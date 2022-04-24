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США: МЛС 2022

2022
Колорадо Рэпидс
0:0
Первый тайм: 24'

Стадион:
Charlotte FC
0' 24'
Лучшие коэффициенты
Колорадо Рэпидс
Ничья
Charlotte FC
1.48
4.20
6.40
Все Коэффициенты
22
Ярброуг
Вильям
6
Абубакар
Лалас
24
Вальесилья
Эксон
5
Трасти
Остон
2
Розенберри
Киган
14
Кайе
Марк-Энтони
19
Прайс
Джек
33
Бейташур
Стивен
12
Барриос
Майкл
11
Рубио
Диего
9
Шиньяшики
Андре
1
Кахлина
Кристиян
24
Линдси
Джейлин
4
Guzman
Corujo
22
Фухс
Кристиан
28
Мора
Хосеф
13
Бронико
Брандт
21
Франко
Алан
10
Cristian
Jonatan
Ortiz
8
Алсивар
Хорди
11
Свидерски
Кароль
12
Риос
Даниэль
Колорадо Рэпидс
3-4-3
Charlotte FC
4-1-3-2

Бомбардиры внутри турнира

Колорадо Рэпидс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рубио Диего 4 0.5
Кайе Марк-Энтони 2 0.25
Абубакар Лалас 1 0.13
Льюис Джонатан 1 0.13
Шиньяшики Андре 1 0.13
Барриос Майкл 0 0
Эстевес Лукас 0 0
Уилсон Дэнни 0 0
Бейташур Стивен 0 0
Charlotte FC
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Свидерски Кароль 4 0.67
Ben Bender 1 0.17
Алсивар Хорди 1 0.17
Cristian Jonatan Ortiz 1 0.17
Руис Серхио 0 0
Франко Алан 0 0

Карточки

Колорадо Рэпидс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Уилсон Дэнни 2 0
Рубио Диего 2 0
Прайс Джек 2 0
Кайе Марк-Энтони 2 0
Розенберри Киган 2 0
Трасти Остон 2 0
Ярброуг Вильям 1 0
Барриос Майкл 1 0
Льюис Джонатан 1 0
Шиньяшики Андре 1 0
Эстевес Лукас 1 0
Max Alves 1 0
Charlotte FC
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фухс Кристиан 1 0
Кахлина Кристиян 1 0
Бронико Брандт 1 0
Франко Алан 1 0
Макоун Кристиан 1 0
Линдси Джейлин 1 0
Алсивар Хорди 1 0
Adam Armour 1 0

Голы по времени матча

Забито

6
1
2 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
3
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
1
100%
76-90

Пропущено

1
4
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
2
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
6
3 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
4 Не забивали 2
0
0%
3
50%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

10
1
4 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
3
30%
0
0%
31-45
2
20%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
40%
0
0%
76-90

Забито

9
7
5 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 3
1 Не забивали 1
0
0%
3
43%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
3
33%
0
0%
31-45
3
33%
2
29%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
1
11%
1
14%
76-90

Пропущено

11
5
5 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
0
0%
2
40%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
4
36%
0
0%
31-45
2
18%
2
40%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
4
36%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Колорадо Рэпидс
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Миннесота Юнайтед - Колорадо Рэпидс 3:1 Даллас - Колорадо Рэпидс 3:1 Колорадо Рэпидс - Реал Солт-Лейк 1:1 Хьюстон Динамо - Колорадо Рэпидс 1:1
Колорадо Рэпидс - Спортинг Канзас-Сити 2:0 Колорадо Рэпидс - Атланта Юнайтед 3:0 Лос-Анджелес - Колорадо Рэпидс 3:0 Колорадо Рэпидс - Комуникасьонес 1:0 Комуникасьонес - Колорадо Рэпидс 1:0 Колорадо Рэпидс - Портленд Тимберс 0:1 Колорадо Рэпидс - Лос-Анджелес 5:2 Хьюстон Динамо - Колорадо Рэпидс 0:1 Нью-Инглэнд Революшн - Колорадо Рэпидс 1:0 Колорадо Рэпидс - Портленд Тимберс 2:0 Колорадо Рэпидс - Сиэтл Саундерс 1:1 Реал Солт-Лейк - Колорадо Рэпидс 3:1 Миннесота Юнайтед - Колорадо Рэпидс 1:3 Сиэтл Саундерс - Колорадо Рэпидс 3:0 Колорадо Рэпидс - Остин 3:0 Колорадо Рэпидс - Торонто 0:0
Charlotte FC
(6 матчей)
66.7%
33.3%
4 победы 0 ничьих 2 поражения
Гринвилл Триумф - Charlotte FC 1:2 Нью-Инглэнд Революшн - Charlotte FC 2:1 Charlotte FC - Атланта Юнайтед 1:0 Филадельфия Юнион - Charlotte FC 2:0
Charlotte FC - Цинциннати 2:0 Charlotte FC - Нью-Инглэнд Революшн 3:1

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Филадельфия Юнион 8 5 2 1 12 - 5 17
2. Орландо Сити 8 4 2 2 10 - 7 14
3. Клёб де Фут Монреаль 8 3 2 3 14 - 17 11
4. Нью-Йорк Ред Буллз 7 3 2 2 10 - 6 11
5. Атланта Юнайтед 7 3 2 2 9 - 9 11
6. Торонто 7 3 2 2 11 - 12 11
7. Чикаго Файр 8 2 4 2 5 - 5 10
8. Ди Си Юнайтед 3:2 7 3 0 4 10 - 10 9
9. Коламбус Кру 0:0 8 2 3 3 10 - 9 9
10. Нью-Йорк Сити 6 2 1 3 11 - 6 7
11. Цинциннати 7 2 1 4 8 - 14 7
12. Интер Майами 7 2 1 4 7 - 15 7
13. Нью-Инглэнд Революшн 2:3 8 2 1 5 12 - 16 7
14. Шарлотт 3 0 0 3 1 - 6 0

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Остин 2:0 8 5 2 1 19 - 7 17
2. Лос-Анджелес 7 5 1 1 17 - 7 16
3. Даллас 8 4 3 1 12 - 5 15
4. Миннесота Юнайтед 8 4 2 2 11 - 6 14
5. Лос-Анджелес Гэлакси 7 4 1 2 9 - 6 13
6. Хьюстон Динамо 8 3 3 2 11 - 9 12
7. Реал Солт-Лейк 8 3 3 2 9 - 13 12
8. Нэшвилл 7 3 2 2 8 - 8 11
9. Портленд Тимберс 8 2 4 2 10 - 13 10
10. Колорадо Рэпидс 0:0 8 2 3 3 9 - 11 9
11. Сиэтл Саундерс 6 2 1 3 6 - 7 7
12. Спортинг Канзас-Сити 0:0 9 2 1 6 6 - 14 7
13. Ванкувер Уайткэпс 0:2 8 1 1 6 6 - 16 4
14. Сан-Хосе Эрткуэйкс 7 0 3 4 11 - 17 3

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Филадельфия Юнион 5 3 2 0 7 - 2 11
2. Торонто 4 3 0 1 7 - 7 9
3. Атланта Юнайтед 4 2 2 0 8 - 5 8
4. Нью-Йорк Сити 3 2 0 1 10 - 3 6
5. Нью-Инглэнд Революшн 2:3 4 2 0 2 5 - 5 6
6. Орландо Сити 4 2 0 2 6 - 6 6
7. Коламбус Кру 0:0 4 2 0 2 6 - 4 6
8. Чикаго Файр 4 1 3 0 3 - 1 6
9. Ди Си Юнайтед 3:2 5 2 0 3 8 - 8 6
10. Интер Майами 4 1 1 2 4 - 7 4
11. Клёб де Фут Монреаль 2 1 0 1 3 - 3 3
12. Цинциннати 3 1 0 2 6 - 6 3
13. Нью-Йорк Ред Буллз 4 0 2 2 2 - 4 2
14. Шарлотт 1 0 0 1 0 - 1 0

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Остин 2:0 5 4 1 0 14 - 2 13
2. Даллас 5 4 1 0 12 - 4 13
3. Лос-Анджелес 4 3 1 0 10 - 3 10
4. Миннесота Юнайтед 5 3 1 1 9 - 4 10
5. Хьюстон Динамо 5 2 3 0 7 - 5 9
6. Колорадо Рэпидс 0:0 4 2 2 0 6 - 1 8
7. Спортинг Канзас-Сити 0:0 4 2 1 1 3 - 2 7
8. Реал Солт-Лейк 3 2 1 0 5 - 3 7
9. Лос-Анджелес Гэлакси 3 2 0 1 3 - 2 6
10. Портленд Тимберс 4 1 2 1 5 - 6 5
11. Ванкувер Уайткэпс 0:2 3 1 1 1 3 - 3 4
12. Сиэтл Саундерс 3 1 0 2 3 - 4 3
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс 4 0 3 1 8 - 10 3
14. Нэшвилл 0 0 0 0 0 - 0 0

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Ред Буллз 3 3 0 0 8 - 2 9
2. Орландо Сити 4 2 2 0 4 - 1 8
3. Клёб де Фут Монреаль 6 2 2 2 11 - 14 8
4. Филадельфия Юнион 3 2 0 1 5 - 3 6
5. Чикаго Файр 4 1 1 2 2 - 4 4
6. Цинциннати 4 1 1 2 2 - 8 4
7. Атланта Юнайтед 3 1 0 2 1 - 4 3
8. Ди Си Юнайтед 3:2 2 1 0 1 2 - 2 3
9. Интер Майами 3 1 0 2 3 - 8 3
10. Коламбус Кру 0:0 4 0 3 1 4 - 5 3
11. Торонто 3 0 2 1 4 - 5 2
12. Нью-Йорк Сити 3 0 1 2 1 - 3 1
13. Нью-Инглэнд Революшн 2:3 4 0 1 3 7 - 11 1
14. Шарлотт 2 0 0 2 1 - 5 0

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нэшвилл 7 3 2 2 8 - 8 11
2. Лос-Анджелес Гэлакси 4 2 1 1 6 - 4 7
3. Лос-Анджелес 3 2 0 1 7 - 4 6
4. Портленд Тимберс 4 1 2 1 5 - 7 5
5. Реал Солт-Лейк 5 1 2 2 4 - 10 5
6. Сиэтл Саундерс 3 1 1 1 3 - 3 4
7. Остин 2:0 3 1 1 1 5 - 5 4
8. Миннесота Юнайтед 3 1 1 1 2 - 2 4
9. Хьюстон Динамо 3 1 0 2 4 - 4 3
10. Даллас 3 0 2 1 0 - 1 2
11. Колорадо Рэпидс 0:0 4 0 1 3 3 - 10 1
12. Сан-Хосе Эрткуэйкс 3 0 0 3 3 - 7 0
13. Ванкувер Уайткэпс 0:2 5 0 0 5 3 - 13 0
14. Спортинг Канзас-Сити 0:0 5 0 0 5 3 - 12 0
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Колорадо Рэпидс
Ничья
Charlotte FC
1.48
4.20
6.40
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Колорадо Рэпидс 0:0 Charlotte FC онлайн

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Колорадо Рэпидс
Charlotte FC

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