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Словакия: Суперлига. Группа А 2021-2022

2021-2022
Ружомберок
0:0
Первый тайм: 20'

Стадион:
Слован Братислава
0' 20'
Лучшие коэффициенты
Ружомберок
Ничья
Слован Братислава
3.25
3.40
2.26
Все Коэффициенты
35
Крайчирик
Иван
19
Фабиш
Лукаш
3
Масло
Ян
2
Мойжиш
Александр
13
Мадленяк
Матей
4
Лютеран
Оливер
8
Домонкос
Кристоф
9
Регали
Мартин
11
Кочан
Матей
31
Рымаренко
Мартин
18
Бодя
Мартин
1
Хован
Адриан
25
Пощек
Лукаш
4
Кашия
Гурам
29
Божиков
Васил
81
Вернон
де
Марко
16
Мустафич
Ален
10
Рабиу
Ибрахим
19
Грин
Эндри
20
Канкава
Джаба
21
Змрхаль
Яромир
77
Чаврич
Александр
Ружомберок
4-2-3-1
Слован Братислава
4-2-3-1

История личных встреч

Ружомберок
Слован Братислава

18 матчей

61.1%
38.9%
11 побед 7 ничьих 0 побед

Первый тайм

61.1%
77.8%
11 побед 14 ничьих 0 побед

Второй тайм

61.1%
44.4%
11 побед 8 ничьих 0 побед

32 матча

12.5%
87.5%
0 побед 4 ничьи 28 побед

Первый тайм

28.1%
71.9%
0 побед 9 ничьих 16 побед

Второй тайм

28.1%
71.9%
0 побед 9 ничьих 22 победы

50 матчей

22%
22%
56%
11 побед 11 ничьих 28 побед

Первый тайм

22%
46%
32%
11 побед 23 ничьи 16 побед

Второй тайм

22%
34%
44%
11 побед 17 ничьих 22 победы

История матчей

СГА
1:1
К
0:2
С
1:0
С
1:0
С
0:0
С
5:0
К
1:0
СГА
1:0
С
1:0
С
1:1
СГА
3:2
СГА
3:2
С
1:1
С
0:2
С
1:0
К
3:1
С
1:0
С
0:1
С
2:1
С
2:1
С
2:1
С
3:2
С
3:1
С
1:1
С
2:1
С
1:0
С
1:2
С
2:1
С
1:2
С
2:3
С
3:2
С
2:2
С
2:2
КС
3:1
КС
2:0
С
2:1
С
0:0
CL
2:0
CL
1:0
CL
1:0
CL
0:0
CL
3:0
CL
2:0
CL
0:2
CL
1:3
CL
5:1
CL
2:0
CL
1:1
CL
0:0
CL
0:2

Бомбардиры внутри турнира

Ружомберок
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бодя Мартин 3 0.5
Рымаренко Мартин 2 0.33
Мадленяк Матей 2 0.33
Регали Мартин 1 0.17
Герец Штефан 1 0.17
Бобчек Томаш 1 0.17
Домонкос Кристоф 0 0
Фабиш Лукаш 0 0
Дунгель Петер 0 0
Слован Братислава
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вайсс Владимир 3 (1) 0.5
Шапоньич Иван 2 0.33
Грин Эндри 2 0.33
Рабиу Ибрахим 1 0.17
Барсегян Тигран 1 0.17
Змрхаль Яромир 1 0.17
Мустафич Ален 1 0.17
Кашия Гурам 1 0.17
Мраз Самуэл 1 0.17
Уче Агбо 0 0
Вернон де Марко 0 0

Карточки

Ружомберок
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бобчек Томаш 2 0
Масло Ян 1 0
Регали Мартин 1 0
Фабиш Лукаш 1 0
Мадленяк Матей 1 0
Лихи Филип 1 0
Лютеран Оливер 1 0
Слован Братислава
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вайсс Владимир 4 0
Ловат Лукас 2 0
Мустафич Ален 2 0
Канкава Джаба 1 0
Кашия Гурам 1 0
Божиков Васил 1 0
Рабиу Ибрахим 1 0
Змрхаль Яромир 1 0

Голы по времени матча

Забито

4
4
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
1
25%
61-75
1
25%
2
50%
76-90

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

6
9
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
2
33%
1
11%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
1
17%
1
11%
31-45
1
17%
4
44%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
2
22%
76-90

Пропущено

2
3
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
1
50%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90

Забито

10
13
4 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 3
1 Не забивали 0
2
20%
1
8%
1-15
1
10%
1
8%
16-30
1
10%
2
15%
31-45
2
20%
4
31%
46-60
1
10%
1
8%
61-75
3
30%
4
31%
76-90

Пропущено

3
5
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
1
33%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
2
40%
76-90

Результаты последних матчей

Ружомберок
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Середь - Ружомберок 1:3 Жилина - Ружомберок 0:2 Ружомберок - Спартак Трнава 0:0 Слован Братислава - Ружомберок 1:1
Ружомберок - ДАК 4:1 Ружомберок - Слован Братислава 0:2 Ружомберок - Погронье 1:0 Татран Липтовски-Микулаш - Ружомберок 3:2 Ружомберок - Жилина 5:1 Динамо Москва - Ружомберок 1:2 ДАК - Ружомберок 0:0 Ружомберок - Злате Моравце 1:1 Земплин - Ружомберок 0:3 Спартак Трнава - Ружомберок 0:3 Ружомберок - Тренчин 3:0 Слован Братислава - Ружомберок 1:0 Ружомберок - Середь 3:1 Сеница - Ружомберок 0:2 Погронье - Ружомберок 2:2 Ружомберок - Татран Липтовски-Микулаш 4:1
Слован Братислава
(20 матчей)
60%
35%
5%
12 побед 7 ничьих 1 поражение
Слован Братислава - ДАК 3:1 Тренчин - Слован Братислава 0:0 Спартак Трнава - Слован Братислава 0:1 Слован Братислава - Середь 5:1
Слован Братислава - Злате Моравце 2:0 Слован Братислава - Ружомберок 1:1 Жилина - Слован Братислава 2:3 Ружомберок - Слован Братислава 0:2 Слован Братислава - Спартак Трнава 0:0 Погронье - Слован Братислава 3:4 Слован Братислава - Сеница 5:0 Спартак Москва - Слован Братислава 2:2 Жилина - Слован Братислава 1:1 Слован Братислава - ДАК 0:0 Копенгаген - Слован Братислава 2:0 Злате Моравце - Слован Братислава 1:2 Слован Братислава - Середь 2:0 Слован Братислава - ПАОК 0:0 Земплин - Слован Братислава 1:2 Слован Братислава - Ружомберок 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Слован Братислава 0:0 6 4 2 0 13 - 5 67
2. Ружомберок 0:0 6 3 3 0 10 - 3 53
3. Спартак Трнава 5 1 2 2 2 - 3 50
4. ДАК 5 0 3 2 5 - 10 39
5. Середь 5 1 2 2 4 - 9 37
6. Жилина 5 0 2 3 5 - 9 32
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спартак Трнава 3 1 0 2 1 - 2 48
2. Ружомберок 0:0 3 1 2 0 4 - 1 46
3. Жилина 3 0 1 2 4 - 7 31
4. Слован Братислава 0:0 3 2 1 0 9 - 3 7
5. ДАК 2 0 2 0 1 - 1 2
6. Середь 2 0 1 1 2 - 4 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Слован Братислава 0:0 3 2 1 0 4 - 2 60
2. ДАК 3 0 1 2 4 - 9 37
3. Середь 3 1 1 1 2 - 5 36
4. Ружомберок 0:0 3 2 1 0 6 - 2 7
5. Спартак Трнава 2 0 2 0 1 - 1 2
6. Жилина 2 0 1 1 1 - 2 1
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Ружомберок
Ничья
Слован Братислава
3.25
3.40
2.26
Все Коэффициенты
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