0:0
Второй тайм: 75'
21' Желтая карточкаЧон Ходжин
51' Желтая карточкаНэббаут Эндрю
62' Желтая карточкаTae-won Ko
Ход матча
21'
51'
61'
62'
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 1
-
1 Удары в створ 2
-
3 Угловые 3
-
0 Офсайды 2
-
6 Нарушения правил 8
-
53 Владение мячом, % 47
31
Ким
Да-Соль
77
Tae-Hyun
Kim
15
Чон
Ходжин
24
Yuhei
Sato
22
Гуд
Кёртис
14
Тсубаса
Эндо
38
Jordan
Bos
- Основной состав
-
31 Ким Да-СольВратарь
-
77 Tae-Hyun KimЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Чон ХоджинПолузащитник
- Полузащитник
-
24 Yuhei SatoПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
38 Ли ГюхёкЗащитник
-
30 Хан О ГанЗащитник
-
55 Ho-Jung ChoiЗащитник
-
16 Hu-Kwon LeeПолузащитник
-
18 Пак Ин-ХёкНападающий
- Нападающий
-
21 Chan-Sig Oh
-
-
27 Young-Uk Kim
-
99 Jung-Min Lee
-
Главный тренер: Kyeong-Jun Jeon
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Гуд КёртисЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Тсубаса ЭндоПолузащитник
-
38 Jordan BosПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
37 Max Caputo
-
34 Jordon Hall
-
Главный тренер: Patrick Kisnorbo
История личных встреч
Чоннам Дрэгонс
Мельбурн Сити
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Результаты последних матчей
Чоннам Дрэгонс
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Мельбурн Сити - Чоннам Дрэгонс 2:1 Чоннам Дрэгонс - Бангкок Гласс 0:2 Керес-Негрос - Чоннам Дрэгонс 0:1 Кванджу - Чоннам Дрэгонс 1:0
Чоннам Дрэгонс - Тэджон Ситизен 0:1 Чоннам Дрэгонс - Сеул Е-Лэнд 1:1 Чоннам Дрэгонс - Ансан Гринерз 1:1 Пусан Айпарк - Чоннам Дрэгонс 0:2 Чоннам Дрэгонс - Пучхон 2:1 Кённам - Чоннам Дрэгонс 1:2 Чоннам Дрэгонс - Асан Мугунгва 0:0 Чоннам Дрэгонс - Кимпхо Ситизен 0:2 Анян - Чоннам Дрэгонс 1:0 Тэгу - Чоннам Дрэгонс 3:4 Чоннам Дрэгонс - Тэгу 0:1 Тэджон Ситизен - Чоннам Дрэгонс 0:0 Чоннам Дрэгонс - Ансан Гринерз 2:3 Ульсан Хёндэ - Чоннам Дрэгонс 1:2 Санджу Санму - Чоннам Дрэгонс 3:1 Чоннам Дрэгонс - Пусан Айпарк 2:0
Мельбурн Сити
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Мельбурн Сити - Чоннам Дрэгонс 2:1 Мельбурн Сити - Керес-Негрос 3:0 Бангкок Гласс - Мельбурн Сити 1:1 Мельбурн Виктори - Мельбурн Сити 3:0
Мельбурн Сити - Сидней 4:0 Веллингтон Феникс - Мельбурн Сити 0:6 Макартур - Мельбурн Сити 0:1 Брисбен Роар - Мельбурн Сити 1:2 Мельбурн Сити - Мельбурн Виктори 1:1 Вестерн Юнайтед - Мельбурн Сити 2:2 Мельбурн Сити - Макартур 3:1 Мельбурн Сити - Перт Глори 2:2 Сидней - Мельбурн Сити 1:2 Мельбурн Сити - Сентрал Кост Маринерз 3:2 Мельбурн Сити - Ньюкасл Джетс 3:0 Мельбурн Сити - Аделаида Юнайтед 1:2 Вестерн Сидней Уондерерс - Мельбурн Сити 1:3 Ньюкасл Джетс - Мельбурн Сити 2:4 Вестерн Юнайтед - Мельбурн Сити 1:0 Сентрал Кост Маринерз - Мельбурн Сити 1:3