Португалия: Примейра-лига 2021-2022
1:0
12' ГолГорре Кенджи
61' Желтая карточкаСантос Натан
63' Желтая карточкаДаббаг Одай
74' Желтая карточкаНжие Юсуфа
84' Желтая карточкаГалович Нино
90' Желтая карточкаПерес Себастьян
90' Желтая карточкаРуис Алан
90' Желтая карточкаМораиш Тиагу
Ход матча
12'
1:0
61'
62'
63'
74'
84'
90'
90'
90'
22
Сантос
Натан
18
Вукотич
Илия
77
Сантос
Луис
13
Бассо
Жоау
44
Галович
Нино
31
Эшгаю
Тьягу
72
Бенто
Талес
14
Пите
Луиш
6
Куарежма
27
Антони
8
Арсенио
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Сантос НатанПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Вукотич ИлияПолузащитник
- Полузащитник
-
77 Сантос ЛуисНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
73 Мораиш ТиагуПолузащитник
-
42 Макута ГайусПолузащитник
-
14 Реймао ТомасПолузащитник
- Нападающий
-
11 Нжие ЮсуфаНападающий
-
-
Главный тренер: Petit
- Основной состав
- Вратарь
-
13 Бассо ЖоауЗащитник
-
44 Галович НиноЗащитник
-
31 Эшгаю ТьягуЗащитник
-
72 Бенто ТалесПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Пите ЛуишПолузащитник
-
6 КуарежмаПолузащитник
-
27 АнтониНападающий
- Нападающий
-
8 АрсениоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
78 Араужу ТьягуЗащитник
-
53 Абдулайе БаЗащитник
- Защитник
-
60 Соареш МаркуПолузащитник
-
22 Руис АланПолузащитник
- Нападающий
-
15 Даббаг ОдайНападающий
-
-
Главный тренер: Арманду Эвангелишта
История личных встреч
Боавишта
Арока
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
7 матчей
42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
28.6%
57.1%
14.3%
2 победы 4 ничьи 1 победа
Второй тайм
28.6%
57.1%
14.3%
2 победы 4 ничьи 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Боавишта
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Муса Петар
|10
|0.34
|Зауэр Густаво
|6 (2)
|0.21
|Хамаче Янис
|4 (1)
|0.14
|Нжие Юсуфа
|4
|0.14
|Горре Кенджи
|2
|0.07
|Макута Гайус
|2
|0.07
|Де Сантис Джериел
|2
|0.07
|Абаскаль Родриго
|1
|0.03
|Гарсия Хави
|1
|0.03
|Сантос Луис
|1
|0.03
|Илори Тьягу
|1
|0.03
|Сантос Натан
|0
|0
|Перес Себастьян
|0
|0
|Нтеп Пауль-Жорж
|0
|0
|Авазьем Чидозье
|0
|0
Арока
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Силва Андре III
|8
|0.28
|Букия Андре
|4
|0.14
|Даббаг Одай
|4
|0.14
|Бассо Жоау
|3 (2)
|0.1
|Арсенио
|2
|0.07
|Антони
|2
|0.07
|Леонарду Перейра
|1
|0.03
|Пите Луиш
|1
|0.03
|Куасси Эбуэ
|1
|0.03
|Bruno Marques
|1
|0.03
|Симау Давид
|0
|0
|Морейра Педру
|0
|0
|Бенто Талес
|0
|0
|Эшгаю Тьягу
|0
|0
Карточки
Боавишта
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Перес Себастьян
|11
|0
|Поросо Джаксон
|9
|1
|Абаскаль Родриго
|8
|1
|Зауэр Густаво
|7
|1
|Муса Петар
|8
|0
|Сантос Натан
|6
|1
|Макута Гайус
|5
|1
|Горре Кенджи
|6
|0
|Кэннон Реджи
|4
|1
|Гарсия Хави
|5
|0
|Де Сантис Джериел
|5
|0
|Хамаче Янис
|5
|0
|Нжие Юсуфа
|4
|0
|Вукотич Илия
|4
|0
|Бракалли Рафаэл
|3
|0
|Сантос Луис
|1
|1
|Феррейра Филипе
|2
|0
|Илори Тьягу
|1
|0
|Бейраванд Алиреза
|1
|0
|Авазьем Чидозье
|1
|0
|Рейзиньо Мигель
|1
|0
|Мораиш Тиагу
|1
|0
|Мальейру Педро
|1
|0
Арока
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Куасси Эбуэ
|9
|0
|Силва Андре III
|4
|2
|Даббаг Одай
|5
|1
|Арсенио
|6
|0
|Леонарду Перейра
|6
|0
|Куарежма
|6
|0
|Морейра Педру
|5
|0
|Букия Андре
|5
|0
|Араужу Тьягу
|5
|0
|Симау Давид
|3
|1
|Абдулайе Ба
|4
|0
|Галович Нино
|4
|0
|Бассо Жоау
|4
|0
|Пите Луиш
|2
|1
|Сантос Адилио
|3
|0
|Эшгаю Тьягу
|3
|0
|Руис Алан
|2
|0
|Кампи Гастон
|2
|0
|Бенто Талес
|2
|0
|Вальдеррама Евгени
|2
|0
|Виктор Брага
|0
|1
|Антони
|1
|0
|Кабальеро Мауро
|1
|0
|Bruno Marques
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
19
15
8 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 7
16 Не забивали 20
3
16%
4
27%
1-15
2
11%
1
7%
16-30
3
16%
4
27%
31-45
3
16%
1
7%
46-60
3
16%
1
7%
61-75
5
26%
4
27%
76-90
Пропущено
16
21
9 В 1-м тайме 13
7 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 12
1
6%
1
5%
1-15
4
25%
5
24%
16-30
4
25%
7
33%
31-45
1
6%
3
14%
46-60
5
31%
4
19%
61-75
1
6%
1
5%
76-90
Забито
15
14
8 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 11
3 Забивали первыми 3
18 Не забивали 21
1
7%
1
7%
1-15
4
27%
1
7%
16-30
3
20%
1
7%
31-45
3
20%
4
29%
46-60
0
0%
3
21%
61-75
4
27%
4
29%
76-90
Пропущено
25
27
12 В 1-м тайме 15
13 Во 2-м тайме 12
10 Пропускали первыми 11
13 Не пропускали 13
5
20%
6
22%
1-15
4
16%
5
19%
16-30
3
12%
4
15%
31-45
7
28%
4
15%
46-60
3
12%
3
11%
61-75
3
12%
5
19%
76-90
Забито
34
29
16 В 1-м тайме 12
18 Во 2-м тайме 17
10 Забивали первыми 10
5 Не забивали 12
4
12%
5
17%
1-15
6
18%
2
7%
16-30
6
18%
5
17%
31-45
6
18%
5
17%
46-60
3
9%
4
14%
61-75
9
26%
8
28%
76-90
Пропущено
41
48
21 В 1-м тайме 28
20 Во 2-м тайме 20
17 Пропускали первыми 17
23 Не пропускали 25
6
15%
7
15%
1-15
8
20%
10
21%
16-30
7
17%
11
23%
31-45
8
20%
7
15%
46-60
8
20%
7
15%
61-75
4
10%
6
13%
76-90
Результаты последних матчей
Боавишта
(20 матчей)
20%
50%
30%
4 победы 10 ничьих 6 поражений
Фамаликан - Боавишта 1:2 Боавишта - Порту 0:1 Белененсеш - Боавишта 0:0 Боавишта - Брага 1:1
Эшторил - Боавишта 2:3 Боавишта - Бенфика 2:2 Портимоненсе - Боавишта 1:1 Боавишта - Визела 2:2 Санта-Клара - Боавишта 2:1 Бенфика - Боавишта 1:1 Пасуш де Феррейра - Боавишта 1:1 Боавишта - Жил Висенте 1:1 Боавишта - Тондела 1:1 Витория Гимарайнш - Боавишта 1:1 Боавишта - Морейренсе 1:0 Боавишта - Брага 5:1 Спортинг Л - Боавишта 2:0 Боавишта - Маритиму 1:1 Арока - Боавишта 2:1 Боавишта - Фамаликан 2:5
Арока
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Арока - Жил Висенте 2:1 Тондела - Арока 2:2 Арока - Пасуш де Феррейра 0:1 Спортинг Л - Арока 2:0
Арока - Морейренсе 1:1 Витория Гимарайнш - Арока 1:3 Арока - Маритиму 0:3 Арока - Порту 0:2 Фамаликан - Арока 0:0 Эшторил - Арока 1:2 Арока - Бенфика 0:2 Белененсеш - Арока 2:1 Арока - Брага 0:6 Портимоненсе - Арока 1:1 Арока - Визела 1:4 Санта-Клара - Арока 2:1 Арока - Боавишта 2:1 Жил Висенте - Арока 1:1 Арока - Тондела 2:0 Пасуш де Феррейра - Арока 0:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Порту
|Заявка
|28
|24
|4
|0
|71 - 19
|76
|2.
|Спортинг Л
|2:0 Заявка
|29
|23
|4
|2
|58 - 17
|73
|3.
|Бенфика
|Заявка
|29
|20
|4
|5
|73 - 29
|64
|4.
|Брага
|Заявка
|28
|15
|7
|6
|46 - 28
|52
|5.
|Жил Висенте
|Заявка
|29
|12
|10
|7
|40 - 30
|46
|6.
|Витория Гимарайнш
|Заявка
|28
|11
|6
|11
|38 - 37
|39
|7.
|Пасуш де Феррейра
|Заявка
|29
|9
|9
|11
|27 - 34
|36
|8.
|Эшторил
|Заявка
|28
|8
|10
|10
|32 - 34
|34
|9.
|Маритиму
|Заявка
|29
|8
|9
|12
|32 - 39
|33
|10.
|Боавишта
|Заявка
|29
|6
|15
|8
|34 - 41
|33
|11.
|Санта-Клара
|Заявка
|28
|7
|10
|11
|30 - 46
|31
|12.
|Портимоненсе
|Заявка
|28
|7
|8
|13
|26 - 34
|29
|13.
|Визела
|Заявка
|28
|6
|11
|11
|31 - 46
|29
|14.
|Фамаликан
|Заявка
|28
|6
|10
|12
|34 - 43
|28
|15.
|Арока
|Заявка
|29
|6
|8
|15
|27 - 50
|26
|16.
|Тондела
|0:2 Заявка
|29
|7
|4
|18
|36 - 57
|25
|17.
|Морейренсе
|Заявка
|29
|5
|8
|16
|26 - 46
|23
|18.
|Белененсеш
|Заявка
|29
|4
|9
|16
|18 - 49
|21
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Порту
|Заявка
|14
|12
|2
|0
|37 - 9
|38
|2.
|Спортинг Л
|2:0 Заявка
|14
|12
|1
|1
|26 - 5
|37
|3.
|Бенфика
|Заявка
|15
|10
|2
|3
|36 - 15
|32
|4.
|Брага
|Заявка
|15
|8
|4
|3
|25 - 13
|28
|5.
|Санта-Клара
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|18 - 21
|23
|6.
|Витория Гимарайнш
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|24 - 18
|23
|7.
|Боавишта
|Заявка
|15
|4
|9
|2
|19 - 16
|21
|8.
|Жил Висенте
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|21 - 18
|20
|9.
|Пасуш де Феррейра
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|18 - 19
|20
|10.
|Фамаликан
|Заявка
|14
|3
|6
|5
|14 - 16
|15
|11.
|Эшторил
|Заявка
|14
|3
|6
|5
|18 - 19
|15
|12.
|Маритиму
|Заявка
|14
|3
|6
|5
|15 - 15
|15
|13.
|Визела
|Заявка
|14
|3
|6
|5
|13 - 18
|15
|14.
|Белененсеш
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|12 - 26
|15
|15.
|Арока
|Заявка
|14
|4
|2
|8
|13 - 28
|14
|16.
|Тондела
|0:2 Заявка
|15
|4
|2
|9
|20 - 29
|14
|17.
|Морейренсе
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|15 - 20
|12
|18.
|Портимоненсе
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|11 - 19
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Порту
|Заявка
|14
|12
|2
|0
|34 - 10
|38
|2.
|Спортинг Л
|2:0 Заявка
|15
|11
|3
|1
|32 - 12
|36
|3.
|Бенфика
|Заявка
|14
|10
|2
|2
|37 - 14
|32
|4.
|Жил Висенте
|Заявка
|14
|7
|5
|2
|19 - 12
|26
|5.
|Брага
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|21 - 15
|24
|6.
|Эшторил
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|14 - 15
|19
|7.
|Портимоненсе
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|15 - 15
|19
|8.
|Маритиму
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|17 - 24
|18
|9.
|Витория Гимарайнш
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|14 - 19
|16
|10.
|Пасуш де Феррейра
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|9 - 15
|16
|11.
|Визела
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|18 - 28
|14
|12.
|Фамаликан
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|20 - 27
|13
|13.
|Боавишта
|Заявка
|14
|2
|6
|6
|15 - 25
|12
|14.
|Арока
|Заявка
|15
|2
|6
|7
|14 - 22
|12
|15.
|Тондела
|0:2 Заявка
|14
|3
|2
|9
|16 - 28
|11
|16.
|Морейренсе
|Заявка
|15
|2
|5
|8
|11 - 26
|11
|17.
|Санта-Клара
|Заявка
|14
|1
|5
|8
|12 - 25
|8
|18.
|Белененсеш
|Заявка
|15
|0
|6
|9
|6 - 23
|6
Прогнозы на матч Боавишта 1:0 Арока
Исход игры
Боавишта
80.4% (86)
Ничья
17.8% (19)
Арока
1.9% (2)
Тотал 2.5
Больше
22.86% (24)
Меньше
77.14% (81)
Обе команды забьют
Да
38.1% (40)
Нет
61.9% (65)
Популярный счёт
1:0 Боавишта
44.9% (48)
2:1 Боавишта
19.6% (21)
1:1 Ничья
15% (16)
2:0 Боавишта
13.1% (14)
0:0 Ничья
1.9% (2)
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