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  3. Норвегия: Первый дивизион
Бранн
1:1
Конец матча

Стадион: Зрители: 10768
Согндаль
0'
18' Желтая карточка
Кнудсен Фредрик
1:0
38' Гол
Моберг Вегар
40' Желтая карточка
Расмуссен Матиас
69' Вторая желтая карточка
Расмуссен Матиас
1:1
80' Гол
Йоунссон Йоунатан
83' Желтая карточка
Йоунссон Йоунатан
86' Желтая карточка
Кроне Свенн
90'+4
1
Дингеланд
Матиас
13
Кроне
Свенн
3
Кнудсен
Фредрик
5
Сковгор
Андреас
21
Кристиансен
Рубен
7
Расмуссен
Матиас
19
Нильсен
Сиверт
6
Моберг
Вегар
10
Frederik
Boersting
20
Селанн-Хеггебе
Эуне
9
Кастро
Никлас
1
Фей
Рензе
5
Гуннарссон
Хердюр-Инги
26
Andreas
van
der
Spa
4
Росет
Мартин-Уве
13
Фло
Пер-Эгиль
11
Ховен
Андреас
19
Матисен
Ульрик
8
Ингимюндарсон
Вальдимар
27
Sondre
Oerjasaeter
18
Kristoffer
Hoven
15
Kristoffer
Nessoe
Бранн
4-3-3
Согндаль
4-4-2

История личных встреч

Бранн
Согндаль

14 матчей

92.9%
7.1%
13 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

57.1%
35.7%
7.2%
8 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

78.6%
21.4%
7.105427357601E-15%
11 побед 3 ничьи 0 побед

13 матчей

23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 10 побед

Первый тайм

46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 8 побед

Второй тайм

53.8%
46.2%
0 побед 7 ничьих 6 побед

27 матчей

48.1%
14.8%
37.1%
13 побед 4 ничьи 10 побед

Первый тайм

29.6%
40.7%
29.7%
8 побед 11 ничьих 8 побед

Второй тайм

40.7%
37%
22.3%
11 побед 10 ничьих 6 побед

История матчей

ТМК
0:3
ТМК
4:1
К
1:2
ТМК
3:2
ТМК
3:0
ТМК
0:1
Т
2:1
Т
2:3
ТМК
1:2
ТМК
0:0
Т
0:0
ТМК
2:2
Т
2:0
ТМК
2:1
ПД
0:0
ПД
0:4
ТМС
3:0
Т
2:1
Т
2:1
ТМС
1:0
ТМС
1:0
Т
1:0
Т
3:1
Т
2:0
Т
5:0
Т
1:0
Т
2:0

Результаты последних матчей

Бранн
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Скейд - Бранн 2:3 Бранн - Осане 1:1 Ранхейм - Бранн 0:4 Согндаль - Бранн 0:3
Олесунн - Бранн 0:2 КФУМ - Бранн 1:0 Бранн - Дьерв 4:4 Бранн - Сарпсборг-08 2:1 Будё-Глимт - Бранн 2:2 Бранн - Мольде 0:1 Саннефьёрд - Бранн 2:2 Бранн - Русенборг 2:2 Волеренга - Бранн 1:0 Бранн - Викинг 0:2 Одд - Бранн 3:3 Бранн - Стабек 1:1 Мьёндален - Бранн 1:1 Бранн - Кристиансунд 3:1 Харстад - Бранн 0:5 Тромсё - Бранн 1:1
Согндаль
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Согндаль - Брюне 2:1 Стабек - Согндаль 0:0 Согндаль - Рёуфосс 2:0 Согндаль - Бранн 0:3
Согндаль - Олесунн 1:1 Волеренга - Согндаль 1:1 Стрёмсгодсет - Согндаль 3:0 КФУМ - Согндаль 1:0 Улленсакер-Киса - Согндаль 2:1 Согндаль - Старт 1:1 Согндаль - Стйордалс Блинк 1:1 КФУМ - Согндаль 3:1 Санднес - Согндаль 0:2 Стрёммен - Согндаль 0:2 Согндаль - Хам-Кам 1:1 Олесунн - Согндаль 3:0 Согндаль - Дьерв 1:1 Осане - Согндаль 1:0 Согндаль - Брюне 0:0 Согндаль - Осане 0:2
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    40'
    Расмуссен Матиас получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    38'
    Г О О О О Л - Моберг Вегар бьет в цель!
  • Желтая карточка
    18'
    Кнудсен Фредрик получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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