РОССИЯ: Премьер-лига 2021-2022
Позже
Стадион: Казань Арена
История личных встреч
Рубин
Арсенал Тула
9 матчей
88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
44.4%
33.3%
22.3%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
55.6%
33.3%
11.1%
5 побед 3 ничьи 0 побед
4 матча
75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Второй тайм
125%
0 побед 5 ничьих 0 побед
13 матчей
61.5%
30.8%
7.7%
8 побед 4 ничьи 1 победа
Первый тайм
30.8%
38.5%
30.7%
4 победы 5 ничьих 4 победы
Второй тайм
38.5%
61.5%
5 побед 8 ничьих 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Рубин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дрейер Андерс
|8 (1)
|0.32
|Кварацхелия Хвича
|2
|0.08
|Ин-Бом Хван
|2
|0.08
|Бакаев Солтмурад
|2
|0.08
|Онугха Герман
|2
|0.08
|Хакшабанович Сеад
|1
|0.04
|Костюков Михаил
|1
|0.04
|Кучаев Константин
|1
|0.04
|Игнатьев Владислав
|1
|0.04
|Йевтич Дарко
|1
|0.04
|Самошников Илья
|1
|0.04
|Абильдгор Оливер
|1
|0.04
|Зуев Александр
|0
|0
Арсенал Тула
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хлусевич Даниил
|4
|0.16
|Марков Евгений
|4
|0.16
|Кангва Эванс
|3
|0.12
|Давиташвили Зурико
|3
|0.12
|Кангва Кингс
|2
|0.08
|Деспотович Джордже
|2 (2)
|0.08
|Чаушич Горан
|2
|0.08
|Луценко Евгений
|2
|0.08
|Степанов Данил
|1
|0.04
|Смольников Игорь
|1
|0.04
|Ткачёв Сергей
|1
|0.04
|Новосельцев Иван
|1
|0.04
|Пантелеев Владислав
|0
|0
|Суханов Артём Романович
|0
|0
Карточки
Рубин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бегич Сильвие
|6
|1
|Абильдгор Оливер
|6
|1
|Зотов Георгий
|6
|0
|Уремович Филип
|6
|0
|Кварацхелия Хвича
|6
|0
|Зуев Александр
|5
|0
|Самошников Илья
|5
|0
|Ломовицкий Александр
|3
|1
|Деспотович Джордже
|4
|0
|Ин-Бом Хван
|4
|0
|Мусаев Леон
|2
|1
|Онугха Герман
|3
|0
|Бакаев Солтмурад
|3
|0
|Шатов Олег
|1
|0
|Дюпин Юрий
|1
|0
|Йевтич Дарко
|1
|0
|Костюков Михаил
|1
|0
|Хакшабанович Сеад
|1
|0
|Игнатьев Иван
|1
|0
|Тальби Монтассар
|1
|0
|Фаттахов Ленар
|1
|0
|Нижегородов Константин
|1
|0
Арсенал Тула
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кангва Кингс
|6
|1
|Чаушич Горан
|4
|2
|Марков Евгений
|6
|0
|Костадинов Георги
|6
|0
|Смольников Игорь
|5
|0
|Радакович Урош
|5
|0
|Беляев Максим
|4
|0
|Новосельцев Иван
|4
|0
|Хлусевич Даниил
|4
|0
|Сокол Артём
|2
|1
|Коченков Антон
|3
|0
|Степанов Данил
|3
|0
|Камболов Руслан
|2
|0
|Панченко Кирилл
|2
|0
|Гулиев Аяз
|2
|0
|Суханов Артём Романович
|2
|0
|Давиташвили Зурико
|2
|0
|Бьорнстрем Аксель
|2
|0
|Бурлак Тарас
|1
|0
|Луценко Евгений
|1
|0
|Ткачёв Сергей
|1
|0
|Кангва Эванс
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
14
12
3 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 3
16 Не забивали 18
1
7%
2
17%
1-15
1
7%
2
17%
16-30
1
7%
2
17%
31-45
4
29%
0
0%
46-60
3
21%
2
17%
61-75
4
29%
4
33%
76-90
Пропущено
20
34
7 В 1-м тайме 16
13 Во 2-м тайме 18
7 Пропускали первыми 10
10 Не пропускали 13
2
10%
3
9%
1-15
3
15%
7
21%
16-30
2
10%
6
18%
31-45
2
10%
6
18%
46-60
5
25%
3
9%
61-75
6
30%
9
26%
76-90
Забито
14
13
9 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 3
16 Не забивали 17
1
7%
1
8%
1-15
3
21%
3
23%
16-30
5
36%
3
23%
31-45
1
7%
2
15%
46-60
2
14%
2
15%
61-75
2
14%
2
15%
76-90
Пропущено
28
17
14 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 10
10 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 9
5
18%
5
29%
29%
1-15
5
18%
0
0%
16-30
4
14%
2
12%
31-45
6
21%
2
12%
46-60
4
14%
1
6%
61-75
4
14%
7
41%
76-90
Забито
28
25
12 В 1-м тайме 13
16 Во 2-м тайме 12
8 Забивали первыми 6
7 Не забивали 10
2
7%
3
12%
1-15
4
14%
5
20%
16-30
6
21%
5
20%
31-45
5
18%
2
8%
46-60
5
18%
4
16%
61-75
6
21%
6
24%
76-90
Пропущено
48
51
21 В 1-м тайме 23
27 Во 2-м тайме 28
17 Пропускали первыми 16
22 Не пропускали 22
7
15%
8
16%
1-15
8
17%
7
14%
16-30
6
13%
8
16%
31-45
8
17%
8
16%
46-60
9
19%
4
8%
61-75
10
21%
16
31%
76-90
Результаты последних матчей
Рубин
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Енисей - Рубин 3:1 Спартак Москва - Рубин 1:1 Рубин - Краснодар 0:1 Рубин - Химки 2:3
Рубин - Крылья Советов 0:5 ЦСКА Москва - Рубин 6:1 Рубин - Ростов 1:2 Ахмат - Рубин 1:2 Рубин - Ротор 2:1 Зенит - Рубин 3:2 Рубин - Тобол 2:0 ЦСКА Москва - Рубин 1:1 Рубин - Динамо Москва 2:2 Рубин - Крылья Советов 5:0 Рубин - Динамо Батуми 2:2 Химки - Рубин 0:0 Рубин - Висла Плоцк 0:0 Рубин - Факел 4:4 Крылья Советов - Рубин 2:0 Нижний Новгород - Рубин 2:1
Арсенал Тула
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Арсенал Тула - Ростов 1:2 Спартак Москва - Арсенал Тула 3:0 Арсенал Тула - Ахмат 0:0 Зенит - Арсенал Тула 3:0
Арсенал Тула - Динамо Москва 1:4 Крылья Советов - Арсенал Тула 2:2 Алания - Арсенал Тула 1:0 Сочи - Арсенал Тула 2:0 Арсенал Тула - Оренбург 2:0 Раннерс - Арсенал Тула 2:3 Арсенал Тула - Борац Баня-Лука 0:0 Арсенал Тула - Эсбьерг 1:2 Арсенал Тула - Нови Пазар 1:1 Арсенал Тула - Щегед 1:2 ЦСКА Москва - Арсенал Тула 2:0 Химки - Арсенал Тула 1:2 Арсенал Тула - Локомотив Москва 3:1 Динамо Москва - Арсенал Тула 5:1 Арсенал Тула - Уфа 0:0 Арсенал Тула - Сочи 1:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|25
|16
|7
|2
|58 - 24
|55
|2.
|Динамо Москва
|Заявка
|25
|16
|4
|5
|45 - 24
|52
|3.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|25
|13
|5
|7
|37 - 25
|44
|4.
|Сочи
|Заявка
|25
|13
|4
|8
|39 - 27
|43
|5.
|Краснодар
|Заявка
|24
|11
|6
|7
|35 - 24
|39
|6.
|Локомотив Москва
|Заявка
|24
|10
|8
|6
|35 - 31
|38
|7.
|Крылья Советов
|Заявка
|25
|11
|5
|9
|32 - 26
|38
|8.
|Ахмат
|Заявка
|25
|10
|2
|13
|29 - 34
|32
|9.
|Ростов
|Заявка
|25
|8
|7
|10
|41 - 42
|31
|10.
|Спартак Москва
|Заявка
|25
|8
|7
|10
|28 - 33
|31
|11.
|Нижний Новгород
|Заявка
|25
|7
|7
|11
|22 - 34
|28
|12.
|Рубин
|Заявка
|25
|7
|5
|13
|32 - 44
|26
|13.
|Химки
|Заявка
|25
|5
|10
|10
|26 - 41
|25
|14.
|Уфа
|Заявка
|25
|4
|10
|11
|23 - 35
|22
|15.
|Урал
|Заявка
|25
|4
|9
|12
|16 - 28
|21
|16.
|Арсенал Тула
|Заявка
|25
|5
|6
|14
|25 - 51
|21
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|13
|11
|1
|1
|39 - 14
|34
|2.
|Динамо Москва
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|22 - 11
|24
|3.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|19 - 8
|24
|4.
|Сочи
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|26 - 14
|23
|5.
|Локомотив Москва
|Заявка
|12
|7
|1
|4
|19 - 13
|22
|6.
|Ахмат
|Заявка
|13
|7
|0
|6
|20 - 17
|21
|7.
|Крылья Советов
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|20 - 12
|21
|8.
|Спартак Москва
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|19 - 15
|19
|9.
|Краснодар
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|13 - 8
|17
|10.
|Ростов
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|23 - 23
|14
|11.
|Рубин
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|17 - 17
|14
|12.
|Арсенал Тула
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|13 - 17
|14
|13.
|Уфа
|Заявка
|13
|2
|7
|4
|14 - 16
|13
|14.
|Химки
|Заявка
|12
|2
|7
|3
|14 - 16
|13
|15.
|Нижний Новгород
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|11 - 18
|12
|16.
|Урал
|Заявка
|12
|1
|6
|5
|5 - 10
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Москва
|Заявка
|12
|9
|1
|2
|23 - 13
|28
|2.
|Краснодар
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|22 - 16
|22
|3.
|Зенит
|Заявка
|12
|5
|6
|1
|19 - 10
|21
|4.
|Сочи
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|13 - 13
|20
|5.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|18 - 17
|20
|6.
|Крылья Советов
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|12 - 14
|17
|7.
|Ростов
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|18 - 19
|17
|8.
|Локомотив Москва
|Заявка
|12
|3
|7
|2
|16 - 18
|16
|9.
|Нижний Новгород
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|11 - 16
|16
|10.
|Рубин
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|15 - 27
|12
|11.
|Спартак Москва
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|9 - 18
|12
|12.
|Химки
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|12 - 25
|12
|13.
|Урал
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|11 - 18
|12
|14.
|Ахмат
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|9 - 17
|11
|15.
|Уфа
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|9 - 19
|9
|16.
|Арсенал Тула
|Заявка
|13
|2
|1
|10
|12 - 34
|7
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Прогнозы на матч Рубин - Арсенал Тула
Исход игры
Рубин
85% (34)
Ничья
10% (4)
Арсенал Тула
5% (2)
Тотал 2.5
Больше
48.72% (19)
Меньше
51.28% (20)
Обе команды забьют
Да
58.97% (23)
Нет
41.03% (16)
Популярный счёт
2:1 Рубин
45% (18)
1:0 Рубин
32.5% (13)
1:1 Ничья
10% (4)
2:0 Рубин
7.5% (3)
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