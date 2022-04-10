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Словакия: Суперлига. Группа А 2021-2022

2021-2022
Слован Братислава
2:0
Второй тайм: 56'

Стадион:
ДАК
0'
14' Желтая карточка
Кашия Гурам
1:0
27' Гол
Змрхаль Яромир
2:0
46' Гол
Рабиу Ибрахим
48' Желтая карточка
Кружляк Доминик
54' Желтая карточка
Ловат Лукас
56'

Ход матча

14'
Кашия Гурам
 
27'
Змрхаль Яромир
1:0
46'
 
Андрезиньо Андре
Санто Регё
46'
Рабиу Ибрахим
(Мустафич Ален)
2:0
48'
 
Кружляк Доминик
54'
Ловат Лукас
 
Лучшие коэффициенты
Слован Братислава
Ничья
ДАК
1.46
4.40
6.35
Все Коэффициенты
1
Хован
Адриан
18
Грнчар
Давид
4
Кашия
Гурам
29
Божиков
Васил
36
Ловат
Лукас
16
Мустафич
Ален
10
Рабиу
Ибрахим
20
Канкава
Джаба
7
Вайсс
Владимир
21
Змрхаль
Яромир
9
Шапоньич
Иван
22
Веселинов
Даниэл
78
Пинту
Алекс
24
Кружляк
Доминик
5
Мухамедбегович
Ахмет
14
Цыганик
Андрей
74
Санто
Регё
77
Небыла
Себастьян
8
Димун
Милан
23
Верлинден
Тибо
45
Крстович
Никола
11
Балог
Норберт
Слован Братислава
4-2-3-1
ДАК
4-4-2

История личных встреч

Слован Братислава
ДАК

17 матчей

88.2%
11.8%
15 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

70.6%
35.3%
12 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

58.8%
35.3%
5.9%
10 побед 6 ничьих 0 побед

12 матчей

41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 7 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 8 ничьих 3 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 6 ничьих 7 побед

29 матчей

51.7%
24.1%
24.2%
15 побед 7 ничьих 7 побед

Первый тайм

41.4%
48.3%
10.3%
12 побед 14 ничьих 3 победы

Второй тайм

34.5%
41.4%
24.1%
10 побед 12 ничьих 7 побед

История матчей

С
0:0
С
1:1
СГА
0:1
СГА
2:2
С
3:1
С
1:1
СГА
1:3
С
2:0
С
5:2
СГА
1:0
СГА
3:1
С
0:1
С
3:2
С
0:1
С
2:0
С
2:1
С
1:1
С
1:0
С
1:0
С
3:2
С
0:2
С
1:0
С
1:1
С
0:3
С
0:1
С
0:1
С
1:1
С
2:1
С
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Слован Братислава
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вайсс Владимир 3 (1) 0.6
Шапоньич Иван 2 0.4
Грин Эндри 2 0.4
Барсегян Тигран 1 0.2
Рабиу Ибрахим 1 0.2
Змрхаль Яромир 1 0.2
Кашия Гурам 1 0.2
Мраз Самуэл 1 0.2
Уче Агбо 0 0
Вернон де Марко 0 0
Мустафич Ален 0 0
ДАК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Муму Брахим 2 0.4
Балог Норберт 1 0.2
Верлинден Тибо 1 0.2
Балич Андрия 0 0
Крстович Никола 0 0

Карточки

Слован Братислава
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вайсс Владимир 3 0
Ловат Лукас 2 0
Мустафич Ален 2 0
Канкава Джаба 1 0
Кашия Гурам 1 0
Божиков Васил 1 0
ДАК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кружляк Доминик 2 0
Мухамедбегович Ахмет 2 0
Пинту Алекс 2 0
Андрезиньо Андре 1 0
Балог Норберт 1 0
Балич Андрия 1 0
Андзуана Иоан 1 0
Верлинден Тибо 1 0
Шарани Зуберу 1 0

Голы по времени матча

Забито

6
3
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
1
33%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
2
67%
76-90

Пропущено

2
6
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
1
50%
1
17%
76-90

Забито

4
1
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Пропущено

2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

10
4
3 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
0 Не забивали 1
1
10%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
20%
2
50%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
4
40%
2
50%
76-90

Пропущено

4
7
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
2
29%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
1
25%
2
29%
76-90

Результаты последних матчей

Слован Братислава
(20 матчей)
60%
35%
5%
12 побед 7 ничьих 1 поражение
Тренчин - Слован Братислава 0:0 Спартак Трнава - Слован Братислава 0:1 Слован Братислава - Середь 5:1 Слован Братислава - Злате Моравце 2:0
Слован Братислава - Ружомберок 1:1 Жилина - Слован Братислава 2:3 Ружомберок - Слован Братислава 0:2 Слован Братислава - Спартак Трнава 0:0 Погронье - Слован Братислава 3:4 Слован Братислава - Сеница 5:0 Спартак Москва - Слован Братислава 2:2 Жилина - Слован Братислава 1:1 Слован Братислава - ДАК 0:0 Копенгаген - Слован Братислава 2:0 Злате Моравце - Слован Братислава 1:2 Слован Братислава - Середь 2:0 Слован Братислава - ПАОК 0:0 Земплин - Слован Братислава 1:2 Слован Братислава - Ружомберок 1:0 Линкольн - Слован Братислава 1:4
ДАК
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
ДАК - Середь 0:0 Жилина - ДАК 2:2 ДАК - Спартак Трнава 1:1 Ружомберок - ДАК 4:1
ДАК - Жилина 3:1 Злате Моравце - ДАК 2:0 Спартак Трнава - ДАК 1:1 ДАК - Ружомберок 0:0 Слован Братислава - ДАК 0:0 ДАК - Погронье 2:0 Тренчин - ДАК 0:1 ДАК - Сеница 1:0 ДАК - Середь 1:3 Татран Липтовски-Микулаш - ДАК 1:0 ДАК - Земплин 1:0 Жилина - ДАК 0:2 ДАК - Злате Моравце 4:2 ДАК - Спартак Трнава 0:3 Ружомберок - ДАК 1:2 ДАК - Слован Братислава 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Слован Братислава 2:0 5 4 1 0 12 - 4 66
2. Ружомберок 1:0 5 3 2 0 8 - 2 52
3. Спартак Трнава 5 1 2 2 2 - 3 50
4. ДАК 0:2 5 0 3 2 4 - 9 39
5. Середь 0:1 5 1 2 2 3 - 7 37
6. Жилина 5 0 2 3 5 - 9 32
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спартак Трнава 3 1 0 2 1 - 2 48
2. Ружомберок 1:0 2 1 1 0 4 - 1 45
3. Жилина 3 0 1 2 4 - 7 31
4. Слован Братислава 2:0 3 2 1 0 8 - 2 7
5. ДАК 0:2 2 0 2 0 1 - 1 2
6. Середь 0:1 2 0 1 1 1 - 2 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Слован Братислава 2:0 2 2 0 0 4 - 2 59
2. ДАК 0:2 3 0 1 2 3 - 8 37
3. Середь 0:1 3 1 1 1 2 - 5 36
4. Ружомберок 1:0 3 2 1 0 4 - 1 7
5. Спартак Трнава 2 0 2 0 1 - 1 2
6. Жилина 2 0 1 1 1 - 2 1
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    27'
    Г О О О О Л - Змрхаль Яромир бьет в цель!
  • Желтая карточка
    14'
    Кашия Гурам получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Слован Братислава
Ничья
ДАК
1.46
4.40
6.35
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Слован Братислава 2:0 ДАК онлайн

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