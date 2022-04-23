  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Норвегия: Типпелиген
Стрёмсгодсет
0:5
Конец матча

Стадион:
Саннефьёрд
0'
0:1
15' Гол
Офкир Мохамед
33' Желтая карточка
Ньенету Франклин
0:2
41' Гол
Ньенету Франклин
0:3
63' Гол
Ньенету Франклин
0:4
71' Гол
Офкир Мохамед
0:5
80' Гол
Офкир Мохамед
90'+3

Ход матча

15'
0:1
Офкир Мохамед
(Рисан Сандер)
33'
 
Ньенету Франклин
41'
0:2
Ньенету Франклин
(Куртович Виллиам)
46'
Ипалибо Джек
Красники Крешник
 
46'
Гулликсен Тобиас
Токстад Кристоффер
 
55'
Сальвесен Ларс-Йорген
Стеневик Халлдор
 
63'
0:3
Ньенету Франклин
64'
 
Вега Дейвер
Ньенету Франклин
71'
0:4
Офкир Мохамед
72'
 
Слёрдаль Филип
Янсен Квинт
79'
 
Гуссиос Сиверт
Тветер Александер Рууд
79'
 
Айер Кинин
Рисан Сандер
80'
0:5
Офкир Мохамед
82'
Энерсен Оле
Хове Йохан
 

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 6
  • 4 Удары в створ 8
  • 11 Угловые 4
  • 1 Офсайды 1
  • 8 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 46 Владение мячом, % 54
1
Ресхольт-Мюра
Вильяр
26
Вильсвик
Ларс-Кристофер
5
Гуннарссон
Никлас
71
Валсвик
Густав
4
Грогард
Томас
8
Хове
Йохан
10
Стенгель
Херман
92
Красники
Крешник
7
Стеневик
Халлдор
9
Фрайдей
Фред
11
Токстад
Кристоффер
1
Стуревик
Якоб
2
Хокенстад
Матс
15
Jesper
Taaje
3
Янсен
Квинт
4
Ian
Smeulers
6
Рисан
Сандер
8
Куртович
Виллиам
5
Нильссон
Александер
II
7
Офкир
Мохамед
14
Тветер
Александер
Рууд
20
Ньенету
Франклин
Стрёмсгодсет
4-3-3
Саннефьёрд
4-3-3

История личных встреч

Стрёмсгодсет
Саннефьёрд

14 матчей

85.7%
14.3%
12 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

78.6%
21.4%
7.105427357601E-15%
11 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

64.3%
21.4%
14.3%
9 побед 3 ничьи 0 побед

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 4 победы

20 матчей

60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 победы

Второй тайм

45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 победы

История матчей

Т
2:0
Т
4:0
ТМК
1:0
Т
0:0
Т
3:4
Т
2:1
Т
2:0
ТМК
6:0
Т
1:2
Т
1:0
ТМК
2:2
Т
1:2
Т
3:2
ТМК
3:0
ТМС
3:0
Т
0:3
Т
4:2
Т
1:1
Т
1:0
ТМС
0:1

Результаты последних матчей

Стрёмсгодсет
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Хёугесунн - Стрёмсгодсет 0:1 Стрёмсгодсет - Мольде 1:3 Мольде - Стрёмсгодсет 3:0 Дьерв - Стрёмсгодсет 1:0
Стрёмсгодсет - Хам-Кам 1:2 Санднес - Стрёмсгодсет 0:4 Рёуфосс - Стрёмсгодсет 1:1 Одд - Стрёмсгодсет 3:2 Стрёмсгодсет - Согндаль 3:0 Русенборг - Стрёмсгодсет 2:2 Стрёмсгодсет - Хёугесунн 0:0 Лиллестрём - Стрёмсгодсет 4:1 Стрёмсгодсет - Мьёндален 1:2 Тромсё - Стрёмсгодсет 1:1 Стрёмсгодсет - Мольде 6:0 Саннефьёрд - Стрёмсгодсет 2:0 Стрёмсгодсет - Будё-Глимт 1:1 Стрёмсгодсет - Викинг 0:1 Волеренга - Стрёмсгодсет 3:0 Стабек - Стрёмсгодсет 0:0
Саннефьёрд
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Хам-Кам - Саннефьёрд 3:0 Саннефьёрд - Будё-Глимт 1:2 Хёугесунн - Саннефьёрд 1:3 Одд - Саннефьёрд 2:0
Саннефьёрд - Стабек 1:3 Рига - Саннефьёрд 1:1 Саннефьёрд - Мьёндален 3:2 Саннефьёрд - Дьерв 4:1 Саннефьёрд - Скейд 2:0 Саннефьёрд - Фрам Ларвик 3:0 Лиллестрём - Саннефьёрд 2:0 Саннефьёрд - Кристиансунд 3:2 Хёугесунн - Саннефьёрд 1:2 Саннефьёрд - Бранн 2:2 Мольде - Саннефьёрд 3:1 Будё-Глимт - Саннефьёрд 1:0 Саннефьёрд - Стрёмсгодсет 2:0 Русенборг - Саннефьёрд 4:1 Саннефьёрд - Одд 0:0 Викинг - Саннефьёрд 2:1
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    41'
    Г О О О О Л - Ньенету Франклин бьет в цель!
  • Желтая карточка
    33'
    Ньенету Франклин получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    15'
    Г О О О О Л - Офкир Мохамед бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Стрёмсгодсет 0:5 Саннефьёрд онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет

Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

БетСити

Парибет



Букмекеры

1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
Супер-кэшбэк от Winline!
Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
Фрибет 2000 рублей новым игрокам
Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000 в приложении


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 