Словакия: Суперлига. Группа А 2021-2022
0:0
Конец матча
Стадион: Ружомберок
55' Красная карточкаМасло Ян
73' Желтая карточкаМустафич Ален
77' Желтая карточкаХольман Дэвид
89' Желтая карточкаРабиу Ибрахим
Ход матча
55'
73'
77'
89'
19
Фабиш
Лукаш
3
Масло
Ян
11
Кочан
Матей
18
Бодя
Мартин
25
Пощек
Лукаш
19
Грин
Эндри
- Основной состав
- Вратарь
-
19 Фабиш ЛукашЗащитник
-
3 Масло ЯнЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Кочан МатейПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Бодя МартинНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Бобчек ТомашПолузащитник
-
15 Герец ШтефанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Стругар Петер
- Основной состав
- Вратарь
-
25 Пощек ЛукашЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Грин ЭндриПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
14 Абена МинтиЗащитник
-
18 Грнчар ДавидЗащитник
-
27 Войтко МатушЗащитник
-
36 Ловат ЛукасЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
3 Уче АгбоПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Вайсс Владимир
История личных встреч
Ружомберок
Слован Братислава
18 матчей
61.1%
38.9%
11 побед 7 ничьих 0 побед
Первый тайм
61.1%
77.8%
11 побед 14 ничьих 0 побед
Второй тайм
61.1%
44.4%
11 побед 8 ничьих 0 побед
32 матча
12.5%
87.5%
0 побед 4 ничьи 28 побед
Первый тайм
28.1%
71.9%
0 побед 9 ничьих 16 побед
Второй тайм
28.1%
71.9%
0 побед 9 ничьих 22 победы
50 матчей
22%
22%
56%
11 побед 11 ничьих 28 побед
Первый тайм
22%
46%
32%
11 побед 23 ничьи 16 побед
Второй тайм
22%
34%
44%
11 побед 17 ничьих 22 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Ружомберок
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бодя Мартин
|3
|0.5
|Рымаренко Мартин
|2
|0.33
|Мадленяк Матей
|2
|0.33
|Регали Мартин
|1
|0.17
|Герец Штефан
|1
|0.17
|Бобчек Томаш
|1
|0.17
|Домонкос Кристоф
|0
|0
|Фабиш Лукаш
|0
|0
|Дунгель Петер
|0
|0
Слован Братислава
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вайсс Владимир
|3 (1)
|0.5
|Шапоньич Иван
|2
|0.33
|Грин Эндри
|2
|0.33
|Рабиу Ибрахим
|1
|0.17
|Барсегян Тигран
|1
|0.17
|Змрхаль Яромир
|1
|0.17
|Мустафич Ален
|1
|0.17
|Кашия Гурам
|1
|0.17
|Мраз Самуэл
|1
|0.17
|Уче Агбо
|0
|0
|Вернон де Марко
|0
|0
Карточки
Ружомберок
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Масло Ян
|1
|1
|Бобчек Томаш
|2
|0
|Регали Мартин
|1
|0
|Фабиш Лукаш
|1
|0
|Мадленяк Матей
|1
|0
|Лихи Филип
|1
|0
|Лютеран Оливер
|1
|0
Слован Братислава
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вайсс Владимир
|4
|0
|Мустафич Ален
|3
|0
|Рабиу Ибрахим
|2
|0
|Ловат Лукас
|2
|0
|Канкава Джаба
|1
|0
|Кашия Гурам
|1
|0
|Божиков Васил
|1
|0
|Змрхаль Яромир
|1
|0
|Хольман Дэвид
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
4
4
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
5 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
1
25%
61-75
1
25%
2
50%
76-90
Пропущено
1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Забито
6
9
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
2
33%
1
11%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
1
17%
1
11%
31-45
1
17%
4
44%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
2
22%
76-90
Пропущено
2
3
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
1
50%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90
Забито
10
13
4 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 3
2 Не забивали 1
2
20%
1
8%
1-15
1
10%
1
8%
16-30
1
10%
2
15%
31-45
2
20%
4
31%
46-60
1
10%
1
8%
61-75
3
30%
4
31%
76-90
Пропущено
3
5
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
1
33%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
2
40%
76-90
Результаты последних матчей
Ружомберок
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Середь - Ружомберок 1:3 Жилина - Ружомберок 0:2 Ружомберок - Спартак Трнава 0:0 Слован Братислава - Ружомберок 1:1
Ружомберок - ДАК 4:1 Ружомберок - Слован Братислава 0:2 Ружомберок - Погронье 1:0 Татран Липтовски-Микулаш - Ружомберок 3:2 Ружомберок - Жилина 5:1 Динамо Москва - Ружомберок 1:2 ДАК - Ружомберок 0:0 Ружомберок - Злате Моравце 1:1 Земплин - Ружомберок 0:3 Спартак Трнава - Ружомберок 0:3 Ружомберок - Тренчин 3:0 Слован Братислава - Ружомберок 1:0 Ружомберок - Середь 3:1 Сеница - Ружомберок 0:2 Погронье - Ружомберок 2:2 Ружомберок - Татран Липтовски-Микулаш 4:1
Слован Братислава
(20 матчей)
60%
35%
5%
12 побед 7 ничьих 1 поражение
Слован Братислава - ДАК 3:1 Тренчин - Слован Братислава 0:0 Спартак Трнава - Слован Братислава 0:1 Слован Братислава - Середь 5:1
Слован Братислава - Злате Моравце 2:0 Слован Братислава - Ружомберок 1:1 Жилина - Слован Братислава 2:3 Ружомберок - Слован Братислава 0:2 Слован Братислава - Спартак Трнава 0:0 Погронье - Слован Братислава 3:4 Слован Братислава - Сеница 5:0 Спартак Москва - Слован Братислава 2:2 Жилина - Слован Братислава 1:1 Слован Братислава - ДАК 0:0 Копенгаген - Слован Братислава 2:0 Злате Моравце - Слован Братислава 1:2 Слован Братислава - Середь 2:0 Слован Братислава - ПАОК 0:0 Земплин - Слован Братислава 1:2 Слован Братислава - Ружомберок 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Слован Братислава
|6
|4
|2
|0
|13 - 5
|67
|2.
|Ружомберок
|6
|3
|3
|0
|10 - 3
|53
|3.
|Спартак Трнава
|5
|1
|2
|2
|2 - 3
|50
|4.
|ДАК
|5
|0
|3
|2
|5 - 10
|39
|5.
|Середь
|5
|1
|2
|2
|4 - 9
|37
|6.
|Жилина
|5
|0
|2
|3
|5 - 9
|32
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спартак Трнава
|3
|1
|0
|2
|1 - 2
|48
|2.
|Ружомберок
|3
|1
|2
|0
|4 - 1
|46
|3.
|Жилина
|3
|0
|1
|2
|4 - 7
|31
|4.
|Слован Братислава
|3
|2
|1
|0
|9 - 3
|7
|5.
|ДАК
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|6.
|Середь
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Слован Братислава
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|60
|2.
|ДАК
|3
|0
|1
|2
|4 - 9
|37
|3.
|Середь
|3
|1
|1
|1
|2 - 5
|36
|4.
|Ружомберок
|3
|2
|1
|0
|6 - 2
|7
|5.
|Спартак Трнава
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|6.
|Жилина
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1