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Словакия: Суперлига. Группа Б 2021-2022

2021-2022
Татран Липтовски-Микулаш
0:0
Второй тайм: 49'

Стадион:
Погронье
0'
5' Желтая карточка
Ladji Malle
13' Желтая карточка
Капор Милован
0:0
14' Не забитый пенальти
Tomas Stas
30' Желтая карточка
Шимчак Милан
49'

Ход матча

5'
 
Ladji Malle
13'
 
Капор Милован
14'
Tomas Stas
0:0
30'
 
Шимчак Милан
46'
 
Adam Pajer
Шматлак Марьян
46'
 
Хриен Мартин
Ladji Malle
Лучшие коэффициенты
Татран Липтовски-Микулаш
Ничья
Погронье
1.55
4.45
6.65
Все Коэффициенты
29
Свачек
Доминик
23
Adam
Krcik
18
Шинделарж
Мартин
25
Наги
Рихард
26
Frantisek
Pavuk
9
Rastislav
Vaclavik
8
Thomas
Gerat
20
Пинте
Патрик
11
Tomas
Stas
13
Jakub
Svec
22
Dragan
Andric
89
Ле
Гянг
Патрик
6
Andrej
Strba
38
Martin
Klabnik
3
Капор
Милован
23
Шимчак
Милан
20
Dan
Ozvolda
99
Шматлак
Марьян
18
Благут
Патрик
19
Ladji
Malle
35
Мигалик
Ярослав
31
Лачны
Милош
Татран Липтовски-Микулаш
4-2-3-1
Погронье
4-2-3-1

История личных встреч

Татран Липтовски-Микулаш
Погронье

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

60%
60%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

80%
20%
4 победы 0 ничьих 0 побед

6 матчей

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 5 побед

11 матчей

36.4%
36.4%
27.2%
4 победы 4 ничьи 3 победы

Первый тайм

27.3%
72.7%
3 победы 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

36.4%
18.2%
45.4%
4 победы 2 ничьи 5 побед

История матчей

СГБ
1:1
С
2:2
С
5:1
ВЛ
2:1
ВЛ
1:1
ВЛ
2:1
ВЛ
2:0
ВЛПВК
3:2
ВЛПВК
2:0
ВЛПВК
0:0
ВЛПВК
4:0

Бомбардиры внутри турнира

Татран Липтовски-Микулаш
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Dragan Andric 4 0.57
Thomas Gerat 2 0.29
Luboslav Laura 1 0.14
Наги Рихард 1 0.14
Tomas Stas 1 0.14
Peter Vosko 1 0.14
Frantisek Pavuk 0 0
Jakub Svec 0 0
Пинте Патрик 0 0
Adam Krcik 0 0
Погронье
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Стайнгубел Кристиан 1 0.14
Лачны Милош 1 0.14
Martin Klabnik 1 0.14
Мигалик Ярослав 0 0
Dan Ozvolda 0 0

Карточки

Татран Липтовски-Микулаш
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Thomas Gerat 1 0
Наги Рихард 1 0
Adrian Kacerik 1 0
Kristian Flak 1 0
Погронье
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Adam Pajer 2 1
Стайнгубел Кристиан 2 1
Лачны Милош 3 0
Шимчак Милан 3 0
Dan Ozvolda 2 0
Бангала Давид 2 0
Martin Klabnik 1 0
Капор Милован 1 0
Благут Патрик 1 0
Шматлак Марьян 1 0
Andrej Strba 1 0
Ladji Malle 1 0

Голы по времени матча

Забито

5
1
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
60%
0
0%
76-90

Пропущено

5
5
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
2
40%
1
20%
46-60
1
20%
1
20%
61-75
0
0%
3
60%
76-90

Забито

5
3
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
3 Не забивали 4
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
1
20%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

10
4
4 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 3
1 Не забивали 3
0
0%
1
25%
1-15
1
10%
1
25%
16-30
3
30%
0
0%
31-45
2
20%
1
25%
46-60
1
10%
1
25%
61-75
3
30%
0
0%
76-90

Пропущено

6
7
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
2
33%
1
14%
31-45
2
33%
1
14%
46-60
1
17%
1
14%
61-75
0
0%
3
43%
76-90

Результаты последних матчей

Татран Липтовски-Микулаш
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Сеница - Татран Липтовски-Микулаш 0:3 Татран Липтовски-Микулаш - Земплин 3:1 Татран Липтовски-Микулаш - Тренчин 0:3 Погронье - Татран Липтовски-Микулаш 1:1
Злате Моравце - Татран Липтовски-Микулаш 0:1 Татран Липтовски-Микулаш - Сеница 2:1 Тренчин - Татран Липтовски-Микулаш 2:2 Татран Липтовски-Микулаш - Ружомберок 3:2 Татран Липтовски-Микулаш - Злате Моравце 0:0 Погронье - Татран Липтовски-Микулаш 2:2 Татран Липтовски-Микулаш - Середь 1:1 Сеница - Татран Липтовски-Микулаш 1:0 Татран Липтовски-Микулаш - Земплин 0:1 Жилина - Татран Липтовски-Микулаш 2:2 Татран Липтовски-Микулаш - Спартак Трнава 0:2 Татран Липтовски-Микулаш - ДАК 1:0 Слован Братислава - Татран Липтовски-Микулаш 4:0 Татран Липтовски-Микулаш - Тренчин 2:1 Ружомберок - Татран Липтовски-Микулаш 4:1 Злате Моравце - Татран Липтовски-Микулаш 2:2
Погронье
(20 матчей)
10%
20%
70%
2 победы 4 ничьи 14 поражений
Погронье - Тренчин 1:1 Сеница - Погронье 2:1 Земплин - Погронье 1:0 Погронье - Татран Липтовски-Микулаш 1:1
Сеница - Погронье 3:2 Тренчин - Погронье 2:0 Погронье - Злате Моравце 0:1 MFK Vranov nad Toplou - Погронье 1:2 Ружомберок - Погронье 1:0 Погронье - Слован Братислава 3:4 Тренчин - Погронье 3:0 Погронье - Татран Липтовски-Микулаш 2:2 Погронье - Сеница 0:1 ДАК - Погронье 2:0 Погронье - Злате Моравце 0:2 Середь - Погронье 3:1 Погронье - Жилина 1:2 Земплин - Погронье 0:2 Погронье - Спартак Трнава 0:2 Погронье - Ружомберок 2:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Тренчин 2:0 6 4 1 1 12 - 3 38
2. Татран Липтовски-Микулаш 0:0 7 4 2 1 10 - 6 35
3. Сеница 0:0 7 2 1 4 8 - 14 34
4. Земплин 0:0 7 3 2 2 6 - 6 34
5. Злате Моравце 0:2 6 2 1 3 5 - 7 26
6. Погронье 0:0 7 0 3 4 3 - 8 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Земплин 0:0 4 3 1 0 3 - 0 33
2. Татран Липтовски-Микулаш 0:0 4 2 1 1 5 - 5 28
3. Погронье 0:0 3 0 2 1 2 - 3 12
4. Тренчин 2:0 2 2 0 0 6 - 1 6
5. Сеница 0:0 3 2 0 1 4 - 5 6
6. Злате Моравце 0:2 4 1 1 2 4 - 6 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Тренчин 2:0 4 2 1 1 6 - 2 32
2. Сеница 0:0 4 0 1 3 4 - 9 28
3. Злате Моравце 0:2 2 1 0 1 1 - 1 22
4. Татран Липтовски-Микулаш 0:0 3 2 1 0 5 - 1 7
5. Земплин 0:0 3 0 1 2 3 - 6 1
6. Погронье 0:0 4 0 1 3 1 - 5 1
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    30'
    Шимчак Милан получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    14'
    ОН ПРОМАЗАЛ - Tomas Stas пробил пенальти, но не смог забить!
  • Желтая карточка
    13'
    Капор Милован получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    5'
    Ladji Malle получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Татран Липтовски-Микулаш
Ничья
Погронье
1.55
4.45
6.65
Все Коэффициенты
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