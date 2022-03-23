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РОССИЯ: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Химки
 
Позже

Стадион:
Крылья Советов
Прогнозы 43
Химки 25.6% (11)
X 53.5% (23)
Крылья Советов 20.9% (9)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Химки
Ничья
Крылья Советов
3.33
3.48
2.37
Все Коэффициенты
Новости

История личных встреч

Химки
Крылья Советов

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
300%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

9 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 9 побед

Первый тайм

11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 5 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 9 побед

10 матчей

10%
90%
1 победа 0 ничьих 9 побед

Первый тайм

10%
40%
50%
1 победа 4 ничьи 5 побед

Второй тайм

10%
90%
0 побед 1 ничья 9 побед

История матчей

ТМК
3:7
ТМК
0:4
ПЛ
3:0
К
0:4
ФПД
2:0
ФПД
0:2
ПЛ
1:3
ПЛ
3:0
ПЛ
3:0
ПЛ
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Химки
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Глушаков Денис 8 (3) 0.32
Кухарчук Илья 4 0.16
Руденко Александр Александрович 2 0.08
Ламкель Зе Дидье 2 0.08
Долгов Александр 2 0.08
Набиуллин Эльмир 1 0.04
Адеми Кемаль 1 0.04
Трошечкин Александр 1 0.04
Сабович Бесард 1 0.04
Волков Захар 1 0.04
Садыгов Илья 1 0.04
Мирзов Резиуан 1 (1) 0.04
Идову Брайн 0 0
Соколов Артём 0 0
Крылья Советов
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сарвели Владислав 8 0.32
Сергеев Иван 6 (2) 0.24
Глушенков Максим 4 0.16
Зиньковский Антон 3 0.12
Ежов Роман 2 0.08
Горшков Юрий 1 (1) 0.04
Пиняев Сергей 1 0.04
Чернов Никита 1 0.04
Игнатьев Иван 1 0.04
Бегич Сильвие 1 0.04
Барач Матео 1 0.04
Костанца Фернандо 1 0.04
Якуба Денис 0 0
Бейл Гленн 0 0

Карточки

Химки
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Боженов Кирилл 7 0
Дагерстол Филип 4 1
Тихий Дмитрий 5 0
Мирзов Резиуан 5 0
Камышев Илья 3 1
Идову Брайн 2 1
Глушаков Денис 3 0
Кухарчук Илья 3 0
Филин Александр 3 0
Сабович Бесард 3 0
Виана Бруно 1 1
Набиуллин Эльмир 2 0
Карпов Максим 2 0
Трошечкин Александр 2 0
Себаи Сенин 2 0
Руденко Александр Александрович 2 0
Ламкель Зе Дидье 2 0
Стойинович Душан 2 0
Соколов Артём 2 0
Николас Лоуренс Анвон 0 1
Жирков Юрий 1 0
Григалава Гиа 1 0
Лантратов Илья 1 0
Данилкин Егор 1 0
Главчич Неманья 1 0
Магомедов Бутта 1 0
Адеми Кемаль 1 0
Волков Захар 1 0
Крылья Советов
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Иванисеня Дмитрий 5 1
Бейл Гленн 5 0
Ежов Роман 3 1
Горшков Юрий 4 0
Пруцев Данил 4 0
Якуба Денис 3 0
Чернов Никита 3 0
Зиньковский Антон 3 0
Глушенков Максим 3 0
Ломаев Иван 3 0
Зеффан Мехди 2 0
Сергеев Иван 2 0
Сарвели Владислав 2 0
Бегич Сильвие 2 0
Солдатенков Александр 2 0
Витюгов Максим 2 0
Костанца Фернандо 2 0
Божин Сергей 1 0
Барач Матео 1 0
Цыпченко Дмитрий 1 0

Голы по времени матча

Забито

14
12
5 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 8
17 Не забивали 16
2
14%
2
17%
1-15
2
14%
3
25%
16-30
1
7%
2
17%
31-45
4
29%
3
25%
46-60
2
14%
0
0%
61-75
3
21%
2
17%
76-90

Пропущено

16
14
8 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 8
2
13%
1
7%
1-15
1
6%
1
7%
16-30
5
31%
2
14%
31-45
0
0%
2
14%
46-60
3
19%
2
14%
61-75
5
31%
6
43%
76-90

Забито

12
18
2 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 13
3 Забивали первыми 5
18 Не забивали 15
1
8%
0
0%
1-15
0
0%
2
11%
16-30
1
8%
3
17%
31-45
1
8%
6
33%
46-60
4
33%
3
17%
61-75
5
42%
4
22%
76-90

Пропущено

25
14
10 В 1-м тайме 6
15 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 8
2
8%
3
21%
1-15
6
24%
2
14%
16-30
2
8%
1
7%
31-45
7
28%
1
7%
46-60
5
20%
4
29%
61-75
3
12%
3
21%
76-90

Забито

26
30
7 В 1-м тайме 12
19 Во 2-м тайме 18
8 Забивали первыми 13
10 Не забивали 6
3
12%
2
7%
1-15
2
8%
5
17%
16-30
2
8%
5
17%
31-45
5
19%
9
30%
46-60
6
23%
3
10%
61-75
8
31%
6
20%
76-90

Пропущено

41
28
18 В 1-м тайме 10
23 Во 2-м тайме 18
11 Пропускали первыми 11
17 Не пропускали 16
4
10%
4
14%
1-15
7
17%
3
11%
16-30
7
17%
3
11%
31-45
7
17%
3
11%
46-60
8
20%
6
21%
61-75
8
20%
9
32%
76-90

Результаты последних матчей

Химки
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Нижний Новгород - Химки 0:0 Химки - ЦСКА Москва 4:2 Рубин - Химки 2:3 Локомотив Москва - Химки 0:1
Урал - Химки 0:1 Химки - Сочи 0:0 Локомотив Москва - Химки 3:2 Химки - Динамо Москва 0:3 Химки - Крылья Советов 3:7 Химки - Навбахор 2:1 Химки - Германнштадт 0:0 Химки - Хельсингёр 1:3 Химки - Рубин 0:0 Химки - Раднички Ниш 1:0 Химки - Баник Острава 1:1 Ахмат - Химки 4:1 Химки - Арсенал Тула 1:2 Химки - Краснодар 3:3 ЦСКА Москва - Химки 0:0 Химки - Крылья Советов 0:4
Крылья Советов
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Крылья Советов - Краснодар 2:0 Урал - Крылья Советов 0:1 Ростов - Крылья Советов 1:0 Крылья Советов - Уфа 1:2
Рубин - Крылья Советов 0:5 Сочи - Крылья Советов 2:3 Крылья Советов - Зенит 1:1 Крылья Советов - Арсенал Тула 2:2 Химки - Крылья Советов 3:7 Рубин - Крылья Советов 5:0 Крылья Советов - Академия Пандев 0:0 Крылья Советов - Радник Сурдулица 2:0 Крылья Советов - Целе 1:1 Крылья Советов - Щегед 2:0 Крылья Советов - Рубин 2:0 Крылья Советов - ЦСКА Москва 0:1 Нижний Новгород - Крылья Советов 0:0 Крылья Советов - Урал 1:1 Химки - Крылья Советов 0:4 Крылья Советов - Химки 3:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 25 16 7 2 58 - 24 55
2. Динамо Москва Заявка 25 16 4 5 45 - 24 52
3. ЦСКА Москва Заявка 25 13 5 7 37 - 25 44
4. Сочи Заявка 25 13 4 8 39 - 27 43
5. Краснодар Заявка 24 11 6 7 35 - 24 39
6. Локомотив Москва Заявка 24 10 8 6 35 - 31 38
7. Крылья Советов Заявка 25 11 5 9 32 - 26 38
8. Ахмат Заявка 25 10 2 13 29 - 34 32
9. Ростов Заявка 25 8 7 10 41 - 42 31
10. Спартак Москва Заявка 25 8 7 10 28 - 33 31
11. Нижний Новгород Заявка 25 7 7 11 22 - 34 28
12. Рубин Заявка 25 7 5 13 32 - 44 26
13. Химки Заявка 25 5 10 10 26 - 41 25
14. Уфа Заявка 25 4 10 11 23 - 35 22
15. Урал Заявка 25 4 9 12 16 - 28 21
16. Арсенал Тула Заявка 25 5 6 14 25 - 51 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 13 11 1 1 39 - 14 34
2. Динамо Москва Заявка 13 7 3 3 22 - 11 24
3. ЦСКА Москва Заявка 12 7 3 2 19 - 8 24
4. Сочи Заявка 13 7 2 4 26 - 14 23
5. Локомотив Москва Заявка 12 7 1 4 19 - 13 22
6. Ахмат Заявка 13 7 0 6 20 - 17 21
7. Крылья Советов Заявка 13 6 3 4 20 - 12 21
8. Спартак Москва Заявка 13 5 4 4 19 - 15 19
9. Краснодар Заявка 10 5 2 3 13 - 8 17
10. Ростов Заявка 13 4 2 7 23 - 23 14
11. Рубин Заявка 12 4 2 6 17 - 17 14
12. Арсенал Тула Заявка 12 3 5 4 13 - 17 14
13. Уфа Заявка 13 2 7 4 14 - 16 13
14. Химки Заявка 12 2 7 3 14 - 16 13
15. Нижний Новгород Заявка 13 3 3 7 11 - 18 12
16. Урал Заявка 12 1 6 5 5 - 10 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Москва Заявка 12 9 1 2 23 - 13 28
2. Краснодар Заявка 14 6 4 4 22 - 16 22
3. Зенит Заявка 12 5 6 1 19 - 10 21
4. Сочи Заявка 12 6 2 4 13 - 13 20
5. ЦСКА Москва Заявка 13 6 2 5 18 - 17 20
6. Крылья Советов Заявка 12 5 2 5 12 - 14 17
7. Ростов Заявка 12 4 5 3 18 - 19 17
8. Локомотив Москва Заявка 12 3 7 2 16 - 18 16
9. Нижний Новгород Заявка 12 4 4 4 11 - 16 16
10. Рубин Заявка 13 3 3 7 15 - 27 12
11. Спартак Москва Заявка 12 3 3 6 9 - 18 12
12. Химки Заявка 13 3 3 7 12 - 25 12
13. Урал Заявка 13 3 3 7 11 - 18 12
14. Ахмат Заявка 12 3 2 7 9 - 17 11
15. Уфа Заявка 12 2 3 7 9 - 19 9
16. Арсенал Тула Заявка 13 2 1 10 12 - 34 7
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  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Химки - Крылья Советов от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 24 апреля 2022, осталось 2 дня 9 часов 14 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 43
    Химки 25.6% (11)
    X 53.5% (23)
    Крылья Советов 20.9% (9)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Химки
    Ничья
    Крылья Советов
    3.33
    3.48
    2.37
    Все Коэффициенты
    Новости
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    Прогнозы на матч Химки - Крылья Советов

    Исход игры
    Химки
    25.6% (11)
    Ничья
    53.5% (23)
    Крылья Советов
    20.9% (9)
    Тотал 2.5
    Больше
    39.02% (16)
    Меньше
    60.98% (25)
    Обе команды забьют
    Да
    82.93% (34)
    Нет
    17.07% (7)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    41.9% (18)
    2:1 Химки
    14% (6)
    1:2 Крылья Советов
    11.6% (5)
    1:0 Химки
    9.3% (4)
    2:2 Ничья
    7% (3)
    0:1 Крылья Советов
    4.7% (2)
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    Химки
    Крылья Советов

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