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Австрия: Бундеслига. Борьба за выживание 2021-2022

2021-2022
Адмира
0:0
Первый тайм: 12'

Стадион:
Хартберг
0' 12'
Лучшие коэффициенты
Адмира
Ничья
Хартберг
1.91
3.54
4.20
Все Коэффициенты
1
Ляйтнер
Андреас
15
Цвиршиц
Штефан
3
Шмидль
Филипп
84
Остшолек
Маттиас
37
Лукачевич
Леонардо
25
Эбнер
Томас
12
Малишек
Лукас
86
Stefano
Surdanovic
19
Форсагер
Вильгельм
18
Водганел
Ян
9
Мустафа
Сулиман
1
Свете
Рене
29
Фаркаш
Патрик
12
Штайнвендер
Михаэль
5
Гольнер
Манфред
14
Клем
Кристиан
23
Кайнц
Тобиас
32
Диарра
Юба
28
Хайль
Юрген
9
Айдын
Окан
24
Тадич
Дарио
10
Ниманн
Ноэль
Адмира
4-2-3-1
Хартберг
4-3-1-2

История личных встреч

Адмира
Хартберг

6 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
66.7%
4 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 0 побед

11 матчей

18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 9 побед

Первый тайм

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед

Второй тайм

9.1%
90.9%
0 побед 1 ничья 11 побед

17 матчей

29.4%
17.6%
53%
5 побед 3 ничьи 9 побед

Первый тайм

23.5%
41.2%
35.3%
4 победы 7 ничьих 6 побед

Второй тайм

23.5%
11.8%
64.7%
4 победы 2 ничьи 11 побед

История матчей

ББЗВ
1:2
Б
1:1
Б
1:1
ББЗВ
2:0
ББЗВ
0:1
Б
2:1
Б
2:3
Б
0:1
Б
4:1
ББЗВ
3:1
ББЗВ
2:1
Б
2:3
Б
0:1
ТМК
5:1
ТМК
0:0
ТМС
2:1
ТМС
1:4

Бомбардиры внутри турнира

Адмира
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кершбаум Роман 3 (3) 0.5
Stefano Surdanovic 2 0.33
Лукачевич Леонардо 1 0.17
Форсагер Вильгельм 0 0
Мустафа Сулиман 0 0
Хартберг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кайнц Тобиас 1 0.17
Juergen Lemmerer 0 0

Карточки

Адмира
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кершбаум Роман 2 0
Форсагер Вильгельм 2 0
Остшолек Маттиас 1 0
Ляйтнер Андреас 1 0
Цвиршиц Штефан 1 0
Бауэр Себастьян 1 0
Водганел Ян 1 0
Лукачевич Леонардо 1 0
Малишек Лукас 1 0
Хартберг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Свете Рене 2 0
Диарра Юба 2 0
Штайнвендер Михаэль 2 0
Тадич Дарио 1 0
Клем Кристиан 1 0
Фаркаш Патрик 1 0
Афдияй Донис 1 0
Пэйнтсил Сет 1 0
Matija Horvat 1 0
Хайль Юрген 1 0
Ниманн Ноэль 1 0

Голы по времени матча

Забито

3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 5
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
1
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 4
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
3
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
2
67%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
1
33%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Забито

6
1
3 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
1 Не забивали 4
2
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
2
33%
1
100%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

5
3
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
1
20%
2
67%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
1
33%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Адмира
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Хартберг - Адмира 1:2 Адмира - ЛАСК 1:1 Альтах - Адмира 2:2 Сваровски Тироль - Адмира 0:0
Адмира - Рид 2:0 Адмира - Аустрия Вена 1:2 Альтах - Адмира 0:2 Адмира - ЛАСК 0:3 Хартберг - Адмира 1:1 Адмира - Хорн 3:0 Адмира - Винер Виктория 6:0 Адмира - Блау-Вайс 2:3 Ред Булл Зальцбург - Адмира 1:2 Адмира - Мархфельд Маннсдорф 4:1 Адмира - Рапид Вена 1:2 Штурм - Адмира 1:1 Адмира - Вольфсбергер 0:1 Ред Булл Зальцбург - Адмира 0:0 Адмира - Рид 1:2 Аустрия Клагенфурт - Адмира 3:3
Хартберг
(20 матчей)
10%
35%
55%
2 победы 7 ничьих 11 поражений
Хартберг - Адмира 1:2 Рид - Хартберг 0:0 Хартберг - Сваровски Тироль 0:1 Хартберг - Аустрия Клагенфурт 2:4
Хартберг - ЛАСК 0:0 Альтах - Хартберг 0:0 Хартберг - Сваровски Тироль 0:1 Рид - Хартберг 2:1 Штурм - Хартберг 3:0 Аустрия Вена - Хартберг 2:0 Хартберг - Адмира 1:1 Рапид Вена - Хартберг 1:2 Хартберг - Львов 0:0 Хартберг - Шлёнск 1:2 Хартберг - Вольфсбергер 2:2 Ред Булл Зальцбург - Хартберг 2:1 Хартберг - ЛАСК 2:1 Рид - Хартберг 1:0 Хартберг - Браво 1:1 Хартберг - Аустрия Клагенфурт 0:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Адмира 0:0 6 2 4 0 7 - 4 20
2. Рид 0:0 6 1 2 3 5 - 7 19
3. ЛАСК 0:0 6 1 4 1 7 - 3 19
4. Сваровски Тироль 0:0 6 2 2 2 4 - 11 19
5. Альтах 0:0 6 2 4 0 7 - 3 16
6. Хартберг 0:0 6 0 4 2 1 - 3 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ЛАСК 0:0 3 1 1 1 6 - 2 16
2. Адмира 0:0 3 1 2 0 3 - 1 15
3. Альтах 0:0 3 0 3 0 2 - 2 9
4. Сваровски Тироль 0:0 3 0 2 1 0 - 3 2
5. Хартберг 0:0 3 0 1 2 1 - 3 1
6. Рид 0:0 3 0 1 2 3 - 5 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Рид 0:0 3 1 1 1 2 - 2 18
2. Сваровски Тироль 0:0 3 2 0 1 4 - 8 17
3. Хартберг 0:0 3 0 3 0 0 - 0 14
4. Альтах 0:0 3 2 1 0 5 - 1 7
5. Адмира 0:0 3 1 2 0 4 - 3 5
6. ЛАСК 0:0 3 0 3 0 1 - 1 3
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Адмира
Ничья
Хартберг
1.91
3.54
4.20
Все Коэффициенты
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