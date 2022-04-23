Словакия: Суперлига. Группа Б 2021-2022
0:0
Второй тайм: 49'
Стадион: NTC Poprad
5' Желтая карточкаLadji Malle
13' Желтая карточкаКапор Милован
0:0
14' Не забитый пенальтиTomas Stas
30' Желтая карточкаШимчак Милан
Ход матча
5'
13'
14'
0:0
30'
23
Adam
Krcik
25
Наги
Рихард
20
Пинте
Патрик
11
Tomas
Stas
13
Jakub
Svec
23
Шимчак
Милан
20
Dan
Ozvolda
19
Ladji
Malle
31
Лачны
Милош
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Adam KrcikЗащитник
- Защитник
-
25 Наги РихардЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Пинте ПатрикПолузащитник
-
11 Tomas StasПолузащитник
-
13 Jakub SvecПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Lukas BielakПолузащитник
- Полузащитник
-
-
21 Adam Matos
-
17 Peter Vosko
-
14 Tobias Divis
-
-
30 Matej Luksch
-
-
Главный тренер: Marek Petrus
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Шимчак МиланЗащитник
-
20 Dan OzvoldaПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Ladji MalleПолузащитник
- Полузащитник
-
31 Лачны МилошНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
52 Adam PajerНападающий
-
71 Хриен МартинНападающий
-
27 Ivan Straka
-
-
-
-
Главный тренер: Peter Lerant
История личных встреч
Татран Липтовски-Микулаш
Погронье
5 матчей
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
60%
60%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
80%
20%
4 победы 0 ничьих 0 побед
6 матчей
50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Первый тайм
83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 5 побед
11 матчей
36.4%
36.4%
27.2%
4 победы 4 ничьи 3 победы
Первый тайм
27.3%
72.7%
3 победы 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
36.4%
18.2%
45.4%
4 победы 2 ничьи 5 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Татран Липтовски-Микулаш
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Dragan Andric
|4
|0.57
|Thomas Gerat
|2
|0.29
|Luboslav Laura
|1
|0.14
|Наги Рихард
|1
|0.14
|Tomas Stas
|1
|0.14
|Peter Vosko
|1
|0.14
|Frantisek Pavuk
|0
|0
|Jakub Svec
|0
|0
|Пинте Патрик
|0
|0
|Adam Krcik
|0
|0
Погронье
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Стайнгубел Кристиан
|1
|0.14
|Лачны Милош
|1
|0.14
|Martin Klabnik
|1
|0.14
|Мигалик Ярослав
|0
|0
|Dan Ozvolda
|0
|0
Карточки
Татран Липтовски-Микулаш
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Thomas Gerat
|1
|0
|Наги Рихард
|1
|0
|Adrian Kacerik
|1
|0
|Kristian Flak
|1
|0
Погронье
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Adam Pajer
|2
|1
|Стайнгубел Кристиан
|2
|1
|Лачны Милош
|3
|0
|Шимчак Милан
|3
|0
|Dan Ozvolda
|2
|0
|Бангала Давид
|2
|0
|Martin Klabnik
|1
|0
|Капор Милован
|1
|0
|Благут Патрик
|1
|0
|Шматлак Марьян
|1
|0
|Andrej Strba
|1
|0
|Ladji Malle
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
5
1
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
60%
0
0%
76-90
Пропущено
5
5
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
2
40%
1
20%
46-60
1
20%
1
20%
61-75
0
0%
3
60%
76-90
Забито
5
3
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
3 Не забивали 4
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
1
20%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
2
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
10
4
4 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 3
1 Не забивали 3
0
0%
1
25%
1-15
1
10%
1
25%
16-30
3
30%
0
0%
31-45
2
20%
1
25%
46-60
1
10%
1
25%
61-75
3
30%
0
0%
76-90
Пропущено
6
7
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
2
33%
1
14%
31-45
2
33%
1
14%
46-60
1
17%
1
14%
61-75
0
0%
3
43%
76-90
Результаты последних матчей
Татран Липтовски-Микулаш
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Сеница - Татран Липтовски-Микулаш 0:3 Татран Липтовски-Микулаш - Земплин 3:1 Татран Липтовски-Микулаш - Тренчин 0:3 Погронье - Татран Липтовски-Микулаш 1:1
Злате Моравце - Татран Липтовски-Микулаш 0:1 Татран Липтовски-Микулаш - Сеница 2:1 Тренчин - Татран Липтовски-Микулаш 2:2 Татран Липтовски-Микулаш - Ружомберок 3:2 Татран Липтовски-Микулаш - Злате Моравце 0:0 Погронье - Татран Липтовски-Микулаш 2:2 Татран Липтовски-Микулаш - Середь 1:1 Сеница - Татран Липтовски-Микулаш 1:0 Татран Липтовски-Микулаш - Земплин 0:1 Жилина - Татран Липтовски-Микулаш 2:2 Татран Липтовски-Микулаш - Спартак Трнава 0:2 Татран Липтовски-Микулаш - ДАК 1:0 Слован Братислава - Татран Липтовски-Микулаш 4:0 Татран Липтовски-Микулаш - Тренчин 2:1 Ружомберок - Татран Липтовски-Микулаш 4:1 Злате Моравце - Татран Липтовски-Микулаш 2:2
Погронье
(20 матчей)
10%
20%
70%
2 победы 4 ничьи 14 поражений
Погронье - Тренчин 1:1 Сеница - Погронье 2:1 Земплин - Погронье 1:0 Погронье - Татран Липтовски-Микулаш 1:1
Сеница - Погронье 3:2 Тренчин - Погронье 2:0 Погронье - Злате Моравце 0:1 MFK Vranov nad Toplou - Погронье 1:2 Ружомберок - Погронье 1:0 Погронье - Слован Братислава 3:4 Тренчин - Погронье 3:0 Погронье - Татран Липтовски-Микулаш 2:2 Погронье - Сеница 0:1 ДАК - Погронье 2:0 Погронье - Злате Моравце 0:2 Середь - Погронье 3:1 Погронье - Жилина 1:2 Земплин - Погронье 0:2 Погронье - Спартак Трнава 0:2 Погронье - Ружомберок 2:2