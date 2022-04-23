Австрия: Бундеслига. Борьба за выживание 2021-2022
0:1
23' ГолХайль Юрген
30' Желтая карточкаЦвиршиц Штефан
0:2
33' ГолТадич Дарио
35' Вторая желтая карточкаЦвиршиц Штефан
73' Желтая карточкаМалишек Лукас
0:3
75' ГолПэйнтсил Сет
1:3
90' ГолМустафа Сулиман
Ход матча
23'
0:1
30'
33'
0:2
35'
73'
75'
0:3
90'
25
Эбнер
Томас
18
Водганел
Ян
23
Кайнц
Тобиас
32
Диарра
Юба
28
Хайль
Юрген
24
Тадич
Дарио
10
Ниманн
Ноэль
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Эбнер ТомасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Водганел ЯнПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
31 Лейте ЛуанЗащитник
-
11 Ганда ЙосефПолузащитник
-
10 Эльмкис ИлайПолузащитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Херцог Андреас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Кайнц ТобиасПолузащитник
-
32 Диарра ЮбаПолузащитник
-
28 Хайль ЮргенПолузащитник
- Полузащитник
-
24 Тадич ДариоНападающий
-
10 Ниманн НоэльНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
31 Роттер ТомасПолузащитник
-
30 Пэйнтсил СетНападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Шмидт Клаус
История личных встреч
Адмира
Хартберг
6 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
66.7%
66.7%
4 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 0 побед
11 матчей
18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 9 побед
Первый тайм
27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед
Второй тайм
9.1%
90.9%
0 побед 1 ничья 11 побед
17 матчей
29.4%
17.6%
53%
5 побед 3 ничьи 9 побед
Первый тайм
23.5%
41.2%
35.3%
4 победы 7 ничьих 6 побед
Второй тайм
23.5%
11.8%
64.7%
4 победы 2 ничьи 11 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Адмира
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кершбаум Роман
|3 (3)
|0.5
|Stefano Surdanovic
|2
|0.33
|Мустафа Сулиман
|1
|0.17
|Лукачевич Леонардо
|1
|0.17
|Форсагер Вильгельм
|0
|0
|Angelo Gattermayer
|0
|0
Хартберг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тадич Дарио
|1
|0.17
|Кайнц Тобиас
|1
|0.17
|Пэйнтсил Сет
|1
|0.17
|Хайль Юрген
|1
|0.17
|Juergen Lemmerer
|0
|0
Карточки
Адмира
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Цвиршиц Штефан
|2
|1
|Кершбаум Роман
|2
|0
|Малишек Лукас
|2
|0
|Форсагер Вильгельм
|2
|0
|Остшолек Маттиас
|1
|0
|Ляйтнер Андреас
|1
|0
|Бауэр Себастьян
|1
|0
|Водганел Ян
|1
|0
|Лукачевич Леонардо
|1
|0
Хартберг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Свете Рене
|2
|0
|Диарра Юба
|2
|0
|Штайнвендер Михаэль
|2
|0
|Тадич Дарио
|1
|0
|Клем Кристиан
|1
|0
|Фаркаш Патрик
|1
|0
|Афдияй Донис
|1
|0
|Пэйнтсил Сет
|1
|0
|Matija Horvat
|1
|0
|Хайль Юрген
|1
|0
|Ниманн Ноэль
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 5
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
1
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 4
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
4
3
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
2
67%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
1
33%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Забито
6
1
3 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
1 Не забивали 4
2
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
2
33%
1
100%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
5
3
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
1
20%
2
67%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
1
33%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Адмира
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Хартберг - Адмира 1:2 Адмира - ЛАСК 1:1 Альтах - Адмира 2:2 Сваровски Тироль - Адмира 0:0
Адмира - Рид 2:0 Адмира - Аустрия Вена 1:2 Альтах - Адмира 0:2 Адмира - ЛАСК 0:3 Хартберг - Адмира 1:1 Адмира - Хорн 3:0 Адмира - Винер Виктория 6:0 Адмира - Блау-Вайс 2:3 Ред Булл Зальцбург - Адмира 1:2 Адмира - Мархфельд Маннсдорф 4:1 Адмира - Рапид Вена 1:2 Штурм - Адмира 1:1 Адмира - Вольфсбергер 0:1 Ред Булл Зальцбург - Адмира 0:0 Адмира - Рид 1:2 Аустрия Клагенфурт - Адмира 3:3
Хартберг
(20 матчей)
10%
35%
55%
2 победы 7 ничьих 11 поражений
Хартберг - Адмира 1:2 Рид - Хартберг 0:0 Хартберг - Сваровски Тироль 0:1 Хартберг - Аустрия Клагенфурт 2:4
Хартберг - ЛАСК 0:0 Альтах - Хартберг 0:0 Хартберг - Сваровски Тироль 0:1 Рид - Хартберг 2:1 Штурм - Хартберг 3:0 Аустрия Вена - Хартберг 2:0 Хартберг - Адмира 1:1 Рапид Вена - Хартберг 1:2 Хартберг - Львов 0:0 Хартберг - Шлёнск 1:2 Хартберг - Вольфсбергер 2:2 Ред Булл Зальцбург - Хартберг 2:1 Хартберг - ЛАСК 2:1 Рид - Хартберг 1:0 Хартберг - Браво 1:1 Хартберг - Аустрия Клагенфурт 0:2