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РОССИЯ: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Рубин
 
Позже

Стадион:
Арсенал Тула
Прогнозы 40
Рубин 85% (34)
X 10% (4)
Арсенал Тула 5% (2)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Рубин
Ничья
Арсенал Тула
2.24
3.42
3.58
Все Коэффициенты
Новости

История личных встреч

Рубин
Арсенал Тула

9 матчей

88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

44.4%
33.3%
22.3%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

55.6%
33.3%
11.1%
5 побед 3 ничьи 0 побед

4 матча

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

125%
0 побед 5 ничьих 0 побед

13 матчей

61.5%
30.8%
7.7%
8 побед 4 ничьи 1 победа

Первый тайм

30.8%
38.5%
30.7%
4 победы 5 ничьих 4 победы

Второй тайм

38.5%
61.5%
5 побед 8 ничьих 0 побед

История матчей

ПЛ
0:3
ПЛ
2:4
ПЛ
3:1
ПЛ
0:1
ПЛ
1:0
ПЛ
0:0
ПЛ
2:2
ПЛ
0:0
ПЛ
2:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Рубин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дрейер Андерс 8 (1) 0.32
Кварацхелия Хвича 2 0.08
Ин-Бом Хван 2 0.08
Бакаев Солтмурад 2 0.08
Онугха Герман 2 0.08
Хакшабанович Сеад 1 0.04
Костюков Михаил 1 0.04
Кучаев Константин 1 0.04
Игнатьев Владислав 1 0.04
Йевтич Дарко 1 0.04
Самошников Илья 1 0.04
Абильдгор Оливер 1 0.04
Зуев Александр 0 0
Арсенал Тула
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хлусевич Даниил 4 0.16
Марков Евгений 4 0.16
Кангва Эванс 3 0.12
Давиташвили Зурико 3 0.12
Кангва Кингс 2 0.08
Деспотович Джордже 2 (2) 0.08
Чаушич Горан 2 0.08
Луценко Евгений 2 0.08
Степанов Данил 1 0.04
Смольников Игорь 1 0.04
Ткачёв Сергей 1 0.04
Новосельцев Иван 1 0.04
Пантелеев Владислав 0 0
Суханов Артём Романович 0 0

Карточки

Рубин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бегич Сильвие 6 1
Абильдгор Оливер 6 1
Зотов Георгий 6 0
Уремович Филип 6 0
Кварацхелия Хвича 6 0
Зуев Александр 5 0
Самошников Илья 5 0
Ломовицкий Александр 3 1
Деспотович Джордже 4 0
Ин-Бом Хван 4 0
Мусаев Леон 2 1
Онугха Герман 3 0
Бакаев Солтмурад 3 0
Шатов Олег 1 0
Дюпин Юрий 1 0
Йевтич Дарко 1 0
Костюков Михаил 1 0
Хакшабанович Сеад 1 0
Игнатьев Иван 1 0
Тальби Монтассар 1 0
Фаттахов Ленар 1 0
Нижегородов Константин 1 0
Арсенал Тула
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кангва Кингс 6 1
Чаушич Горан 4 2
Марков Евгений 6 0
Костадинов Георги 6 0
Смольников Игорь 5 0
Радакович Урош 5 0
Беляев Максим 4 0
Новосельцев Иван 4 0
Хлусевич Даниил 4 0
Сокол Артём 2 1
Коченков Антон 3 0
Степанов Данил 3 0
Камболов Руслан 2 0
Панченко Кирилл 2 0
Гулиев Аяз 2 0
Суханов Артём Романович 2 0
Давиташвили Зурико 2 0
Бьорнстрем Аксель 2 0
Бурлак Тарас 1 0
Луценко Евгений 1 0
Ткачёв Сергей 1 0
Кангва Эванс 1 0

Голы по времени матча

Забито

14
12
3 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 3
16 Не забивали 18
1
7%
2
17%
1-15
1
7%
2
17%
16-30
1
7%
2
17%
31-45
4
29%
0
0%
46-60
3
21%
2
17%
61-75
4
29%
4
33%
76-90

Пропущено

20
34
7 В 1-м тайме 16
13 Во 2-м тайме 18
7 Пропускали первыми 10
10 Не пропускали 13
2
10%
3
9%
1-15
3
15%
7
21%
16-30
2
10%
6
18%
31-45
2
10%
6
18%
46-60
5
25%
3
9%
61-75
6
30%
9
26%
76-90

Забито

14
13
9 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 3
16 Не забивали 17
1
7%
1
8%
1-15
3
21%
3
23%
16-30
5
36%
3
23%
31-45
1
7%
2
15%
46-60
2
14%
2
15%
61-75
2
14%
2
15%
76-90

Пропущено

28
17
14 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 10
10 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 9
5
18%
5
29%
29%
1-15
5
18%
0
0%
16-30
4
14%
2
12%
31-45
6
21%
2
12%
46-60
4
14%
1
6%
61-75
4
14%
7
41%
76-90

Забито

28
25
12 В 1-м тайме 13
16 Во 2-м тайме 12
8 Забивали первыми 6
7 Не забивали 10
2
7%
3
12%
1-15
4
14%
5
20%
16-30
6
21%
5
20%
31-45
5
18%
2
8%
46-60
5
18%
4
16%
61-75
6
21%
6
24%
76-90

Пропущено

48
51
21 В 1-м тайме 23
27 Во 2-м тайме 28
17 Пропускали первыми 16
22 Не пропускали 22
7
15%
8
16%
1-15
8
17%
7
14%
16-30
6
13%
8
16%
31-45
8
17%
8
16%
46-60
9
19%
4
8%
61-75
10
21%
16
31%
76-90

Результаты последних матчей

Рубин
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Енисей - Рубин 3:1 Спартак Москва - Рубин 1:1 Рубин - Краснодар 0:1 Рубин - Химки 2:3
Рубин - Крылья Советов 0:5 ЦСКА Москва - Рубин 6:1 Рубин - Ростов 1:2 Ахмат - Рубин 1:2 Рубин - Ротор 2:1 Зенит - Рубин 3:2 Рубин - Тобол 2:0 ЦСКА Москва - Рубин 1:1 Рубин - Динамо Москва 2:2 Рубин - Крылья Советов 5:0 Рубин - Динамо Батуми 2:2 Химки - Рубин 0:0 Рубин - Висла Плоцк 0:0 Рубин - Факел 4:4 Крылья Советов - Рубин 2:0 Нижний Новгород - Рубин 2:1
Арсенал Тула
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Арсенал Тула - Ростов 1:2 Спартак Москва - Арсенал Тула 3:0 Арсенал Тула - Ахмат 0:0 Зенит - Арсенал Тула 3:0
Арсенал Тула - Динамо Москва 1:4 Крылья Советов - Арсенал Тула 2:2 Алания - Арсенал Тула 1:0 Сочи - Арсенал Тула 2:0 Арсенал Тула - Оренбург 2:0 Раннерс - Арсенал Тула 2:3 Арсенал Тула - Борац Баня-Лука 0:0 Арсенал Тула - Эсбьерг 1:2 Арсенал Тула - Нови Пазар 1:1 Арсенал Тула - Щегед 1:2 ЦСКА Москва - Арсенал Тула 2:0 Химки - Арсенал Тула 1:2 Арсенал Тула - Локомотив Москва 3:1 Динамо Москва - Арсенал Тула 5:1 Арсенал Тула - Уфа 0:0 Арсенал Тула - Сочи 1:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 25 16 7 2 58 - 24 55
2. Динамо Москва Заявка 25 16 4 5 45 - 24 52
3. ЦСКА Москва Заявка 25 13 5 7 37 - 25 44
4. Сочи Заявка 25 13 4 8 39 - 27 43
5. Краснодар Заявка 24 11 6 7 35 - 24 39
6. Локомотив Москва Заявка 24 10 8 6 35 - 31 38
7. Крылья Советов Заявка 25 11 5 9 32 - 26 38
8. Ахмат Заявка 25 10 2 13 29 - 34 32
9. Ростов Заявка 25 8 7 10 41 - 42 31
10. Спартак Москва Заявка 25 8 7 10 28 - 33 31
11. Нижний Новгород Заявка 25 7 7 11 22 - 34 28
12. Рубин Заявка 25 7 5 13 32 - 44 26
13. Химки Заявка 25 5 10 10 26 - 41 25
14. Уфа Заявка 25 4 10 11 23 - 35 22
15. Урал Заявка 25 4 9 12 16 - 28 21
16. Арсенал Тула Заявка 25 5 6 14 25 - 51 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 13 11 1 1 39 - 14 34
2. Динамо Москва Заявка 13 7 3 3 22 - 11 24
3. ЦСКА Москва Заявка 12 7 3 2 19 - 8 24
4. Сочи Заявка 13 7 2 4 26 - 14 23
5. Локомотив Москва Заявка 12 7 1 4 19 - 13 22
6. Ахмат Заявка 13 7 0 6 20 - 17 21
7. Крылья Советов Заявка 13 6 3 4 20 - 12 21
8. Спартак Москва Заявка 13 5 4 4 19 - 15 19
9. Краснодар Заявка 10 5 2 3 13 - 8 17
10. Ростов Заявка 13 4 2 7 23 - 23 14
11. Рубин Заявка 12 4 2 6 17 - 17 14
12. Арсенал Тула Заявка 12 3 5 4 13 - 17 14
13. Уфа Заявка 13 2 7 4 14 - 16 13
14. Химки Заявка 12 2 7 3 14 - 16 13
15. Нижний Новгород Заявка 13 3 3 7 11 - 18 12
16. Урал Заявка 12 1 6 5 5 - 10 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Москва Заявка 12 9 1 2 23 - 13 28
2. Краснодар Заявка 14 6 4 4 22 - 16 22
3. Зенит Заявка 12 5 6 1 19 - 10 21
4. Сочи Заявка 12 6 2 4 13 - 13 20
5. ЦСКА Москва Заявка 13 6 2 5 18 - 17 20
6. Крылья Советов Заявка 12 5 2 5 12 - 14 17
7. Ростов Заявка 12 4 5 3 18 - 19 17
8. Локомотив Москва Заявка 12 3 7 2 16 - 18 16
9. Нижний Новгород Заявка 12 4 4 4 11 - 16 16
10. Рубин Заявка 13 3 3 7 15 - 27 12
11. Спартак Москва Заявка 12 3 3 6 9 - 18 12
12. Химки Заявка 13 3 3 7 12 - 25 12
13. Урал Заявка 13 3 3 7 11 - 18 12
14. Ахмат Заявка 12 3 2 7 9 - 17 11
15. Уфа Заявка 12 2 3 7 9 - 19 9
16. Арсенал Тула Заявка 13 2 1 10 12 - 34 7
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  • — Лига чемпионов (Квалификация)
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  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Рубин - Арсенал Тула от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 24 апреля 2022, осталось 2 дня 9 часов 14 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 40
    Рубин 85% (34)
    X 10% (4)
    Арсенал Тула 5% (2)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Рубин
    Ничья
    Арсенал Тула
    2.24
    3.42
    3.58
    Все Коэффициенты
    Новости
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    Прогнозы на матч Рубин - Арсенал Тула

    Исход игры
    Рубин
    85% (34)
    Ничья
    10% (4)
    Арсенал Тула
    5% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    48.72% (19)
    Меньше
    51.28% (20)
    Обе команды забьют
    Да
    58.97% (23)
    Нет
    41.03% (16)
    Популярный счёт
    2:1 Рубин
    45% (18)
    1:0 Рубин
    32.5% (13)
    1:1 Ничья
    10% (4)
    2:0 Рубин
    7.5% (3)
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    Рубин
    Арсенал Тула

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