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  3. Швеция: Суперэттан
Сковде АИК
2:0
Второй тайм: 77'
Норрбю
0'
19' Желтая карточка
Filip Schyberg
1:0
29' Гол
Лав Джек Купер
2:0
39' Гол
Лав Джек Купер
41' Желтая карточка
Elmar Abraham
77'
1
Marcus
Froejd
22
Elias
Lindell
4
Башич
Алдин
3
Filip
Schyberg
15
Gustav
Friberg
9
William
Granath
10
Elmar
Abraham
5
Крейда
Владислав
11
Маттссон
Линус
16
Лав
Джек
Купер
14
Mikael
Moerk
23
Кайтофт
Антон
4
Лундгрен
Фредрик
2
Мохамад
Аббас
8
Саволайнен
Никлас
22
Берггрен
Густав
21
Веде
Антон
5
Браннефальк
Йохан
18
Пекальски
Иво
17
Берг
Виктор
7
Бекай
Перпарим
20
Джобе
Бубакарр
Сковде АИК
4-4-2
Норрбю
3-5-2

История личных встреч

Сковде АИК
Норрбю

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

История матчей

ПД
3:4
ПД
5:1

Результаты последних матчей

Сковде АИК
(20 матчей)
60%
35%
5%
12 побед 7 ничьих 1 поражение
Броммапойкарна - Сковде АИК 2:2 Сковде АИК - Ландскруна 2:0 Эстерсунд - Сковде АИК 2:3 Эльфсборг - Сковде АИК 0:1
Вернаму - Сковде АИК 0:0 Акрополис - Сковде АИК 0:0 Сковде АИК - Акрополис 3:0 Линчёпинг Сити - Сковде АИК 0:6 Сковде АИК - Отвидаберг 1:1 Ассирийска Турабдин - Сковде АИК 0:1 Сковде АИК - Утсиктенс 3:3 Сковде АИК - ИФК Мальмё 3:0 Тролльхеттан - Сковде АИК 2:0 Сковде АИК - Линдоме 1:0 Лундс ФФ - Сковде АИК 1:5 Сковде АИК - Твоокер 1:1 Эстерлен - Сковде АИК 0:1 Сковде АИК - Оскаршамнс АИК 2:0 Сковде АИК - Юнгшиле 1:1 Венерсборг - Сковде АИК 0:1
Норрбю
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Норрбю - Эребру 0:2 Хальмстад - Норрбю 1:2 Норрбю - Далкурд 1:0 Норрбю - Варберг БоИС 2:3
Гётеборг - Норрбю 0:3 Ландскруна - Норрбю 1:3 Норрбю - Гётеборг 1:1 Мьельбю - Норрбю 0:0 Норрбю - Дегерфорс 1:1 Хеккен - Норрбю 2:1 Вернаму - Норрбю 1:2 Норрбю - Фалькенберг 1:0 Норрбю - Сундсвалль 1:4 ГАИС - Норрбю 1:4 Норрбю - Эстер 0:0 Норрбю - Браге 2:3 Йёнчёпинг - Норрбю 0:1 Норрбю - Хельсинборг 2:2 Ландскруна - Норрбю 1:0 Норрбю - Треллеборг 1:1
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    41'
    Elmar Abraham получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    39'
    Г О О О О Л - Лав Джек Купер бьет в цель!
  • Описание гола
    29'
    Г О О О О Л - Лав Джек Купер бьет в цель!
  • Желтая карточка
    19'
    Filip Schyberg получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Сковде АИК
Ничья
Норрбю
3.78
3.45
2.14
Все Коэффициенты
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Норрбю

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