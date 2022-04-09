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Португалия: Примейра-лига 2021-2022

2021-2022
Боавишта
1:0
Конец матча

Стадион:
Арока
0'
1:0
12' Гол
Горре Кенджи
61' Желтая карточка
Сантос Натан
63' Желтая карточка
Даббаг Одай
74' Желтая карточка
Нжие Юсуфа
84' Желтая карточка
Галович Нино
90' Желтая карточка
Перес Себастьян
90' Желтая карточка
Руис Алан
90' Желтая карточка
Мораиш Тиагу
90'+9
1
Бракалли
Рафаэл
2
Кэннон
Реджи
21
Поросо
Джаксон
26
Абаскаль
Родриго
22
Сантос
Натан
24
Перес
Себастьян
18
Вукотич
Илия
20
Феррейра
Филипе
77
Сантос
Луис
9
Муса
Петар
7
Горре
Кенджи
1
Виктор
Брага
13
Бассо
Жоау
44
Галович
Нино
31
Эшгаю
Тьягу
72
Бенто
Талес
21
Леонарду
Перейра
14
Пите
Луиш
6
Куарежма
27
Антони
7
Силва
Андре
III
8
Арсенио
Боавишта
3-4-3
Арока
3-4-3

История личных встреч

Боавишта
Арока

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

7 матчей

42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

28.6%
57.1%
14.3%
2 победы 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

28.6%
57.1%
14.3%
2 победы 4 ничьи 1 победа

История матчей

ПЛ
2:1
ПЛ
1:2
ПЛ
2:0
ПЛ
0:0
ПЛ
3:2
ПЛ
0:0
ПЛ
3:1

Бомбардиры внутри турнира

Боавишта
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Муса Петар 10 0.34
Зауэр Густаво 6 (2) 0.21
Хамаче Янис 4 (1) 0.14
Нжие Юсуфа 4 0.14
Горре Кенджи 2 0.07
Макута Гайус 2 0.07
Де Сантис Джериел 2 0.07
Абаскаль Родриго 1 0.03
Гарсия Хави 1 0.03
Сантос Луис 1 0.03
Илори Тьягу 1 0.03
Сантос Натан 0 0
Перес Себастьян 0 0
Нтеп Пауль-Жорж 0 0
Авазьем Чидозье 0 0
Арока
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Силва Андре III 8 0.28
Букия Андре 4 0.14
Даббаг Одай 4 0.14
Бассо Жоау 3 (2) 0.1
Арсенио 2 0.07
Антони 2 0.07
Леонарду Перейра 1 0.03
Пите Луиш 1 0.03
Куасси Эбуэ 1 0.03
Bruno Marques 1 0.03
Симау Давид 0 0
Морейра Педру 0 0
Бенто Талес 0 0
Эшгаю Тьягу 0 0

Карточки

Боавишта
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Перес Себастьян 11 0
Поросо Джаксон 9 1
Абаскаль Родриго 8 1
Зауэр Густаво 7 1
Муса Петар 8 0
Сантос Натан 6 1
Макута Гайус 5 1
Горре Кенджи 6 0
Кэннон Реджи 4 1
Гарсия Хави 5 0
Де Сантис Джериел 5 0
Хамаче Янис 5 0
Нжие Юсуфа 4 0
Вукотич Илия 4 0
Бракалли Рафаэл 3 0
Сантос Луис 1 1
Феррейра Филипе 2 0
Илори Тьягу 1 0
Бейраванд Алиреза 1 0
Авазьем Чидозье 1 0
Рейзиньо Мигель 1 0
Мораиш Тиагу 1 0
Мальейру Педро 1 0
Арока
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Куасси Эбуэ 9 0
Силва Андре III 4 2
Даббаг Одай 5 1
Арсенио 6 0
Леонарду Перейра 6 0
Куарежма 6 0
Морейра Педру 5 0
Букия Андре 5 0
Араужу Тьягу 5 0
Симау Давид 3 1
Абдулайе Ба 4 0
Галович Нино 4 0
Бассо Жоау 4 0
Пите Луиш 2 1
Сантос Адилио 3 0
Эшгаю Тьягу 3 0
Руис Алан 2 0
Кампи Гастон 2 0
Бенто Талес 2 0
Вальдеррама Евгени 2 0
Виктор Брага 0 1
Антони 1 0
Кабальеро Мауро 1 0
Bruno Marques 1 0

Голы по времени матча

Забито

19
15
8 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 7
16 Не забивали 20
3
16%
4
27%
1-15
2
11%
1
7%
16-30
3
16%
4
27%
31-45
3
16%
1
7%
46-60
3
16%
1
7%
61-75
5
26%
4
27%
76-90

Пропущено

16
21
9 В 1-м тайме 13
7 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 12
1
6%
1
5%
1-15
4
25%
5
24%
16-30
4
25%
7
33%
31-45
1
6%
3
14%
46-60
5
31%
4
19%
61-75
1
6%
1
5%
76-90

Забито

15
14
8 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 11
3 Забивали первыми 3
18 Не забивали 21
1
7%
1
7%
1-15
4
27%
1
7%
16-30
3
20%
1
7%
31-45
3
20%
4
29%
46-60
0
0%
3
21%
61-75
4
27%
4
29%
76-90

Пропущено

25
27
12 В 1-м тайме 15
13 Во 2-м тайме 12
10 Пропускали первыми 11
13 Не пропускали 13
5
20%
6
22%
1-15
4
16%
5
19%
16-30
3
12%
4
15%
31-45
7
28%
4
15%
46-60
3
12%
3
11%
61-75
3
12%
5
19%
76-90

Забито

34
29
16 В 1-м тайме 12
18 Во 2-м тайме 17
10 Забивали первыми 10
5 Не забивали 12
4
12%
5
17%
1-15
6
18%
2
7%
16-30
6
18%
5
17%
31-45
6
18%
5
17%
46-60
3
9%
4
14%
61-75
9
26%
8
28%
76-90

Пропущено

41
48
21 В 1-м тайме 28
20 Во 2-м тайме 20
17 Пропускали первыми 17
23 Не пропускали 25
6
15%
7
15%
1-15
8
20%
10
21%
16-30
7
17%
11
23%
31-45
8
20%
7
15%
46-60
8
20%
7
15%
61-75
4
10%
6
13%
76-90

Результаты последних матчей

Боавишта
(20 матчей)
20%
50%
30%
4 победы 10 ничьих 6 поражений
Фамаликан - Боавишта 1:2 Боавишта - Порту 0:1 Белененсеш - Боавишта 0:0 Боавишта - Брага 1:1
Эшторил - Боавишта 2:3 Боавишта - Бенфика 2:2 Портимоненсе - Боавишта 1:1 Боавишта - Визела 2:2 Санта-Клара - Боавишта 2:1 Бенфика - Боавишта 1:1 Пасуш де Феррейра - Боавишта 1:1 Боавишта - Жил Висенте 1:1 Боавишта - Тондела 1:1 Витория Гимарайнш - Боавишта 1:1 Боавишта - Морейренсе 1:0 Боавишта - Брага 5:1 Спортинг Л - Боавишта 2:0 Боавишта - Маритиму 1:1 Арока - Боавишта 2:1 Боавишта - Фамаликан 2:5
Арока
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Арока - Жил Висенте 2:1 Тондела - Арока 2:2 Арока - Пасуш де Феррейра 0:1 Спортинг Л - Арока 2:0
Арока - Морейренсе 1:1 Витория Гимарайнш - Арока 1:3 Арока - Маритиму 0:3 Арока - Порту 0:2 Фамаликан - Арока 0:0 Эшторил - Арока 1:2 Арока - Бенфика 0:2 Белененсеш - Арока 2:1 Арока - Брага 0:6 Портимоненсе - Арока 1:1 Арока - Визела 1:4 Санта-Клара - Арока 2:1 Арока - Боавишта 2:1 Жил Висенте - Арока 1:1 Арока - Тондела 2:0 Пасуш де Феррейра - Арока 0:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Порту Заявка 28 24 4 0 71 - 19 76
2. Спортинг Л 2:0 Заявка 29 23 4 2 58 - 17 73
3. Бенфика Заявка 29 20 4 5 73 - 29 64
4. Брага Заявка 28 15 7 6 46 - 28 52
5. Жил Висенте Заявка 29 12 10 7 40 - 30 46
6. Витория Гимарайнш Заявка 28 11 6 11 38 - 37 39
7. Пасуш де Феррейра Заявка 29 9 9 11 27 - 34 36
8. Эшторил Заявка 28 8 10 10 32 - 34 34
9. Маритиму Заявка 29 8 9 12 32 - 39 33
10. Боавишта Заявка 29 6 15 8 34 - 41 33
11. Санта-Клара Заявка 28 7 10 11 30 - 46 31
12. Портимоненсе Заявка 28 7 8 13 26 - 34 29
13. Визела Заявка 28 6 11 11 31 - 46 29
14. Фамаликан Заявка 28 6 10 12 34 - 43 28
15. Арока Заявка 29 6 8 15 27 - 50 26
16. Тондела 0:2 Заявка 29 7 4 18 36 - 57 25
17. Морейренсе Заявка 29 5 8 16 26 - 46 23
18. Белененсеш Заявка 29 4 9 16 18 - 49 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Порту Заявка 14 12 2 0 37 - 9 38
2. Спортинг Л 2:0 Заявка 14 12 1 1 26 - 5 37
3. Бенфика Заявка 15 10 2 3 36 - 15 32
4. Брага Заявка 15 8 4 3 25 - 13 28
5. Санта-Клара Заявка 14 6 5 3 18 - 21 23
6. Витория Гимарайнш Заявка 13 7 2 4 24 - 18 23
7. Боавишта Заявка 15 4 9 2 19 - 16 21
8. Жил Висенте Заявка 15 5 5 5 21 - 18 20
9. Пасуш де Феррейра Заявка 15 5 5 5 18 - 19 20
10. Фамаликан Заявка 14 3 6 5 14 - 16 15
11. Эшторил Заявка 14 3 6 5 18 - 19 15
12. Маритиму Заявка 14 3 6 5 15 - 15 15
13. Визела Заявка 14 3 6 5 13 - 18 15
14. Белененсеш Заявка 14 4 3 7 12 - 26 15
15. Арока Заявка 14 4 2 8 13 - 28 14
16. Тондела 0:2 Заявка 15 4 2 9 20 - 29 14
17. Морейренсе Заявка 14 3 3 8 15 - 20 12
18. Портимоненсе Заявка 14 2 4 8 11 - 19 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Порту Заявка 14 12 2 0 34 - 10 38
2. Спортинг Л 2:0 Заявка 15 11 3 1 32 - 12 36
3. Бенфика Заявка 14 10 2 2 37 - 14 32
4. Жил Висенте Заявка 14 7 5 2 19 - 12 26
5. Брага Заявка 13 7 3 3 21 - 15 24
6. Эшторил Заявка 14 5 4 5 14 - 15 19
7. Портимоненсе Заявка 14 5 4 5 15 - 15 19
8. Маритиму Заявка 15 5 3 7 17 - 24 18
9. Витория Гимарайнш Заявка 15 4 4 7 14 - 19 16
10. Пасуш де Феррейра Заявка 14 4 4 6 9 - 15 16
11. Визела Заявка 14 3 5 6 18 - 28 14
12. Фамаликан Заявка 14 3 4 7 20 - 27 13
13. Боавишта Заявка 14 2 6 6 15 - 25 12
14. Арока Заявка 15 2 6 7 14 - 22 12
15. Тондела 0:2 Заявка 14 3 2 9 16 - 28 11
16. Морейренсе Заявка 15 2 5 8 11 - 26 11
17. Санта-Клара Заявка 14 1 5 8 12 - 25 8
18. Белененсеш Заявка 15 0 6 9 6 - 23 6
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    12'
    Г О О О О Л - Горре Кенджи бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Прогнозы 107
Боавишта 80.4% (86)
X 17.8% (19)
Арока 1.9% (2)
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Прогнозы на матч Боавишта 1:0 Арока

Исход игры
Боавишта
80.4% (86)
Ничья
17.8% (19)
Арока
1.9% (2)
Тотал 2.5
Больше
22.86% (24)
Меньше
77.14% (81)
Обе команды забьют
Да
38.1% (40)
Нет
61.9% (65)
Популярный счёт
1:0 Боавишта
44.9% (48)
2:1 Боавишта
19.6% (21)
1:1 Ничья
15% (16)
2:0 Боавишта
13.1% (14)
0:0 Ничья
1.9% (2)
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