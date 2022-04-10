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Словакия: Суперлига. Группа А 2021-2022

2021-2022
Середь
0:1
Первый тайм: 13'

Стадион:
Ружомберок
0'
0:1
2' Гол
Рымаренко Мартин
13'

Ход матча

2'
0:1
Рымаренко Мартин
Лучшие коэффициенты
Середь
Ничья
Ружомберок
3.46
3.30
2.11
Все Коэффициенты
84
Чуды
Мартин
5
Любичич
Марин
6
Шулек
Мартин
23
Roberto
Dias
9
Юрешкин
Роко
7
Коштал
Мартин
20
Дани
Иглесиас
40
Mateus
Oliveira
III
10
Фабри
Андрей
93
Гаша
Роман
14
Моронг
Адам
35
Крайчирик
Иван
19
Фабиш
Лукаш
3
Масло
Ян
2
Мойжиш
Александр
13
Мадленяк
Матей
6
Лихи
Филип
11
Кочан
Матей
31
Рымаренко
Мартин
8
Домонкос
Кристоф
9
Регали
Мартин
18
Бодя
Мартин
Середь
4-5-1
Ружомберок
4-3-3

История личных встреч

Середь
Ружомберок

4 матча

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
50%
4 победы 2 ничьи 0 побед

9 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед

Первый тайм

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 4 победы

13 матчей

15.4%
38.5%
46.1%
2 победы 5 ничьих 6 побед

Первый тайм

61.5%
38.5%
0 побед 8 ничьих 5 побед

Второй тайм

30.8%
38.5%
30.7%
4 победы 5 ничьих 4 победы

История матчей

С
3:1
С
2:3
СГБ
2:1
СГБ
1:0
С
0:0
С
0:0
К
0:2
С
2:2
С
1:1
СГА
1:0
СГА
0:1
С
3:1
С
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Середь
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Радич Доминик 1 0.25
Яо Янн Майкл 1 0.25
Мичин Петар 1 0.25
Моронг Адам 0 0
Ружомберок
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бодя Мартин 2 0.5
Регали Мартин 1 0.25
Герец Штефан 1 0.25
Рымаренко Мартин 1 0.25
Мадленяк Матей 1 0.25
Бобчек Томаш 1 0.25
Домонкос Кристоф 0 0
Дунгель Петер 0 0

Карточки

Середь
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Любичич Марин 2 0
Юрешкин Роко 2 0
Чуды Мартин 1 0
Дани Иглесиас 1 0
Моронг Адам 1 0
Мичин Петар 1 0
Mihajilo Popovic 1 0
Ружомберок
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бобчек Томаш 2 0
Масло Ян 1 0
Регали Мартин 1 0
Фабиш Лукаш 1 0
Мадленяк Матей 1 0
Лютеран Оливер 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
3
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
4
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
2
100%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

5
1
1 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
1
100%
76-90

Забито

4
7
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
2
50%
0
0%
1-15
1
25%
1
14%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
2
29%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
3
43%
76-90

Пропущено

5
2
1 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
1
50%
76-90

Результаты последних матчей

Середь
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
ДАК - Середь 0:0 Слован Братислава - Середь 5:1 Середь - Жилина 1:1 Спартак Трнава - Середь 0:1
Середь - Злате Моравце 2:1 Сеница - Середь 1:2 Земплин - Середь 0:1 Середь - Спартак Трнава 0:1 Татран Липтовски-Микулаш - Середь 1:1 Середь - Тренчин 4:2 Слован Братислава - Середь 2:0 Середь - Погронье 3:1 ДАК - Середь 1:3 Ружомберок - Середь 3:1 Середь - Жилина 1:1 Злате Моравце - Середь 2:2 Середь - Сеница 2:1 Середь - Земплин 0:1 Спартак Трнава - Середь 2:0 Середь - Татран Липтовски-Микулаш 2:0
Ружомберок
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Жилина - Ружомберок 0:2 Ружомберок - Спартак Трнава 0:0 Слован Братислава - Ружомберок 1:1 Ружомберок - ДАК 4:1
Ружомберок - Слован Братислава 0:2 Ружомберок - Погронье 1:0 Татран Липтовски-Микулаш - Ружомберок 3:2 Ружомберок - Жилина 5:1 Динамо Москва - Ружомберок 1:2 ДАК - Ружомберок 0:0 Ружомберок - Злате Моравце 1:1 Земплин - Ружомберок 0:3 Спартак Трнава - Ружомберок 0:3 Ружомберок - Тренчин 3:0 Слован Братислава - Ружомберок 1:0 Ружомберок - Середь 3:1 Сеница - Ружомберок 0:2 Погронье - Ружомберок 2:2 Ружомберок - Татран Липтовски-Микулаш 4:1 Жилина - Ружомберок 0:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Слован Братислава 2:0 5 4 1 0 12 - 4 66
2. Ружомберок 1:0 5 3 2 0 8 - 2 52
3. Спартак Трнава 5 1 2 2 2 - 3 50
4. ДАК 0:2 5 0 3 2 4 - 9 39
5. Середь 0:1 5 1 2 2 3 - 7 37
6. Жилина 5 0 2 3 5 - 9 32
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спартак Трнава 3 1 0 2 1 - 2 48
2. Ружомберок 1:0 2 1 1 0 4 - 1 45
3. Жилина 3 0 1 2 4 - 7 31
4. Слован Братислава 2:0 3 2 1 0 8 - 2 7
5. ДАК 0:2 2 0 2 0 1 - 1 2
6. Середь 0:1 2 0 1 1 1 - 2 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Слован Братислава 2:0 2 2 0 0 4 - 2 59
2. ДАК 0:2 3 0 1 2 3 - 8 37
3. Середь 0:1 3 1 1 1 2 - 5 36
4. Ружомберок 1:0 3 2 1 0 4 - 1 7
5. Спартак Трнава 2 0 2 0 1 - 1 2
6. Жилина 2 0 1 1 1 - 2 1
Лучшие коэффициенты
Середь
Ничья
Ружомберок
3.46
3.30
2.11
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Середь 0:1 Ружомберок онлайн

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