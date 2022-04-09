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  4. Примейра-лига 2021-2022

Португалия: Примейра-лига 2021-2022

2021-2022
Боавишта
1:0
Второй тайм: 73'

Стадион:
Арока
0'
1:0
12' Гол
Горре Кенджи
61' Желтая карточка
Сантос Натан
63' Желтая карточка
Даббаг Одай
73'

Ход матча

12'
Горре Кенджи
(Муса Петар)
1:0
61'
Сантос Натан
 
62'
Нжие Юсуфа
Сантос Луис
 
62'
Макута Гайус
Вукотич Илия
 
62'
 
Даббаг Одай
Арсенио
63'
 
Даббаг Одай
Прогнозы 107
Боавишта 80.4% (86)
X 17.8% (19)
Арока 1.9% (2)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Боавишта
Ничья
Арока
2.19
3.22
4.06
Все Коэффициенты
1
Бракалли
Рафаэл
2
Кэннон
Реджи
21
Поросо
Джаксон
26
Абаскаль
Родриго
22
Сантос
Натан
24
Перес
Себастьян
18
Вукотич
Илия
20
Феррейра
Филипе
77
Сантос
Луис
9
Муса
Петар
7
Горре
Кенджи
1
Виктор
Брага
13
Бассо
Жоау
44
Галович
Нино
31
Эшгаю
Тьягу
72
Бенто
Талес
21
Леонарду
Перейра
14
Пите
Луиш
6
Куарежма
27
Антони
7
Силва
Андре
III
8
Арсенио
Боавишта
3-4-3
Арока
3-4-3

История личных встреч

Боавишта
Арока

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

7 матчей

42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

28.6%
57.1%
14.3%
2 победы 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

28.6%
57.1%
14.3%
2 победы 4 ничьи 1 победа

История матчей

ПЛ
2:1
ПЛ
1:2
ПЛ
2:0
ПЛ
0:0
ПЛ
3:2
ПЛ
0:0
ПЛ
3:1

Бомбардиры внутри турнира

Боавишта
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Муса Петар 10 0.34
Зауэр Густаво 6 (2) 0.21
Хамаче Янис 4 (1) 0.14
Нжие Юсуфа 4 0.14
Горре Кенджи 2 0.07
Макута Гайус 2 0.07
Де Сантис Джериел 2 0.07
Абаскаль Родриго 1 0.03
Гарсия Хави 1 0.03
Сантос Луис 1 0.03
Илори Тьягу 1 0.03
Сантос Натан 0 0
Перес Себастьян 0 0
Нтеп Пауль-Жорж 0 0
Авазьем Чидозье 0 0
Арока
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Силва Андре III 8 0.28
Букия Андре 4 0.14
Даббаг Одай 4 0.14
Бассо Жоау 3 (2) 0.1
Арсенио 2 0.07
Антони 2 0.07
Леонарду Перейра 1 0.03
Пите Луиш 1 0.03
Куасси Эбуэ 1 0.03
Bruno Marques 1 0.03
Симау Давид 0 0
Морейра Педру 0 0
Бенто Талес 0 0
Эшгаю Тьягу 0 0

Карточки

Боавишта
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Поросо Джаксон 9 1
Перес Себастьян 10 0
Абаскаль Родриго 8 1
Зауэр Густаво 7 1
Муса Петар 8 0
Макута Гайус 5 1
Сантос Натан 5 1
Горре Кенджи 6 0
Кэннон Реджи 4 1
Гарсия Хави 5 0
Де Сантис Джериел 5 0
Хамаче Янис 5 0
Вукотич Илия 4 0
Бракалли Рафаэл 3 0
Нжие Юсуфа 3 0
Сантос Луис 1 1
Феррейра Филипе 2 0
Илори Тьягу 1 0
Бейраванд Алиреза 1 0
Авазьем Чидозье 1 0
Рейзиньо Мигель 1 0
Мальейру Педро 1 0
Арока
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Куасси Эбуэ 9 0
Силва Андре III 4 2
Арсенио 6 0
Леонарду Перейра 6 0
Куарежма 6 0
Даббаг Одай 4 1
Морейра Педру 5 0
Букия Андре 5 0
Араужу Тьягу 5 0
Симау Давид 3 1
Абдулайе Ба 4 0
Бассо Жоау 4 0
Пите Луиш 2 1
Галович Нино 3 0
Сантос Адилио 3 0
Эшгаю Тьягу 3 0
Кампи Гастон 2 0
Бенто Талес 2 0
Вальдеррама Евгени 2 0
Виктор Брага 0 1
Антони 1 0
Руис Алан 1 0
Кабальеро Мауро 1 0
Bruno Marques 1 0

Голы по времени матча

Забито

18
15
7 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 7
16 Не забивали 19
2
11%
4
27%
1-15
2
11%
1
7%
16-30
3
17%
4
27%
31-45
3
17%
1
7%
46-60
3
17%
1
7%
61-75
5
28%
4
27%
76-90

Пропущено

16
20
9 В 1-м тайме 12
7 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 11
1
6%
0
0%
1-15
4
25%
5
25%
16-30
4
25%
7
35%
31-45
1
6%
3
15%
46-60
5
31%
4
20%
61-75
1
6%
1
5%
76-90

Забито

15
14
8 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 11
3 Забивали первыми 3
17 Не забивали 20
1
7%
1
7%
1-15
4
27%
1
7%
16-30
3
20%
1
7%
31-45
3
20%
4
29%
46-60
0
0%
3
21%
61-75
4
27%
4
29%
76-90

Пропущено

25
27
12 В 1-м тайме 15
13 Во 2-м тайме 12
10 Пропускали первыми 11
13 Не пропускали 13
5
20%
6
22%
1-15
4
16%
5
19%
16-30
3
12%
4
15%
31-45
7
28%
4
15%
46-60
3
12%
3
11%
61-75
3
12%
5
19%
76-90

Забито

33
29
15 В 1-м тайме 12
18 Во 2-м тайме 17
9 Забивали первыми 10
5 Не забивали 11
3
9%
5
17%
1-15
6
18%
2
7%
16-30
6
18%
5
17%
31-45
6
18%
5
17%
46-60
3
9%
4
14%
61-75
9
27%
8
28%
76-90

Пропущено

41
47
21 В 1-м тайме 27
20 Во 2-м тайме 20
17 Пропускали первыми 16
23 Не пропускали 24
6
15%
6
13%
1-15
8
20%
10
21%
16-30
7
17%
11
23%
31-45
8
20%
7
15%
46-60
8
20%
7
15%
61-75
4
10%
6
13%
76-90

Результаты последних матчей

Боавишта
(20 матчей)
20%
50%
30%
4 победы 10 ничьих 6 поражений
Фамаликан - Боавишта 1:2 Боавишта - Порту 0:1 Белененсеш - Боавишта 0:0 Боавишта - Брага 1:1
Эшторил - Боавишта 2:3 Боавишта - Бенфика 2:2 Портимоненсе - Боавишта 1:1 Боавишта - Визела 2:2 Санта-Клара - Боавишта 2:1 Бенфика - Боавишта 1:1 Пасуш де Феррейра - Боавишта 1:1 Боавишта - Жил Висенте 1:1 Боавишта - Тондела 1:1 Витория Гимарайнш - Боавишта 1:1 Боавишта - Морейренсе 1:0 Боавишта - Брага 5:1 Спортинг Л - Боавишта 2:0 Боавишта - Маритиму 1:1 Арока - Боавишта 2:1 Боавишта - Фамаликан 2:5
Арока
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Арока - Жил Висенте 2:1 Тондела - Арока 2:2 Арока - Пасуш де Феррейра 0:1 Спортинг Л - Арока 2:0
Арока - Морейренсе 1:1 Витория Гимарайнш - Арока 1:3 Арока - Маритиму 0:3 Арока - Порту 0:2 Фамаликан - Арока 0:0 Эшторил - Арока 1:2 Арока - Бенфика 0:2 Белененсеш - Арока 2:1 Арока - Брага 0:6 Портимоненсе - Арока 1:1 Арока - Визела 1:4 Санта-Клара - Арока 2:1 Арока - Боавишта 2:1 Жил Висенте - Арока 1:1 Арока - Тондела 2:0 Пасуш де Феррейра - Арока 0:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Порту Заявка 28 24 4 0 71 - 19 76
2. Спортинг Л Заявка 28 22 4 2 56 - 17 70
3. Бенфика 3:1 Заявка 29 20 4 5 73 - 29 64
4. Брага Заявка 28 15 7 6 46 - 28 52
5. Жил Висенте Заявка 29 12 10 7 40 - 30 46
6. Витория Гимарайнш Заявка 28 11 6 11 38 - 37 39
7. Пасуш де Феррейра Заявка 29 9 9 11 27 - 34 36
8. Эшторил Заявка 28 8 10 10 32 - 34 34
9. Маритиму Заявка 29 8 9 12 32 - 39 33
10. Боавишта 1:0 Заявка 29 6 15 8 34 - 41 33
11. Санта-Клара Заявка 28 7 10 11 30 - 46 31
12. Портимоненсе Заявка 28 7 8 13 26 - 34 29
13. Визела Заявка 28 6 11 11 31 - 46 29
14. Фамаликан Заявка 28 6 10 12 34 - 43 28
15. Арока 0:1 Заявка 29 6 8 15 27 - 50 26
16. Тондела Заявка 28 7 4 17 36 - 55 25
17. Морейренсе Заявка 29 5 8 16 26 - 46 23
18. Белененсеш 1:3 Заявка 29 4 9 16 18 - 49 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Порту Заявка 14 12 2 0 37 - 9 38
2. Спортинг Л Заявка 14 12 1 1 26 - 5 37
3. Бенфика 3:1 Заявка 15 10 2 3 36 - 15 32
4. Брага Заявка 15 8 4 3 25 - 13 28
5. Санта-Клара Заявка 14 6 5 3 18 - 21 23
6. Витория Гимарайнш Заявка 13 7 2 4 24 - 18 23
7. Боавишта 1:0 Заявка 15 4 9 2 19 - 16 21
8. Жил Висенте Заявка 15 5 5 5 21 - 18 20
9. Пасуш де Феррейра Заявка 15 5 5 5 18 - 19 20
10. Фамаликан Заявка 14 3 6 5 14 - 16 15
11. Эшторил Заявка 14 3 6 5 18 - 19 15
12. Маритиму Заявка 14 3 6 5 15 - 15 15
13. Визела Заявка 14 3 6 5 13 - 18 15
14. Белененсеш 1:3 Заявка 14 4 3 7 12 - 26 15
15. Арока 0:1 Заявка 14 4 2 8 13 - 28 14
16. Тондела Заявка 14 4 2 8 20 - 27 14
17. Морейренсе Заявка 14 3 3 8 15 - 20 12
18. Портимоненсе Заявка 14 2 4 8 11 - 19 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Порту Заявка 14 12 2 0 34 - 10 38
2. Спортинг Л Заявка 14 10 3 1 30 - 12 33
3. Бенфика 3:1 Заявка 14 10 2 2 37 - 14 32
4. Жил Висенте Заявка 14 7 5 2 19 - 12 26
5. Брага Заявка 13 7 3 3 21 - 15 24
6. Эшторил Заявка 14 5 4 5 14 - 15 19
7. Портимоненсе Заявка 14 5 4 5 15 - 15 19
8. Маритиму Заявка 15 5 3 7 17 - 24 18
9. Витория Гимарайнш Заявка 15 4 4 7 14 - 19 16
10. Пасуш де Феррейра Заявка 14 4 4 6 9 - 15 16
11. Визела Заявка 14 3 5 6 18 - 28 14
12. Фамаликан Заявка 14 3 4 7 20 - 27 13
13. Боавишта 1:0 Заявка 14 2 6 6 15 - 25 12
14. Арока 0:1 Заявка 15 2 6 7 14 - 22 12
15. Тондела Заявка 14 3 2 9 16 - 28 11
16. Морейренсе Заявка 15 2 5 8 11 - 26 11
17. Санта-Клара Заявка 14 1 5 8 12 - 25 8
18. Белененсеш 1:3 Заявка 15 0 6 9 6 - 23 6
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    12'
    Г О О О О Л - Горре Кенджи бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Прогнозы 107
Боавишта 80.4% (86)
X 17.8% (19)
Арока 1.9% (2)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Боавишта
Ничья
Арока
2.19
3.22
4.06
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Где смотреть матч Боавишта 1:0 Арока онлайн

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Прогнозы на матч Боавишта 1:0 Арока

Исход игры
Боавишта
80.4% (86)
Ничья
17.8% (19)
Арока
1.9% (2)
Тотал 2.5
Больше
22.86% (24)
Меньше
77.14% (81)
Обе команды забьют
Да
38.1% (40)
Нет
61.9% (65)
Популярный счёт
1:0 Боавишта
44.9% (48)
2:1 Боавишта
19.6% (21)
1:1 Ничья
15% (16)
2:0 Боавишта
13.1% (14)
0:0 Ничья
1.9% (2)
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Боавишта
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