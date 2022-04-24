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  3. Лига чемпионов АФК: Группа G
Чоннам Дрэгонс
0:0
Второй тайм: 75'
Мельбурн Сити
0'
21' Желтая карточка
Чон Ходжин
51' Желтая карточка
Нэббаут Эндрю
62' Желтая карточка
Tae-won Ko
75'

Ход матча

21'
Чон Ходжин
 
51'
 
Нэббаут Эндрю
61'
Качарава Ника
Hee-Seong Park
 
61'
Пак Ин-Хёк
Yuhei Sato
 
62'
Tae-won Ko
 
63'
 
Jordi Valadon
Тсубаса Эндо

Статистика матча

  • 7 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 2
  • 3 Угловые 3
  • 0 Офсайды 2
  • 6 Нарушения правил 8
  • 53 Владение мячом, % 47
Лучшие коэффициенты
Чоннам Дрэгонс
Ничья
Мельбурн Сити
4.33
3.74
1.86
Все Коэффициенты
31
Ким
Да-Соль
77
Tae-Hyun
Kim
20
Soon-Hyeok
Jang
5
Tae-won
Ko
15
Чон
Ходжин
6
Seong-Jae
Jang
24
Yuhei
Sato
8
Seok-Hyun
Lee
45
Seung-Min
Jeon
11
Плана
Леонард
12
Hee-Seong
Park
1
Гловер
Том
6
Дженкинсон
Карл
5
Гриффитс
Ростин
22
Гуд
Кёртис
3
Джеймисон
Скотт
16
Taras
Gomulka
18
Меткалф
Коннор
15
Нэббаут
Эндрю
14
Тсубаса
Эндо
38
Jordan
Bos
9
Макларен
Джейми
Чоннам Дрэгонс
3-5-2
Мельбурн Сити
4-2-3-1

История личных встреч

Чоннам Дрэгонс
Мельбурн Сити

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

ЛЧА
2:1

Результаты последних матчей

Чоннам Дрэгонс
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Мельбурн Сити - Чоннам Дрэгонс 2:1 Чоннам Дрэгонс - Бангкок Гласс 0:2 Керес-Негрос - Чоннам Дрэгонс 0:1 Кванджу - Чоннам Дрэгонс 1:0
Чоннам Дрэгонс - Тэджон Ситизен 0:1 Чоннам Дрэгонс - Сеул Е-Лэнд 1:1 Чоннам Дрэгонс - Ансан Гринерз 1:1 Пусан Айпарк - Чоннам Дрэгонс 0:2 Чоннам Дрэгонс - Пучхон 2:1 Кённам - Чоннам Дрэгонс 1:2 Чоннам Дрэгонс - Асан Мугунгва 0:0 Чоннам Дрэгонс - Кимпхо Ситизен 0:2 Анян - Чоннам Дрэгонс 1:0 Тэгу - Чоннам Дрэгонс 3:4 Чоннам Дрэгонс - Тэгу 0:1 Тэджон Ситизен - Чоннам Дрэгонс 0:0 Чоннам Дрэгонс - Ансан Гринерз 2:3 Ульсан Хёндэ - Чоннам Дрэгонс 1:2 Санджу Санму - Чоннам Дрэгонс 3:1 Чоннам Дрэгонс - Пусан Айпарк 2:0
Мельбурн Сити
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Мельбурн Сити - Чоннам Дрэгонс 2:1 Мельбурн Сити - Керес-Негрос 3:0 Бангкок Гласс - Мельбурн Сити 1:1 Мельбурн Виктори - Мельбурн Сити 3:0
Мельбурн Сити - Сидней 4:0 Веллингтон Феникс - Мельбурн Сити 0:6 Макартур - Мельбурн Сити 0:1 Брисбен Роар - Мельбурн Сити 1:2 Мельбурн Сити - Мельбурн Виктори 1:1 Вестерн Юнайтед - Мельбурн Сити 2:2 Мельбурн Сити - Макартур 3:1 Мельбурн Сити - Перт Глори 2:2 Сидней - Мельбурн Сити 1:2 Мельбурн Сити - Сентрал Кост Маринерз 3:2 Мельбурн Сити - Ньюкасл Джетс 3:0 Мельбурн Сити - Аделаида Юнайтед 1:2 Вестерн Сидней Уондерерс - Мельбурн Сити 1:3 Ньюкасл Джетс - Мельбурн Сити 2:4 Вестерн Юнайтед - Мельбурн Сити 1:0 Сентрал Кост Маринерз - Мельбурн Сити 1:3
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    21'
    Чон Ходжин получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Чоннам Дрэгонс
Ничья
Мельбурн Сити
4.33
3.74
1.86
Все Коэффициенты
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Чоннам Дрэгонс
Мельбурн Сити

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