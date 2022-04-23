Испания: Кубок Короля 2021-2022
1:1
Первый тайм: 36'
Стадион: Олимпийский стадион (Севилья)
5' Желтая карточкаГабриэль Паулиста
1:0
11' ГолИглесиас Борха
14' Желтая карточкаКарвалью Вилльям
1:1
30' ГолДуро Уго
Ход матча
11'
1:0
14'
30'
1:1
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
1 Удары по воротам 0
-
1 Удары в створ 1
-
0 Угловые 0
-
2 Офсайды 1
-
4 Нарушения правил 7
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
72 Владение мячом, % 28
Владение мячом
15
Морено
Алекс
10
Солер
Карлос
14
Гайя
Хосе
19
Дуро
Уго
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Морено АлексЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Силва РуиВратарь
- Защитник
- Защитник
-
23 Сабали ЮссуфЗащитник
-
33 Миранда ХуанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Виллиан ЖозеНападающий
-
Главный тренер: Пеллегрини Мануэль
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Солер КарлосПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Гайя ХосеПолузащитник
-
19 Дуро УгоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
24 Джюмарт ЭрайЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
32 Васкес ХесусПолузащитник
-
11 Кошта ЭлдерПолузащитник
-
21 Хиль БрианПолузащитник
-
22 Андре МаркосНападающий
-
Главный тренер: Бордалас Пепе
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
- Под вопросом
История личных встреч
Бетис
Валенсия
11 матчей
72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
63.6%
45.5%
7 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
63.6%
27.3%
9.1%
7 побед 3 ничьи 0 побед
15 матчей
13.3%
86.7%
0 побед 2 ничьи 13 побед
Первый тайм
26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 10 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 11 побед
26 матчей
30.8%
19.2%
50%
8 побед 5 ничьих 13 побед
Первый тайм
26.9%
34.6%
38.5%
7 побед 9 ничьих 10 побед
Второй тайм
26.9%
30.8%
42.3%
7 побед 8 ничьих 11 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Бетис
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Иглесиас Борха
|5
|0.63
|Карвалью Вилльям
|2
|0.25
|Фекир Набиль
|2
|0.25
|Каналес Серхио
|2
|0.25
|Хуанми Мигель
|2
|0.25
|Лаинес Диего
|2
|0.25
|Хоакин Санчес
|2 (1)
|0.25
|Тельо Кристиан
|1
|0.13
|Бартра Марк
|1
|0.13
|Руибаль Айтор
|1
|0.13
|Виллиан Жозе
|1 (1)
|0.13
|Виктор Руис
|0
|0
|Бельерин Эктор
|0
|0
|Морено Алекс
|0
|0
Валенсия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дуро Уго
|2
|0.25
|Гуэдеш Гонсалу
|2
|0.25
|Андре Маркос
|2
|0.25
|Муса Юнус
|2
|0.25
|Черышев Денис
|1
|0.13
|Солер Карлос
|1
|0.13
|Вальехо Ману
|1
|0.13
|Гильямон Уго
|1
|0.13
|Коба Куандреди
|1
|0.13
|Рачич Урош
|0
|0
Карточки
Бетис
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Карвалью Вилльям
|2
|0
|Бартра Марк
|1
|0
|Силва Руи
|1
|0
|Виллиан Жозе
|1
|0
|Морено Алекс
|1
|0
|Фекир Набиль
|1
|0
Валенсия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Макси Гомес
|1
|1
|Габриэль Паулиста
|2
|0
|Дьякаби Муктар
|2
|0
|Фулкье Димитри
|1
|0
|Гайя Хосе
|1
|0
|Джюмарт Эрай
|1
|0
|Альдерете Омар
|1
|0
|Рачич Урош
|1
|0
|Дуро Уго
|1
|0
|Муса Юнус
|1
|0
|Гильямон Уго
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
3
10
1 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 4
5 Не забивали 2
0
0%
2
20%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
1
33%
1
10%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
1
33%
2
20%
61-75
1
33%
1
10%
76-90
0
0%
2
20%
91-120
Пропущено
2
3
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Забито
17
3
7 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 2
2 Не забивали 5
3
18%
0
0%
1-15
4
24%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
4
24%
0
0%
46-60
2
12%
0
0%
61-75
2
12%
1
33%
76-90
2
12%
0
0%
91-120
Пропущено
3
1
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
2
67%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Забито
20
13
8 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 6
0 Не забивали 0
3
15%
2
15%
1-15
4
20%
2
15%
16-30
1
5%
2
15%
31-45
4
20%
1
8%
46-60
3
15%
2
15%
61-75
3
15%
2
15%
76-90
2
10%
2
15%
91-120
Пропущено
5
4
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 4
2
40%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
2
40%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Бетис
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Бетис - Эльче 0:1 Реал Сосьедад - Бетис 0:0 Кадис - Бетис 1:2 Бетис - Осасуна 4:1
Сельта - Бетис 0:0 Айнтрахт Фр - Бетис 1:1 Бетис - Атлетик Б 1:0 Бетис - Айнтрахт Фр 1:2 Бетис - Атлетико М 1:3 Бетис - Райо Вальекано 1:1 Севилья - Бетис 2:1 Бетис - Зенит 0:0 Бетис - Мальорка 2:1 Зенит - Бетис 2:3 Леванте - Бетис 2:4 Райо Вальекано - Бетис 1:2 Бетис - Вильярреал 0:2 Реал Сосьедад - Бетис 0:4 Эспаньол - Бетис 1:4 Бетис - Алавес 4:0
Валенсия
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Вильярреал - Валенсия 2:0 Валенсия - Осасуна 1:2 Райо Вальекано - Валенсия 1:1 Валенсия - Кадис 0:0
Эльче - Валенсия 0:1 Хетафе - Валенсия 0:0 Валенсия - Гранада 3:1 Валенсия - Атлетик Б 1:0 Мальорка - Валенсия 0:1 Валенсия - Барселона 1:4 Алавес - Валенсия 2:1 Атлетик Б - Валенсия 1:1 Валенсия - Реал Сосьедад 0:0 Валенсия - Кадис 2:1 Атлетико М - Валенсия 3:2 Валенсия - Севилья 1:1 Атлетико Балеарес - Валенсия 0:1 Реал Мадрид - Валенсия 4:1 Картахена - Валенсия 1:2 Валенсия - Эспаньол 1:2
1/8 финала
1/4 финала
1/2 финала
Финал
0 Бетис
0 Валенсия
- 1:1 БЕТ-ВАЛ
Прогнозы на матч Бетис 1:1 Валенсия
Исход игры
Бетис
64.4% (76)
Ничья
16.1% (19)
Валенсия
19.5% (23)
Тотал 2.5
Больше
60% (63)
Меньше
40% (42)
Обе команды забьют
Да
74.29% (78)
Нет
25.71% (27)
Популярный счёт
2:1 Бетис
38.1% (45)
1:0 Бетис
19.5% (23)
1:1 Ничья
12.7% (15)
1:2 Валенсия
10.2% (12)
2:2 Ничья
2.5% (3)
0:1 Валенсия
1.7% (2)
2:0 Бетис
1.7% (2)
4:1 Бетис
1.7% (2)
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