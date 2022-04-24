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Нордшелланн
1:0
Первый тайм: 30'

Стадион:
Виборг
0'
1:0
20' Гол
Антман Оливер
30'

Ход матча

20'
Антман Оливер
(Вилладсен Оливер)
1:0

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 0
  • 2 Удары в створ 0
  • 3 Угловые 2
  • 1 Офсайды 2
  • 3 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 49 Владение мячом, % 51

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Нордшелланн
Ничья
Виборг
2.81
3.35
2.60
Все Коэффициенты
13
Хансен
Андреас
III
23
Вилладсен
Оливер
4
Хансен
Киан
39
Adamo
Nagalo
5
Фресе
Мартин
18
Бидструп
Мадс
6
Кристенсен
Якоб
8
Андерсен
Магнус
II
48
Хансен
Мадс
22
Антман
Оливер
17
Саймон
Адингра
1
Педерсен
Лукас
Лунд
24
Аниембе
Даниэль
26
Бюрги
Николас
3
Лауритсен
Мадс
7
Christian
Soerensen
II
8
Лонвейк
Джастин
17
Бонде
Якуб
19
Жамбурек
Ян
31
Бех
Тобиас
11
Грот
Джей-Рой
23
Бакиз
Юнес
Нордшелланн
4-3-3
Виборг
4-3-3

История личных встреч

Нордшелланн
Виборг

10 матчей

90%
10%
9 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

80%
30%
8 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

60%
20%
20%
6 побед 2 ничьи 0 побед

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 6 побед

14 матчей

64.3%
21.4%
14.3%
9 побед 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

57.1%
35.7%
7.2%
8 побед 5 ничьих 1 победа

Второй тайм

42.9%
14.3%
42.8%
6 побед 2 ничьи 6 побед

История матчей

ТМК
1:2
СД
2:2
СД
1:2
ТМК
2:1
СД
4:3
СД
0:4
СД
1:0
СД
1:1
СД
0:1
СД
1:3
СД
2:0
СД
1:1
СЛ
5:3
СЛ
2:3

Результаты последних матчей

Нордшелланн
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Вайле - Нордшелланн 0:0 Нордшелланн - Сённерйюск 2:0 Нордшелланн - Орхус 2:2 Оденсе - Нордшелланн 2:1
Копенгаген - Нордшелланн 1:0 Нордшелланн - Сённерйюск 1:1 Орхус - Нордшелланн 2:3 Нордшелланн - Раннерс 0:0 Нордшелланн - Брондбю 0:2 Нордшелланн - Хельсинборг 4:2 Нордшелланн - Люнгбю 0:0 ЦСКА Москва - Нордшелланн 1:0 Нордшелланн - Гётеборг 3:0 Нордшелланн - Виборг 1:2 Оденсе - Нордшелланн 2:0 Нордшелланн - Силькеборг 1:1 Гамбург - Нордшелланн 7:4 Виборг - Нордшелланн 2:2 Нордшелланн - Ольборг 0:2 Нордшелланн - Оденсе 1:4
Виборг
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Виборг - Оденсе 1:1 Орхус - Виборг 0:2 Вайле - Виборг 2:2 Виборг - Сённерйюск 2:1
Виборг - Гамбург 5:4 Орхус - Виборг 1:1 Виборг - Вайле 2:0 Митьюлланд - Виборг 3:1 Виборг - Копенгаген 0:2 Раннерс - Виборг 0:1 Орхус - Виборг 1:2 ЦСКА Москва - Виборг 3:2 Брондбю - Виборг 2:1 Нордшелланн - Виборг 1:2 Виборг - Яммербугт 5:0 Виборг - Хобро 2:0 Виборг - Сённерйюск 1:1 Оденсе - Виборг 2:3 Санкт-Паули - Виборг 2:2 Виборг - Нордшелланн 2:2
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Right To Dream Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Нордшелланн
Ничья
Виборг
2.81
3.35
2.60
Все Коэффициенты
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