РОССИЯ: Премьер-лига 2021-2022
Позже
Стадион: Арена Химки
История личных встреч
Химки
Крылья Советов
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
300%
1 победа 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
9 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 9 побед
Первый тайм
11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 5 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 9 побед
10 матчей
10%
90%
1 победа 0 ничьих 9 побед
Первый тайм
10%
40%
50%
1 победа 4 ничьи 5 побед
Второй тайм
10%
90%
0 побед 1 ничья 9 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Химки
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Глушаков Денис
|8 (3)
|0.32
|Кухарчук Илья
|4
|0.16
|Руденко Александр Александрович
|2
|0.08
|Ламкель Зе Дидье
|2
|0.08
|Долгов Александр
|2
|0.08
|Набиуллин Эльмир
|1
|0.04
|Адеми Кемаль
|1
|0.04
|Трошечкин Александр
|1
|0.04
|Сабович Бесард
|1
|0.04
|Волков Захар
|1
|0.04
|Садыгов Илья
|1
|0.04
|Мирзов Резиуан
|1 (1)
|0.04
|Идову Брайн
|0
|0
|Соколов Артём
|0
|0
Крылья Советов
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сарвели Владислав
|8
|0.32
|Сергеев Иван
|6 (2)
|0.24
|Глушенков Максим
|4
|0.16
|Зиньковский Антон
|3
|0.12
|Ежов Роман
|2
|0.08
|Горшков Юрий
|1 (1)
|0.04
|Пиняев Сергей
|1
|0.04
|Чернов Никита
|1
|0.04
|Игнатьев Иван
|1
|0.04
|Бегич Сильвие
|1
|0.04
|Барач Матео
|1
|0.04
|Костанца Фернандо
|1
|0.04
|Якуба Денис
|0
|0
|Бейл Гленн
|0
|0
Карточки
Химки
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Боженов Кирилл
|7
|0
|Дагерстол Филип
|4
|1
|Тихий Дмитрий
|5
|0
|Мирзов Резиуан
|5
|0
|Камышев Илья
|3
|1
|Идову Брайн
|2
|1
|Глушаков Денис
|3
|0
|Кухарчук Илья
|3
|0
|Филин Александр
|3
|0
|Сабович Бесард
|3
|0
|Виана Бруно
|1
|1
|Набиуллин Эльмир
|2
|0
|Карпов Максим
|2
|0
|Трошечкин Александр
|2
|0
|Себаи Сенин
|2
|0
|Руденко Александр Александрович
|2
|0
|Ламкель Зе Дидье
|2
|0
|Стойинович Душан
|2
|0
|Соколов Артём
|2
|0
|Николас Лоуренс Анвон
|0
|1
|Жирков Юрий
|1
|0
|Григалава Гиа
|1
|0
|Лантратов Илья
|1
|0
|Данилкин Егор
|1
|0
|Главчич Неманья
|1
|0
|Магомедов Бутта
|1
|0
|Адеми Кемаль
|1
|0
|Волков Захар
|1
|0
Крылья Советов
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Иванисеня Дмитрий
|5
|1
|Бейл Гленн
|5
|0
|Ежов Роман
|3
|1
|Горшков Юрий
|4
|0
|Пруцев Данил
|4
|0
|Якуба Денис
|3
|0
|Чернов Никита
|3
|0
|Зиньковский Антон
|3
|0
|Глушенков Максим
|3
|0
|Ломаев Иван
|3
|0
|Зеффан Мехди
|2
|0
|Сергеев Иван
|2
|0
|Сарвели Владислав
|2
|0
|Бегич Сильвие
|2
|0
|Солдатенков Александр
|2
|0
|Витюгов Максим
|2
|0
|Костанца Фернандо
|2
|0
|Божин Сергей
|1
|0
|Барач Матео
|1
|0
|Цыпченко Дмитрий
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
14
12
5 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 8
17 Не забивали 16
2
14%
2
17%
1-15
2
14%
3
25%
16-30
1
7%
2
17%
31-45
4
29%
3
25%
46-60
2
14%
0
0%
61-75
3
21%
2
17%
76-90
Пропущено
16
14
8 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 8
2
13%
1
7%
1-15
1
6%
1
7%
16-30
5
31%
2
14%
31-45
0
0%
2
14%
46-60
3
19%
2
14%
61-75
5
31%
6
43%
76-90
Забито
12
18
2 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 13
3 Забивали первыми 5
18 Не забивали 15
1
8%
0
0%
1-15
0
0%
2
11%
16-30
1
8%
3
17%
31-45
1
8%
6
33%
46-60
4
33%
3
17%
61-75
5
42%
4
22%
76-90
Пропущено
25
14
10 В 1-м тайме 6
15 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 8
2
8%
3
21%
1-15
6
24%
2
14%
16-30
2
8%
1
7%
31-45
7
28%
1
7%
46-60
5
20%
4
29%
61-75
3
12%
3
21%
76-90
Забито
26
30
7 В 1-м тайме 12
19 Во 2-м тайме 18
8 Забивали первыми 13
10 Не забивали 6
3
12%
2
7%
1-15
2
8%
5
17%
16-30
2
8%
5
17%
31-45
5
19%
9
30%
46-60
6
23%
3
10%
61-75
8
31%
6
20%
76-90
Пропущено
41
28
18 В 1-м тайме 10
23 Во 2-м тайме 18
11 Пропускали первыми 11
17 Не пропускали 16
4
10%
4
14%
1-15
7
17%
3
11%
16-30
7
17%
3
11%
31-45
7
17%
3
11%
46-60
8
20%
6
21%
61-75
8
20%
9
32%
76-90
Результаты последних матчей
Химки
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Нижний Новгород - Химки 0:0 Химки - ЦСКА Москва 4:2 Рубин - Химки 2:3 Локомотив Москва - Химки 0:1
Урал - Химки 0:1 Химки - Сочи 0:0 Локомотив Москва - Химки 3:2 Химки - Динамо Москва 0:3 Химки - Крылья Советов 3:7 Химки - Навбахор 2:1 Химки - Германнштадт 0:0 Химки - Хельсингёр 1:3 Химки - Рубин 0:0 Химки - Раднички Ниш 1:0 Химки - Баник Острава 1:1 Ахмат - Химки 4:1 Химки - Арсенал Тула 1:2 Химки - Краснодар 3:3 ЦСКА Москва - Химки 0:0 Химки - Крылья Советов 0:4
Крылья Советов
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Крылья Советов - Краснодар 2:0 Урал - Крылья Советов 0:1 Ростов - Крылья Советов 1:0 Крылья Советов - Уфа 1:2
Рубин - Крылья Советов 0:5 Сочи - Крылья Советов 2:3 Крылья Советов - Зенит 1:1 Крылья Советов - Арсенал Тула 2:2 Химки - Крылья Советов 3:7 Рубин - Крылья Советов 5:0 Крылья Советов - Академия Пандев 0:0 Крылья Советов - Радник Сурдулица 2:0 Крылья Советов - Целе 1:1 Крылья Советов - Щегед 2:0 Крылья Советов - Рубин 2:0 Крылья Советов - ЦСКА Москва 0:1 Нижний Новгород - Крылья Советов 0:0 Крылья Советов - Урал 1:1 Химки - Крылья Советов 0:4 Крылья Советов - Химки 3:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|25
|16
|7
|2
|58 - 24
|55
|2.
|Динамо Москва
|Заявка
|25
|16
|4
|5
|45 - 24
|52
|3.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|25
|13
|5
|7
|37 - 25
|44
|4.
|Сочи
|Заявка
|25
|13
|4
|8
|39 - 27
|43
|5.
|Краснодар
|Заявка
|24
|11
|6
|7
|35 - 24
|39
|6.
|Локомотив Москва
|Заявка
|24
|10
|8
|6
|35 - 31
|38
|7.
|Крылья Советов
|Заявка
|25
|11
|5
|9
|32 - 26
|38
|8.
|Ахмат
|Заявка
|25
|10
|2
|13
|29 - 34
|32
|9.
|Ростов
|Заявка
|25
|8
|7
|10
|41 - 42
|31
|10.
|Спартак Москва
|Заявка
|25
|8
|7
|10
|28 - 33
|31
|11.
|Нижний Новгород
|Заявка
|25
|7
|7
|11
|22 - 34
|28
|12.
|Рубин
|Заявка
|25
|7
|5
|13
|32 - 44
|26
|13.
|Химки
|Заявка
|25
|5
|10
|10
|26 - 41
|25
|14.
|Уфа
|Заявка
|25
|4
|10
|11
|23 - 35
|22
|15.
|Урал
|Заявка
|25
|4
|9
|12
|16 - 28
|21
|16.
|Арсенал Тула
|Заявка
|25
|5
|6
|14
|25 - 51
|21
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|13
|11
|1
|1
|39 - 14
|34
|2.
|Динамо Москва
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|22 - 11
|24
|3.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|19 - 8
|24
|4.
|Сочи
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|26 - 14
|23
|5.
|Локомотив Москва
|Заявка
|12
|7
|1
|4
|19 - 13
|22
|6.
|Ахмат
|Заявка
|13
|7
|0
|6
|20 - 17
|21
|7.
|Крылья Советов
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|20 - 12
|21
|8.
|Спартак Москва
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|19 - 15
|19
|9.
|Краснодар
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|13 - 8
|17
|10.
|Ростов
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|23 - 23
|14
|11.
|Рубин
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|17 - 17
|14
|12.
|Арсенал Тула
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|13 - 17
|14
|13.
|Уфа
|Заявка
|13
|2
|7
|4
|14 - 16
|13
|14.
|Химки
|Заявка
|12
|2
|7
|3
|14 - 16
|13
|15.
|Нижний Новгород
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|11 - 18
|12
|16.
|Урал
|Заявка
|12
|1
|6
|5
|5 - 10
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Москва
|Заявка
|12
|9
|1
|2
|23 - 13
|28
|2.
|Краснодар
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|22 - 16
|22
|3.
|Зенит
|Заявка
|12
|5
|6
|1
|19 - 10
|21
|4.
|Сочи
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|13 - 13
|20
|5.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|18 - 17
|20
|6.
|Крылья Советов
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|12 - 14
|17
|7.
|Ростов
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|18 - 19
|17
|8.
|Локомотив Москва
|Заявка
|12
|3
|7
|2
|16 - 18
|16
|9.
|Нижний Новгород
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|11 - 16
|16
|10.
|Рубин
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|15 - 27
|12
|11.
|Спартак Москва
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|9 - 18
|12
|12.
|Химки
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|12 - 25
|12
|13.
|Урал
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|11 - 18
|12
|14.
|Ахмат
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|9 - 17
|11
|15.
|Уфа
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|9 - 19
|9
|16.
|Арсенал Тула
|Заявка
|13
|2
|1
|10
|12 - 34
|7
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Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Химки - Крылья Советов
Исход игры
Химки
25.6% (11)
Ничья
53.5% (23)
Крылья Советов
20.9% (9)
Тотал 2.5
Больше
39.02% (16)
Меньше
60.98% (25)
Обе команды забьют
Да
82.93% (34)
Нет
17.07% (7)
Популярный счёт
1:1 Ничья
41.9% (18)
2:1 Химки
14% (6)
1:2 Крылья Советов
11.6% (5)
1:0 Химки
9.3% (4)
2:2 Ничья
7% (3)
0:1 Крылья Советов
4.7% (2)
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