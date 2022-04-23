Второй тайм

96' Обе команды могли выиграть сегодня, но Рапид Бухарест вырывает победу

96' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

95' Рапид Бухарест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

94' Судье надоело, что Horatiu Moldovan тянет время и он наказал его горчичником

94' Какой промах! Асковски Стефан имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!

93' Рапид Бухарест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

93' Матч возобновлен

92' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

91' Rares Ilie выносит мяч и сбавляет давление на ворота

91' Albert Stahl предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

90' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

90' Григоре Драгош выносит мяч и сбавляет давление на ворота

89' Сэпунару Кристиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

89' Сепси вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

87' Сепси вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

85' Дандя Александру пробует нанести удар издали, но Roland Niczuly держит все под контролем

84' Horatiu Moldovan взял и забрал мяч на выходе

84' Сепси вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

83' Сепси вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

83' Матч возобновлен

83' Тактическая замена. Marius Stefanescu уходит с поля и его заменяет Фюлёп Иштван

82' Матч остановлен из-за беспорядков на трибунах.

80' Команда Рапид Бухарест забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

80' Игрок команды Рапид Бухарест делает подачу своему товарищу по команде.

79' Матч возобновлен

78' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

78' Rares Ilie навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

77' Митря Богдан - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

77' О, нет. Из многообещающей позиции Тудорие Александру из команды Сепси наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.

77' Marius Stefanescu из команды Сепси делает навес прямо в штрафную.

76' Roland Niczuly взял и забрал мяч на выходе

75' Рапид Бухарест вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

74' Албу Кристиан нанес удар головой, но Roland Niczuly спокойно отбил мяч.

73' Рапид Бухарест вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

73' Рапид Бухарест вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

72' Удар от ворот произведет Сепси

71' Васвари Габриэл пробует нанести удар издали, но Horatiu Moldovan держит все под контролем

71' Marius Stefanescu из команды Сепси делает навес прямо в штрафную.

70' Сепси вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

70' Сепси вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

69' Матч возобновлен

69' Ох, нехорошо это выглядит. Тудорие Александру получил травму и медбригада забирает его с поля.

68' Тудорие Александру на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

68' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

68' Рапид Бухарест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

67' Рапид Бухарест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

67' Матч возобновлен

65' Roland Niczuly на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

65' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

64' Рапид Бухарест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

63' Сепси выполняет удар от ворот.

62' Albert Stahl нанес удар, но промахнулся очень сильно.

62' Бэлаша Михай выносит мяч и сбавляет давление на ворота

62' После удара головой, который сделал Войтуш Якуб мяч выносится вратарем на угловой

61' Рапид Бухарест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

61' Albert Stahl из команды Рапид Бухарест делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.

59' Сепси вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

58' Albert Stahl из команды Рапид Бухарест делает навес в штрафную, но там защитник опередил.

57' Рапид Бухарест вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

57' Сепси вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

57' Григоре Драгош выносит мяч и сбавляет давление на ворота

56' Рапид Бухарест вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

56' Рапид Бухарест вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

55' Тактическая замена. Белу Клаудиу уходит с поля и его заменяет Albert Stahl

54' Сепси вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

54' Матч возобновлен

53' Ох, нехорошо это выглядит. Белу Клаудиу получил травму и медбригада забирает его с поля.

53' Белу Клаудиу на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

53' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

52' Бэлаша Михай выносит мяч и сбавляет давление на ворота

51' Рапид Бухарест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

51' Албу Кристиан нанес удар издали, но голкипер отбил его обратно в поле!

50' Рапид Бухарест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

49' Сепси вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

49' Сепси вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

48' Сепси выполняет удар от ворот.

48' Ионицэ Александру II оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

48' Кяйт Маттиас нанес удар, но вратарь был начеку даже после рикошета

47' Рапид Бухарест вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

47' Удар от ворот произведет Сепси

46' Rares Ilie оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.