33' Marius Stefanescu из команды Сепси делает заброс на партнера в штрафную, но мяч перехвачен вратарем.

33' Сепси вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

33' Сепси вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

30' Вратарь парирует удар, который нанес Головфка Кэтэлин , и мяч снова в игре

30' Мораис Жуниор II выносит мяч и сбавляет давление на ворота

29' Сепси вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

29' Удар от ворот произведет Сепси

29' Митря Богдан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

28' Сепси выполняет удар от ворот.

26' Думитреску Андрес имеет отличный шанс забить, но вратарь парирует удар!

26' Бэлаша Михай выносит мяч и сбавляет давление на ворота

25' Сэпунару Кристиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

24' Сепси вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

23' Бэлаша Михай пробует нанести удар издали, но Horatiu Moldovan держит все под контролем

23' Marius Stefanescu из команды Сепси отправил кросс в штрафную...

22' Рапид Бухарест вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

21' Рапид Бухарест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

21' Матч возобновлен

21' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

20' Сепси выполняет удар от ворот.

19' Рапид Бухарест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

19' Думитреску Андрес выносит мяч и сбавляет давление на ворота

19' Сепси вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

18' Димитров Радослав выносит мяч и сбавляет давление на ворота

16' Рапид Бухарест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

16' Матч возобновлен

16' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

14' Рапид Бухарест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

14' Матч возобновлен

14' Ох, нехорошо это выглядит. Бэлаша Михай получил травму и медбригада забирает его с поля.

14' Бэлаша Михай на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

13' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

12' Horatiu Moldovan взял и забрал мяч на выходе

12' Marius Stefanescu из команды Сепси отправил кросс в штрафную...

12' Матч возобновлен

12' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

11' Roland Niczuly взял и забрал мяч на выходе

10' Сепси вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

9' Сепси вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

9' Сепси вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

8' Рапид Бухарест вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

8' Сепси выполняет удар от ворот.

7' Сепси вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

7' Матч возобновлен

7' Димитров Радослав на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

6' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

6' Сепси вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

5' Сепси вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

4' Roland Niczuly взял и забрал мяч на выходе

3' Сепси вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

3' Мораис Жуниор II выносит мяч и сбавляет давление на ворота

2' Сепси вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

2' Григоре Драгош выносит мяч и сбавляет давление на ворота

2' Marius Stefanescu навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

1' Сепси вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Сепси начинает с центра поля