Словакия: Суперлига. Группа А 2021-2022
2:0
Второй тайм: 56'
Стадион: Народны (Тегельне Поле)
14' Желтая карточкаКашия Гурам
1:0
27' ГолЗмрхаль Яромир
2:0
46' ГолРабиу Ибрахим
48' Желтая карточкаКружляк Доминик
54' Желтая карточкаЛоват Лукас
Ход матча
14'
27'
1:0
46'
2:0
48'
54'
18
Грнчар
Давид
36
Ловат
Лукас
78
Пинту
Алекс
74
Санто
Регё
- Основной состав
- Вратарь
-
18 Грнчар ДавидЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
36 Ловат ЛукасЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
14 Абена МинтиЗащитник
-
25 Пощек ЛукашЗащитник
- Защитник
-
3 Уче АгбоПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Грин ЭндриПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Вайсс Владимир
- Основной состав
- Вратарь
-
78 Пинту АлексЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
74 Санто РегёПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
29 Бёгь ФеренцЗащитник
- Полузащитник
-
19 Нджие СейниПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Муму БрахимПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Joao Pedro
История личных встреч
Слован Братислава
ДАК
17 матчей
88.2%
11.8%
15 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
70.6%
35.3%
12 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
58.8%
35.3%
5.9%
10 побед 6 ничьих 0 побед
12 матчей
41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 7 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 8 ничьих 3 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 6 ничьих 7 побед
29 матчей
51.7%
24.1%
24.2%
15 побед 7 ничьих 7 побед
Первый тайм
41.4%
48.3%
10.3%
12 побед 14 ничьих 3 победы
Второй тайм
34.5%
41.4%
24.1%
10 побед 12 ничьих 7 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Слован Братислава
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вайсс Владимир
|3 (1)
|0.6
|Шапоньич Иван
|2
|0.4
|Грин Эндри
|2
|0.4
|Барсегян Тигран
|1
|0.2
|Рабиу Ибрахим
|1
|0.2
|Змрхаль Яромир
|1
|0.2
|Кашия Гурам
|1
|0.2
|Мраз Самуэл
|1
|0.2
|Уче Агбо
|0
|0
|Вернон де Марко
|0
|0
|Мустафич Ален
|0
|0
ДАК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Муму Брахим
|2
|0.4
|Балог Норберт
|1
|0.2
|Верлинден Тибо
|1
|0.2
|Балич Андрия
|0
|0
|Крстович Никола
|0
|0
Карточки
Слован Братислава
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вайсс Владимир
|3
|0
|Ловат Лукас
|2
|0
|Мустафич Ален
|2
|0
|Канкава Джаба
|1
|0
|Кашия Гурам
|1
|0
|Божиков Васил
|1
|0
ДАК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кружляк Доминик
|2
|0
|Мухамедбегович Ахмет
|2
|0
|Пинту Алекс
|2
|0
|Андрезиньо Андре
|1
|0
|Балог Норберт
|1
|0
|Балич Андрия
|1
|0
|Андзуана Иоан
|1
|0
|Верлинден Тибо
|1
|0
|Шарани Зуберу
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
6
3
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
1
33%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
2
67%
76-90
Пропущено
2
6
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
1
50%
1
17%
76-90
Забито
4
1
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90
Пропущено
2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Забито
10
4
3 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
0 Не забивали 1
1
10%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
20%
2
50%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
4
40%
2
50%
76-90
Пропущено
4
7
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
2
29%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
1
25%
2
29%
76-90
Результаты последних матчей
Слован Братислава
(20 матчей)
60%
35%
5%
12 побед 7 ничьих 1 поражение
Тренчин - Слован Братислава 0:0 Спартак Трнава - Слован Братислава 0:1 Слован Братислава - Середь 5:1 Слован Братислава - Злате Моравце 2:0
Слован Братислава - Ружомберок 1:1 Жилина - Слован Братислава 2:3 Ружомберок - Слован Братислава 0:2 Слован Братислава - Спартак Трнава 0:0 Погронье - Слован Братислава 3:4 Слован Братислава - Сеница 5:0 Спартак Москва - Слован Братислава 2:2 Жилина - Слован Братислава 1:1 Слован Братислава - ДАК 0:0 Копенгаген - Слован Братислава 2:0 Злате Моравце - Слован Братислава 1:2 Слован Братислава - Середь 2:0 Слован Братислава - ПАОК 0:0 Земплин - Слован Братислава 1:2 Слован Братислава - Ружомберок 1:0 Линкольн - Слован Братислава 1:4
ДАК
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
ДАК - Середь 0:0 Жилина - ДАК 2:2 ДАК - Спартак Трнава 1:1 Ружомберок - ДАК 4:1
ДАК - Жилина 3:1 Злате Моравце - ДАК 2:0 Спартак Трнава - ДАК 1:1 ДАК - Ружомберок 0:0 Слован Братислава - ДАК 0:0 ДАК - Погронье 2:0 Тренчин - ДАК 0:1 ДАК - Сеница 1:0 ДАК - Середь 1:3 Татран Липтовски-Микулаш - ДАК 1:0 ДАК - Земплин 1:0 Жилина - ДАК 0:2 ДАК - Злате Моравце 4:2 ДАК - Спартак Трнава 0:3 Ружомберок - ДАК 1:2 ДАК - Слован Братислава 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Слован Братислава
|2:0
|5
|4
|1
|0
|12 - 4
|66
|2.
|Ружомберок
|1:0
|5
|3
|2
|0
|8 - 2
|52
|3.
|Спартак Трнава
|5
|1
|2
|2
|2 - 3
|50
|4.
|ДАК
|0:2
|5
|0
|3
|2
|4 - 9
|39
|5.
|Середь
|0:1
|5
|1
|2
|2
|3 - 7
|37
|6.
|Жилина
|5
|0
|2
|3
|5 - 9
|32
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спартак Трнава
|3
|1
|0
|2
|1 - 2
|48
|2.
|Ружомберок
|1:0
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|45
|3.
|Жилина
|3
|0
|1
|2
|4 - 7
|31
|4.
|Слован Братислава
|2:0
|3
|2
|1
|0
|8 - 2
|7
|5.
|ДАК
|0:2
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|6.
|Середь
|0:1
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Слован Братислава
|2:0
|2
|2
|0
|0
|4 - 2
|59
|2.
|ДАК
|0:2
|3
|0
|1
|2
|3 - 8
|37
|3.
|Середь
|0:1
|3
|1
|1
|1
|2 - 5
|36
|4.
|Ружомберок
|1:0
|3
|2
|1
|0
|4 - 1
|7
|5.
|Спартак Трнава
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|6.
|Жилина
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1