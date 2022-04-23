Гидо чисто и эффектно в подкате около центральной линии отбирает мяч у Фулкье, разворачивая атаку в обратную сторону.

А что тут? Неаккуратный пас назад от Фулкье, и забирает мяч в руки Мамардашвили. К тому же, могло быть подозрение на фол в стыке с Иглесиасом. Но расценили этот эпизод во всех смыслах как игровой.

ГО-О-О-О-О-О-Л! Дуро, 1:1! Прошла контратака у валенсийцев, выскочил Дуро по центру из-за спин защитников, принял заброс Морибы из глубины, сблизился с Клаудио Браво и эффектно подсёк мяч над голкипером!

Фулкье находит пространство на правой бровке, принимает передачу и несильно простреливает в штрафную. У ближней её границы пас прерывают.

Вольная борьба пошла. Браво сыграл на выходе, уверенно мяч забрав, Дуро помешал киперу быстро ввести его в игру, подтолкнув сбоку. Чилиец же терпеть не стал и толкнул соперника уже всем телом. Тот повалился на газон.

25' Прошла длинная диагональ к левому краю атаки валенсийцев, однако успели затем защитники "Бетиса" вернуться на свои позиции.

23' Бельерин справа вошёл вдоль лицевой во вратарскую и наудачу покатил назад, где толком никого не оказалось, кроме защитников "Валенсии".

21' Хуанми не смог должным образом подстроиться под кросс слева и пробил головой в сторону от ворот.

20' Ещё одно нарушение от Гильямона - в этот раз на бровке против Борхи Иглесиаса.

18' Длинная передача в направлении Иглесиаса, тот ведёт борьбу с Дьякаби, но подыгрывает себе рукой.

17' Фекир задевает по ноге Фулкье, а наставник "Валенсии" Хосе Бордалас эмоционально реагирует на эпизод, требуя, видимо, наказания в виде карточки для алжирца.

16' Продолжаются у нас нарушения. Гильямон теперь фолит на чужой половине недалеко от центрального круга.

14' Да, справедливая жёлтая. Гуэдеш выполнил рывок по центру, а Карвалью проиграл позицию и снёс форварда "Валенсии".

13' Хороший прострел Гуэдеша справа в штрафную "Бетиса", успевают там подчистить защитники.

11' ГО-О-О-О-О-Л! Иглесиас, 1:0! Бельерин нашёл пространство у правой бровки, принял передачу накоротке и навесил к центру штрафной, где Борха Иглесиас выиграл верх и сильным ударом головой по центру послал мяч под перекладину! Просто и эффективно.

9' Надёжно играет в обороне Бельерин, опередив Гуэдеша и аккуратно вынеся за боковую.

8' Вдоль левой бровки прошла передача на Борху Иглесиаса, а Дьякаби был рядом и оперативно выбил в аут.

7' Фекир выполнил подачу со стандарта на дальнюю штангу, куда рановато стартовали партнёры, офсайд.

5' Паулиста в неигровой ситуации толкает Борху Иглесиаса, жёлтая.

4' Гуэдеш на бровке ведёт борьбу за мяч, который отскакивает ему в руку, прямо с размаху ладонью ударяет по мячу португалец. Но неумышленно.

3' Фекир подобрал мяч на линии штрафной и начал движение вперёд, однако уткнулся в спину защитника.

2' Каналес поторопился с подключением на левом краю атаки "Бетиса" и залез в офсайд.

1' Быструю атаку провела "Валенсия", и получил Гуэдеш мяч на правом краю штрафной, однако не сумел там под давлением обострить, пришлось отдавать назад.