Румыния: Лига 1. Группа Б 2021-2022
1:0
Конец матча
Стадион: Stadionul Rapid-Giulesti
77' Желтая карточкаМитря Богдан
1:0
80' ГолRares Ilie
90' Желтая карточкаМолдован Хорациу
Ход матча
77'
80'
1:0
90'
Владение мячом
77
Белу
Клаудиу
14
Кяйт
Маттиас
71
Войтуш
Якуб
10
Rares
Ilie
- Основной состав
- Вратарь
-
77 Белу КлаудиуЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Кяйт МаттиасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
71 Войтуш ЯкубНападающий
-
10 Rares IlieНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Стахл АлбертНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
13 Petre Goge
-
-
Главный тренер: Муту Адриан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
44 Бэлаша МихайЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Фюлёп ИштванПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
27 Rares Ispas
-
Главный тренер: Бергоди Кристиано
История личных встреч
Рапид Бухарест
Сепси
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
2 матча
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Рапид Бухарест
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Rares Ilie
|4
|0.67
|Ионицэ Александру II
|2
|0.33
|Войтуш Якуб
|2
|0.33
|Мойсе Ромарио
|2
|0.33
|Кырнац Николае
|2
|0.33
|Мораис Жуниор II
|1
|0.17
|Бэлан Адриан
|1
|0.17
|Кяйт Маттиас
|1
|0.17
|Antonio Sefer
|1
|0.17
|Албу Кристиан
|1 (1)
|0.17
|Дандя Александру
|1
|0.17
Сепси
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тудорие Александру
|4
|0.67
|Митря Богдан
|1
|0.17
|Аганович Аднан
|1
|0.17
|Лукассен Кевин
|1
|0.17
|Штефэнеску Мариус
|1
|0.17
|Бэлаша Михай
|1
|0.17
|Паун Николае
|1
|0.17
|Асковски Стефан
|0
|0
|Бэрбуц Кристиан
|0
|0
|Фюлёп Иштван
|0
|0
|Головфка Кэтэлин
|0
|0
Карточки
Рапид Бухарест
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сэпунару Кристиан
|1
|0
|Мораис Жуниор II
|1
|0
|Кырнац Николае
|1
|0
|Молдован Хорациу
|1
|0
|Antonio Sefer
|1
|0
Сепси
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Митря Богдан
|2
|0
|Razvan Catalin Began
|0
|1
|Бэлаша Михай
|1
|0
|Бэрбуц Кристиан
|1
|0
|Штефэнеску Мариус
|1
|0
|Паун Николае
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
15
1
7 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 0
4 Забивали первыми 1
2 Не забивали 5
4
27%
1
100%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
2
13%
0
0%
31-45
2
13%
0
0%
46-60
3
20%
0
0%
61-75
3
20%
0
0%
76-90
Пропущено
1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Забито
3
9
0 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 2
4 Не забивали 3
0
0%
1
11%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
2
67%
1
11%
61-75
0
0%
6
67%
76-90
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
18
10
7 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 3
0 Не забивали 2
4
22%
2
20%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
2
11%
1
10%
31-45
3
17%
0
0%
46-60
5
28%
1
10%
61-75
3
17%
6
60%
76-90
Пропущено
1
3
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
1
100%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Результаты последних матчей
Рапид Бухарест
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Рапид Бухарест - Газ-Метан Медиаш 8:0 УТА Арад - Рапид Бухарест 0:2 Рапид Бухарест - Ботошани 3:0 Академика Клинчени - Рапид Бухарест 0:1
Рапид Бухарест - Динамо Бухарест 3:1 Рапид Бухарест - Академика Клинчени 1:0 Университатя Крайова - Рапид Бухарест 3:2 Рапид Бухарест - Динамо Бухарест 1:1 ЧФР Клуж - Рапид Бухарест 2:1 Рапид Бухарест - Сепси 1:1 Волунтари - Рапид Бухарест 0:0 Газ-Метан Медиаш - Рапид Бухарест 1:1 Рапид Бухарест - УТА Арад 1:1 Университатя Крайова - Рапид Бухарест 1:0 Рапид Бухарест - Ботошани 1:1 ФКСБ - Рапид Бухарест 3:1 Рапид Бухарест - Арджеш 2:0 Вииторул Констанца - Рапид Бухарест 2:0 Рапид Бухарест - Миовени 1:1 Киндия Тырговиште - Рапид Бухарест 2:2
Сепси
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Сепси - Университатя Крайова 2:1 Сепси - УТА Арад 1:0 Ботошани - Сепси 0:1 Сепси - Академика Клинчени 6:0
Динамо Бухарест - Сепси 0:0 Сепси - Миовени 3:1 Сепси - Университатя Крайова 2:1 Динамо Бухарест - Сепси 1:3 Сепси - ЧФР Клуж 0:2 Волунтари - Сепси 3:1 Рапид Бухарест - Сепси 1:1 Сепси - Газ-Метан Медиаш 2:0 УТА Арад - Сепси 1:0 Сепси - Университатя Крайова 3:1 Ботошани - Сепси 1:0 Сепси - ФКСБ 0:0 Арджеш - Сепси 1:1 Сепси - Вииторул Констанца 1:0 Миовени - Сепси 0:2 Киндия Тырговиште - Сепси 1:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Рапид Бухарест
|6
|6
|0
|0
|18 - 1
|38
|2.
|Сепси
|6
|4
|1
|1
|11 - 2
|33
|3.
|Ботошани
|5
|3
|0
|2
|8 - 5
|32
|4.
|УТА Арад
|6
|3
|0
|3
|8 - 4
|29
|5.
|Миовени
|6
|4
|1
|1
|9 - 5
|28
|6.
|Университатя Крайова
|5
|3
|2
|0
|9 - 2
|28
|7.
|Киндия Тырговиште
|6
|1
|1
|4
|4 - 6
|22
|8.
|Динамо Бухарест
|6
|2
|1
|3
|5 - 7
|16
|9.
|Академика Клинчени
|6
|0
|0
|6
|0 - 19
|7
|10.
|Газ-Метан Медиаш
|6
|0
|0
|6
|1 - 22
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Рапид Бухарест
|4
|4
|0
|0
|15 - 1
|32
|2.
|Сепси
|3
|3
|0
|0
|10 - 1
|29
|3.
|Ботошани
|3
|2
|0
|1
|6 - 1
|29
|4.
|УТА Арад
|4
|3
|0
|1
|8 - 2
|29
|5.
|Киндия Тырговиште
|3
|0
|1
|2
|1 - 4
|19
|6.
|Миовени
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|7.
|Университатя Крайова
|2
|1
|1
|0
|5 - 1
|4
|8.
|Динамо Бухарест
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|9.
|Газ-Метан Медиаш
|3
|0
|0
|3
|1 - 5
|0
|10.
|Академика Клинчени
|3
|0
|0
|3
|0 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Университатя Крайова
|3
|2
|1
|0
|4 - 1
|24
|2.
|Миовени
|4
|2
|1
|1
|6 - 5
|22
|3.
|Динамо Бухарест
|4
|2
|0
|2
|4 - 5
|15
|4.
|Академика Клинчени
|3
|0
|0
|3
|0 - 13
|7
|5.
|Рапид Бухарест
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|6.
|Сепси
|3
|1
|1
|1
|1 - 1
|4
|7.
|Ботошани
|2
|1
|0
|1
|2 - 4
|3
|8.
|Киндия Тырговиште
|3
|1
|0
|2
|3 - 2
|3
|9.
|Газ-Метан Медиаш
|3
|0
|0
|3
|0 - 17
|1
|10.
|УТА Арад
|2
|0
|0
|2
|0 - 2
|0