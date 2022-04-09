Португалия: Примейра-лига 2021-2022
1:0
12' ГолГорре Кенджи
61' Желтая карточкаСантос Натан
63' Желтая карточкаДаббаг Одай
Ход матча
12'
1:0
61'
62'
63'
22
Сантос
Натан
18
Вукотич
Илия
77
Сантос
Луис
13
Бассо
Жоау
44
Галович
Нино
31
Эшгаю
Тьягу
72
Бенто
Талес
14
Пите
Луиш
6
Куарежма
27
Антони
8
Арсенио
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Сантос НатанПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Вукотич ИлияПолузащитник
- Полузащитник
-
77 Сантос ЛуисНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
73 Мораиш ТиагуПолузащитник
-
42 Макута ГайусПолузащитник
-
14 Реймао ТомасПолузащитник
- Нападающий
-
11 Нжие ЮсуфаНападающий
-
-
Главный тренер: Petit
- Основной состав
- Вратарь
-
13 Бассо ЖоауЗащитник
-
44 Галович НиноЗащитник
-
31 Эшгаю ТьягуЗащитник
-
72 Бенто ТалесПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Пите ЛуишПолузащитник
-
6 КуарежмаПолузащитник
-
27 АнтониНападающий
- Нападающий
-
8 АрсениоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
78 Араужу ТьягуЗащитник
-
53 Абдулайе БаЗащитник
- Защитник
-
60 Соареш МаркуПолузащитник
-
22 Руис АланПолузащитник
- Нападающий
-
15 Даббаг ОдайНападающий
-
-
Главный тренер: Арманду Эвангелишта
История личных встреч
Боавишта
Арока
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
7 матчей
42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
28.6%
57.1%
14.3%
2 победы 4 ничьи 1 победа
Второй тайм
28.6%
57.1%
14.3%
2 победы 4 ничьи 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Боавишта
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Муса Петар
|10
|0.34
|Зауэр Густаво
|6 (2)
|0.21
|Хамаче Янис
|4 (1)
|0.14
|Нжие Юсуфа
|4
|0.14
|Горре Кенджи
|2
|0.07
|Макута Гайус
|2
|0.07
|Де Сантис Джериел
|2
|0.07
|Абаскаль Родриго
|1
|0.03
|Гарсия Хави
|1
|0.03
|Сантос Луис
|1
|0.03
|Илори Тьягу
|1
|0.03
|Сантос Натан
|0
|0
|Перес Себастьян
|0
|0
|Нтеп Пауль-Жорж
|0
|0
|Авазьем Чидозье
|0
|0
Арока
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Силва Андре III
|8
|0.28
|Букия Андре
|4
|0.14
|Даббаг Одай
|4
|0.14
|Бассо Жоау
|3 (2)
|0.1
|Арсенио
|2
|0.07
|Антони
|2
|0.07
|Леонарду Перейра
|1
|0.03
|Пите Луиш
|1
|0.03
|Куасси Эбуэ
|1
|0.03
|Bruno Marques
|1
|0.03
|Симау Давид
|0
|0
|Морейра Педру
|0
|0
|Бенто Талес
|0
|0
|Эшгаю Тьягу
|0
|0
Карточки
Боавишта
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Поросо Джаксон
|9
|1
|Перес Себастьян
|10
|0
|Абаскаль Родриго
|8
|1
|Зауэр Густаво
|7
|1
|Муса Петар
|8
|0
|Макута Гайус
|5
|1
|Сантос Натан
|5
|1
|Горре Кенджи
|6
|0
|Кэннон Реджи
|4
|1
|Гарсия Хави
|5
|0
|Де Сантис Джериел
|5
|0
|Хамаче Янис
|5
|0
|Вукотич Илия
|4
|0
|Бракалли Рафаэл
|3
|0
|Нжие Юсуфа
|3
|0
|Сантос Луис
|1
|1
|Феррейра Филипе
|2
|0
|Илори Тьягу
|1
|0
|Бейраванд Алиреза
|1
|0
|Авазьем Чидозье
|1
|0
|Рейзиньо Мигель
|1
|0
|Мальейру Педро
|1
|0
Арока
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Куасси Эбуэ
|9
|0
|Силва Андре III
|4
|2
|Арсенио
|6
|0
|Леонарду Перейра
|6
|0
|Куарежма
|6
|0
|Даббаг Одай
|4
|1
|Морейра Педру
|5
|0
|Букия Андре
|5
|0
|Араужу Тьягу
|5
|0
|Симау Давид
|3
|1
|Абдулайе Ба
|4
|0
|Бассо Жоау
|4
|0
|Пите Луиш
|2
|1
|Галович Нино
|3
|0
|Сантос Адилио
|3
|0
|Эшгаю Тьягу
|3
|0
|Кампи Гастон
|2
|0
|Бенто Талес
|2
|0
|Вальдеррама Евгени
|2
|0
|Виктор Брага
|0
|1
|Антони
|1
|0
|Руис Алан
|1
|0
|Кабальеро Мауро
|1
|0
|Bruno Marques
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
18
15
7 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 7
16 Не забивали 19
2
11%
4
27%
1-15
2
11%
1
7%
16-30
3
17%
4
27%
31-45
3
17%
1
7%
46-60
3
17%
1
7%
61-75
5
28%
4
27%
76-90
Пропущено
16
20
9 В 1-м тайме 12
7 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 11
1
6%
0
0%
1-15
4
25%
5
25%
16-30
4
25%
7
35%
31-45
1
6%
3
15%
46-60
5
31%
4
20%
61-75
1
6%
1
5%
76-90
Забито
15
14
8 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 11
3 Забивали первыми 3
17 Не забивали 20
1
7%
1
7%
1-15
4
27%
1
7%
16-30
3
20%
1
7%
31-45
3
20%
4
29%
46-60
0
0%
3
21%
61-75
4
27%
4
29%
76-90
Пропущено
25
27
12 В 1-м тайме 15
13 Во 2-м тайме 12
10 Пропускали первыми 11
13 Не пропускали 13
5
20%
6
22%
1-15
4
16%
5
19%
16-30
3
12%
4
15%
31-45
7
28%
4
15%
46-60
3
12%
3
11%
61-75
3
12%
5
19%
76-90
Забито
33
29
15 В 1-м тайме 12
18 Во 2-м тайме 17
9 Забивали первыми 10
5 Не забивали 11
3
9%
5
17%
1-15
6
18%
2
7%
16-30
6
18%
5
17%
31-45
6
18%
5
17%
46-60
3
9%
4
14%
61-75
9
27%
8
28%
76-90
Пропущено
41
47
21 В 1-м тайме 27
20 Во 2-м тайме 20
17 Пропускали первыми 16
23 Не пропускали 24
6
15%
6
13%
1-15
8
20%
10
21%
16-30
7
17%
11
23%
31-45
8
20%
7
15%
46-60
8
20%
7
15%
61-75
4
10%
6
13%
76-90
Результаты последних матчей
Боавишта
(20 матчей)
20%
50%
30%
4 победы 10 ничьих 6 поражений
Фамаликан - Боавишта 1:2 Боавишта - Порту 0:1 Белененсеш - Боавишта 0:0 Боавишта - Брага 1:1
Эшторил - Боавишта 2:3 Боавишта - Бенфика 2:2 Портимоненсе - Боавишта 1:1 Боавишта - Визела 2:2 Санта-Клара - Боавишта 2:1 Бенфика - Боавишта 1:1 Пасуш де Феррейра - Боавишта 1:1 Боавишта - Жил Висенте 1:1 Боавишта - Тондела 1:1 Витория Гимарайнш - Боавишта 1:1 Боавишта - Морейренсе 1:0 Боавишта - Брага 5:1 Спортинг Л - Боавишта 2:0 Боавишта - Маритиму 1:1 Арока - Боавишта 2:1 Боавишта - Фамаликан 2:5
Арока
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Арока - Жил Висенте 2:1 Тондела - Арока 2:2 Арока - Пасуш де Феррейра 0:1 Спортинг Л - Арока 2:0
Арока - Морейренсе 1:1 Витория Гимарайнш - Арока 1:3 Арока - Маритиму 0:3 Арока - Порту 0:2 Фамаликан - Арока 0:0 Эшторил - Арока 1:2 Арока - Бенфика 0:2 Белененсеш - Арока 2:1 Арока - Брага 0:6 Портимоненсе - Арока 1:1 Арока - Визела 1:4 Санта-Клара - Арока 2:1 Арока - Боавишта 2:1 Жил Висенте - Арока 1:1 Арока - Тондела 2:0 Пасуш де Феррейра - Арока 0:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Порту
|Заявка
|28
|24
|4
|0
|71 - 19
|76
|2.
|Спортинг Л
|Заявка
|28
|22
|4
|2
|56 - 17
|70
|3.
|Бенфика
|3:1 Заявка
|29
|20
|4
|5
|73 - 29
|64
|4.
|Брага
|Заявка
|28
|15
|7
|6
|46 - 28
|52
|5.
|Жил Висенте
|Заявка
|29
|12
|10
|7
|40 - 30
|46
|6.
|Витория Гимарайнш
|Заявка
|28
|11
|6
|11
|38 - 37
|39
|7.
|Пасуш де Феррейра
|Заявка
|29
|9
|9
|11
|27 - 34
|36
|8.
|Эшторил
|Заявка
|28
|8
|10
|10
|32 - 34
|34
|9.
|Маритиму
|Заявка
|29
|8
|9
|12
|32 - 39
|33
|10.
|Боавишта
|1:0 Заявка
|29
|6
|15
|8
|34 - 41
|33
|11.
|Санта-Клара
|Заявка
|28
|7
|10
|11
|30 - 46
|31
|12.
|Портимоненсе
|Заявка
|28
|7
|8
|13
|26 - 34
|29
|13.
|Визела
|Заявка
|28
|6
|11
|11
|31 - 46
|29
|14.
|Фамаликан
|Заявка
|28
|6
|10
|12
|34 - 43
|28
|15.
|Арока
|0:1 Заявка
|29
|6
|8
|15
|27 - 50
|26
|16.
|Тондела
|Заявка
|28
|7
|4
|17
|36 - 55
|25
|17.
|Морейренсе
|Заявка
|29
|5
|8
|16
|26 - 46
|23
|18.
|Белененсеш
|1:3 Заявка
|29
|4
|9
|16
|18 - 49
|21
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Порту
|Заявка
|14
|12
|2
|0
|37 - 9
|38
|2.
|Спортинг Л
|Заявка
|14
|12
|1
|1
|26 - 5
|37
|3.
|Бенфика
|3:1 Заявка
|15
|10
|2
|3
|36 - 15
|32
|4.
|Брага
|Заявка
|15
|8
|4
|3
|25 - 13
|28
|5.
|Санта-Клара
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|18 - 21
|23
|6.
|Витория Гимарайнш
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|24 - 18
|23
|7.
|Боавишта
|1:0 Заявка
|15
|4
|9
|2
|19 - 16
|21
|8.
|Жил Висенте
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|21 - 18
|20
|9.
|Пасуш де Феррейра
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|18 - 19
|20
|10.
|Фамаликан
|Заявка
|14
|3
|6
|5
|14 - 16
|15
|11.
|Эшторил
|Заявка
|14
|3
|6
|5
|18 - 19
|15
|12.
|Маритиму
|Заявка
|14
|3
|6
|5
|15 - 15
|15
|13.
|Визела
|Заявка
|14
|3
|6
|5
|13 - 18
|15
|14.
|Белененсеш
|1:3 Заявка
|14
|4
|3
|7
|12 - 26
|15
|15.
|Арока
|0:1 Заявка
|14
|4
|2
|8
|13 - 28
|14
|16.
|Тондела
|Заявка
|14
|4
|2
|8
|20 - 27
|14
|17.
|Морейренсе
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|15 - 20
|12
|18.
|Портимоненсе
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|11 - 19
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Порту
|Заявка
|14
|12
|2
|0
|34 - 10
|38
|2.
|Спортинг Л
|Заявка
|14
|10
|3
|1
|30 - 12
|33
|3.
|Бенфика
|3:1 Заявка
|14
|10
|2
|2
|37 - 14
|32
|4.
|Жил Висенте
|Заявка
|14
|7
|5
|2
|19 - 12
|26
|5.
|Брага
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|21 - 15
|24
|6.
|Эшторил
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|14 - 15
|19
|7.
|Портимоненсе
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|15 - 15
|19
|8.
|Маритиму
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|17 - 24
|18
|9.
|Витория Гимарайнш
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|14 - 19
|16
|10.
|Пасуш де Феррейра
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|9 - 15
|16
|11.
|Визела
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|18 - 28
|14
|12.
|Фамаликан
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|20 - 27
|13
|13.
|Боавишта
|1:0 Заявка
|14
|2
|6
|6
|15 - 25
|12
|14.
|Арока
|0:1 Заявка
|15
|2
|6
|7
|14 - 22
|12
|15.
|Тондела
|Заявка
|14
|3
|2
|9
|16 - 28
|11
|16.
|Морейренсе
|Заявка
|15
|2
|5
|8
|11 - 26
|11
|17.
|Санта-Клара
|Заявка
|14
|1
|5
|8
|12 - 25
|8
|18.
|Белененсеш
|1:3 Заявка
|15
|0
|6
|9
|6 - 23
|6
Прогнозы на матч Боавишта 1:0 Арока
Исход игры
Боавишта
80.4% (86)
Ничья
17.8% (19)
Арока
1.9% (2)
Тотал 2.5
Больше
22.86% (24)
Меньше
77.14% (81)
Обе команды забьют
Да
38.1% (40)
Нет
61.9% (65)
Популярный счёт
1:0 Боавишта
44.9% (48)
2:1 Боавишта
19.6% (21)
1:1 Ничья
15% (16)
2:0 Боавишта
13.1% (14)
0:0 Ничья
1.9% (2)
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