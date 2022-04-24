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  3. Лига чемпионов АФК: Группа G
Керес-Негрос
1:3
Конец матча
Бангкок Гласс
0'
9' Желтая карточка
Дэниэлс Кенширо
0:1
17' Гол
Diogo I
0:2
29' Гол
Фанди Ихсан
0:3
39' Гол
Фанди Ихсан
61' Желтая карточка
Peeraphong Pichitchotirat
78' Желтая карточка
Туньес Андрес
1:3
79' Гол
Хартманн Марк
90'+4

Ход матча

9'
Дэниэлс Кенширо
 
17'
0:1
Diogo I
(Surachart Sareepim)
29'
0:2
Фанди Ихсан
(Surachart Sareepim)
39'
0:3
Фанди Ихсан
(Apisit Sorada)
46'
 
Pathompol Charoenrattanapirom
Worachit Kanitsribampen
61'
 
Peeraphong Pichitchotirat
62'
 
Sarawut Koedsri
Apisit Sorada
62'
 
Jakkaphan Praisuwan
Diogo I
69'
Kieran Hayes
Ricardo Sendra
 
69'
Дайзон Курт
Отт Михаэль
 
69'
 
Nattapon Worasut
Nakin Wisetchat
78'
 
Туньес Андрес
79'
Хартманн Марк
1:3
81'
 
Chaowat Weerachart
Юен Сарач

Статистика матча

  • 7 Удары по воротам 8
  • 4 Удары в створ 5
  • 5 Угловые 4
  • 5 Офсайды 2
  • 6 Нарушения правил 11
  • 33 Владение мячом, % 67
1
Anthony
Pinthus
2
Simen
Alexander
Santos
Lyngboe
99
Pete
Forrosuelo
23
Alan
Robertson
3
Dean
Ebarle
11
Дэниэлс
Кенширо
6
Джурабаев
Амирбек
20
Хартманн
Марк
14
Hikaru
Minegishi
30
Ricardo
Sendra
9
Отт
Михаэль
26
Kittipong
Phuthawchueak
33
Nakin
Wisetchat
5
Victor
Cardozo
30
Туньес
Андрес
15
Apisit
Sorada
9
Surachart
Sareepim
6
Юен
Сарач
8
Peeraphong
Pichitchotirat
22
Worachit
Kanitsribampen
99
Фанди
Ихсан
7
Diogo
I
Керес-Негрос
4-4-2
Бангкок Гласс
4-4-2

История личных встреч

Керес-Негрос
Бангкок Гласс

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ЛЧА
5:0

Результаты последних матчей

Керес-Негрос
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Бангкок Гласс - Керес-Негрос 5:0 Мельбурн Сити - Керес-Негрос 3:0 Керес-Негрос - Чоннам Дрэгонс 0:1 Керес-Негрос - Тэгу 0:4
Бэйцзин Гоань - Керес-Негрос 2:3 Керес-Негрос - Кавасаки Фронтале 0:2 Кавасаки Фронтале - Керес-Негрос 8:0 Тэгу - Керес-Негрос 7:0 Керес-Негрос - Бэйцзин Гоань 1:1 Керес-Негрос - Кайя 1:2 Керес-Негрос - Сталлион Лагуна 7:1 Maharlika - Керес-Негрос 0:10 Мендиола - Керес-Негрос 0:6 Керес-Негрос - Azkals Development Team 1:0 Керес-Негрос - Бали Юнайтед 4:0 Керес-Негрос - Тхан Куангнинь 2:2 Керес-Негрос - Свайриенг 4:0 Токио - Керес-Негрос 2:0 Порт - Керес-Негрос 0:1 Керес-Негрос - Шан Юнайтед 3:2
Бангкок Гласс
(20 матчей)
50%
40%
10%
10 побед 8 ничьих 2 поражения
Бангкок Гласс - Керес-Негрос 5:0 Чоннам Дрэгонс - Бангкок Гласс 0:2 Бангкок Гласс - Мельбурн Сити 1:1 Бангкок Гласс - Накхонратчасима 3:0
Бангкок Гласс - Прачуап 7:2 Бангкок Гласс - Порт 2:1 Бурирам Юнайтед - Бангкок Гласс 0:1 Самут Пракан Сити - Бангкок Гласс 0:3 Бангкок Юнайтед - Бангкок Гласс 1:1 Бангкок Гласс - Супханбури 2:0 Полис Теро - Бангкок Гласс 1:1 Чианграй Юнайтед - Бангкок Гласс 1:2 Кхонкэн Юнайтед - Бангкок Гласс 2:2 Бангкок Гласс - Чиангмай Юнайтед 4:1 Бангкок Гласс - Нонгбуа 1:1 Муангтхонг Юнайтед - Бангкок Гласс 2:2 Ратчабури - Бангкок Гласс 1:1 Прачуап - Бангкок Гласс 0:0 Порт - Бангкок Гласс 1:0 Нонгбуа - Бангкок Гласс 3:1
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    39'
    Г О О О О Л - Фанди Ихсан бьет в цель!
  • Описание гола
    29'
    Г О О О О Л - Фанди Ихсан бьет в цель!
  • Описание гола
    17'
    Г О О О О Л - Диого бьет в цель!
  • Желтая карточка
    9'
    Дэниэлс Кенширо получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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