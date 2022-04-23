Словакия: Суперлига. Группа А 2021-2022
1:1
Конец матча
Стадион: Стадион под Дубном
25' Желтая карточкаЛюбичич Марин
29' Желтая карточкаНемчик Томаш
0:1
34' ГолDavid Cobnan
1:1
46' ГолДурис Давид
86' Желтая карточкаMateus Oliveira III
88' Желтая карточкаШулек Мартин
90' Желтая карточкаДани Иглесиас
Ход матча
25'
29'
34'
0:1
46'
1:1
88'
90'
66
Руснак
Матуш
23
Минарик
Ян
25
Немчик
Томаш
28
Ананг
Бенсон
43
Мраз
Филип
16
Илько
Патрик
29
Дурис
Давид
84
Чуды
Мартин
12
Потома
Денис
10
Фабри
Андрей
14
Моронг
Адам
30
David
Cobnan
88
Яо
Янн
Майкл
- Основной состав
- Вратарь
-
66 Руснак МатушЗащитник
-
23 Минарик ЯнЗащитник
-
25 Немчик ТомашЗащитник
-
28 Ананг БенсонЗащитник
- Полузащитник
-
43 Мраз ФилипПолузащитник
-
16 Илько ПатрикПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
29 Дурис ДавидНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
33 Копас АдамЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
37 Mario Sauer
-
Главный тренер: Кернак Петер
- Основной состав
-
84 Чуды МартинВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Потома ДенисПолузащитник
-
10 Фабри АндрейПолузащитник
-
14 Моронг АдамПолузащитник
-
30 David CobnanПолузащитник
- Полузащитник
-
88 Яо Янн МайклНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
93 Гаша РоманНападающий
-
-
-
Главный тренер: Juraj Jarabek
История личных встреч
Жилина
Середь
9 матчей
88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед
5 матчей
60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Первый тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
14 матчей
57.1%
28.6%
14.3%
8 побед 4 ничьи 2 победы
Первый тайм
50%
28.6%
21.4%
7 побед 4 ничьи 3 победы
Второй тайм
42.9%
35.7%
21.4%
6 побед 5 ничьих 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Жилина
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дурис Давид
|2
|0.29
|Паур Якуб
|1
|0.14
|Капралик Адриан
|1
|0.14
|Копас Адам
|1 (1)
|0.14
|Илько Патрик
|0
|0
|Минарик Ян
|0
|0
|Слебодник Тибор
|0
|0
Середь
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Радич Доминик
|1
|0.14
|Mateus Oliveira III
|1
|0.14
|Яо Янн Майкл
|1
|0.14
|Мичин Петар
|1
|0.14
|David Cobnan
|1
|0.14
|Моронг Адам
|0
|0
|Чуды Мартин
|0
|0
Карточки
Жилина
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Паур Якуб
|2
|0
|Немчик Томаш
|2
|0
|Мраз Филип
|2
|0
|Копас Адам
|1
|0
|Мыслович Патрик
|1
|0
|Ананг Бенсон
|1
|0
|Слебодник Тибор
|1
|0
|Гоно Мирослав
|1
|0
|Лейтнер Патрик
|1
|0
|Овусу Ричмонд
|1
|0
Середь
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Любичич Марин
|3
|0
|Дани Иглесиас
|3
|0
|Фабри Андрей
|1
|1
|Юрешкин Роко
|2
|0
|Roberto Dias
|1
|0
|Чуды Мартин
|1
|0
|Шулек Мартин
|1
|0
|Радич Доминик
|1
|0
|Моронг Адам
|1
|0
|Mateus Oliveira III
|1
|0
|Мичин Петар
|1
|0
|Mihajilo Popovic
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
5
3
1 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 3
4 Не забивали 4
0
0%
2
67%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
1
33%
31-45
3
60%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
8
6
3 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
38%
1
17%
31-45
1
13%
3
50%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
3
38%
2
33%
76-90
Забито
0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
7 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
5
5
4 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
2
40%
2
40%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Забито
5
6
1 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 4
4 Не забивали 2
0
0%
2
33%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
20%
2
33%
31-45
3
60%
1
17%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
13
11
7 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 4
2
15%
2
18%
1-15
2
15%
0
0%
16-30
3
23%
2
18%
31-45
2
15%
3
27%
46-60
1
8%
1
9%
61-75
3
23%
3
27%
76-90
Результаты последних матчей
Жилина
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
ДАК - Жилина 2:0 Спартак Трнава - Жилина 1:0 Жилина - Ружомберок 0:2 Жилина - ДАК 2:2
Жилина - Спартак Трнава 0:0 Середь - Жилина 1:1 Жилина - Комарно 2:1 Жилина - Слован Братислава 2:3 ДАК - Жилина 3:1 Жилина - Земплин 2:1 Ружомберок - Жилина 5:1 Зенит - Жилина 5:0 Краснодар - Жилина 3:2 Жилина - Слован Братислава 1:1 Тренчин - Жилина 1:3 Жилина - Спартак Трнава 0:1 Сеница - Жилина 2:2 Жилина - Татран Липтовски-Микулаш 2:2 Погронье - Жилина 1:2 Жилина - Злате Моравце 4:1
Середь
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Середь - Спартак Трнава 0:2 Середь - Ружомберок 1:3 ДАК - Середь 0:0 Слован Братислава - Середь 5:1
Середь - Жилина 1:1 Спартак Трнава - Середь 0:1 Середь - Злате Моравце 2:1 Сеница - Середь 1:2 Земплин - Середь 0:1 Середь - Спартак Трнава 0:1 Татран Липтовски-Микулаш - Середь 1:1 Середь - Тренчин 4:2 Слован Братислава - Середь 2:0 Середь - Погронье 3:1 ДАК - Середь 1:3 Ружомберок - Середь 3:1 Середь - Жилина 1:1 Злате Моравце - Середь 2:2 Середь - Сеница 2:1 Середь - Земплин 0:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Слован Братислава
|6
|4
|2
|0
|13 - 5
|67
|2.
|Ружомберок
|6
|3
|3
|0
|10 - 3
|53
|3.
|Спартак Трнава
|6
|2
|2
|2
|4 - 3
|53
|4.
|ДАК
|6
|1
|3
|2
|7 - 10
|42
|5.
|Середь
|7
|1
|3
|3
|5 - 12
|38
|6.
|Жилина
|7
|0
|3
|4
|6 - 12
|33
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спартак Трнава
|3
|1
|0
|2
|1 - 2
|48
|2.
|Ружомберок
|3
|1
|2
|0
|4 - 1
|46
|3.
|Жилина
|4
|0
|2
|2
|5 - 8
|32
|4.
|Слован Братислава
|3
|2
|1
|0
|9 - 3
|7
|5.
|ДАК
|3
|1
|2
|0
|3 - 1
|5
|6.
|Середь
|3
|0
|1
|2
|2 - 6
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Слован Братислава
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|60
|2.
|ДАК
|3
|0
|1
|2
|4 - 9
|37
|3.
|Середь
|4
|1
|2
|1
|3 - 6
|37
|4.
|Ружомберок
|3
|2
|1
|0
|6 - 2
|7
|5.
|Спартак Трнава
|3
|1
|2
|0
|3 - 1
|5
|6.
|Жилина
|3
|0
|1
|2
|1 - 4
|1