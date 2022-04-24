1:0
Первый тайм: 30'
Стадион: Right To Dream Park
1:0
20' ГолАнтман Оливер
Ход матча
20'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
2 Удары по воротам 0
-
2 Удары в створ 0
-
3 Угловые 2
-
1 Офсайды 2
-
3 Нарушения правил 3
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
49 Владение мячом, % 51
Владение мячом
39
Adamo
Nagalo
48
Хансен
Мадс
17
Бонде
Якуб
19
Жамбурек
Ян
31
Бех
Тобиас
23
Бакиз
Юнес
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
39 Adamo NagaloЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
48 Хансен МадсНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
33 Leo Walta
-
-
Главный тренер: Flemming Pedersen
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Бонде ЯкубПолузащитник
-
19 Жамбурек ЯнПолузащитник
-
31 Бех ТобиасНападающий
- Нападающий
-
23 Бакиз ЮнесНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Леманс КлинтПолузащитник
- Нападающий
-
30 Ibrahim SaidНападающий
-
Главный тренер: Jacob Friis
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Нордшелланн
Виборг
10 матчей
90%
10%
9 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
80%
30%
8 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
60%
20%
20%
6 побед 2 ничьи 0 побед
4 матча
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 6 побед
14 матчей
64.3%
21.4%
14.3%
9 побед 3 ничьи 2 победы
Первый тайм
57.1%
35.7%
7.2%
8 побед 5 ничьих 1 победа
Второй тайм
42.9%
14.3%
42.8%
6 побед 2 ничьи 6 побед
История матчей
Результаты последних матчей
Нордшелланн
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Вайле - Нордшелланн 0:0 Нордшелланн - Сённерйюск 2:0 Нордшелланн - Орхус 2:2 Оденсе - Нордшелланн 2:1
Копенгаген - Нордшелланн 1:0 Нордшелланн - Сённерйюск 1:1 Орхус - Нордшелланн 2:3 Нордшелланн - Раннерс 0:0 Нордшелланн - Брондбю 0:2 Нордшелланн - Хельсинборг 4:2 Нордшелланн - Люнгбю 0:0 ЦСКА Москва - Нордшелланн 1:0 Нордшелланн - Гётеборг 3:0 Нордшелланн - Виборг 1:2 Оденсе - Нордшелланн 2:0 Нордшелланн - Силькеборг 1:1 Гамбург - Нордшелланн 7:4 Виборг - Нордшелланн 2:2 Нордшелланн - Ольборг 0:2 Нордшелланн - Оденсе 1:4
Виборг
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Виборг - Оденсе 1:1 Орхус - Виборг 0:2 Вайле - Виборг 2:2 Виборг - Сённерйюск 2:1
Виборг - Гамбург 5:4 Орхус - Виборг 1:1 Виборг - Вайле 2:0 Митьюлланд - Виборг 3:1 Виборг - Копенгаген 0:2 Раннерс - Виборг 0:1 Орхус - Виборг 1:2 ЦСКА Москва - Виборг 3:2 Брондбю - Виборг 2:1 Нордшелланн - Виборг 1:2 Виборг - Яммербугт 5:0 Виборг - Хобро 2:0 Виборг - Сённерйюск 1:1 Оденсе - Виборг 2:3 Санкт-Паули - Виборг 2:2 Виборг - Нордшелланн 2:2