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Доброго времени суток вам, уважаемые любители спорта №1! Спортивный портал LiveResult.Ru приветствует всех, кто неравнодушен к российскому футболу. В рамках одного из матчей 26-го тура чемпионата России сойдутся лицом к лицу игроки казанского «Рубина» и тульского «Арсенала». Встреча состоится в Казани, на стадионе «Казань Арена».



Для вас текстовую трансляцию поединка проведет Козырев Вячеслав . Добро пожаловать на матч, дамы и господа!