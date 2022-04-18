  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Испания
  4. Кубок Короля 2021-2022

Испания: Кубок Короля 2021-2022

2021-2022
Бетис
 
Позже

Стадион:
Валенсия
Прогнозы 40
Бетис 50% (20)
X 22.5% (9)
Валенсия 27.5% (11)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Бетис
Ничья
Валенсия
2.19
3.56
3.72
Все Коэффициенты
Новости

История личных встреч

Бетис
Валенсия

11 матчей

72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

63.6%
45.5%
7 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

63.6%
27.3%
9.1%
7 побед 3 ничьи 0 побед

15 матчей

13.3%
86.7%
0 побед 2 ничьи 13 побед

Первый тайм

26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 10 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 11 побед

26 матчей

30.8%
19.2%
50%
8 побед 5 ничьих 13 побед

Первый тайм

26.9%
34.6%
38.5%
7 побед 9 ничьих 10 побед

Второй тайм

26.9%
30.8%
42.3%
7 побед 8 ничьих 11 побед

История матчей

ЛЛ
4:1
ЛЛ
2:2
ЛЛ
0:2
ЛЛ
2:1
ЛЛ
2:1
П
1:2
КК
1:0
КК
2:2
П
0:0
П
2:0
П
3:6
П
0:0
П
2:3
П
1:0
П
0:0
П
5:0
П
3:1
П
3:0
П
1:0
П
4:0
П
2:1
П
1:2
П
3:2
ПД
3:1
КК
2:1
КК
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Бетис
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Иглесиас Борха 4 0.57
Карвалью Вилльям 2 0.29
Фекир Набиль 2 0.29
Каналес Серхио 2 0.29
Хуанми Мигель 2 0.29
Лаинес Диего 2 0.29
Хоакин Санчес 2 (1) 0.29
Тельо Кристиан 1 0.14
Бартра Марк 1 0.14
Руибаль Айтор 1 0.14
Виллиан Жозе 1 (1) 0.14
Виктор Руис 0 0
Морено Алекс 0 0
Валенсия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дуро Уго 2 0.29
Гуэдеш Гонсалу 2 0.29
Андре Маркос 2 0.29
Муса Юнус 2 0.29
Черышев Денис 1 0.14
Солер Карлос 1 0.14
Вальехо Ману 1 0.14
Гильямон Уго 1 0.14
Коба Куандреди 1 0.14
Рачич Урош 0 0

Карточки

Бетис
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бартра Марк 1 0
Карвалью Вилльям 1 0
Силва Руи 1 0
Виллиан Жозе 1 0
Морено Алекс 1 0
Фекир Набиль 1 0
Валенсия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Макси Гомес 1 1
Дьякаби Муктар 2 0
Фулкье Димитри 1 0
Гайя Хосе 1 0
Габриэль Паулиста 1 0
Джюмарт Эрай 1 0
Альдерете Омар 1 0
Рачич Урош 1 0
Дуро Уго 1 0
Муса Юнус 1 0
Гильямон Уго 1 0

Голы по времени матча

Забито

3
10
1 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 4
5 Не забивали 2
0
0%
2
20%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
1
33%
1
10%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
1
33%
2
20%
61-75
1
33%
1
10%
76-90
0
0%
2
20%
91-120

Пропущено

2
3
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

17
3
7 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 2
2 Не забивали 5
3
18%
0
0%
1-15
4
24%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
4
24%
0
0%
46-60
2
12%
0
0%
61-75
2
12%
1
33%
76-90
2
12%
0
0%
91-120

Пропущено

3
1
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
2
67%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

20
13
8 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 6
0 Не забивали 0
3
15%
2
15%
1-15
4
20%
2
15%
16-30
1
5%
2
15%
31-45
4
20%
1
8%
46-60
3
15%
2
15%
61-75
3
15%
2
15%
76-90
2
10%
2
15%
91-120

Пропущено

5
4
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 4
2
40%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Бетис
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Бетис - Эльче 0:1 Реал Сосьедад - Бетис 0:0 Кадис - Бетис 1:2 Бетис - Осасуна 4:1
Сельта - Бетис 0:0 Айнтрахт Фр - Бетис 1:1 Бетис - Атлетик Б 1:0 Бетис - Айнтрахт Фр 1:2 Бетис - Атлетико М 1:3 Бетис - Райо Вальекано 1:1 Севилья - Бетис 2:1 Бетис - Зенит 0:0 Бетис - Мальорка 2:1 Зенит - Бетис 2:3 Леванте - Бетис 2:4 Райо Вальекано - Бетис 1:2 Бетис - Вильярреал 0:2 Реал Сосьедад - Бетис 0:4 Эспаньол - Бетис 1:4 Бетис - Алавес 4:0
Валенсия
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Вильярреал - Валенсия 2:0 Валенсия - Осасуна 1:2 Райо Вальекано - Валенсия 1:1 Валенсия - Кадис 0:0
Эльче - Валенсия 0:1 Хетафе - Валенсия 0:0 Валенсия - Гранада 3:1 Валенсия - Атлетик Б 1:0 Мальорка - Валенсия 0:1 Валенсия - Барселона 1:4 Алавес - Валенсия 2:1 Атлетик Б - Валенсия 1:1 Валенсия - Реал Сосьедад 0:0 Валенсия - Кадис 2:1 Атлетико М - Валенсия 3:2 Валенсия - Севилья 1:1 Атлетико Балеарес - Валенсия 0:1 Реал Мадрид - Валенсия 4:1 Картахена - Валенсия 1:2 Валенсия - Эспаньол 1:2
1/8 финала
1 Жирона
2 Райо Вальекано
2 Мальорка
1 Эспаньол
2 Реал Сосьедад
0 Атлетико М
2 Бетис
1 Севилья
3 Атлетик Б
2 Барселона
1 Эльче
2 Реал Мадрид
0 Атлетико Балеарес
1 Валенсия
2 Спортинг Хихон
4 Кадис
1/4 финала
1 Райо Вальекано
0 Мальорка
0 Реал Сосьедад
4 Бетис
1 Атлетик Б
0 Реал Мадрид
2 Валенсия
1 Кадис
1/2 финала
2 Райо Вальекано
3 Бетис
1 Атлетик Б
2 Валенсия
Финал
0 Бетис
0 Валенсия
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Бетис - Валенсия от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 23 апреля 2022, осталось 2 дня 11 часов.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 40
    Бетис 50% (20)
    X 22.5% (9)
    Валенсия 27.5% (11)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Бетис
    Ничья
    Валенсия
    2.19
    3.56
    3.72
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Бетис - Валенсия онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    БетСити

    Парибет



    Прогнозы на матч Бетис - Валенсия

    Исход игры
    Бетис
    50% (20)
    Ничья
    22.5% (9)
    Валенсия
    27.5% (11)
    Тотал 2.5
    Больше
    58.97% (23)
    Меньше
    41.03% (16)
    Обе команды забьют
    Да
    82.05% (32)
    Нет
    17.95% (7)
    Популярный счёт
    2:1 Бетис
    32.5% (13)
    1:1 Ничья
    22.5% (9)
    1:2 Валенсия
    20% (8)
    1:0 Бетис
    10% (4)
    4:1 Бетис
    5% (2)
    0:1 Валенсия
    5% (2)
    Конкурс прогнозов

    Ваш прогноз

    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Бетис
    Валенсия

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Фрибет 2000 рублей новым игрокам
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000 в приложении
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!


    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     