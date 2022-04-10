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  3. Норвегия: Типпелиген
Саннефьёрд
1:2
Конец матча

Стадион: Зрители: 4306
Будё-Глимт
0'
0:1
14' Гол
Бонифасе Виктор
1:1
68' Гол
Вега Дейвер
68' Желтая карточка
Вега Дейвер
1:2
76' Гол
Салтнес Ульрик
89' Желтая карточка
Сингх Хармет
90'+7

Ход матча

14'
0:1
Бонифасе Виктор
(Хаген Элиас)
32'
 
Хеберг-Ветти Геуте
Мо Бреде
37'
 
Сёрли Сондре
Пеллегрино Амаль
57'
Сингх Хармет
Рисан Сандер
 
57'
Вега Дейвер
Офкир Мохамед
 
68'
Вега Дейвер
(Нильссон Александер II)
1:1
68'
Вега Дейвер
 
73'
 
Сольбаккен Ола
Кумсан Джилберт
73'
 
Эспейор Рунар
Бонифасе Виктор
73'
 
Конрадсен Андрес
Ветлесен Уго
76'
1:2
Салтнес Ульрик
(Сольбаккен Ола)
78'
Янсен Квинт
Фосс Сандер Моэн
 
89'
Сингх Хармет
 
90'
Айер Кинин
Ньенету Франклин
 

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 8
  • 3 Удары в створ 6
  • 7 Угловые 4
  • 2 Офсайды 0
  • 8 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 2
  • 46 Владение мячом, % 54
1
Стуревик
Якоб
2
Хокенстад
Матс
15
Jesper
Taaje
17
Фосс
Сандер
Моэн
4
Ian
Smeulers
6
Рисан
Сандер
8
Куртович
Виллиам
5
Нильссон
Александер
II
7
Офкир
Мохамед
9
Гуссиос
Сиверт
20
Ньенету
Франклин
12
Хайкин
Никита
3
Сампстед
Альфонс
18
Мо
Бреде
4
Хейбротен
Мариус
5
Вембангомо
Брис
10
Ветлесен
Уго
23
Хаген
Элиас
14
Салтнес
Ульрик
77
Кумсан
Джилберт
8
Бонифасе
Виктор
7
Пеллегрино
Амаль
Саннефьёрд
4-3-3
Будё-Глимт
4-3-3

История личных встреч

Саннефьёрд
Будё-Глимт

8 матчей

62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

75%
62.5%
6 побед 5 ничьих 0 побед

11 матчей

18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 9 побед

Первый тайм

54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 5 побед

Второй тайм

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 5 побед

19 матчей

26.3%
26.3%
47.4%
5 побед 5 ничьих 9 побед

Первый тайм

73.7%
26.3%
0 побед 14 ничьих 5 побед

Второй тайм

31.6%
42.1%
26.3%
6 побед 8 ничьих 5 побед

История матчей

Т
1:0
Т
1:0
Т
2:1
Т
1:2
Т
1:1
Т
1:1
ТМК
2:1
Т
2:1
Т
3:1
Т
3:1
ПД
2:0
ПД
2:1
ПД
2:1
ПД
4:0
ТМС
0:0
А
1:2
А
1:1
Т
1:0
Т
1:1

Результаты последних матчей

Саннефьёрд
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Хёугесунн - Саннефьёрд 1:3 Одд - Саннефьёрд 2:0 Саннефьёрд - Стабек 1:3 Рига - Саннефьёрд 1:1
Саннефьёрд - Мьёндален 3:2 Саннефьёрд - Дьерв 4:1 Саннефьёрд - Скейд 2:0 Саннефьёрд - Фрам Ларвик 3:0 Лиллестрём - Саннефьёрд 2:0 Саннефьёрд - Кристиансунд 3:2 Хёугесунн - Саннефьёрд 1:2 Саннефьёрд - Бранн 2:2 Мольде - Саннефьёрд 3:1 Будё-Глимт - Саннефьёрд 1:0 Саннефьёрд - Стрёмсгодсет 2:0 Русенборг - Саннефьёрд 4:1 Саннефьёрд - Одд 0:0 Викинг - Саннефьёрд 2:1 Саннефьёрд - Стабек 0:3 Мьёндален - Саннефьёрд 1:1
Будё-Глимт
(20 матчей)
60%
40%
12 побед 8 ничьих 0 поражений
Будё-Глимт - Рома 2:1 Будё-Глимт - Русенборг 2:2 Будё-Глимт - Лиллестрём 4:1 АЗ Алкмаар - Будё-Глимт 2:2
Будё-Глимт - АЗ Алкмаар 2:1 Олесунн - Будё-Глимт 0:3 Будё-Глимт - Селтик 2:0 Селтик - Будё-Глимт 1:3 Будё-Глимт - Эльфсборг 3:2 Будё-Глимт - Орхус 1:0 Будё-Глимт - Динамо Киев 1:1 Мьёндален - Будё-Глимт 0:3 Заря - Будё-Глимт 1:1 Будё-Глимт - Бранн 2:2 Русенборг - Будё-Глимт 0:0 Будё-Глимт - ЦСКА София 2:0 Будё-Глимт - Лиллестрём 2:0 Хёугесунн - Будё-Глимт 2:2 Рома - Будё-Глимт 2:2 Будё-Глимт - Саннефьёрд 1:0
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 37'
    Пеллегрино Амаль уходит с поля. Сёрли Сондре выходит вместо него
  • 32'
    Мо Бреде уходит с поля. Хеберг-Ветти Геуте выходит вместо него
  • Описание гола
    14'
    Г О О О О Л - Victor Okoh Boniface бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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