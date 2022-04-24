1:3
Конец матча
9' Желтая карточкаДэниэлс Кенширо
0:1
17' ГолDiogo I
0:2
29' ГолФанди Ихсан
0:3
39' ГолФанди Ихсан
61' Желтая карточкаPeeraphong Pichitchotirat
78' Желтая карточкаТуньес Андрес
1:3
79' ГолХартманн Марк
Ход матча
17'
0:1
29'
39'
0:3
78'
79'
1:3
Статистика матча
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7 Удары по воротам 8
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4 Удары в створ 5
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5 Угловые 4
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5 Офсайды 2
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6 Нарушения правил 11
-
33 Владение мячом, % 67
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
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19 Дайзон КуртНападающий
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17 Ivan Ouano
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Главный тренер: Jason Withe
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Фанди ИхсанНападающий
-
7 Diogo IНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
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Главный тренер: Makoto Teguramori
История личных встреч
Керес-Негрос
Бангкок Гласс
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Результаты последних матчей
Керес-Негрос
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Бангкок Гласс - Керес-Негрос 5:0 Мельбурн Сити - Керес-Негрос 3:0 Керес-Негрос - Чоннам Дрэгонс 0:1 Керес-Негрос - Тэгу 0:4
Бэйцзин Гоань - Керес-Негрос 2:3 Керес-Негрос - Кавасаки Фронтале 0:2 Кавасаки Фронтале - Керес-Негрос 8:0 Тэгу - Керес-Негрос 7:0 Керес-Негрос - Бэйцзин Гоань 1:1 Керес-Негрос - Кайя 1:2 Керес-Негрос - Сталлион Лагуна 7:1 Maharlika - Керес-Негрос 0:10 Мендиола - Керес-Негрос 0:6 Керес-Негрос - Azkals Development Team 1:0 Керес-Негрос - Бали Юнайтед 4:0 Керес-Негрос - Тхан Куангнинь 2:2 Керес-Негрос - Свайриенг 4:0 Токио - Керес-Негрос 2:0 Порт - Керес-Негрос 0:1 Керес-Негрос - Шан Юнайтед 3:2
Бангкок Гласс
(20 матчей)
50%
40%
10%
10 побед 8 ничьих 2 поражения
Бангкок Гласс - Керес-Негрос 5:0 Чоннам Дрэгонс - Бангкок Гласс 0:2 Бангкок Гласс - Мельбурн Сити 1:1 Бангкок Гласс - Накхонратчасима 3:0
Бангкок Гласс - Прачуап 7:2 Бангкок Гласс - Порт 2:1 Бурирам Юнайтед - Бангкок Гласс 0:1 Самут Пракан Сити - Бангкок Гласс 0:3 Бангкок Юнайтед - Бангкок Гласс 1:1 Бангкок Гласс - Супханбури 2:0 Полис Теро - Бангкок Гласс 1:1 Чианграй Юнайтед - Бангкок Гласс 1:2 Кхонкэн Юнайтед - Бангкок Гласс 2:2 Бангкок Гласс - Чиангмай Юнайтед 4:1 Бангкок Гласс - Нонгбуа 1:1 Муангтхонг Юнайтед - Бангкок Гласс 2:2 Ратчабури - Бангкок Гласс 1:1 Прачуап - Бангкок Гласс 0:0 Порт - Бангкок Гласс 1:0 Нонгбуа - Бангкок Гласс 3:1