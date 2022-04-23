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Испания: Кубок Короля 2021-2022

2021-2022
Бетис
1:1
Первый тайм: 36'

Стадион:
Валенсия
0'
5' Желтая карточка
Габриэль Паулиста
1:0
11' Гол
Иглесиас Борха
14' Желтая карточка
Карвалью Вилльям
1:1
30' Гол
Дуро Уго
36'

Ход матча

5'
 
Габриэль Паулиста
11'
Иглесиас Борха
(Бельерин Эктор)
1:0
14'
Карвалью Вилльям
 
30'
1:1
Дуро Уго
(Мориба Илайкс)

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 1 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 1
  • 0 Угловые 0
  • 2 Офсайды 1
  • 4 Нарушения правил 7
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 72 Владение мячом, % 28

Владение мячом

Прогнозы 118
Бетис 64.4% (76)
X 16.1% (19)
Валенсия 19.5% (23)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Бетис
Ничья
Валенсия
2.20
3.54
3.78
Все Коэффициенты
Новости
25
Браво
Клаудио
19
Бельерин
Эктор
16
Песселья
Херман
5
Бартра
Марк
15
Морено
Алекс
21
Гидо
Родригес
14
Карвалью
Вилльям
10
Каналес
Серхио
8
Фекир
Набиль
7
Хуанми
Мигель
9
Иглесиас
Борха
28
Мамардашвили
Георгий
12
Дьякаби
Муктар
5
Габриэль
Паулиста
15
Альдерете
Омар
20
Фулкье
Димитри
10
Солер
Карлос
6
Гильямон
Уго
23
Мориба
Илайкс
14
Гайя
Хосе
19
Дуро
Уго
7
Гуэдеш
Гонсалу
Бетис
4-2-3-1
Валенсия
3-5-2

История личных встреч

Бетис
Валенсия

11 матчей

72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

63.6%
45.5%
7 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

63.6%
27.3%
9.1%
7 побед 3 ничьи 0 побед

15 матчей

13.3%
86.7%
0 побед 2 ничьи 13 побед

Первый тайм

26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 10 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 11 побед

26 матчей

30.8%
19.2%
50%
8 побед 5 ничьих 13 побед

Первый тайм

26.9%
34.6%
38.5%
7 побед 9 ничьих 10 побед

Второй тайм

26.9%
30.8%
42.3%
7 побед 8 ничьих 11 побед

История матчей

ЛЛ
4:1
ЛЛ
2:2
ЛЛ
0:2
ЛЛ
2:1
ЛЛ
2:1
П
1:2
КК
1:0
КК
2:2
П
0:0
П
2:0
П
3:6
П
0:0
П
2:3
П
1:0
П
0:0
П
5:0
П
3:1
П
3:0
П
1:0
П
4:0
П
2:1
П
1:2
П
3:2
ПД
3:1
КК
2:1
КК
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Бетис
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Иглесиас Борха 5 0.63
Карвалью Вилльям 2 0.25
Фекир Набиль 2 0.25
Каналес Серхио 2 0.25
Хуанми Мигель 2 0.25
Лаинес Диего 2 0.25
Хоакин Санчес 2 (1) 0.25
Тельо Кристиан 1 0.13
Бартра Марк 1 0.13
Руибаль Айтор 1 0.13
Виллиан Жозе 1 (1) 0.13
Виктор Руис 0 0
Бельерин Эктор 0 0
Морено Алекс 0 0
Валенсия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дуро Уго 2 0.25
Гуэдеш Гонсалу 2 0.25
Андре Маркос 2 0.25
Муса Юнус 2 0.25
Черышев Денис 1 0.13
Солер Карлос 1 0.13
Вальехо Ману 1 0.13
Гильямон Уго 1 0.13
Коба Куандреди 1 0.13
Рачич Урош 0 0

Карточки

Бетис
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Карвалью Вилльям 2 0
Бартра Марк 1 0
Силва Руи 1 0
Виллиан Жозе 1 0
Морено Алекс 1 0
Фекир Набиль 1 0
Валенсия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Макси Гомес 1 1
Габриэль Паулиста 2 0
Дьякаби Муктар 2 0
Фулкье Димитри 1 0
Гайя Хосе 1 0
Джюмарт Эрай 1 0
Альдерете Омар 1 0
Рачич Урош 1 0
Дуро Уго 1 0
Муса Юнус 1 0
Гильямон Уго 1 0

Голы по времени матча

Забито

3
10
1 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 4
5 Не забивали 2
0
0%
2
20%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
1
33%
1
10%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
1
33%
2
20%
61-75
1
33%
1
10%
76-90
0
0%
2
20%
91-120

Пропущено

2
3
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

17
3
7 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 2
2 Не забивали 5
3
18%
0
0%
1-15
4
24%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
4
24%
0
0%
46-60
2
12%
0
0%
61-75
2
12%
1
33%
76-90
2
12%
0
0%
91-120

Пропущено

3
1
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
2
67%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

20
13
8 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 6
0 Не забивали 0
3
15%
2
15%
1-15
4
20%
2
15%
16-30
1
5%
2
15%
31-45
4
20%
1
8%
46-60
3
15%
2
15%
61-75
3
15%
2
15%
76-90
2
10%
2
15%
91-120

Пропущено

5
4
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 4
2
40%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Бетис
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Бетис - Эльче 0:1 Реал Сосьедад - Бетис 0:0 Кадис - Бетис 1:2 Бетис - Осасуна 4:1
Сельта - Бетис 0:0 Айнтрахт Фр - Бетис 1:1 Бетис - Атлетик Б 1:0 Бетис - Айнтрахт Фр 1:2 Бетис - Атлетико М 1:3 Бетис - Райо Вальекано 1:1 Севилья - Бетис 2:1 Бетис - Зенит 0:0 Бетис - Мальорка 2:1 Зенит - Бетис 2:3 Леванте - Бетис 2:4 Райо Вальекано - Бетис 1:2 Бетис - Вильярреал 0:2 Реал Сосьедад - Бетис 0:4 Эспаньол - Бетис 1:4 Бетис - Алавес 4:0
Валенсия
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Вильярреал - Валенсия 2:0 Валенсия - Осасуна 1:2 Райо Вальекано - Валенсия 1:1 Валенсия - Кадис 0:0
Эльче - Валенсия 0:1 Хетафе - Валенсия 0:0 Валенсия - Гранада 3:1 Валенсия - Атлетик Б 1:0 Мальорка - Валенсия 0:1 Валенсия - Барселона 1:4 Алавес - Валенсия 2:1 Атлетик Б - Валенсия 1:1 Валенсия - Реал Сосьедад 0:0 Валенсия - Кадис 2:1 Атлетико М - Валенсия 3:2 Валенсия - Севилья 1:1 Атлетико Балеарес - Валенсия 0:1 Реал Мадрид - Валенсия 4:1 Картахена - Валенсия 1:2 Валенсия - Эспаньол 1:2
1/8 финала
1 Жирона
2 Райо Вальекано
2 Мальорка
1 Эспаньол
2 Реал Сосьедад
0 Атлетико М
2 Бетис
1 Севилья
3 Атлетик Б
2 Барселона
1 Эльче
2 Реал Мадрид
0 Атлетико Балеарес
1 Валенсия
2 Спортинг Хихон
4 Кадис
1/4 финала
1 Райо Вальекано
0 Мальорка
0 Реал Сосьедад
4 Бетис
1 Атлетик Б
0 Реал Мадрид
2 Валенсия
1 Кадис
1/2 финала
2 Райо Вальекано
3 Бетис
1 Атлетик Б
2 Валенсия
Финал
0 Бетис
0 Валенсия
  • Первый тайм
  • 35'
    Вольная борьба пошла. Браво сыграл на выходе, уверенно мяч забрав, Дуро помешал киперу быстро ввести его в игру, подтолкнув сбоку. Чилиец же терпеть не стал и толкнул соперника уже всем телом. Тот повалился на газон.
  • 33'
    Фулкье находит пространство на правой бровке, принимает передачу и несильно простреливает в штрафную. У ближней её границы пас прерывают.
  • Описание гола
    30'
    ГО-О-О-О-О-О-Л! Дуро, 1:1! Прошла контратака у валенсийцев, выскочил Дуро по центру из-за спин защитников, принял заброс Морибы из глубины, сблизился с Клаудио Браво и эффектно подсёк мяч над голкипером!
  • 28'
    А что тут? Неаккуратный пас назад от Фулкье, и забирает мяч в руки Мамардашвили. К тому же, могло быть подозрение на фол в стыке с Иглесиасом. Но расценили этот эпизод во всех смыслах как игровой.
  • 27'
    Гидо чисто и эффектно в подкате около центральной линии отбирает мяч у Фулкье, разворачивая атаку в обратную сторону.
  • 25'
    Прошла длинная диагональ к левому краю атаки валенсийцев, однако успели затем защитники "Бетиса" вернуться на свои позиции.
  • 23'
    Бельерин справа вошёл вдоль лицевой во вратарскую и наудачу покатил назад, где толком никого не оказалось, кроме защитников "Валенсии".
  • 21'
    Хуанми не смог должным образом подстроиться под кросс слева и пробил головой в сторону от ворот.
  • Фол, нарушение
    20'
    Ещё одно нарушение от Гильямона - в этот раз на бровке против Борхи Иглесиаса.
  • 18'
    Длинная передача в направлении Иглесиаса, тот ведёт борьбу с Дьякаби, но подыгрывает себе рукой.
  • 17'
    Фекир задевает по ноге Фулкье, а наставник "Валенсии" Хосе Бордалас эмоционально реагирует на эпизод, требуя, видимо, наказания в виде карточки для алжирца.
  • Фол, нарушение
    16'
    Продолжаются у нас нарушения. Гильямон теперь фолит на чужой половине недалеко от центрального круга.
  • Желтая карточка
    14'
    Да, справедливая жёлтая. Гуэдеш выполнил рывок по центру, а Карвалью проиграл позицию и снёс форварда "Валенсии".
  • 13'
    Хороший прострел Гуэдеша справа в штрафную "Бетиса", успевают там подчистить защитники.
  • Описание гола
    11'

    ГО-О-О-О-О-Л! Иглесиас, 1:0! Бельерин нашёл пространство у правой бровки, принял передачу накоротке и навесил к центру штрафной, где Борха Иглесиас выиграл верх и сильным ударом головой по центру послал мяч под перекладину! Просто и эффективно.

  • 9'
    Надёжно играет в обороне Бельерин, опередив Гуэдеша и аккуратно вынеся за боковую.
  • 8'
    Вдоль левой бровки прошла передача на Борху Иглесиаса, а Дьякаби был рядом и оперативно выбил в аут.
  • Офсайд
    7'
    Фекир выполнил подачу со стандарта на дальнюю штангу, куда рановато стартовали партнёры, офсайд.
  • Желтая карточка
    5'
    Паулиста в неигровой ситуации толкает Борху Иглесиаса, жёлтая.
  • Фол, нарушение
    4'
    Гуэдеш на бровке ведёт борьбу за мяч, который отскакивает ему в руку, прямо с размаху ладонью ударяет по мячу португалец. Но неумышленно.
  • 3'
    Фекир подобрал мяч на линии штрафной и начал движение вперёд, однако уткнулся в спину защитника.
  • Офсайд
    2'
    Каналес поторопился с подключением на левом краю атаки "Бетиса" и залез в офсайд.
  • 1'
    Быструю атаку провела "Валенсия", и получил Гуэдеш мяч на правом краю штрафной, однако не сумел там под давлением обострить, пришлось отдавать назад.
  • Первый тайм начался
    1'
    Матч начался!
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio de La Cartuja. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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Прогнозы на матч Бетис 1:1 Валенсия

Исход игры
Бетис
64.4% (76)
Ничья
16.1% (19)
Валенсия
19.5% (23)
Тотал 2.5
Больше
60% (63)
Меньше
40% (42)
Обе команды забьют
Да
74.29% (78)
Нет
25.71% (27)
Популярный счёт
2:1 Бетис
38.1% (45)
1:0 Бетис
19.5% (23)
1:1 Ничья
12.7% (15)
1:2 Валенсия
10.2% (12)
2:2 Ничья
2.5% (3)
0:1 Валенсия
1.7% (2)
2:0 Бетис
1.7% (2)
4:1 Бетис
1.7% (2)
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Бетис
Валенсия

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