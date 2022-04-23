  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Словакия
  4. Суперлига. Группа А 2021-2022

Словакия: Суперлига. Группа А 2021-2022

2021-2022
Жилина
1:1
Второй тайм: 51'

Стадион:
Середь
0'
25' Желтая карточка
Любичич Марин
30' Желтая карточка
Немчик Томаш
0:1
34' Гол
David Cobnan
1:1
46' Гол
Дурис Давид
51'

Ход матча

25'
 
Любичич Марин
30'
Немчик Томаш
 
34'
0:1
David Cobnan
(Чуды Мартин)
46'
Дурис Давид
(Илько Патрик)
1:1
Лучшие коэффициенты
Жилина
Ничья
Середь
1.67
4.05
4.70
Все Коэффициенты
30
Белько
Любомир
66
Руснак
Матуш
23
Минарик
Ян
25
Немчик
Томаш
28
Ананг
Бенсон
24
Слебодник
Тибор
43
Мраз
Филип
16
Илько
Патрик
10
Капралик
Адриан
19
Ямбор
Тимотей
29
Дурис
Давид
84
Чуды
Мартин
5
Любичич
Марин
11
Mihajilo
Popovic
6
Шулек
Мартин
12
Потома
Денис
10
Фабри
Андрей
14
Моронг
Адам
30
David
Cobnan
9
Юрешкин
Роко
88
Яо
Янн
Майкл
20
Дани
Иглесиас
Жилина
4-3-3
Середь
3-5-2

История личных встреч

Жилина
Середь

9 матчей

88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед

5 матчей

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

14 матчей

57.1%
28.6%
14.3%
8 побед 4 ничьи 2 победы

Первый тайм

50%
28.6%
21.4%
7 побед 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

42.9%
35.7%
21.4%
6 побед 5 ничьих 3 победы

История матчей

СГА
1:1
С
1:1
С
3:0
SLE
4:2
С
0:0
С
3:2
С
0:3
С
1:0
СГА
2:3
СГА
1:2
С
1:1
К
3:1
С
2:1
К
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Жилина
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Паур Якуб 1 0.14
Дурис Давид 1 0.14
Капралик Адриан 1 0.14
Копас Адам 1 (1) 0.14
Минарик Ян 0 0
Слебодник Тибор 0 0
Илько Патрик 0 0
Середь
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Радич Доминик 1 0.14
Mateus Oliveira III 1 0.14
Яо Янн Майкл 1 0.14
Мичин Петар 1 0.14
David Cobnan 1 0.14
Моронг Адам 0 0
Чуды Мартин 0 0

Карточки

Жилина
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Паур Якуб 2 0
Немчик Томаш 2 0
Мраз Филип 2 0
Копас Адам 1 0
Мыслович Патрик 1 0
Ананг Бенсон 1 0
Слебодник Тибор 1 0
Гоно Мирослав 1 0
Лейтнер Патрик 1 0
Овусу Ричмонд 1 0
Середь
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Любичич Марин 3 0
Фабри Андрей 1 1
Дани Иглесиас 2 0
Юрешкин Роко 2 0
Roberto Dias 1 0
Чуды Мартин 1 0
Радич Доминик 1 0
Моронг Адам 1 0
Мичин Петар 1 0
Mihajilo Popovic 1 0

Голы по времени матча

Забито

4
2
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 4
0
0%
2
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

7
5
2 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
29%
1
20%
31-45
1
14%
2
40%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
3
43%
2
40%
76-90

Забито

0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
6 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

5
5
4 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
2
40%
2
40%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Забито

4
5
1 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 3
4 Не забивали 2
0
0%
2
40%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
25%
1
20%
31-45
2
50%
1
20%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

12
10
6 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 3
2
17%
2
20%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
2
17%
2
20%
31-45
2
17%
2
20%
46-60
1
8%
1
10%
61-75
3
25%
3
30%
76-90

Результаты последних матчей

Жилина
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
ДАК - Жилина 2:0 Спартак Трнава - Жилина 1:0 Жилина - Ружомберок 0:2 Жилина - ДАК 2:2
Жилина - Спартак Трнава 0:0 Середь - Жилина 1:1 Жилина - Комарно 2:1 Жилина - Слован Братислава 2:3 ДАК - Жилина 3:1 Жилина - Земплин 2:1 Ружомберок - Жилина 5:1 Зенит - Жилина 5:0 Краснодар - Жилина 3:2 Жилина - Слован Братислава 1:1 Тренчин - Жилина 1:3 Жилина - Спартак Трнава 0:1 Сеница - Жилина 2:2 Жилина - Татран Липтовски-Микулаш 2:2 Погронье - Жилина 1:2 Жилина - Злате Моравце 4:1
Середь
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Середь - Спартак Трнава 0:2 Середь - Ружомберок 1:3 ДАК - Середь 0:0 Слован Братислава - Середь 5:1
Середь - Жилина 1:1 Спартак Трнава - Середь 0:1 Середь - Злате Моравце 2:1 Сеница - Середь 1:2 Земплин - Середь 0:1 Середь - Спартак Трнава 0:1 Татран Липтовски-Микулаш - Середь 1:1 Середь - Тренчин 4:2 Слован Братислава - Середь 2:0 Середь - Погронье 3:1 ДАК - Середь 1:3 Ружомберок - Середь 3:1 Середь - Жилина 1:1 Злате Моравце - Середь 2:2 Середь - Сеница 2:1 Середь - Земплин 0:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Слован Братислава 6 4 2 0 13 - 5 67
2. Ружомберок 6 3 3 0 10 - 3 53
3. Спартак Трнава 6 2 2 2 4 - 3 53
4. ДАК 6 1 3 2 7 - 10 42
5. Середь 1:1 7 1 3 3 5 - 12 38
6. Жилина 1:1 7 0 3 4 6 - 12 33
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спартак Трнава 3 1 0 2 1 - 2 48
2. Ружомберок 3 1 2 0 4 - 1 46
3. Жилина 1:1 4 0 2 2 5 - 8 32
4. Слован Братислава 3 2 1 0 9 - 3 7
5. ДАК 3 1 2 0 3 - 1 5
6. Середь 1:1 3 0 1 2 2 - 6 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Слован Братислава 3 2 1 0 4 - 2 60
2. ДАК 3 0 1 2 4 - 9 37
3. Середь 1:1 4 1 2 1 3 - 6 37
4. Ружомберок 3 2 1 0 6 - 2 7
5. Спартак Трнава 3 1 2 0 3 - 1 5
6. Жилина 1:1 3 0 1 2 1 - 4 1
  • Второй тайм
  • Описание гола
    46'
    Г О О О О Л - Дурис Давид бьет в цель!
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    34'
    Г О О О О Л - David Cobnan бьет в цель!
  • Желтая карточка
    30'
    Немчик Томаш получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    25'
    Любичич Марин получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Жилина
Ничья
Середь
1.67
4.05
4.70
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Жилина 1:1 Середь онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет

Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

БетСити

Парибет



Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Жилина
Середь

Букмекеры

1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
Фрибет 2000 рублей новым игрокам
Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000 в приложении
Супер-кэшбэк от Winline!
Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 