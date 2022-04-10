Словакия: Суперлига. Группа А 2021-2022
1:3
Конец матча
Стадион: Антон Малатинский
0:1
2' ГолРымаренко Мартин
0:2
15' ГолМадленяк Матей
0:3
40' ГолБодя Мартин
1:3
44' ГолMateus Oliveira III
57' Желтая карточкаФабри Андрей
62' Желтая карточкаДани Иглесиас
69' Желтая карточкаЛихи Филип
74' Вторая желтая карточкаФабри Андрей
Ход матча
2'
0:1
15'
40'
0:3
44'
57'
62'
69'
74'
84
Чуды
Мартин
23
Roberto
Dias
10
Фабри
Андрей
93
Гаша
Роман
14
Моронг
Адам
19
Фабиш
Лукаш
3
Масло
Ян
11
Кочан
Матей
18
Бодя
Мартин
- Основной состав
-
84 Чуды МартинВратарь
- Защитник
- Защитник
-
23 Roberto DiasЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Фабри АндрейПолузащитник
-
93 Гаша РоманНападающий
-
14 Моронг АдамНападающий
- Запасные игроки
-
26 Болек ПетрВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
12 Потома ДенисПолузащитник
- Полузащитник
-
88 Яо Янн МайклНападающий
-
-
30 David Cobnan
-
Главный тренер: Juraj Jarabek
- Основной состав
- Вратарь
-
19 Фабиш ЛукашЗащитник
-
3 Масло ЯнЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Кочан МатейПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Бодя МартинНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Бобчек ТомашПолузащитник
-
15 Герец ШтефанПолузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Стругар Петер
История личных встреч
Середь
Ружомберок
4 матча
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
50%
4 победы 2 ничьи 0 побед
9 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед
Первый тайм
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 4 победы
13 матчей
15.4%
38.5%
46.1%
2 победы 5 ничьих 6 побед
Первый тайм
61.5%
38.5%
0 побед 8 ничьих 5 побед
Второй тайм
30.8%
38.5%
30.7%
4 победы 5 ничьих 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Середь
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Радич Доминик
|1
|0.2
|Mateus Oliveira III
|1
|0.2
|Яо Янн Майкл
|1
|0.2
|Мичин Петар
|1
|0.2
|Моронг Адам
|0
|0
Ружомберок
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бодя Мартин
|3
|0.6
|Рымаренко Мартин
|2
|0.4
|Мадленяк Матей
|2
|0.4
|Регали Мартин
|1
|0.2
|Герец Штефан
|1
|0.2
|Бобчек Томаш
|1
|0.2
|Домонкос Кристоф
|0
|0
|Фабиш Лукаш
|0
|0
|Дунгель Петер
|0
|0
Карточки
Середь
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фабри Андрей
|1
|1
|Любичич Марин
|2
|0
|Дани Иглесиас
|2
|0
|Юрешкин Роко
|2
|0
|Чуды Мартин
|1
|0
|Моронг Адам
|1
|0
|Мичин Петар
|1
|0
|Mihajilo Popovic
|1
|0
Ружомберок
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бобчек Томаш
|2
|0
|Масло Ян
|1
|0
|Регали Мартин
|1
|0
|Фабиш Лукаш
|1
|0
|Мадленяк Матей
|1
|0
|Лихи Филип
|1
|0
|Лютеран Оливер
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
3
6
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
0
0%
2
33%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
1
17%
31-45
1
33%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
33%
76-90
Пропущено
3
2
3 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
2
67%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
4
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
2
100%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Пропущено
5
1
1 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
1
100%
76-90
Забито
5
10
4 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 3
1 Не забивали 1
2
40%
2
20%
1-15
1
20%
1
10%
16-30
1
20%
1
10%
31-45
1
20%
2
20%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
0
0%
3
30%
76-90
Пропущено
8
3
4 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
2
25%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
25%
1
33%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
25%
1
33%
76-90
Результаты последних матчей
Середь
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
ДАК - Середь 0:0 Слован Братислава - Середь 5:1 Середь - Жилина 1:1 Спартак Трнава - Середь 0:1
Середь - Злате Моравце 2:1 Сеница - Середь 1:2 Земплин - Середь 0:1 Середь - Спартак Трнава 0:1 Татран Липтовски-Микулаш - Середь 1:1 Середь - Тренчин 4:2 Слован Братислава - Середь 2:0 Середь - Погронье 3:1 ДАК - Середь 1:3 Ружомберок - Середь 3:1 Середь - Жилина 1:1 Злате Моравце - Середь 2:2 Середь - Сеница 2:1 Середь - Земплин 0:1 Спартак Трнава - Середь 2:0 Середь - Татран Липтовски-Микулаш 2:0
Ружомберок
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Жилина - Ружомберок 0:2 Ружомберок - Спартак Трнава 0:0 Слован Братислава - Ружомберок 1:1 Ружомберок - ДАК 4:1
Ружомберок - Слован Братислава 0:2 Ружомберок - Погронье 1:0 Татран Липтовски-Микулаш - Ружомберок 3:2 Ружомберок - Жилина 5:1 Динамо Москва - Ружомберок 1:2 ДАК - Ружомберок 0:0 Ружомберок - Злате Моравце 1:1 Земплин - Ружомберок 0:3 Спартак Трнава - Ружомберок 0:3 Ружомберок - Тренчин 3:0 Слован Братислава - Ружомберок 1:0 Ружомберок - Середь 3:1 Сеница - Ружомберок 0:2 Погронье - Ружомберок 2:2 Ружомберок - Татран Липтовски-Микулаш 4:1 Жилина - Ружомберок 0:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Слован Братислава
|5
|4
|1
|0
|13 - 5
|66
|2.
|Ружомберок
|5
|3
|2
|0
|10 - 3
|52
|3.
|Спартак Трнава
|5
|1
|2
|2
|2 - 3
|50
|4.
|ДАК
|5
|0
|3
|2
|5 - 10
|39
|5.
|Середь
|5
|1
|2
|2
|4 - 9
|37
|6.
|Жилина
|5
|0
|2
|3
|5 - 9
|32
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спартак Трнава
|3
|1
|0
|2
|1 - 2
|48
|2.
|Ружомберок
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|45
|3.
|Жилина
|3
|0
|1
|2
|4 - 7
|31
|4.
|Слован Братислава
|3
|2
|1
|0
|9 - 3
|7
|5.
|ДАК
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|6.
|Середь
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Слован Братислава
|2
|2
|0
|0
|4 - 2
|59
|2.
|ДАК
|3
|0
|1
|2
|4 - 9
|37
|3.
|Середь
|3
|1
|1
|1
|2 - 5
|36
|4.
|Ружомберок
|3
|2
|1
|0
|6 - 2
|7
|5.
|Спартак Трнава
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|6.
|Жилина
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1