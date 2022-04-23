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Румыния: Лига 1. Группа Б 2021-2022

2021-2022
Рапид Бухарест
1:0
Конец матча

Стадион:
Сепси
0'
77' Желтая карточка
Митря Богдан
1:0
80' Гол
Rares Ilie
90' Желтая карточка
Молдован Хорациу
90'+6
31
Молдован
Хорациу
77
Белу
Клаудиу
22
Сэпунару
Кристиан
27
Григоре
Драгош
11
Мораис
Жуниор
II
14
Кяйт
Маттиас
80
Ионицэ
Александру
II
23
Албу
Кристиан
8
Кырнац
Николае
71
Войтуш
Якуб
10
Rares
Ilie
33
Никзули
Роланд
88
Димитров
Радослав
44
Бэлаша
Михай
3
Митря
Богдан
20
Думитреску
Андрес
21
Бэрбуц
Кристиан
6
Паун
Николае
77
Аганович
Аднан
11
Штефэнеску
Мариус
9
Тудорие
Александру
90
Головфка
Кэтэлин
Рапид Бухарест
Сепси

История личных встреч

Рапид Бухарест
Сепси

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

История матчей

ПЛ
1:1
ПЛ
2:2

Бомбардиры внутри турнира

Рапид Бухарест
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Rares Ilie 4 0.67
Ионицэ Александру II 2 0.33
Войтуш Якуб 2 0.33
Мойсе Ромарио 2 0.33
Кырнац Николае 2 0.33
Мораис Жуниор II 1 0.17
Бэлан Адриан 1 0.17
Кяйт Маттиас 1 0.17
Antonio Sefer 1 0.17
Албу Кристиан 1 (1) 0.17
Дандя Александру 1 0.17
Сепси
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тудорие Александру 4 0.67
Митря Богдан 1 0.17
Аганович Аднан 1 0.17
Лукассен Кевин 1 0.17
Штефэнеску Мариус 1 0.17
Бэлаша Михай 1 0.17
Паун Николае 1 0.17
Асковски Стефан 0 0
Бэрбуц Кристиан 0 0
Фюлёп Иштван 0 0
Головфка Кэтэлин 0 0

Карточки

Рапид Бухарест
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сэпунару Кристиан 1 0
Мораис Жуниор II 1 0
Кырнац Николае 1 0
Молдован Хорациу 1 0
Antonio Sefer 1 0
Сепси
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Митря Богдан 2 0
Razvan Catalin Began 0 1
Бэлаша Михай 1 0
Бэрбуц Кристиан 1 0
Штефэнеску Мариус 1 0
Паун Николае 1 0

Голы по времени матча

Забито

15
1
7 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 0
4 Забивали первыми 1
2 Не забивали 5
4
27%
1
100%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
2
13%
0
0%
31-45
2
13%
0
0%
46-60
3
20%
0
0%
61-75
3
20%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

3
9
0 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 2
4 Не забивали 3
0
0%
1
11%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
2
67%
1
11%
61-75
0
0%
6
67%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

18
10
7 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 3
0 Не забивали 2
4
22%
2
20%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
2
11%
1
10%
31-45
3
17%
0
0%
46-60
5
28%
1
10%
61-75
3
17%
6
60%
76-90

Пропущено

1
3
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
1
100%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Результаты последних матчей

Рапид Бухарест
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Рапид Бухарест - Газ-Метан Медиаш 8:0 УТА Арад - Рапид Бухарест 0:2 Рапид Бухарест - Ботошани 3:0 Академика Клинчени - Рапид Бухарест 0:1
Рапид Бухарест - Динамо Бухарест 3:1 Рапид Бухарест - Академика Клинчени 1:0 Университатя Крайова - Рапид Бухарест 3:2 Рапид Бухарест - Динамо Бухарест 1:1 ЧФР Клуж - Рапид Бухарест 2:1 Рапид Бухарест - Сепси 1:1 Волунтари - Рапид Бухарест 0:0 Газ-Метан Медиаш - Рапид Бухарест 1:1 Рапид Бухарест - УТА Арад 1:1 Университатя Крайова - Рапид Бухарест 1:0 Рапид Бухарест - Ботошани 1:1 ФКСБ - Рапид Бухарест 3:1 Рапид Бухарест - Арджеш 2:0 Вииторул Констанца - Рапид Бухарест 2:0 Рапид Бухарест - Миовени 1:1 Киндия Тырговиште - Рапид Бухарест 2:2
Сепси
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Сепси - Университатя Крайова 2:1 Сепси - УТА Арад 1:0 Ботошани - Сепси 0:1 Сепси - Академика Клинчени 6:0
Динамо Бухарест - Сепси 0:0 Сепси - Миовени 3:1 Сепси - Университатя Крайова 2:1 Динамо Бухарест - Сепси 1:3 Сепси - ЧФР Клуж 0:2 Волунтари - Сепси 3:1 Рапид Бухарест - Сепси 1:1 Сепси - Газ-Метан Медиаш 2:0 УТА Арад - Сепси 1:0 Сепси - Университатя Крайова 3:1 Ботошани - Сепси 1:0 Сепси - ФКСБ 0:0 Арджеш - Сепси 1:1 Сепси - Вииторул Констанца 1:0 Миовени - Сепси 0:2 Киндия Тырговиште - Сепси 1:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Рапид Бухарест 6 6 0 0 18 - 1 38
2. Сепси 6 4 1 1 11 - 2 33
3. Ботошани 5 3 0 2 8 - 5 32
4. УТА Арад 6 3 0 3 8 - 4 29
5. Миовени 6 4 1 1 9 - 5 28
6. Университатя Крайова 5 3 2 0 9 - 2 28
7. Киндия Тырговиште 6 1 1 4 4 - 6 22
8. Динамо Бухарест 6 2 1 3 5 - 7 16
9. Академика Клинчени 6 0 0 6 0 - 19 7
10. Газ-Метан Медиаш 6 0 0 6 1 - 22 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Рапид Бухарест 4 4 0 0 15 - 1 32
2. Сепси 3 3 0 0 10 - 1 29
3. Ботошани 3 2 0 1 6 - 1 29
4. УТА Арад 4 3 0 1 8 - 2 29
5. Киндия Тырговиште 3 0 1 2 1 - 4 19
6. Миовени 2 2 0 0 3 - 0 6
7. Университатя Крайова 2 1 1 0 5 - 1 4
8. Динамо Бухарест 2 0 1 1 1 - 2 1
9. Газ-Метан Медиаш 3 0 0 3 1 - 5 0
10. Академика Клинчени 3 0 0 3 0 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Университатя Крайова 3 2 1 0 4 - 1 24
2. Миовени 4 2 1 1 6 - 5 22
3. Динамо Бухарест 4 2 0 2 4 - 5 15
4. Академика Клинчени 3 0 0 3 0 - 13 7
5. Рапид Бухарест 2 2 0 0 3 - 0 6
6. Сепси 3 1 1 1 1 - 1 4
7. Ботошани 2 1 0 1 2 - 4 3
8. Киндия Тырговиште 3 1 0 2 3 - 2 3
9. Газ-Метан Медиаш 3 0 0 3 0 - 17 1
10. УТА Арад 2 0 0 2 0 - 2 0
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Rapid-Giulesti. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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